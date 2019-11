Diretta West Ham - Manchester City in Capital One cup

22:42 Per West Ham - Manchester City è davvero tutto, da Fabrizio Di spezio e da tutta la redazione di Vavel Italia un sentito ringraziamento per averci seguito, ed un caloroso invito a continuare a seguire la programmazione dei nostri live. Buonanotte!

FINISCE LA PARTITA! UN SOLO MINUTO DI RECUPERO! IL FINALE DA BOLEYN GROUND E' 0 A 3 TRA WEST HAM E MANCHESTER CITY

90' JOVETIC! A metà tra un cross ed un tiro, dal limite dell'area il giocatore montenegrino impensierisce Jaaskelainen che impensierisce il portiere

89' Clichy lancia per Kolarov che penetra dall'out di sinistra e mette in mezzo per Jovetic, ma la difesa difende bene e manda in angolo

88' Gioco ancora fermo per l'infortunio di Diame, che sembra essere più grave di quel che sembrava. Il giocatore lascia il campo in barella e viene sostituito da Collison

86' Adesso è Diame ad aver bisogno dei medici, anche se non sembra nulla di grave

84' Negredo si rialza e sembra farcela. West Ham che nel frattempo si è riportato in avanti e tenta di portare a casa almeno il gol della bandiera

83' Brutto fallo di Tomkins che da dietro mette a terra Negredo, l'attaccante spagnolo cade male con la spalla e resta a terra dolorante

82' Partita che nonostante il risultato resta piacevole e non sembra accennare a calare di ritmo

81' CARLTON COLE!! Cross di Downing che pesca Diame, il tiro impreciso viene intercettato dal compagno di squadra Cole che ha sul sinistro la palla del 3 a 1, ma si lascia ancitipare dalla difesa del City

78' Ultimo cambio per il City, esce Jesus Navas ed entra l'ex laziale Kolarov

76' NAVAS! COSA HA SBAGLIATO IL TREQUARTISTA SPAGNOLO! UNO-DUE TUTTO IBERICO CON NEGREDO, CHE APPOGGIA PER NAVAS E LO LIBERA PER CALCIARE A BOTTA SICURA. IL TIRO PERO' E' ALTO! CHE OCCASIONE PER IL CITY

74' CARLTON COLE!! Angolo per il West Ham su cui si avventa l'esperto attaccante degli hammers che però non impatta bene col pallone, che va fuori

73' Bellissima progressione di Navas dal vertice basso dell'area, slalom che gli permette di superare due avversari e servire Fernandinho che ha spazio per esplodere il destro, ma il tiro è alto

71' Prima Navas, poi Negred, City che insiste dall'out di sinistra

70' Bel fraseggio che infine libera il cross di Lopes, Jaaskelainen battezza fuori il pallone, che però centra il palo esterno alla sinistra del portiere

69' Punizione dalla trequarti per il City, che potrà tentare un cross per le punte

67' Nonostante il 3 a 0 di stasera, ed il complessivo risultato di 9 a 0 tra andata e ritorno, le due squadre continuano a far vedere un buon calcio, onorando i tifosi che possono ancora godere di una partita avvincente

64' Cambio per il City, esce Aguero ed entra Stevan Jovetic

63' Ancora Morrison che costringe al fallo Clichy,che viene poi ammonito per un brutto fallo tattico che ferma una ripartenza degli Hammers

62' Primo cambio per il City, esce Javi Garcia ed entra Rodwell

61' Si fa male Diame in seguito ad una bella chiusura difensiva su Navas

60' Splendida chiusura di Lescott! Morrison fa tutto bene e riesce ad entrare in area, ma il muro di Lescott è efficace e disinnesca il sinistro dell'attaccante degli Hammers

58' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL NEGREDO!!! DOPPIETTA PER LUI! BELLISSIMA TRIANGOLAZIONE CON AGUERO, L'ATTACCANTE SPAGNOLO PENETRA COME UNA SCHEGGIA IN AREA, E TAGLIA IN DUE LA DIFESA AVVERSARIA CHE PUO' SOLO VEDER PASSARE L'ATTACCANTE CHE FIRMA IL 3 A 0 PER I CITIZENS!

56' Diame! Aveva tra i piedi la palla giusta per penetrare nell'area dei citizens, ma durante lo scatto investe letteralmente Carlton Cole, e sfuma così una buona opportunità per il West Ham

55' Alla fine calcia Morrison che centra in pieno la barriera. West Ham che ha una pronta presa d'orgoglio e continua ad attaccare

54' Punizione dal limite dell'area per il West Hame per fallo su Cole che era pronto a calciare a rete. Taylor sul pallone

53' Pericolosissima ripartenza del City, Navas pesca Lopes che mette in mezzo per Negredo, la palla è però facile preda di Jaaskelainen

51' Nel frattempo il replay ha confermato che il fallo in area di Lescott su Morrison era netto, e c'erano dunque gli estremi per il calcio di rigore.

