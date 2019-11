Diretta Manchester United - Sunderland in semifinale Capital One Cup

23.30 - Amici di Vavel Italia e appassionati di calcio inglese per Manchester United-Sunderland è davvero tutto. I Black Cats ritrovano la finale di Capital One Cup dopo 22 anni e giocheranno contro il City a Wembley il prossimo 2 marzo. Alessandro Mancinelli vi ringrazia per averci seguiti e vi da appuntamento al prossimo weekend con le dirette VAVEL di FA Cup! Spero vi siate divertiti in nostra compagnia! Tra poco il video con tutti i gol di questa partita!







Pazzesco finale all'Old Trafford, 10 calci di rigore battuti e 7 errori. Alla fine gli uomini di Poyet hanno la meglio per 2-1. Il Sunderland quindi giocherà la finale di Capital One Cup contro il Manchester City!

SBAGLIA RAFAAAAEL!!! SUNDERLAND IN FINALE!! IL SUNDERLAND VOLA A WEMBLEY!!!

PARA DE GEA!! INCREDIBILE!!! Si continua all'Old Trafford! Pazzesco!

Se il Sunderland segna è finale!

Pazzesco!!! Altissima la sua conclusione! Alle stelle

Sunderland in vantaggio, 2-1. E' il turno di Jones adesso, grande responsabilità per il difensore

Quarto calcio di rigore! Tocca a Ki!

Sbaglia Januzaj! Grande parata di Mannone che si butta sul lato giusto!

Pareggia i conti il Sunderland, 1-1. Adesso tocca Januzaj!

Finalmente lo United segna il primo calcio di rigore. Fletcher all'angolino basso, 1-0 United

Errore di Fletcher! De Gea ci arriva e para! Ancora 0-0!

Sbaglia anche Welbeck! Anche lui sparacchia alto sopra la traversa!

Gardner sbaglia! Altissimo il suo calcio di rigore!

Si comincia! Il primo calcio di rigore verrà battuto dal Sunderland. Gardner si posiziona sul dischetto!

122' Finisce il secondo tempo supplementare. Che spettacolo! Si va ai calci di rigore dopo che il Sunderland aveva trovato il gol del pareggio e della qualificazione a due minuti dalla fine. Gol che sembrava condannare lo United all'uscita dalla Capital One Cup ma ci ha pensato un gol del messicano Hernandez all'ultimo secondo a salvare i Red Devils che adesso hanno la possibilità di approdare in finale dal dischetto!

GOOOOOOOOOOL!! GOOOOOOOOOOL!! PAREGGIO DI HERNANDEZ!! PAZZESCO ALL'OLD TRAFFORD! GELATO IL SUNDERLAND!! ALL'ULTIMO SECONDO LO UNITED TROVA IL GOL DEL VANTAGGIO!!

GOOOOOL! GOOOOOOOOOOL!! GOOOOOOOOL!! PAPERA DI DE GEA SUL TIRO DI BEASLEY! 1-1!!!

117' Cross dal fondo di Fletcher che attraversa tutto lo specchio della porta dello United ma non trova il tocco di nessun giocatore in maglia gialla. Brivido per tutto l'Old Trafford!

115' Altro calcio d'angolo per il Sunderland dal quale non nasce niente di pericoloso. Entrambe le squadre cercano di tenere duro

112' Otto minuti ci separano dalla lotteria dei calci di rigore. Intanto Mason mostra il cartellino giallo a Jones, calcio di punzione Sunderland... Fletcher non riesce a spizzare la palla in rete

JANUZAAAJ!!! Contropiede dello United col belga che entra in area e cerca l'angolino alto della porta difesa da Mannone che però capisce tutto e fa sua la sfera prima che si alzasse troppo! Grande intervento!

