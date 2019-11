Risultato Borussia Moenchengladbach 0-2 Bayern Monaco in Bundesliga 2014

22.40 - Gentile pubblico di VAVEL, per la diretta scritta di Borussia Moenchengladbach - Bayern Monaco è tutto, Giacomo Visentin vi ringrazia e vi dà appuntamento al prossimo live!

Il Bayern espugna un campo storicamente ostico come il Borussia Park e prosegue il suo campionato contro sé stesso, salendo a quota 47 punti (e una gara in meno). I bavaresi sono stati salvati dal palo in due occasioni, mostrando anche qualche crepa difensiva sul finire del primo tempo e nella ripresa dopo il raddoppio. Negativa in particolare la prova di Dante, l'ex di turno che forse ha patito un po' troppo l'emozione del ritorno nel suo vecchio stadio. Il Borussia deve fare mea culpa per la prima mezz'ora gettata alle ortiche, giocata in maniera lenta e impacciata. Ter Stegen si conferma portiere di altissimo livello, guadagnandosi il titolo di man of the match e giustificando le attenzioni del Barcellona. La prima sconfitta interna della stagione non compromette granché nella rincorsa dei Puledri alla zona Champion's League, in attesa dei risultati del weekend delle avversarie dirette.

90' + 2' - Nessuna emozione finale. L'anticipo del venerdì di Bundesliga finisce qui. Borussia Moenchengladbach-Bayern Monaco 0-2.

90' - Due minuti di recupero accordati da Gagelmann.

88' - PIZARRO! Il peruviano riceve palla sul dischetto del rigore e fa fuori Wendt usando il perno. Ter Stegen con l'ennesimo miracolo toglie l'urlo di gioia dalla gola dell'attaccante! Che parata!

87' - Terza e ultima sostituione tra le file bavaresi. Esce Kroos, Guardiola inserisce Hojbjerg.

86' - ALABA! Il terzino austriaco penetra in area e conclude col destro, il tiro dà l'illusione del gol ma la palla finisce sull'esterno della rete!

81' - Fallaccio di Kramer su Robben in ripartenza, giallo anche pe lui. Nel Bayern, Gotze lascia il posto a Pizarro.

79' - Cambio anche per il Bayern. Out Shaqiri, fa il suo ingresso in campo il neotrentenne Robben.

79' - Ammonizione per Kroos, che stende Xhaka. Lo svizzero l'aveva saltato con un bel tunnel.

75' - Arriva finalmente il primo cambio del match. Fuori Herrmann e dentro Branimir Hrgota, che va subito vicino alla porta. Dante devia il tiro in angolo.

69' - Ci prova Alaba, para facile Ter Stegen. Al momento il migliore in campo.

66' - HERRMANN! Questa volta la sfortuna non c'entra! Azione simile al primo gol del Bayern, l'esterno di casa non è altrettanto preciso e strozza il piatto!

65' - SHAQIRI! Il tiro a giro dalla mancina esce di pochi millimetri! Ter Stegen non ci sarebbe mai arrivato!

64' - HERRMANN! Altro palo per il 'Gladbach, che sfortuna! Fuga sulla destra e diagonale dritto sul secondo palo!

63' - Schema su punizione, Dante di prima intenzione, col piattone, cerca un compagno a centro area. Ter Stegen con la manona allontana.

59' - Herrmann, alle stelle. Brutto tiro di controbalzo dopo un cross dalla sinistra.

58' - KRUSE! Il mancino a incrociare dal limite dell'area non trova impreparato Neuer, che blocca il diagonale a filo d'erba.

57' - Gioco interrotto. Stranzl stacca più in alto di tutti su un calcio d'angolo. La conclusione non è degna di nota ma il centrale usa Rafinha come ascensore, e l'esterno brasiliano resta a terra infortunato.

54' - MULLER! SPIAZZA TER STEGEN E RADDOPPIA! 2-0 BAYERN!

53' - TER STEGEN! Parata miracolosa sul tap-in di Gotze, sulla respinta succede di tutto, alla fine Xhaka compie uno sventurato fallo di mano e l'arbitro non può far altro che accordare il calcio di rigore per il Bayern!

51' - THIAGO ALCANTARA! Conclusione insidiosa da lontano, Ter Stegen si allunga e mette in corner. Bayern alla ricerca del 2-0.

48' - MULLER! Il dinoccolato attaccante tedesco inzucca di testa da calcio d'angolo, la difesa salva sulla linea!

