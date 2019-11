Tris di Eto'o, United travolto allo Stamford Bridge

Il big match della 22a giornata di Premier League ha visto il Chelsea di Mourinho stravincere contro i rivali del Manchester United per 3-1. Non c'è mai quasi stata partita. I Blues trascinati da un Eto'o a dir poco stratosferico hanno subito messo le cose in chiaro già dopo i primi quaranticinque minuti chiusi avanti sul 2-0 e hanno dimostrato nel corso della gara la loro superiorità. Per lo United, che torna alla sconfitta, c'è stato poco da fare. Con Rooney out e Young preferito ad Hernandez i Red Devils non hanno quasi mai punto in attacco giocando una partita nervosa e sottotono.



PRIMO TEMPO - Parte bene lo United che già al 2' si procura la prima occasione del match con Alvin Young che dopo un triangolo tra Ashley, Welbeck e Carrick riceve palla e prova il tiro angolato. Cech ci arriva e para. Lo United è più intraprendente e sulle fasce Valencia e Rafael sono un pericolo costante. Ma la partita cambia dopo il 10'. Il Chelsea comincia a guadagnare campo grazie ad un ottimo possesso palla. Gli uomini di Mourinho studiano l'avversario e al 13' lo trafiggono. Eto'o prende palla, si allontana dall'area, lascia partire il tiro che prima incontra una leggera deviazione e poi si infila in rete. Quarto gol per il camerunense in Premier e Chelsea avanti dopo neanche quindici minuti di partita. Lo United si sveglia al 27' quando un tiro di Evra si spegne sull'esterno della rete. Dieci minuti più tardi Welbeck cicca la palla del'1-0. I Red Devils meriterebbero il pareggio anche solo per l'impegno e il talento di Januzaj che al 40' manda in confusione la difesa dei Blues, tira ma trova De Gea sulla sua strada che para la sua conclusione. Dall'altra parte del campo il Chelsea va vicino al raddoppio poco dopo quando Oscar si inventa una sforbiciata da centro area che finisce fuori di pochissimo. I Blues tornano a crescere e sul finire del primo tempo trovano il gol del 2-0, sempre con Eto'o che servito da Ivanovic sigla la doppietta. Si chiude con questo risultato il primo tempo dopo due minuti di recupero.







SECONDO TEMPO - La ripresa comincia con gli stessi ventidue protagonisti e anche con la stessa trama. Passano tre minuti e al 48' i Blues calano il tris. Cahill tutto solo stacca di testa, De Gea para ma non trattiene e sulla ribattuta Eto'o è il più veloce di tutti e ribadisce in rete, 3-0 Chelsea e per il camerunense è la prima tripletta in Premier League. Lo United si spegne ma si riaccende al 68' quando Welbeck prova la girata dagli sviluppi di un calcio d'angolo ma la palla finisce larga. Al 78' lo United trova il gol della bandiera grazie ad Hernandez, entrato al 55' al posto di un penoso Young. Il messicano batte Cech con un tap-in vincente sul filo dello fuorigioco. La partita sembra potersi riaprire ma lo United negli ultimi dieci minuti non va mai vicino al gol. Mourinho fa uscire Eto'o che si prende la meritata standing ovation da parte di tutto lo Stamford Bridge. All'88' Torres si fa male torcendo il ginocchio sinitro e il Chelsea rimane in dieci a causa delle tre sostituzioni già effettuate ma l'inferiorità numerica dura pochissimo visto che al 90' Vidic si fa espellere entrando in maniera criminale su Hazard. La partita finisce tra le scintille dopo quattro minuti di recupero.