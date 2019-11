Diretta Bournemouth - Liverpool in Fa Cup

15:41 - Carissimi amici di Vavel Italia e amanti del calcio britannico, grazie di essere stati ancora una volta in nostra compagnia. Giuseppe Lippiello vi ringrazia per essere stati con noi in questo primo scorcio di Fa Cup. Buon proseguimento di giornata con le dirette di Vavel.



15:38 - Triplice fischio di Probert! Liverpool avanti tutta. 2-0 il finale con il Bournemouth. Reti di Moses e Sturridge. Un gol per tempo sono sufficenti per approdare agli ottavi di Fa Cup. Partita divertente e intensa per lunghi tratti. Bene i padroni di casa che nel primo tempo hanno sfiorato in diverse occasioni la rete. Liverpool con il freno a mano tirato, ma capace di sfruttare con la forza dei suoi uomini migliori, le occasioni create dopo i primi venti minuti in apnea.

90'+3 - SUAREZ SU SUGGERIMENTO DI STURRIDGE!!! RESPINGE CAMP!

90'+2 - Spinge in questo finale il Bournemouth, altro angolo sulla spinta di Daniels chiuso da Flanagan in corner.

90'+1 - Di forza Pitman che supera Flanagan, tiraccio che finisce ben oltra la traversa!

90' - Saranno quattro i minuti di recupero.

89' -GRABBAN DI PUNTA!!!! ALZA IN CORNER JONES!! TIRO IMPROVVISO DELL'ATTACCANTE, ATTENTO IL PORTIERE AUSTRALIANO!

88' - Sturridge con il tocco in area per Sterling, si alza la bandierina.

86' - Punta l'area Suarez, non ci sono compagni disponibili, pallone allargato per Gerrard che finta la conclusione e prova a dialogare con Alberto, interviene il difensore.

83' - Ultimi cambi anche per Rodgers, fuori Moses, dentro Sterling, entra anche Alberto, richiamato Coutinho.

82' - Possesso palla per i Reds che addormentano la partita in questo finale.

79' - Con le ultime energie il Bournemouth, Rantie prova la conclusione!! tiro ribattuto.

77' - Ultimo cambio per Howe, dentro un'altra punta Pitman, fuori Arter.

76' - ALTRO LANCIO LUNGO, QUESTA VOLTA STURRIDGE SERVE SUAREZ CHE SCAPPA AL CENTRO, SOLO DAVANTI A CAMP, OPTA PER UN PALLONETTO!!! PALLA TROPPO ALTA!!! SI SALVA IL BOURNEMOUTH!

74' - ANCORA STURRIDGE CHE SI ACCENTRA E TENTA LA CONCLUSIONE DAL CENTRO DELL'AREA PICCOLA!!! TIRO A GIRO, PALLA LARGA!

72' - Tre cambi, entrano Rantie e Fraser per i padroni di casa, fuori Ritchie e Pugh. Per il Liverpool, fuori Kelly, ritorna in campo Flanagan.

71' - GRAN PALLONE DI HENDERSON CHE VEDE STURRIDGE IN PROFONDITTA', MAGIA DELL'INGLESE CHE TENTA UN TOCCO MORBIDO CHE SBATTE SULLA PARTE ALTA DELLA TRAVERSA!!!!

70' - Calato vistosamente il Bournemouth che pare stanco dopo un ora di ritmi elevati, gestisce il pallone con estrema facilità il Liverpool.

67' - RITCHIE SMARCA A DESTRA GRABBAN, TIRO DI PRIMA, PALLA ANCORA A LATO!

66' - Countinho prova ancora ad inventare cercando l'inserimento di Suarez, esce con i piedi Camp e rinvia la sfera.

65' - Punizione rivedibile di Ritchie, palla che prende una traiettoria ad uscire.

62' - IMMORTALE IL BOURNEMOUTH, PROVA SURMAN DA POSIZIONE FAVOREVOLE, PALLA SUL FONDO CON JONES CHE CONTROLLA LA TRAIETTORIA!