110' Ammonito anche Gardner, reo di aver fermato fallosamente la ripartenza di Januzaj che insieme ad Hernandez sembra l'unico ad avere ancora energie da spendere

108' Primi tre minuti del secondo extra time in archivio, niente da segnalare se non che il Sunderland sta schiacciando lo United nella propria area di rigore. Nessuno vuole prendere gol in questo momento della partita

105' Ripartiti!! Partita senza tregua e ancora aperta a qualsiasi risultato! Sunderland adesso in possesso palla. Ritmi come prevedibile bassissimi

Poche emozioni nel primo supplementare. Lo United poteva chiuderla ma l'errore di Hernandez ha condannato i Red Devils a dover giocare anche il secondo tempo supplementare

105' Il primo supplementare si chiude sul corner del Sunderland dal quale non nasce niente di pericoloso. Tra pochissimo andrà in scena il secondo extra time

104' Hernandez è l'unico ancora a correre come un treno ma il suo errore in precedenza lo perseguiterà se lo United non dovesse riuscire a strappare il pass per la finale

102' Ci prova anche Welbeck ma non c'è forza nel suo destro dal limite. Tutto facile per Mannone che si distende e fa sua la sfera. Sunderland allo sbando ma United stanchissimo

HERNANDEZ!! SI DIVORA IL GOL DEL 2-0!! Pazzesco!! A tu per tu con Mannone dopo uno svarione difensivo del Sunderland calcia a lato cercando l'effetto!!

100' Lo United prova a far girare palla ma la squadra di Moyes sembra a secco di energie. Entrambe le squadre cercano di rifiatare ma il Sunderland sembra più deciso. Corner degli ospiti spazzato via dal colpo di testa di Evans

98' Succede poco o niente nel supplementare. Molte le azioni frammentate, i batti e ribatti e le palle perse. La stanchezza comincia a farsi sentire e la lucidità va a farsi benedire. Il Sunderland però è sempre lì, in attacco, a provare il colpaccio

95' Entrato Phil Jones al posto di Carrick che esce dal campo lamentando qualche problemino fisico. E' stata e continua ad essere una partita dura. Intanto calcio di punizione di Gardener che finisce alto sopra la traversa

93' Contropiede della squadra ospite che sembra avere però poche idee. Non è facile giocare all'Old Trafford, figuariamoci giocarci un supplementare con una finale a Wembley in palio..

91' Ci ha provato subito Valencia, cambio di passo, dribbling secco, palla dentro deviata in angolo da Brown. Dal corner non succede niente

90' Si riparte all'Old Trafford! Iniziato l'extra time! Vedremo quali delle due squadre sarà meno stanca





90+3' Troppo morbida la conclusione del belga! L'arbitro fischia la fine dei novanta minuti. Si va ai supplementari!

CALCIO DI PUNIZIONE UNITED!! Ammonito O'Shea! Ci proverà Januzaj appena fuori dall'area di rigore! Ultima occasione...

91+2' Ultimo giro di orologio. Entrambe le squadre muovono il pallone nervosamente. Sembra che la partita si deciderà ai supplementari

90' Saranno tre i minuti di recupero. Il Sunderland prova a reagire e a cercare il gol che li porterebbe in finale ma lo United ha in mano il pallino del gioco

89' Serie di calci d'angolo per lo United. Senza problemi Mannone svetta più alto di tutti e conquista il pallone. Difficile prevedere cosa succederà nei supplementari

88' Lo United prova a chiudere in attacco, adesso sono i Red Devils ad assediare l'area di rigore del Sunderland. Reazione della squadra di Moyes che ha "dormito" fino ad adesso..

85' Si fanno sentire i 9000 tifosi del Sunderland. Applausi per Borini che lascia il campo ad Altidore. Momenti finali del secondo tempo. L'ombra dell'extra time è sempre più vicina

84' Borini ha provato l'acrobazia da centro area ma la sua mezza rovesciata non ha trovato lo specchio della porta. Pronto ad entrare Evra al posto di Buttner. L'1-0 dello United condanna i Red Devils ai supplementari

82' Otto minuti alla fine e Sunderland che continua a cercare il gol che varrebbe la qualificazione. Poyet mette dentro forze fresche: Gardner al posto di Cattermole

ANCORA SUNDERLAND!! COLBACK SFIORA LA RETE DEL PAREGGIO!! Il suo diagonale esce di un soffio! Si salva lo United!!



