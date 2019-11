Diretta Lilla - Rennes in Ligue 1

22:30 Un punto che non serve a nessuno, anche se il Rennes può essere soddisfatto di aver pareggiato su uno dei campi più difficili della Ligue 1. Per entrambe le squadre rimandato l'appuntamento con la prima vittoria del 2014 in campionato. Il Lilla si è fatto recuperare il vantaggio nel primo tempo, poi ha cercato di costruire azioni pericolose, ma il Rennes ha saputo resistere nonostante i Dogues giocassero con quattro attaccanti. Docouré poteva regalarsi una serata fantastica con la doppietta sfiorata nel finale, ma per i bretoni resiste il tabù di Lilla. Grazie di averci seguito e non perdetevi le altre partite di Ligue 1 che trasmetteremo in questo fine settimana, in diretta solo su VAVEL!

90+3' Finita! Lilla e Rennes pareggiano 1-1.

90' Due minuti di recupero.

88' Angolo di Ruiz, stacco aereo di Kalou che diventa un passaggio a Costil.

85' Entra Ruiz al posto di Rodelin.

82' Rennes vicinissimo al vantaggio! Palla persa da Mavuba che innesca l'azione del Rennes. Doucouré si trova solo davanti a Enyeama, ma il portiere nigeriano salva tutto.

81' Cross di Sidibé deviato, il colpo di testa di Origi sul secondo palo termina a lato.

79' Ultimo cambio nel Rennes: Kadir prende il posto di Alessandrini.

74' Gueyé spaventa il Rennes dalla distanza, palla fuori di poco con Costil che ha seguito la traiettoria.

73' Costil!! Sidibé dal fondo per Roux, Costil si oppone d'istinto.

72' Pitroipa anticipato sottoporta da Souaré, rimessa da fondo per il Lilla.

68' Primo cambio nel Lilla: Origi subentra a Mendes.

67' Prima ammonizione della serata, la riceve Sidibé per un fallo ai danni di Alessandrini.

64' Cross di Souaré, sul secondo palo anticipato Kalou da M'Bengue.

61' Dura un'ora la prima partita di Toivonen in Ligue 1. Al suo posto Oliveira.

57' Costil su Rodelin! Appoggio di Roux per Rodelin che dal limite dell'area lascia partire una botta che il portiere del Rennes riesce a deviare in corner.

54' Risponde il Rennes dalla parte opposta: tentativo di Antonietti cha anziché crossare prova il tiro, alto.

53' Conclusione a giro di Mendes dal limite dell'area, Costil si allunga e mette in angolo. Dalla bandierina colpo di testa di Kalou bloccato dall'estremo difensore del Rennes.

46' Iniziato il secondo tempo!

21:20 Nonostante l'importanza della posta in palio, entrambe le squadre stanno giocando a viso aperto. Il Lilla non ha saputo gestire il vantaggio e il gol subito ha fatto arrabbiare molto Girard. Dogues che per il momento restano comunque la miglior difesa del campionato. Il Rennes si sta degnamente opponendo e in contropiede ha dimostrato di poter far male.

45+3' Finisce il primo tempo! 1-1 tra Lilla e Rennes.

45' Due minuti di recupero.

43' Primo gol in campionato per Doucouré che era andato a segno nella partita di Coppa di Lega contro il Bordeaux dello scorso dicembre.

42' Non c'è un attimo di tregua. Tiro alto di Rodelin, ma Lilla che torna subito a premere.

41' PAREGGIO DEL RENNES!!!! Sul traversone di Alessandrini, inserimento di Doucouré alle spalle di Basa e deviazione vincente a superare Enyeama.

40' Tiro di Mendes dalla distanza telefonato per Costil.

36' Settimo centro in campionato per Kalou che si conferma bomber casalingo: sei gol su sette sono infatti arrivati qui al Mauroy, l'unico in trasferta a Parigi contro il PSG.

34' GOL DEL LILLA!!! KALOU!!! Azione dalla destra di Roux che va via ad Armand e crossa in mezzo per Kalou: l'ivoriano è rapido e bravo nello stoppare di ginocchio e battere di testa Costil.

30' Kalou serve Mendes, sul suo traversone colpisce di testa in tuffo Roux: palla che sorvola di poco la traversa.

27' Tentativo coraggioso di Alessandrini, a cui il pallone è tornato dopo un tentativo di lancio neutralizzato dalla difesa del Lilla. Il suo tiro al volo termina alto.

23' Mavuba libera la conclusione di Mendes dalla distanza, palla che sfila a lato.