46' - Si riparte! Le squadre hanno fatto ritorno in campo ed è cominciato il secondo tempo.

Bel primo tempo al Borussia Park. Padroni di casa in sofferenza per gran parte della prima frazione di gioco a causa del forsennato pressing dei bavaresi. Il Bayern ha sbloccato dopo pochi minuti la gara grazie a Gotze, schierato nella posizione guardiolana di "falso nueve", minaccia costante per la difesa del 'Gladbach. Dopo gli iniziali venti minuti di marca bavarese, e altri dieci di sostanziale equilibrio senza forti emozioni, il Borussia ha deciso di mettere la testa fuori, scoprendosi improvvisamente pericoloso. Il palo colpito da Kruse e la parata di Neuer su Arango testimoniano la ritrovata competitività offensiva dei bianconeroverdi. Un secondo tempo tutto da vivere.

45' - Gagelmann non concede minuti di recupero. Squadre al riposo sull'1-0 per il Bayern Monaco.

45' - ARANGO! Il 'Gladbach accelera il giropalla, la sfera arriva ad Arango che da dentro l'area mira il secondo palo, Neuer, è costretto a distendersi sul micidiale rasoterra!

40' - KRUSE! La difesa del Bayern si addormenta su una rimessa laterale, l'attaccante scappa, punta Dante, finta, controfinta e mancino da fuori area che colpisce il montante! Fiammata del 'Gladbach!

38' - E' sempre Gotze l'uomo più pericoloso per la difesa renana. Prima viene contrastato in area, poi qualche secondo dopo spreca un contropiede 5 - 3 concludendo male.

36' - Giallo per Wendt, iscritto all'albo dei cattivi da Gagelmann dopo un fallo di gioco.

34' - ARANGO! La punizione mancina dell'esterno sudamericano impegna Neuer, che alza sicuro sopra la traversa.

33' - Primo possesso prolungato in zona pericolosa per il 'Gladbach. Alla fine i Puledri guadagnano una punizione dai 30 metri.

31' - Pestone involontario di Arango a Lahm. L'arbitro riconosce l'involontarietà dell'intervento e risparmia il giallo al venezuelano. La seguente punizione di Shaqiri termina larga.

27' - 300^ presenza in Bundesliga quest'oggi per Philippe Lahm, il capitano del Bayern. Ritorno da avversario invece per Dante, il il difensore brasiliano che ha giocato per 3 stagioni con il 'Gladbach, passando ai bavaresi dopo 93 presenze e 8 gol.

22' - Tiro al volo dai 20 metri di Gotze. La conclusione di mezzo esterno finisce alta sulla traversa, non lontanissima dall'incrocio dei pali.

20' - Pressione pazzesca del Bayern. Favre chiede ai suoi un giropalla più rapido ma i bavaresi giocano a memoria anche in fase di non possesso.

18' - Spettacolare uscita di testa di Ter Stegen sulla linea del fallo laterale. Il portiere torna affannosamente tra i pali, il Bayern non aspetta.

15' - 'Gladbach in palese difficoltà. Il Bayern mantiene il possesso palla esaudendo i desideri di Guardiola, i bavaresi diventano letali quando verticalizzano o quando cambiano rapidamente gioco.

13' - RAFINHA! Sulla respinta di un corner il brasiliano ex Genoa controlla e scarica il destro, Ter Stegen respinge con due mani!

9' - Ci prova Kroos da lontano, Ter Stegen para in due tempi con un po' d'incertezza. Brutto colpo il gol a freddo per i Puledri.

7' - GOTZE! DISCESA SULLA DESTRA DI MULLER, PALLA RAPIDA ALL'INDIETRO PER GOTZE CHE FREDDA TER STEGEN CON UN DESTRO PRECISO! 1-0 BAYERN!

5' - GOTZE! Che occasione! Tocco di Muller per il compagno, che salta il marcatore a uomo con uno spettacolare sombrero. Di fronte a Ter Stegen piazza il il destro che però tocca il palo esterno ed esce!

2' - KRUSE! Lancio lungo per la punta che, a tu per tu con Neuer, non riesce ad agganciare e concludere. Primo pericolo per il Bayern.

2' - Punizione sulla sinistra, la palla arriva sul secondo palo su cui svetta il centrale Stranzl. La torre non trova però nessun compagno pronto ad approfittarne

1' - Giocatori del Bayern che oggi sfoggiano per la prima volta la divisa da campioni del mondo, con l'adesivo FIFA.

