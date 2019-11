Live Borussia Dortmund-Augusburg in Bundesliga

90' - NON C'E' PIU' TEMPO, FINISCE DUE A DUE IL SIGNAL IDUNA PARK!

87' - cambio nell'Augburg, fuori Milik, dentro Hong!

85' - tiro di Reus dal limite, para Hitz!

84' - cambio nel Borussia, dentro Schieber, fuori Mikhitaryan! Le prova tutte Klopp per vincere!

74' - colpo di testa di Lewandowski alto di pochissimo!

72' - REEEEEEETEEEE!!! PAREGGIO DELL'AUGSBURG!!! HA SEGNATO JI, IL NUOVO ENTRATO!!! EMOZIONI A NON FINIRE AL SIGNAL IDUNA PARK!

70' - cambio nell'Augsuburg, fuori Bobadilla, dentro Ji!

66' - SAHIN!!! NURI SAHIN!!! UNA PUNIZIONE MERAVIGLIOSA!!! RITORNA IN VANTAGGIO IL BORUSSIA! SAHIN HA COLPITO!

65' - punizione del limite per il Borussia!

58' - tiro di Mikhitaryan dal limite dell'area troppo debole, para Hitz senza problemi!

57' - Lars Bender nel bene e nel male del Borussia oggi!

55' - REEEETEEEE!!! HA PAREGGIATO L'AUGSBURG!!! AUTOGOL DI BENDER! INCREDIBILE!!!

46' - tenta il tiro Reus, pallone alto!

45' - COMINCIA IL SECONDO TEMPO!

45' + 2' - Finisce il primo tempo, Borussia Dortmund avanti di una rete a zero, gol di Bender al 6' minuto!

45' - partita che si accende, ammonito anche Werner fallo su Mikhitaryan! L'arbitro va a calmare Klopp per le insistenti proteste!

45' - ammonito Sokratis, per una gomitata ad Hahn!

40' - tiro di Reus che finisce sul fondo!

35' - esce Altintop per infortunio, dentro al suo posto Milik!

31' - si vede in attacco l'Augsburg, su corner libera con i pugni Weindenfeller!

28' - scambio fra Kehl e MIkhitaryan, tiro dell'armeno rasoterra fuori non di molto!

25' - Lewandowski supera tutta la difesa e fa partire un tiro neutralizzato da Hitz!

24' - pallone in mezzo, ci arriva di testa Sokratis ma spedisce fuori!

19' - ammonito Hahn per fallo su Mikhitaryan!

16' - triangolazione al limite dell'area tra Reus e Lewandowski, capisce tutto la difesa ospite!

10' - Ottima azione del Borussia, Lewandowski serve Reus, che in area perde l'attimo buono per il tiro, che viene ribattuto! Completamente assente l'Augsburg!

7' - Non ce la fa Blazsczkowski, al suo posto Aubamenyang!

5' - REEETEEEE!!! HA SEGNATO BENDER!!! PALLONE IN MEZZO, STACCA DI TESTA IL CENTRALE DI DIFESA CHE NON PERDONA! UNO A ZERO BORUSSIA!

4' - gioco fermo, a terra Blazcczkowski! Infortunio per il polacco!

2' - fallo di Grosskreutz, punizione per l'Augsburg!

1' - SI COMINCIA! E' COMINCIATA LA PARTITA!

15.30 - Le squadre fanno il loro ingresso in campo!

15.26 - Meno di cinque minuti al fischio d'inizio di Borussia Dortmund-Augsbrug! Signal Iduna Park completamente giallo-nero, splendida coreografia dei tifosi!

Come al solito splendido colpo d'occhio al Signal Iduna Park!

Spruchband auf der Süd: "300 Spiele für den BVB - die Frisur hält! Danke Roman!" pic.twitter.com/krzEGets9U — Borussia Dortmund (@BVB) 25 Gennaio 2014

14.51 - FORMAZIONE UFFICIALE DEL BORUSSIA DORTMUND:

BVB: Weidenfeller - Großkreutz, Bender, Sokratis, Schmelzer - Kehl, Sahin - Kuba, Mhikitaryan, Reus - Lewandowski. #bvbfca #vorfreude — Borussia Dortmund (@BVB) 25 Gennaio 2014

14.47 - FORMAZIONE UFFICIALE DELL'AUGSBURG:

Der #FCA beginnt mit Hitz, Verhaegh, Klavan, Vogt, Altintop, Baier, Werner, Callsen-Bracker, Ostrzolek, Bobadilla, Hahn. #BVBFCA — FC Augsburg (@FCAugsburg) 25 Gennaio 2014

Amici di VAVEL Italia, appassionati della Bundesliga, benvenuti al Signal Iduna Park, per la sfida tra il Borussia Dortmund e l’Augsburg. Ricomincia dopo tre settimane di pausa invernale il massimo campionato tedesco, con la prima giornata del girone di ritorno. Ci eravamo lasciati, il 22 dicembre, la sorprendente sconfitta degli uomini di Klopp in casa contro l’Amburgo, per 2 a 1. Perso il treno per la vittoria in campionato, la squadra punta alla qualificazione in Champions, i giallo neri occupano attualmente la quarta piazza in classifica, a quota 32 punti. Con la vittoria odierna potrebbero superare in classifica il Monchengladbach, sconfitto ieri sera all’Allianz Arena contro il Bayer Monaco per due a zero. Dunque obbligato alla vittoria il Borussia, dopo aver passato questa pausa in Spagna, nel tentativo di sfruttare al meglio la volata finale del campionato. Da scoprire anche il match di Robert Lewandowski, promesso sposo a partire da luglio del Bayern Monaco.

L’Augsburg, guidato Markus Weinzierl, non ha una gran storia, soprattutto in Bundesliga, basti pensare che vi è arrivata per la prima volta nel 2011, quando arrivò seconda in 2. Bundesliga, ha conquistato due salvezze consecutive, nel 2012 quando arrivò il 14° posto, e lo scorso anno una piazza più in basso. Attualmente naviga a metà classifica, con 24 punti, a soli quattro dalla zona Europa League, scongiurata dunque la zona calda della classifica, che dista ben dieci lunghezze. La squadra di Augusta, al Signal Iduna Park vorrà consolidare il suo trend positivo che non la vede battuta dal 9 novembre, quando il Bayern la punì con tre gol a zero. Dopo quella batosta i ragazzi di Weinzierl hanno incamerato tre vittorie contro Hoffenheim, Amburgo ed Eintracht Braunschweig, e due pareggi contro Herta Berlino e l’altro Eintracht, il Francoforte. Stessa location per il ritiro anche per l’Augsburg, come il Borussia la squadra ha svolto la pausa in Spagna, più precisamente a Gran Canaria.

Andiamo a vedere le probabili formazioni, Jurgen Klopp dovrebbe schierare i suoi con il consolidato 4-2-3-1, con Weindenfeller tra i pali, difesa formata da Grosskreutz, Bender, Sokratis e Schmelzer, Kehl e Sahin registi davanti la difesa, a supporto dell’unica punta Lewandowski ci potrebbero essere Aubameyang, Mkhitaryan e Reus. Per quanto concerne gli ospiti, Weinzierl, schiera un più prudente 4-1-4-1, con Hitz in porta, Verhaegh, Callsen-Bracker, Klavan e Ostrzolek i quattro di difesa, unico regista sarà Baier, dietro la punta di riferimento, che sarà Bobadilla, ci saranno, con ogni probabilità, Hahn, Vogt, Altintop e Werner.