78' Erroraccio di Smalling che stava per favorire la ripartenza di Johnson verso la porta di De Gea! Dall'altra parte cross di Januzaj dritto nelle braccia di Mannone

JOHNSON!! De Gea ci arriva in qualche modo e devia in angolo! Sunderland molto pericoloso! Gli uomini di Poyet lotteranno fino alla fine!

74' Carrick ha provato a servire profondo uno tra Welbeck e Hernandez ma il suo appoggio si è spento sul fondo

72' Bel calcio d'angolo sul portiere battuto da Januzaj ma Mannone è reattivo e blocca il pallone

70' Venti alla fine e il Sunderland continua a provarci. I Red Devils lasciano fare senza sembrare troppo preoccupati. Il ritmo gara si è abbassato molto e questo non può che favorire gli uomini di Moyes

68' Brutto tiro di Januzay servito centrale appena fuori dall'area di rigore. Il suo sinistro finisce molto largo. Poteva essere il gol del 2-0

65' Ammonito Borini che già in precedenza era entrato in maniera molto scomposta su Evans

62' Lo United prova a controllare la partita anche se la squadra di Moyes sta creando molto poco in questi ultimi dieci minuti. Le maglie gialle del Sunderland affollano l'area di rigore dei Red Devils senza mai però trovare il guizzo giusto

58' E' un Sunderland che non molla quello che sta tenendo testa allo United. Bel giro di palla per gli uomini di Poyet, frequenti verticalizzazioni e gioco molto veloce. Peccato per gli ospiti che questa sera la difesa dello United sia molto attenta

55' Si accende anche Januzaj, rimasto stranamente tranquillo finora. Conclusione deliziosa dal limite che si spegne di un soffio a lato per il belga che dispone di un bagaglio tecnico vastissimo

52' Ci prova il Sunderland. Calcio di punizione battuto nella mischia, in area di rigore. Non succede niente se non un tiro di Johnson che voleva giustamente il calcio d'angolo ma l'arbitro Mason non ravvede il tocco di Smalling e lascia correre

49' Molta pressione della squadra di casa in questo avvio di secondo tempo. Un gran bel tiro di Rafael dal limite ha sfiorato l'incrocio dei pali

46' Calcio di punizione United battuto dal giovane Januzaj. La conclusione del fuoriclasse belga si spegne sopra la traversa

45' Si riparte all'Old Trafford! Sunderland che batte il calcio d'inizio della ripresa. Lo United deve difendere il vantaggio a tutti i costi. Il Sunderland ha bisogno di un gol per passare in finale

21.40 - Squadre pronte a rientrare in campo. Non dovrebbero esserci cambi. Tutte e due le squadre stanno giocando bene e stanno esprimendo un buon calcio

Decide per adesso la rete di Evans. Lo United sta giocando una gara intelligente cercando di spingere quel che basta per mettere in difficoltà il Sunderland. Per adesso la strategia di Moyes sta funzionando ma i "Black Cats" non demordono e la ripresa promette spettacolo. Partita viva ed equilibrata. Non andate via! All'Old Trafford è ancora tutto da decidere!







45+1' L'arbitro fischia la fine del primo tempo dopo aver concesso un minuto di recupero. All'Old Trafford lo United guida per una rete a zero ma la partita è apertissima

44' Molto bene l'italiano finora. Suo il cross dalla sinistra per Fletcher. Il traversone però gira troppo e si spegne sul fondo. Qualche sofferenza per lo United dopo il gol del vantaggio

42' Ancora pericoloso il Sunderland! Fletcher da dentro l'area ha cercato il passaggio a Borini. Grande intervento di Smalling che ha fermato la manovra offensiva degli ospiti

40' Si è buttato all'attacco il Sunderland che ha guadagnato pochi istanti fa un calcio d'angolo. Dal cross ha svettato Brown! Decisiva la deviazione di Evans! Partita apertissima

38' Due lampi dei padroni di casa sono bastati per tagliare la difesa del Sunderland e portare prima Welbeck vicino al gol e poi Evans a segnare il gol del vantaggio. Si attende adesso la reazione degli ospiti

36' GOOOOOL!! GOOOOL!!! Colpo di testa ravvicinato di Evans! 1-0 United!!