20' Punizione interessante guadagnata dal Lilla: Kalou atterrato sui venti metri da Doucouré.

17' Basa riesce ancora una volta a trovare il tempo su un calcio d'angolo, ma il suo colpo di testa è controllato senza problemi da Costil.

15' Si fa vedere in avanti anche il Rennes. Alessandrini serve a centro area Makoun che non tiene basso il pallone, alto sopra la traversa.

12' Angolo per il Lilla, colpo di testa di Basa che Costil alza nuovamente in corner con la mano sinistra.

11' Potenziale occasione per il Rennes. Pitroipa scatta sul filo del fuorigioco, ma non controlla bene e scivola a terra con il pallone. Dalla parte opposta va alla conclusione Sidibé, esterno della rete.

8' Primo pallone toccato da Toivonen che di testa anticipa Rozehnal, ma non riesce a servire Doucouré.

6' Rozehnal prova il lancio lungo, intervento di M'Bengue a mettere in angolo. Primo corner della serata per il Lilla.

3' Montanier costretto dunque a effettuare subito il primo cambio: fuori in barella Kana-Biyik, dentro al suo posto Bakayoko.

2' Gioco fermato dopo una manciata di secondi per un problema a Kana-Biyik, il giocatore del Rennes si è fatto male da solo. Non si tratta di un problema da poco, infatti a bordocampo è già pronto Bakayoko.

1' Cominciata la gara!

20:25 Non mancano sostenitori del Rennes, le due città distano quasi 600 chilometri.

Les supporters du #SRFC sont là ! #LOSCSRFC pic.twitter.com/43n0ciFsVL — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 24 Gennaio 2014

20:15 Stasera il Lilla deve rinunciare allo squalificato Balmont, espulso nella partita contro il Saint-Etienne, e all'infortunato Kjaer. Nel Rennes non prenderanno parte alla gara Boye, Féret e Pajot.

20:05 Si preannuncia una partita spettacolare, almeno a guardare gli schieramenti. Il Lilla schiera il 4-2-4 con quattro delle sette punte convocate da Girard in campo. Anche il Rennes non è da meno, 4-3-3 con il nuovo acquisto Toivonen subito titolare a guidare l'undici di Montanier: i rossoneri sono venuti al Mauroy a giocarsela.

20:00 Queste le formazioni schierate dagli allenatori.

La feuille de match LOSC / SRFC ! ENYEAMA, SOUARE, BASA, ROZEHNAL, SIDIBE, GUEYE, MAVUBA, ROUX, KALOU, RODELIN, MENDES #LOSCSRFC #WeAreLOSC — LOSC (@losclive) 24 Gennaio 2014

J22. #LOSCSRFC : Ola #Toivonen titulaire ! pic.twitter.com/Afw0NNu97N — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 24 Gennaio 2014

19:45 Cominciamo a rassicurare sulle condizioni del campo, dopo la partita rinviata settimana scorsa tra Marsiglia e Valenciennes. Come si vede il terreno di gioco è in buono stato, quindi stasera si gioca.

C'est l'heure de la reconnaissance de la pelouse ! #LOSCSRFC #WeAreLOSC pic.twitter.com/XvAPEDkRNG — LOSC (@losclive) 24 Gennaio 2014

19:30 Punti pesanti in palio nell'anticipo della 22ª giornata di Ligue 1. Il Lilla vuole mantenere il terzo posto, il Rennes deve allontanarsi dalla zona calda.

19:15 Convocati Lilla (20 giocatori). Portieri : Elana, Enyeama. Difensori : Basa, Halucha, Jeanvier, Rozehnal, Sidibé, Souaré, Soumaoro. Centrocampisti : Delaplace, Gueyé, Mavuba, Meïté. Attaccanti : De Melo, Kalou, Mendes, Origi, Rodelin, Roux, Ruiz.

19:00 Convocati Rennes (18 giocatori). Portieri : Costil, N'Diaye. Difensori : Armand, Danzé, Émerson, Kana-Biyik, M'Bengue, Moreira. Centrocampisti : Alessandrini, Bakayoko, Doucouré, Kadir, Konradsen, Makoun. Attaccanti : Oliveira, Pitroipa, Romero, Toivonen.

18:45 Se le partite durassero 45 minuti, il Lilla sarebbe al quarto posto con quattro punti in meno (36 anziché 40). Anche il Rennes scenderebbe di una posizione, ma con un ammanco di ben diciassette punti (da 37 a 20).