60' -STURRIDGE!!!!!!!!!!!!! ASSIST AL BACIO DI SUAREZ CHE SERVE IN AREA L'INGLESE!!!! TOCCO SUL SECONDO PALO E CAMP BATTUTO!!! RADDOPPIO DEI REDS!!

58' - COUTINHO VUOLE IL CORRIDOIO CENTRALE PER STURRIDGE, SI CHIUDONO I DUE CENTRALI DEL BOURNEMOUTH!! CAMP RECUPERA IL PALLONE.

57' - Giallo per Steven Gerrard che si infuria per un fuorigioco non fischiato ad Arter. Proteste ripetute, Probert allora ammonisce il capitano.

55' - Liverpool in dieci adesso, ancora Grabban che prova a mettere in mezzo, chiude tutto Toure!

53' - Si rialza Surman, ancora a terra invece Skrtel, momenti di apprensione. Sangue sul campo del difensore di Rodgers.

52' - Impatto ad alta quota tra Skrtel e Surman, rimane a terra il difensore slovacco.

50' - Sbaglia il tocco Suarez che cercava Gerrard, va via Grabban, ritorna di prepotenza il capitano che mette fuori.

48' - Di forza Grabban a sinistra, cross in mezzo, non c'è nessuno però, esce Jones.

46' - Buona azione in copertura di Moses che parte palla al piede e subisce il ritorno falloso di Ritchie.

46' - SI RICOMINCIA, PRIMO PALLONE PER LE CHERRIES!

14:48 - Torna in campo il Liverpool, primo tempo sottotono per i Reds che dovranno aumentare i giri del pallone per provare a rendere più ampio il vantaggio. Da sottolineare, e non sarà mai abbastanza, l'ottima prova offerta dal Bournemouth di Eddie Howe.

14:33 - Finisce qui il primo tempo. Jones controlla l'ennesimo calcio d'angolo del Bournemouth e Probert fischia. Liverpool avanti 1-0 grazie al gol di Moses al 26'. Una partita fantastica e coraggiosa dei Cherries che hanno sfiorato la rete almeno in tre occasioni. Guardingo il Liverpool, che controlla ma pecca d'incisività nella manovra offensiva. Secondo tempo da non perdere.



45'+1 - Arter ancora al tiro, deviazione di Skrtel, altro angolo.

45' - Un minuto di recupero in questo primo tempo.

43' - Possesso di palla insistito adesso dei Reds che cercano il raddoppio con maggiore convinzione.

41' - NON C'E' UN ATTIMO DI RESPIRO, DALL'ALTRA PARTE SUAREZ PROVA A SALTARE TUTTO E TUTTI, TENTATIVO ANCORA RIBATTUTO!

40' - SBAGLIA L'INTERVENTO IN ANTICIPO GERRARD, SCAPPA VIA ARTER CHE CONCLUDE DA FUORI AREA!! BLOCCA JONES!

39' - PARTITA DIVERTENTE AL GOLDSANDS! ANCORA ARTER AL TIRO!!! MIRA DA RIVEDERE PER IL CENTROCAMPISTA DI HOWE!

37' - HENDERSON!!!!! MAGIA IN AREA DI SUAREZ CHE SI BEVE DUE AVVERSARI E SERVE UN RIGORE IN MOVIMENTO AL 14!!! PALLA ALTA SOPRA LA TRAVERSA!

36' - ELPHICK SALE IN CIELO SUGLI SVILUPPI DEL CORNER!!!! ANCORA UN BRIVIDO PER IL LIVERPOOL CHE ADESSO SOFFRE!

35' - OCCASIONISSIMA PER I PADRONI DI CASA!!! FRANCIS IN MEZZO, SCIVOLA SKRTEL, COLPO A BOTTA SICURA DI SURMAN DAL CENTRO DELL'AREA!!! PALLA ALTA!!!!! C'E' PERO' UNA DEVIAZIONE, ANGOLO!

32' - Altra buona giocata di Moses che nasconde il pallone all'avversario e lancia Cissokho, bene in chiusura Daniels.

31' - ARTER PROVA A PESCARE IL JOLLY DA FUORI AREA, CONCLUSIONE MANCINA CHE SIBILA ALLA DESTRA DI JONES!

