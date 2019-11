Euro 2016, ecco le fasce del sorteggio, l'Italia nella prima

Già si parla del prossimo Europeo, quello che si svolgerà in terra transalpina, rassegna iridata che porterà una sostanziale novità, non più 16 squadre, bensì 24, divise in sei gironi, avanzano le prime due di ogni gruppo e le quattro migliori terze, per sfidarsi agli ottavi di finale. Un format da Mondiale, per intenderci. Oggi il maggior organo calcistico europeo, ha smantellato le fasce, l’Italia sarà nella prima, big europee tutte nella “pot 1”, nessuna mina vagante, o quasi, se si considera che nella seconda fascia troviamo la Svezia di Zlatan Ibrahimovic e le due nazionali emergenti, il Belgio e la Svizzera. Ci sarà anche una new entry, tra le nazionali, che sarà Gibilterra. Sorteggio il 23 di febbraio a Nizza.

Ecco la tabella riassuntiva, apparsa sul profilo twitter ufficiale della UEFA: