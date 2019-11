FA Cup, quarto turno: Manchester City col brivido, Everton e Liverpool ok

Un weekend senza Premier League, ma non senza calcio inglese. Il quarto turno di FA Cup regala infatti il brivido dei match ad eliminazione diretta. A rischiare grosso, a dispetto del risultato, è il Manchester City, che all'Etihad Stadium dovrebbe fare un sol boccone del Watford di Sannino. Così sarà alla fine, ma il 4-2 del 90' è stato a lungo 0-2 per gli ospiti (Forestieri e Deeney) ed al 77' gli Hornets erano ancora avanti 1-2. Ci pensa uno strepitoso Aguero (tripletta) intervallato da Kolarov (all 86' il suo gol del sorpasso definitivo) a ribaltare il risultato e far viaggiare ancora i Citizens a forza 4 tra le mura di casa.

Guizzo d'orgoglio del Wigan: i detentori, retrocessi lo scorso anno a pochi giorni di distanza dalla finale vittoriosa contro il Manchester City, superano il Crystal Palace per 2-1 e continuano il loro viaggio in FA Cup. Vantaggio Latics con Watson nel primo tempo, pari del Palace nella ripresa con Wilbraham, gol decisivo di McLean al 77'. Nessun problema per le altre di Premier League. Vittorie più o meno facili per Sunderland (1-0 al Kidderminster), Cardiff (0-1 al Bolton), Southampton (2-0 allo Yeovil Town) e Hull City (0-2 al Southend United). Lunch match in scioltezza per il Liverpool: Moses e Sturridge regolano in trasferta il Bournemouth (squadra di Championship) con uno 0-2 senza troppe difficoltà.

Supera il turno in scioltezza anche l'Everton. Lo Stevenage è poca roba per impensierire gli uomini di Roberto Martinez. A Broadhall Way i Toffees passano con un perentorio 4-0: doppietta di Naismith, colpo di testa di Heitinga e sinistro di Gueye a chiudere i giochi nella ripresa. Ieri poker dell'Arsenal al Coventry City.

FA CUP 4° TURNO: TUTTI I RISULTATI

Venerdì 24 gennaio

Arsenal - Coventry City 4-0

Nottingham Forest - Preston North End 0-0 - replay

Sabato 25 gennaio

AFC Bournemouth - Liverpool 0-2

Sunderland AFC - Kidderminster Harriers 1-0

Bolton Wanderers - Cardiff City 0-1

Southampton 2 - Yeovil Town 2-0

Huddersfield Town - Charlton Athletic 0-1

Port Vale - Brighton & Hove Albion 1-3

Southend United - Hull City 0-2

Rochdale AFC - Sheffield Wednesday 1-2

Wigan Athletic - Crystal Palace 2-1

Manchester City - Watford 4-2

Birmingham City - Swansea City 1-2

Stevenage - Everton 0-3

Domenica 26 gennaio

ore 14 Sheffield United - Fulham

ore 16.30 Chelsea - Stoke City