50' CARLTON COLE!! Lancio dalla difesa che innesca la velocità di Cole, salta agevolmente Clichy e a tu per tu si fa ipnotizzare da Pantilimon.Che occasione per il West Ham!

48' ATTERRATO MORRISON IN AREA! Bellissima la progressione del giocatore degli Hammers, che cade giù in area ma l'arbitro non ravvisa gli estremi per la massima punizione. Da rivedere, perchè il contatto sembrava esserci

47' Nuovo cambio per il West Ham, entra Downing ed esce J.Cole

45' Un cambio per il West Ham, entra Carlton Cole ed esce Andy Carroll

Comincia il secondo tempo!

FINISCE IL PRIMO TEMPO! Strapotere del Manchester City che, senza correre alcun rischio, è in vantaggio per due reti a zero, senza aver dato l'impressione di aver faticato. Prima Negredo e poi Aguero decidono attualmente il match. West Ham che ha inizialmente tentato di gestire il possesso della sfera, senza mai riuscire però a creare vere occasioni da gol.

46' Cross dalla destra su cui si avventa Andy Carroll. La punta colpisce Pantilimon che resta a terra per 30 secondi

45' Ci sarà 1 minuto di recupero

44' Ritmi che si abbassano

42' Bellissima uscita di Jaaskelainen, dopo che Clichy con un lancio di 80 metri aveva lanciato Lopes quasi a tu per tu con il portiere degli Hammers; Jaaskelainen riesce per un soffio ad anticipare l'avversario

40' Fermato Aguero in dubbia posizione di fuorigioco. Il passaggio di Fernandinho sembrava regolare, l'attaccante sarebbe stato a tu per tu con Jaaskelainen

39' Jesus Navas mette in mezzo un cross indirizzato verso Negredo, il traversone è pericolosissimo ma la difesa riesce a chiudere in angolo

38' Tifosi dei Citizens che intonano il loro inno, ormai certi di giocarsi la finale a Wembley

36' Ancora Lopes che ruba palla a Diarra e parte in progressione. Il centrocampista è costretto al fallo per evitare una pericolosissima ripartenza, e viene ammonito

34' Alla fine, un fallo in attacco di Lopes toglie il possesso palla ai Citizens, dopo un lungo palleggio durato diversi minuti

33' City che continua il suo palleggio, senza la minima pressione avversaria.

31' Ammonito il Kun Aguero per un brutto fallo su Johnson

30' Adesso il West Ham sembra aver già smesso di crederci, ed è il City adesso a tenere costantemente il possesso della palla, chiudendo all'angolo gli Hammers

27' Incredibile cinismo del City, che adesso è avanti per 8 a 0 nel conto totale della semifinale.

26' NEGREDO! Altro tiro della punta, che trova però il portiere degli Hammers attento

23' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL AGUEROOOOO!!!!! BELLISSIMA RIPARTENZA DI LOPES CHE RISCE A SCARTARE DUE AVVERSARI, E SERVIRE IL KUN AGUERO CHE ENTRA IN AREA ED INFILA LA DIFESA CON UNO SCATTO PODEROSO; KUN CHE RIESCE INFINE A BATTERE FACILMENTE JAASKELAINEN PER IL 2 A 0.

22' Bella progressione di Morrison che mette in apprensione la difesa dei citizens. Lescott riesce alla fine a chiudere, ma il West Ham sembra aver alzato il baricentro

21' Bella palla di Rat per Morrison, bella l'idea a scavalcare la difesa, ma brutta l'esecuzione

20' West Ham che sembra temere un'altra imbarcata dal City, come all'andata, e cerca di tenere il più possibile il possesso della sfera, senza però riuscire a trovare varchi per pungere

17' Ci prova Diame dalla distanza, nessun problema per Pantilimon

16' LAMPO DI AGUERO!! Lopes ruba palla in mediana, la cede subito al Kun che in progressione giunge fino al limite dell'area, e scocca un tiro che Jaaskelainen para allungandosi. City vicino al raddoppio!