20.30 - Peter Gagelmann mette mano al fischietto. Partiti!

20.20 - Dieci minuti al calcio d'inizio! Il Borussia Park è già caldissimo!

20.05 - Arriva anche l'11 scelto da Pep Guardiola per la sfida odierna. Colpo di scena: Ribery non è nemmeno in panchina. Al suo posto Shaqiri:

#FCBayern team to play Gladbach: Neuer - Dante, Thiago, Shaqiri, Rafinha, Boateng, Götze, Lahm (c), Müller, Alaba, Kroos #BMGFCB — FC Bayern English (@FCBayernEN) 24 Gennaio 2014

In panchina:

Substitutes for #FCBayern: Starke - Robben, Pizarro, Weiser, Contento, Hojbjerg, Sallahi #BMGFCB — FC Bayern English (@FCBayernEN) 24 Gennaio 2014

20.00 - Ecco la formazione ufficiale dei padroni di casa. Nessuna sorpresa:

#fohlenelf: ter Stegen - Korb, Stranzl, Dominguez, Wendt - Kramer, Xhaka - Herrmann, Arango - Raffael, Kruse. #BMGFCB pic.twitter.com/6Mgjpr6Zbx — Borussia (@borussia) 24 Gennaio 2014

A disposizione di mister Favre:

Auf der Bank der #fohlenelf : Heimeroth, Daems, Rupp, de Jong, Nordtveit, Younes und Hrgota. #BMGFCB — Borussia (@borussia) 24 Gennaio 2014

19.30 - Saranno Borussia Moenchengladbach e Bayern Monaco le prime due squadre a uscire dal freezer e a dare il via al girone di ritorno della Bundesliga 2013/2014. 33 giorni dopo l'ultimo turno prima della classica, lunghissima sosta invernale, la rincorsa al Meisterschale riprende con l'anticipo di lusso tra prima e terza forza del campionato tedesco. I bavaresi capolisti sono ospiti al Borussia Park, contro la rivelazione della prima parte di stagione. La truppa di Lucien Favre è infatti in piena zona Champion's League, alle spalle degli avversari odierni e del Leverkusen, con 34 punti. Dietro i Fohlen, si trova a sorpresa anche il Borussia Dortmund, a una lunghezza di distacco. I renani hanno finora costruito le proprie fortune sulle gare interne, dove hanno raccolto 25 punti su 27 disponibili, oltre che possessori del miglior attacco e ancora imbattuti. Unica "macchia" il 2-2 prima della sosta contro il Wolfsburg. Gli uomini di Guardiola sono invece lanciatissimi in vetta con 44 punti, frutto di 14 vittorie e 2 soli pareggi in 16 gare giocate (il Bayern deve infatti recuperare la gara contro lo Stoccarda, rinviata a causa dell'impegno nel Mondiale per club vinto in dicembre). Miglior attacco e miglior difesa della Bundesliga, 42 gol fatti e solamente 8 subiti, nonché miglior ruolino esterno (un solo pareggio). Sarà compito del maestro elvetico Favre e dei suoi Puledri imbrigliare i purosangue bavaresi. Fischio d'inizio alle 20.30.

QUI BORUSSIA M'GLADBACH – Il ritiro e le amichevoli in terra turca hanno confermato lo straordinario stato di forma dei renani, che hanno pareggiato col Besiktas e battuto Hertha, San Gallo e Bochum. Proprio i berlinesi sono stati i fautori dell'ultima caduta in campionato del 'Gladbach, oltre tre mesi fa (19 ottobre, 1-0 all'Olympiastadion). La squadra non ha perso nessun elemento importante nel mercato di gennaio, nonostante le voci insistenti che vedono Ter Stegen sempre più vicino al Barcellona, rimanendo competitiva e con l'ambizione di giocarsi la qualificazione alla prossima Champion's League fino alla fine. Favre recupera dopo oltre tre mesi Alejandro Dominguez, anche se il centrale spagnolo non suscita bei ricordi ai tifosi: nel 3-1 della gara d'andata il difensore ha causato due rigori in un minuto per due falli di mano simili. Il primo è stato parato da Ter Stegen a Muller, il secondo è stato trasformato da Alaba. In ogni caso, l'iberico farà coppia con Stranzl al centro della difesa, vista l'indisponibilità di Brouwers, affaticato. Mancherà anche Jantschke, reduce dallo scontro con il gomito del norvegese dell'Hertha Skjlebred durante il ritiro in Turchia, e dal conseguente infortunio alla cavità oculare; sulla fascia destra difensiva spazio dunque al giovane Korb, a cui Favre affiderà l'arduo compito di marcare a uomo Ribery.

