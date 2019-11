Ufficiale: Everton, in prestito Lacina Traoré dal Monaco

Con una nota sul proprio sitto ufficiale l'Everton di Martinez concretizza l'operazione attaccante. In prestito dal Monaco ecco Lacina Traoré. Ivoriano classe '90, Traoré sarà l'alter ego di Jelavic passato poche giorni fa all'Hull City. Un elemento fortemente seguito dal club di Goodison Park per colmare il vuoto nel reparto offensivo lasciato dal croato. La trattativa pareva doversi arenare dopo il grave infortunio a Falcao che salterà tutta la stagione a causa della rottura del crociato. Ranieri invece ha deciso di lasciar partire ugualmente il gigante di 2 metri acquistato ad inizio gennaio dai russi dell'Anzhi per circa 10 milioni di euro, facendo firmare al calciatore un contratto di 4 anni. La formula come anticipato è quella del prestito secco fino al termine detta stagione. L'ex attaccante del Cluj e del Kuban affiancherà Lukaku aggiungendo peso specifico in mezzo all'area di rigore. Una goduria per il gioco sulle fasce dell'Everton che ha cosi un ulteriore terminale di finalizzazione e un elemento che saprà far comodo quando le difese avversarie diventano muri invalicabili. La Champions League pare ormai un obiettivo conclamato. Vanta 7 presenze e 4 gol con la maglia della nazionali Ivoriana.

BREAKING: Everton have signed striker Lacina Traore on loan from AS Monaco until the end of the season #EFC — Everton (@Everton) January 24, 2014