15' Brutto rinvio di Pantilimon, che tiene gli Hammers in zona offensiva

13' City che non sembra voler forzare la mano e lascia impostare il West Ham

11' Ancora West Ham, ottima la chiusura di Lescott su Carroll , che chiude in calcio d'angolo

10' DIAME!! Dobbiamo subito correggere la dichiarazione di prima! West Ham che fa correre un brivido alla schiena di Pantilimon, il tiro di Diame esce di un soffio alla sinistra del portiere dei Citizens

9' West Ham che quando ottiene il possesso della sfera tenta di gestirlo con azioni manovrate, senza sprecare il tutto con lanci lunghi. City che però si difende con ordine e non corre altri rischi

7' Dopo la pronta e coraggiosa reazione del West Ham, è subito il City a riportarsi in avanti con Aguero che tenta una conclusione dal vertice alto dell'are di rigore

5' GOL ANNULLATO AL WEST HAM!! IL CROSS DALLA DESTRA DI TAYLOR PESCA NOLAN CHE TUTTO SOLO INSACCA. IL GUARDALINEE PERO' ALZA LA BANDIERINA E L'ARBITRO ANNULLA!

3' GOOOOOOOOOOOOL NEGREDO!!! GOOOOOOOOOOOOOOOL INCORNATA PERFETTA DELLA PUNTA DEI CITIZENS, CHE TUTTO SOLO RACCOGLIE UN CROSS DI LOPES DALLA SINISTRA! MANCHESTER SUBITO IN VANTAGGIO!!

2' West Ham che cerca di gestire la palla ed impostare il gioco

1' Subito aggressivo il City con Aguero che tenta un cross dall'out di destra

SI PARTE!!

20:44 Maglia di casa per il West Ham, mentre maglia bianca con doppia striscia blu per il City. Padroni di casa che attaccheranno da destra verso sinistra

20:40 Le squadre scendono in campo!!

20:35 Diramate le formazioni ufficiali e molte le novità da entrambe le squadre. West Ham(4-2-3-1): Jaaskelainen, Nolan, Tomkins, Rat, Johnson, Taylor, Morrison, Diarra, Diame, J.Cole, Carroll; Manchester City (4-4-2): Pantilimon; Clichy, Nastasic, Lescott, Boyata; Fernandinho, Garcia, Navas, Lopes; Negredo, Aguero

19:45 Amici di Vavel benvenuti al live di West Ham - Manchester City, incontro valido per la semifinale di ritorno della Capital One Cup, che potrete seguire interamente qui su Vavel Italia. In palio c'è la finale di Wembley del prossimo 2 Marzo, contro la vincente dell'altra semifinale in programma domani tra Sunderland e Manchester United; all'andata i Red Devils hanno perso per 2 a 1 allo Stadium of Light, con le reti di Vidic per gli ospiti ed un autogol di Giggs e gol di Borini per il Sunderland. Tutto facile invece per i Citizen allenati da Pellegrini, che all'andata si sono imposti all'Etihad Stadium per 6 reti a 0, con Negredo e Dzeko sugli scudi e autori rispettivamente di una tripletta ed una doppietta, mentre l'altro marcatore è stato Yaya Touré. Quella di quest'oggi per il Manchester city è dunque una pura formalità, dando così modo a mister Pellegrini di far scendere in campo al Boleyn Ground di Upton Park tutte le seconde linee, con un ampio turn over in tutti i reparti. Scontro decisamente impari, tra due squadre che anche in campionato manifestano un'eccessiva differenza di qualità, con i Citizens attualmente al 2° posto e ad una sola distanza dal capolista Arsenal; mentre il West Ham è ultimo a pari merito con Sunderland e Cardiff, ad un solo punto dalla zona salvezza. Anche l'andamento degli ultimi match evidenzia il diverso stato di forma delle due squadre: nel solo mese di Gennaio il West Ham ha disputato 5 partite tra Premier League, F.A. Cup e Capital One Cup, collezionando ben 4 sconfitte ed una sola vittoria esterna a Cardiff; ma il dato più eclatante di questi 5 incontri è il pesante score di 16 gol subiti e solamente 4 realizzati. Per il Manchester City, invece, Gennaio è stato fino ad oggi un mese molto prolifico con 6 partite giocate e ben 5 vittorie; con un solo pareggio in F.A. Cup contro il Blackburn, che è poi stato sconfitto per 5 a 0 nel replay lo scorso 15 Gennaio. Con 21 gol fatti e 5 subiti, la corazzata dei Citizens ha iniziato l'anno nel migliore dei modi, e si appresta oggi a giocare una partita che potrà portare ad ulteriori soddisfazioni.

Precedenti - Sono ben 90 i confronti tra il West Ham ed il Manchester City, con l'ago della bilancia che pende in favore dei Citizens per 42 vittorie a 32;appena 16 i pareggi. L'ultimo scontro tra le due squadre risale allo scorso 19 Ottobre, con il City che si è imposto per 3 reti a 1 al Boleyn Ground, con le reti di David Silva ed una doppietta del Kun Aguero; mentre per il West Ham è andato a segno Ricardo Vaz Té. Per ritrovare l'ultima vittoria degli Hammers, bisogna tornare alla stagione 2008/2009 e precisamente all'1 Marzo 2009, quando il West Ham riuscì ad imporsi per una rete a zero grazie al gol di Jack Collison. Da allora, il West Ham ha incontrato nel proprio cammino il City per altre otto volte, riuscendo a pareggiare in sole due occasioni. In questa competizione, vi è un solo doppio precedente tra West Ham e Manchester City nella stagione 1984/1985, in cui i Citizens riuscirono a superare il 3° turno di coppa pareggiando prima in casa, ed andando in seguito a vincere in trasferta per 2 reti a 1. Infine, sono 274 le reti messe a segno in tutte le 90 partite disputate tra le due squadre, con il City in vantaggio sugli Hammers con 143 reti, contro le 131 degli avversari.

West Ham - Reduce dalla dolorosa sconfitta in campionato dello scorso 18 Gennaio, contro il Newcastle, il West Ham di Sam Allardyce sembra sempre più in una situazione critica, con una Capital One Cup che sembra quest'oggi destinata a terminare (seppur con una dignitosa semifinale), l'F.A. Cup che lo scorso 5 Gennaio ha dato un ulteriore dispiacere, con l'eliminazione e la sconfitta per 5 a 0 ad opera del Nottingham Forest, ed una posizione in campionato critica. Allardyce, nonostante tutti i bocconi amari e la crisi che sta attraversando, ha cercato di essere realista ed ha incoraggiato i propri giocatori, auspicando in un ritrovato orgoglio: "Si tratta di giocare una partita in casa e provare a vincerla. Devi giocarla al massimo perchè sei in casa, per salvare l'orgoglio, per tentare di portare a casa un risultato. Cercheremo di mettere in difficoltà il City, per cercare di ottenere qualcosa di buono".

Manchester City - In casa Manchester City si respira un clima molto più sereno riguardo questo incontro, ed a tenere banco è la situazione di alcuni giocatori che fino ad oggi hanno visto poco il campo, e che questa sera potranno tornare ad essere protagonisti. Uno tra tutti, l'ex Fiorentina Stevan Jovetic è stato oggetto di discussione per il tecnico dei Citizens Pellegrini, che ha speso parole importanti per il talento montenegrino, passato al City quest'estate per 30 milioni di euro: "Vedremo cosa accadrà con Stevan. È importante per lui tornare a giocare, ma non credo sia pronto per partire dal primo minuto, o fare tutta la partita. Nella Fiorentina lui era importante e sono certo che lo sarà anche da noi. Già dai prossimi mesi potrebbe giocare di più per tornare ad essere il giocatore che conosciamo".

Formazioni - Come già anticipato, sarà ampio turnover in particolar modo per il City, in una partita che sembra già scritta e che potrà servire ad entrambi i tecnici per far scendere in campo giocatori da recuperare o da valorizzare. Sarà 4-2-3-1 per gli Hammers, con Adrian tra i pali e la coppia di centrali Collins- Johnson, mentre ai lati agiranno Rat e Tomkins; linea mediana formata da Diamè e Noble, mentre da unica punta agirà Cole, supportato dal trio Downing, Collison e Jarvis. Manchester City che invece scenderà in campo con il consueto 4-4-2, Pantilimon in porta e difesa a 4 con Zabaleta, Lescott, Nastasic e Clichy; a centrocampo scenderanno in campo Jesus Navas, Rodwell, Javi Garcia e Milner, con il duo offensivo formato dall'ex viola Jovetic e Lopes. Non sono da escludere ulteriori stravolgimenti per l'undici titolare dei Citizens, viste le non ottimali condizioni di Stevan Jovetic. Per le 20:45 sono previsti a Londra 2 gradi, e piogge deboli che andranno aumentando durante il proseguio dell'incontro. Arbitro per questa gara sarà Christopher Foy della Liverpool County Football Association.

West Ham (4-2-3-1): Adrian; Tomkins, Collins, Johnson, Rat; Diamè, Noble; Downing, Collison, Jarvis; Cole

Manchester City (4-4-2): Pantilimon; Zabaleta, Lescott, Nastasic, Clichy; Jesus Navas, Rodwell, Javi Garcia, Milner; Jovetic, Lopes