Probabile formazione Borussia M'gladbach (4-4-2): Ter Stegen; Korb, Stranzl, Dominguez, Wendt; Herrmann, Kramer, Xhaka, Arango; Kruse, Raffael. All. Favre.

QUI BAYERN MONACO – In Baviera il tema bollente è ancora quello dello "scippo" subito da Ribery, classificatosi solamente 3° nella corsa al Pallone d'Oro 2013. "Cosa dovevo vincere ancora per meritarmelo?", questo il principale pensiero di Scarface, e anche quello di un po' tutti i tifosi del Bayern. La campagna invernale in terra qatariota non ha portata fortuna ai campioni d'Europa e del Mondo in carica; in particolare la spazzolata pigliata contro gli austriaci del Salisburgo (0-3) ha corrugato qualche fronte dalle parti di Monaco. Le altre due amichevoli giocate nel caldo Medio Oriente non possono essere usate come cartine tornasole per valutare la condizione dell'armata di Guardiola, in quanto gli avversari erano due club arabi di modesto valore. Sul mercato in entrata nulla di nuovo, mentre Dante è finito nel mirino del City che già a gennaio vuole portarlo a Manchester. Difficile che il brasiliano si muova, vista l'indisponibilità prolungata di Van Buyten e di Badstuber, ai quali andrà probabilmente ad aggiungersi Javi Martinez. Finalmente vicino al rientro Schweinsteiger, ma Pep sembra intenzionato a insistere su Lahm come regista davanti alla difesa, con Rafinha ormai titolare fisso sulla banda destra. Sugli esterni agiranno Muller e Ribery, con Robben che sta ancora recuperando da una lacerazione a un muscolo che lo tiene ai box da un mese e mezzo. Probabile l'impiego di Gotze nuovamente come falso nueve, con Mandzukic in panchina.

Probabile formazione Bayern Monaco (4-1-4-1): Neuer; Rafinha, Dante, Boateng, Alaba; Lahm; Muller, Alcantara, Kroos, Ribery; Gotze. All. Guardiola.

DIRETTA BORUSSIA MOENCHENGLADBACH - BAYERN MONACO

PRECEDENTI – Per Borussia Moenchengladbach e Bayern Monaco questo è il 92° scontro in Bundesliga, il 46° al Borussia Park: 17 i pareggi e ben 18 le vittorie dei Puledri, a fronte delle 10 del Bayern, l'ultima con il pirotecnico 3-4 della giornata conclusiva dello scorso campionato. In quell'occasione i bavaresi rimontarono nella ripresa il 3-1 dell'intervallo e misero fine a un digiuno di vittorie sul campo del 'Gladbach che in Bundesliga durava dal gennaio 2006. La sfide tra le due compagini sono tradizionalmente ricche di gol da entrambe le parti, e anche questa sera Borussia e Bayern non dovrebbero tradire le attese.

STATISTICHE – Detto del Bayern (miglior attacco e miglior difesa), il 'Gladbach gode del quarto miglior score realizzativo, alle spalle dei bavaresi, dell'altro Borussia e del super prolifico Hoffenheim, con 35 reti, ed è la terza retroguardia meno battuta: sono 19 i palloni finiti finora alle spalle di Ter Stegen. I migliori marcatori degli ospiti sono Mandzukic (10), Muller (7), Robben e Ribery (entrambi a 6), ma ben altri 8 giocatori sono già stati mandati a rete. Il brasiliano Raffael e Kruse sono invece i top scorer dei Puledri, rispettivamente con 9 e 8 gol a testa. Ricapitolando, la gara odierna mette a confronto le due formazioni tedesche più in forma al momento della pausa: il Borussia arriva da una serie di 8 partite senza sconfitte, 6 vittorie consecutive e 2 pareggi negli ultimi match, i bavaresi hanno un filotto aperto di 8 successi, che continua da metà ottobre. Stasera vedremo chi avrà digerito meglio il panettone. Mettetevi comodi, lo spettacolo della Bundesliga ricomincia.