29' - NON SI PLACA LA VERVE OFFENSIVA DELLE CHERRIES!!! RITCHIE PROVA A FARE TUTTO DA SOLO, TIRO ANCORA RIBATTUTO, NUOVO ANGOLO PER I PADRONI DI CASA!

27' - RISPONDE SUBITO IL BOURNEMOUTH, GRABBAN SCAPPA A DESTRA, TIRO TROPPO DEBOLE, BLOCCA SENZA PROBLEMI JONES!

26' - MOSES!!!!!!!!!!!!!!! LIVERPOOL IN VANTAGGIO!!!!!!!!!! GRANDE APERTURA DI SUAREZ CHE PESCA MOSES DALL'ALTRA PARTE, STOP E CONCLUSIONE SUL PRIMO PALO DI DESTRO!!!! NON PERFETTO CAMP!!!! SI SBLOCCA IL PUNTEGGIO E MAGARI ANCHE LA PARTITA!

25' - PARTE INVECE GERRARD!!!! PALLA ALTA SOPRA LA TRAVERSA!

24' - Fallo di Daniels che atterra Suarez. Punizione dalla mattonella ideale per il numero 7 uruguyano.

21' - PUNIZIONE DI RITCHIE DALLA DESTRA, CI ARRIVA SUL SECONDO PALO PUGH!!! COLPO DI TESTA CHE TERMINA SULL'ESTERNO DELLA RETE!

18' - SERPENTINA DI MOSES CHE ENTRA IN AREA DALLA SINISTRA!! INTERVIENE WARD CHE ALLONTANA LA SFERA.

17' - Ennesimo cross di Pugh, esce bene questa volta Jones in presa alta.

16' - E' un ottimo Bournemouth, fatica clamorosamente il Liverpool ad uscire e creare gioco.

13' - Ancora non perfetto Jones che esce con il pugno sugli sviluppi del corner, libera la difesa dei Reds con qualche affanno.

13' - INCREDIBILE PUNIZIONE BATTUTA DA FRANCIS DALLA TREQUARTI!!! LA TRAIETTORIA E IL SOLE QUASI INGANNANO JONES CHE SI SALVA ALZANDO SULLA TRAVERSA!!!

11' - CONCLUSIONE DI DANIELS!!! CI METTE IL CORPO SKRTEL!! ALTRO ANGOLO PER I CHERRIES!

10' - Ancora un lancio in profondità a cercare lo scatto di Surman, chiude Toure.

9' - Brutta palla in mezzo di Suarez, passaggio debole a cercare Henderson, si chiudono i Cherries.

8' - Ritmi accettabili in questo avvio, ben messa in campo la squadra di Howe.

6' - Tenta la sventagliata lunga Gerrard, non può arrivarci Cissokho.

4' - Tanta intensità dei padroni di casa che pressano a metà campo e provano subito a verticalizzare. Bravo Skrtel in chiusura su Surman.

3' - FA SUL SERIO IL BOURNEMOUTH, SCAMBIO PUGH-DANIELS CON L'ESTERNO CHE METTE IN MEZZO UN PALLONE TAGLIATO!! NULLA DI FATTO, MA LE FASCE SARANNO LA SPINA NEL FIANCO DEI REDS!

1' - BRIVIDO CON JONES CHE ESCE A VUOTO SUL TIRO DALLA BANDIERINA!

1' - Prova subito a spingere il Bournemouth con Grabban!! Interviene Cissokho, angolo.

1' - SI PARTE!

13.45 - LA CARICA DEL CAPITANO CHE URLA AI COMPAGNI COME ON!

13:45 - Foto di gruppo dei bambini di Bournemouth con i due capitani. Le scene più belle del calcio che piace.

13:42 - I due capitani Gerrard da una parte, Lee Camp dall'altra, capeggiano i compagni di squadra. Applausi a scena aperta al Goldsands.

13:41 - Bournemouth e Liverpool pronte a fare il loro ingresso sul terreno di gioco.

13:22 - Squadre in campo per il riscaldamento, cornice di pubblico fantastica. Grande attesa sugli spalti.

13:08 - Poco più di mezz'ora al calcio d'inizio della sfida del Goldsands tra Bournemouth e Liverpool. Rodgers porta il panchina il giovane difensore Sama. Niente da fare per i vari Rossiter e Smith. La cosa che preoccupa però è l'ennesima bocciatura per Luis Alberto e Iago Aspas.

13:03 - HOWE OPTA PER IL MODULO CON UNA SOLA PUNTA, PITMAN SARA' IN PANCHINA.

13:02 - CON UN ATTIMO DI RITARDO ARRIVA ANCHE LA FORMAZIONE UFFICIALE DEI CHERRIES!

12:49 - IN ATTESA DELL'UNDICI TITOLARE DEL BOURNEMOUTH, ECCO UNA FOTO DELLO SPOGLIATOIO DEI REDS!

12:47 - CONFERMIAMO LE NOSTRE DI INDISCREZIONI QUINDI, ALBERTO E ASPAS NON SARANNO TITOLARI, SOLO PANCHINA PER LORO!

12:46 - FORMAZIONE UFFICIALE DEL LIVERPOOL!!

12:41 - Mancano pochi minuti per la comunicazione delle formazioni ufficiali. Alberto e Aspas dovrebbero essere titolari stando alle ultime voci di corridoio. Attendiamo conferme da Rodgers. Ecco intanto anche Gerrard scendere dal pulman del Liverpool.

12:39 - Ecco uno degli uomini più attesi a Bournemouth! E' arrivato "El Pistolero"! 27 anni per lui ieri.

Amici ed appassionati di calcio inglese ben ritrovati da Giuseppe Lippiello. Week end di Fa Cup oltremanica. Vavel Italia non poteva mancare l'appuntamento. Occasione troppo ghiotta per farvi vivere le emozioni di una delle manifestazioni per club più antiche del mondo. Questo pomeriggio seguiremo per voi la diretta di Bournemouth-Liverpool. Live dal Goldsands Stadium dei Cherries, vi racconteremo i novanti minuti di una sfida che manca da lle parti del Dorset da più di quarant'anni. La squadra di casa allenata da Eddie Howe ospita i Reds di Brendan Rodgers per provare a riscrivere la storia di un match, che sulla carta non dovrebbe ammettere colpi di scena.

I padroni di casa arrivano al quarto turno dopo aver superato 4-1 il Burton tra le mura amiche. Doppietta di Pitman, protagonista della promozione dei Cherries in Championship nella passat stagione con 28 reti. L'attaccante inglese ha già realizzato sette reti in campionato e sarà uno degli uomini che i difensori del Liverpool dovranno tener d'occhio. Nel poker a segno anche il difensore Elphik e il giovane scozzese Ryan Fraser, ala veloce e capace di interpretare la fascia alla vecchia maniera. In campionato i ragazzi di Howe stanno riuscendo a galleggiare senza troppa difficoltà sulla zona retrocessione. 16esimi con 31 punti e otto vittorie all'attivo, meglio di chiunque altro nella parte bassa della classifica. La difesa è il reparto che al momento ha garantito meno sicurezze. In porta il veterano Lee Camp e la linea a quattro formata da Daniels sull'otu di destra, Elphik e Ward al centro, Francis a sinistra, hanno visto la porta bucata in ben 45 volte in 26 partite, peggio ha fatto solo il Millwall arrivato a 50 gol incassati. La brillantezza chiesta da Howe alla vigilia è incentrata tutta sulla pericolosità e l'intensità prodotta dal centrocampo in su. Sulla mediana spadroneggiano Arter e l'interessante O'Kane, irlandese 23enne. Un binomio che regala stabilità e garantisce la copertura necessaria vista anche l'attitudine a spingere forte sulle fasce dei due esterni. A sinistra Pugh saprà mettere in difficoltà la difesa dei Reds con i classici inserimenti senza palla. Bravo a puntare l'uomo e saltarlo con sistematicità. Dall'altra parte Ritchie è un rebus ancora più irrisolvibile per gli avversari di fascia. Come anticipato in attacco l'affare è a due con Pitman e Lewis Grabban, già 11 reti quest'anno in campionato. Un undici quello di Howe improntato al bel gioco e alla necessità di sviluppare tutte le proprie potenzialità addifandosi alla rapidità dei movimenti senza palla, e alla capacità di muovere il gioco con velocità imprevedibile.