18:40 Le due squadre hanno attacchi simili: 23 gol sono stati realizzati dal Lilla, 22 dal Rennes. A far la differenza sono però le difese: il Lilla ha incassato appena 12 gol, il Rennes esattamente il doppio (24).

18:30 Dopo ventuno giornate di campionato il Lilla è terzo in classifica con 40 punti: l'obiettivo per i Dogues è difenderlo a tutti i costi dalla concorrenza dietro, in particolare dal Saint-Etienne che vincendo lo scontro diretto settimana scorsa si è avvicinato a -3. Il Rennes si trova invece in 15ª posizione, rischiando seriamente di farsi coinvolgere nella lotta per la salvezza. Fa paura ai rossoneri soprattutto la coppia Montpellier-Evian che sono indietro 2 punti, ma occhio anche al Valenciennes che ha una partita in meno.

18:15 Il Rennes ha vinto in casa del Lilla soltanto due volte, l'ultima nel 1966. I rossoneri sono in striscia negativa da tre partite, avendo strappato lo 0-0 nella stagione 2009/2010. In totale sono 12 i pareggi, mentre in 23 occasioni ha vinto il Lilla.

18:00 Quella di stasera sarà la prima partita di Ola Toivonen con la maglia del Rennes. Lo svedese, arrivato dal PSV Eindhoven, spera di lasciare il segno nella sfida di Lilla e conquistare l'affetto dei suoi nuovi tifosi.

La première interview d'Ola #Toivonen http://t.co/T0zsQPY1mz #SRFC pic.twitter.com/JB6xPffTW6 — Stade Rennais F.C. (@staderennais) 22 Gennaio 2014

17:45 Il difensore centrale del Rennes Jean-Armel Kana-Biyik s: "Siamo un po' preoccupati per la situazione di classifica, anche se nelle ultime quattro partite non abbiamo perso ed è da tre gare che non subiamo gol. Non ci arrovelliamo troppo sul perché non vinciamo, ma puntiamo comunque a fare risultato contro il Lilla".

17:30 Uno dei più autocritici del momento di forma non brillante del Lilla è il centrocampista Rio Mavuba: "Dobbiamo fare di più. La nostra forza sono la solidarietà, il sacrificio e il collettivo. Ultimamente non abbiamo reso al massimo, oltre a commettere degli errori che prima non facevamo. Non siamo attenti e concentrati, il che ha riflessi nei risultati che stiamo raccogliendo".

17:15 Anche il tecnico del Rennes Philippe Montanier si trova in una posizione scomoda, riconoscendo la necessità di invertire quanto prima la tendenza negativa: "La partita che abbiamo vinto in coppa è stata una boccata d'ossigeno. Ora l'importante è vincere questa partita, anche se non avremmo risolto comunque i nostri problemi. In queste situazioni c'è il rischio di farsi prendere da cattivi pensieri, noi dobbiamo lavorare sperando che il campo ci offra una via d'uscita".

17:00 L'allenatore del Lilla René Girard vuole mantenere la calma, nonostante l'appannamento che sta vivendo la sua squadra: "Abbiamo passato un momento folle: subiamo qualche gol di troppo, ma non ne faccio un dramma perché restiamo la miglior difesa del torneo. Rigore, disciplina, entusiasmo e determinazione sono le armi della prima parte di stagione che dovremo riuscire a ritrovare. Tutto senza dimenticare l'elemento che fa da collante: il lavoro collettivo".

16:45 Un'iniezione positiva le due squadre la possono ricavare dalle rispettive vittorie nei sedicesimi di Coppa di Francia. Il Lilla ha passeggiato 3-0 sul campo del Croix, mentre il Rennes ha espugnato 2-0 Boulogne.

16:30 Non se la passa troppo bene neanche il Rennes. I rossoneri si trovano in una posizione di classifica pericolosa, rischiando di farsi risucchiare nella lotta per non retrocedere. Sarà bene cominciare a fare punti, sfruttando magari il momento di forma poco brillante del Lilla.

16:15 Sconfitto sette giorni fa a Saint-Etienne, il Lilla sta vedendo i Verts avvicinarsi sempre di più a un terzo posto che fino a un mese fa sembrava praticamente blindato. Il Lilla è chiamato a una vittoria, sperando magari in uno stop del Saint-Etienne domenica a Bordeaux.

16:00 Nel primo anticipo della ventiduesima giornata di Ligue 1 si affrontano Lilla e Rennes, due squadre ancora a secco di vittorie in campionato nel nuovo anno. I rispettivi obiettivi rischiano di allontanarsi, ecco perché stasera nessuna delle due può sbagliare.