SI SVEGLIA LO UNITED!! WELBECK!! Il suo tiro da due passi viene in qualche modo parato dall'estremo difensore Mannone!!

34' Calcio di punizione ospite dalla punta dell'area di rigore. Alla battuta va Johnson ma la sua conclusione non trova la porta

32' Tanti, tantissimi i lanci in mezzo per la squadra di Moyes. I Red Devils dominano sulle fasce ma a centro area scarseggia un giocatore che possa far male di testa. Libero di ripartire il Sunderland dopo l'ennesimo traversone in mezzo intercettato

30' Troppo poco il solo colpo di testa di Hernandez nelle battute iniziali della partita per impensierire la squadra ospite che sta comunque mostrando coraggio questa sera

28' L'ennesima manovra offensiva dei padroni di casa si spegne tra le braccia del portiere del Sunderlan, Mannone. Ancora nessun lampo per lo United che deve ancora creare una chiara occasione da gol

25' Azione prepotente dello United con Rafael che dal fondo ha provato due volte a far filtrare il pallone in mezzo ma in tutte e due le occasioni il difensore Brown si è opposto facendo da muro tra sè e l'area di rigore

24' Calcio d'angolo Sunderland. In tanti vanno a saltare ma lo United riesce ad allontanare il pallone dalla propria area piccola. Ospiti ancora in possesso palla

20' Gli ospiti piano piano stanno entrando in partita non solo in attacco. Stanno concendendo davvero poco gli ospiti. Lo United ha bisogno di alzare il volume di gioco se vuole sfondare la linea difensiva dei "Black Cats"

BORINI!!! VICINO AL GOL IL SUNDERLAND! BEL DESTRO IN CORSA DELL'ITALIANO CHE STOPPA IL PALLONE E SPARA VERSO LA PORTA DI GEA! Palla che si alza di pochissimo sopra la traversa

16' Linea d'attacco dello United molto alta adesso, facile per il Sunderland rubare palla e ripartire. Cross in mezzo di Colback che si spegne direttamente in fallo laterale

14' Molto attivo Hernandez in questo avvio di partita. Il messicano vuole fare di tutto per dimostrare al tecnico Moyes di meritare la maglia titolare

12' Ritmi tenuti appositamente bassi all'Old Trafford. Nessuna delle due squadre sembra voler accendere la gara.. non ancora, almeno

10' Gioca nello stretto lo United, padrone comunque del gioco. Il Sunderland si difende molto bene ma i Red Devils continuano a spingere a cercare spazi tra le maglie della retroguardia ospite

8' Prova a reagire il Sunderland dopo lo spavento di qualche istante da. Ki ci ha provato dal limte ma la sua conclusione è finita larga. Buona la difesa della squadra di Moyes

MIRACOLO MANNONE!!! Il portiere del Sunderland evita allo United di passare in vantaggio respingendo un colpo di testa ravvicinato di Hernandez!!

4' Il primo corner della gara è dello United. I padroni di casa lo battono ma non ne viene fuori niente di buono. Red Devils però che sembrano molto aggressivi e coperti in questo avvio. Pochissime sbavature per entrambe le squadre in questo avvio

2' Lo United prova subito ad allargare il gioco a centrocampo. Fasi di studio della gara, nessuna delle due squadre vuole scoprirsi

1' INIZIATA la seconda semifinale della Capital One Cup! Lo United tenta di evitare la seconda esclusione dalle Coppe, dopo l'uscita dalla FA Cup. Il Sunderland per l'impresa! VIA!!! United in possesso palla!

20.40 - Le squadre scendono in campo in questo momento! Volti concentrati e sguardi tesi all'Old Trafford!

20.35 - Ci siamo quasi! Chi andrà a fare compagnia in finale al Manchester City? Lo United o la sorpresa Sunderland che in Premier League lotta per non retrocedere in Championship (la Serie B inglese)? Novanta minuti ci separano dal verdetto! Quasi tutto pronto!

