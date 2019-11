Eredivisie, in quattro per il titolo

La 19° giornata di Eredivisie, la ripresa dopo la sosta invernale, ha messo ulteriormente in evidenza come la corsa al titolo sia ormai una battaglia a quattro. Ajax, Vitesse, Twente e Feyenoord non sbagliano un colpo, mentre le loro più dirette inseguitrici, Heerenveen e Groningen, si fanno fermare rispettivamente da Roda JC Kerkrade e RKC Waalwijk.

Il week end lo apre proprio il Twente che, come previsto, archivia la pratica Heracles senza troppa fatica, con un 3-1 che gli permette di raggiungere momentaneamente in vetta la coppia Ajax-Vitesse. La risposta del Vitesse arriva Sabato, che vince sul campo del PEC Zwolle, ma non senza faticare. In vantaggio dopo soli 3 minuti viene infatti raggiunta al 10°. Al 13° Piazon sbaglia il rigore che avrebbe potuto portare le Aquile di Arnhem in vantaggio ed il gol vittoria arriva solo al 90° con Van Aanholt. Il NAC Breda parte bene all’AFAS Stadion contro l’AZ, ma gli errori difensivi ed uno scatenato Berghuis, condannano La Perla del Sud a subire il pesante passivo di 3-0. La sfida di ritorno tra padre e figlio Gudelj va quindi, questa volta, al figlio. Le sorprese della giornata si chiamano RKC e Roda. Entrambe fermano le speranze di rincorsa di Groningen e Heerenveen, bloccandole sul pari. Le reti sono dei soliti noti, Michael de Leeuw per L’Orgoglio del Nord, alla cui rete pareggia Evander Sno su rigore, e la coppia Ziyech/Finnbogason per i Frisoni. L’Heerenveen si porta in vantaggio due volte e tutte e due le volte si vede raggiungere, prima dalla rete di Nemeth e poi da quella di Hupperts.

La Domenica si apre con la vittoria casalinga del NEC Nijmegen, che battendo l’ADO Den Haag (3-1) lo scavalca in classifica, spingendolo sul fondo della classifica e rilanciandosi nella corsa salvezza. Tre punti d’oro per il NEC, ma anche per il Cambuur, che liquida un Go Ahead Eagles sempre tremendamente incostante con un 2-0. In soli sei punti si va dalla decima alla diciottesima posizione, la lotta per non retrocedere è più che mai aperta. Le partite tra Utrecht-Feyenoord ed Ajax-PSV ci hanno invece regalato due perle. La prima, ed a mio parere la più bella della giornata, quella dell’1-2 del Feyenoord di Graziano Pellè, che ribalta cos’ il momentaneo 1-0 segnato da Toornstra. Un tacco al volo meraviglioso! La seconda è invece il gol vittoria nell’importantissima sfida tra Ajax e PSV segnato da Kobleinn Sightorsson. Un gran gol di testa che ha permesso agli Ajaced di vincere una partita molto sentita e mantenere la testa della vittoria. La sfida di Utrecht si concluderà invece con un netto 2-5 del Feyenoord. Ci si aspettava qualcosa di più da questo Utrecht, ma la superiorità della formazione di Rotterdam era troppo evidente.