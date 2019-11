Niente Liverpool, Salah va al Chelsea

Pareva dover essere lui il primo acquisto del Liverpool. Nella serata di ieri invece la prepotente accellerata del Chelsea. Prima di vendere Mata, Mourinho voleva avere un sostituto del fantasista spagnolo. Dal Basilea è pronto a sbarcare a Londra l'egiziano Mohamed Salah, giocoliere classe '92, giustiziere proprio dei Blues in Champions League, ha visto il suo desiderio di giocare ad Anfield, ostacolato dalla volontà degli Svizzeri di ottenere il massimo della quotazione del giocatore. A certe cifre la dirigenza dei Reds non sarebbe mai arrivata. Un gioco da ragazzi invece per la squadra del magnate Abramovic, sborsare circa 15 milioni di euro. Le cifre dell'accordo tra i due club non sono state ancora rese note, ma i numeri dovrebbero non essere inferiori ai 13 milioni. Il Chelsea aspetta la firma del calciatore già domani, tutto soggetto agli accordi personali. A meno di colpi di scena clamorosi, Salah sarà un nuovo giocatore a disposizione di Mourinho. Tecnica, velocità e gol ne fanno uno dei prospetti più interessanti del panorama europeo. Perno indispensabile della nazionale egiziana, potrà a breve confermare le sue doti in uno dei migliori campionati al mondo. Ci riuscirà?.

Agreement reached with FC Basel for the transfer of Mohamed Salah. http://t.co/PwpJRF3agP #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) 23 Gennaio 2014