Il Liverpool è reduce dal 2-0 interno con l'Oldham. Partita tutt'altro che spettacolare, tenuta in bilico per lunghi tratti dall'intensità degli ospiti. A Bournemouth lo stesso atteggiamento potrebbe costare caro. Rodgers ha chiesto ai suoi massima concentrazione:" In queste partite dei essere motivato cinque volte di più rispetto a match con Chelsea e City, perchè sono partite che possono diventare molto difficile da un momento all'altro". Possibile vedere in campo qualche giovane promettente dell'Academy, vedi Rossiter, Smith o Brannagan. Rodgers sa che l'esperienza dei veterani in certe partite, potrebbe ulteriormente motivare i ragazzi a scendere in campo con l'atteggiamento giusto e proseguire nel percorso di crescita anche nei match di Premier. Purtroppo l'esigenza di mettere mano agli under è dettata da un infermeria che non accenna a svuotarsi. Lo staff medico guidato dal dottor Zaf Iqbal è finito nell'occhio del ciclone, perchè qualcosa evidentemente non funziona. Ad inizio settimana è saltato Johnson, lo stesso allenatore ha confermato che le sue ultime prestazioni sono state per lunghi tratti limitate dalla sofferenza per una condizioni non ottimale. Stop ancora da definire. Ieri è toccato ad Allen, il terzo dei tre centrocampisti di ruolo a disposizione dopo l'infortunio con l'Aston Villa di Lucas. Da qui la necessità di guardarsi intorno con De Jong obiettivo di questi ultimi giorni di mercato. L'affare potrebbe andare in porto visto anche l'imminente passaggio di Essien al Milan. C'è bisogno di capire in che direzione vorrà andare la società. Un altro prestito non pare la scelta più adeguata. Fuori Johnson, Rodgers punta al completo recupero di Martin Kelly, richiesto a gran voce dalla piazza. Il tecnico ha confermato l'utilizzo di uno starting eleven di prim'ordine, anche se mancano tre giorni all'infuocato derby con l'Everton, in programma martedi ad Anfield. Suarez, Sturridge e Coutinho dovrebbero essere regolarmente in campo. Moses e Aspas potrebbero avere chance di titolarità nel caso Rodgers decidesse di lasciar fuori uno di loro. In porta torna Brad Jones, in difesa Touré e Skrtel al centro con Cissokho a sinistra, sembrano scelte obbligate con le indisponibilità di Agger, Sakho, non ancora al 100% ed Enrique. Flanagan è tornato ad allenarsi ma potrebbe essere rischiato solo nel derby.

Bournemouth e Liverpool non si incorciano dalla stagione 1967/68. Sempre Fa Cup. 0-0 nel primo incrocio, 4-1 per i Reds nel replay ad Anfield con reti di Tony Hateley, Phil Thompson, Roger Hunt (nella foto in basso) e Chris Lawler...era il Liverpool di Bill Shankly. Il primo faccia a faccia tra Cherries e Reds però, risale alla stagione 1926/27. Ancora un turno di Fa Cup, ancora pari a Bournemouth, 1-1 questa volta, stesso identico 4-1 nel Mersey con la tripletta di Harry Chambers. Anche le statistiche storiche quindi devono far riflettere e il dato parla chiaro. Nel Dorset il Liverpool non ha mai vinto. Per sfatare il tabù bisognerà giocare al massimo delle proprie forze perchè in questo torneo le sorprese sono sempre dietro l'angolo.

PROBABILI FORMAZIONI

Arbitro della sfida sarà il singor Lee Probert, 41 anni del South Gloucestershire. Fischietto di Premier League dal 2007 e arbitro FIFA di seconda fascia dal 2010. I suoi assistenti saranno Steve Child e Darren Cann, quarto uomo Graham Scott.