20.10 - Questi gli undici dello United: De Gea; Rafael, Smalling, Evans, Buttner; Januzaj, Carrick, Fletcher, Kagawa; Welbeck, Hernandez. A provare l'impresa per il Sunderland: Mannone, Bardsley, Alonso, Brown, O'Shea (c), Cattermole, Colback, Ki, Johnson, Borini, Fletcher

19.30 - Gentile pubblico di Vavel Italia e appassionati di calcio inglese Alessandro Mancinelli vi da il benvenuto alla seconda semfinale della Capital One Cup. Dopo la devastante vittoria del City nella serata di ieri che ha demolito per la seconda volta il West Ham per 3-0 qualificandosi alla finale con un complessivo di 9-0 tra la partita di andata e di ritorno, stasera tocca al Manchester United. Questa sera va in onda alle 20.45 l'incontro di ritorno della semifinale della Coppa di Lega inglese: all'Old Trafford il Manchester United è chiamato a ribaltare la sconfitta per 2-1 subìta dal Sunderland, il 7 gennaio scorso, nel match di andata.

I "Red Devils" infatti si trovano nella scomoda posizione di dover rimontare lo svantaggio, seppur minimo, per approdare in finale dove troveranno nientemeno che i "cugini" del City in un derby che sarebbe di quelli davvero infuocati.

DIRETTA MANCHESTER UNITED-SUNDERLAND

La situazione in casa United non è delle migliori: la sconfitta a Stamford Bridge contro il Chelsea ha, di fatto, scucito dalle maglie rosse la speranza scudetto, visto che la formazione di David Moyes non riuscirà più a rientrare nella lotta per il titolo (meno 14 dall'Arsenal, meno 13 dal City e meno 12 dai Blues).

Il Sunderland ha rimediato a un doppio svantaggio nel match casalingo contro il Southampton (2-2, Borini e Adam Johnson), continuando a rimanere aggrappato alla speranza di potersi salvare: all'Old Trafford, serve un'impresa e, probabilmente, almeno un gol.

Casa Sunderland: Il tecnico Gus Poyet potrà contare subito sul neo portiere argentino Oscar Ustari, il quale si prepara a sedersi in panchina. Il 27enne ha rescisso il contratto con l’Almeria e rimpiazzerà Keiren Westwood, impegnato a recuperare da un intervento chirurgico alla spalla. Questo acquisto si somma all’altro arrivato, il difensore Santiago Vergini, ex Altetico Fenix, anch’egli argentino. L’attaccante Fletcher è in dubbio a causa di un fastidio al tendine d’achille, mentre Cuellar è out per infortunio. La difesa punterà forte ancora sul ritrovato Wes Brown, il difensore è stato elogiato da Poyet per come è rientrato al top dopo l’infortunio di 18 mesi al ginocchio.

Il portiere italiano Vito Mannone non ha paura ed è fiducioso nei propri mezzi: “Noi non abbiamo paura di nulla, andiamo all’Old trafford senza paura e convinti di noi stessi. Il 2-1 ci dà un leggero vantaggio, ma domani sera sarà un’altra partita, una nuova partita e dobbiamo giocare come se si ricominciasse da zero a zero".

Casa Manchester United: Moyes dovrà fare a meno dell’esperto difensore Nemanja Vidic, il quale dovrà iniziare a scontare le tre giornate di squalifica rimediate nel match di Premier contro il Chelsea a causa di un brutto intervento su Hazard. Patrick Evra è in dubbio per una botta subita sempre contro i londinesi, mentre in attacco Rooney e Van Persie non sono dati titolari dal primo minuto.

9.000 tifosi biancorossi proveranno a spingere la loro squadra verso una finale che manca da 28 anni, quella volta fu l’unica finale di coppa di Lega giocata dai Black Cats, partita persa 1 a 0 contro il Norwich City. Il Manchester United deve ribaltare un 2 a 1, lo ha già fatto nella stagione 2009-10 contro il Manchester City, vincendo il ritorno 3 a 1.

STATISTICHE - I Red Devils non perdono due partite consecutive in Capital One Cup dal settembre del 2007 e hanno segnato, nelle ultime 18 edizioni della coppa di Lega inglese, in tutte le partite meno che una, 40 gol. Lo United ha vinto la Capital One Cup nel 92', nel 2006, nel 2009 e 2010.