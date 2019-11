Diretta Chelsea - Stoke City in FA Cup

18.25: Una superiorità schiacciante, ma alla fine serve la punizione gioiello di Oscar al Chelsea per passare il turno. CHELSEA - STOKE CITY termina 1-0. Qui di nuovo il video del magnifico gol del brasiliano. A breve anche i sorteggi di FA Cup: chi sarà l'avversaria del Chelsea nel prossimo turno? Lo scopriremo (e lo seguiremo) assieme su VAVEL Italia. Da Francesco Guarino buona serata ed appuntamento alla prossima!



94': Nessun brivido nel recupero: FINISCE QUI, CHELSEA - STOKE CITY 1-0. Blues ai quarti di finale di FA Cup.

92': Adam con la sua freschezza prova ad impensierire il Chelsea, ma i Blues serrano i ranghi.

90': 4 minuti di recupero. Lo Stoke sembra non crederci ugualmente.

87': Nello Stoke Muniesa per Pieters e poco fa Adam per Arnautovic.

85': Demba Ba per Eto'o. Tanto sudore ma poca precisione oggi per Eto'o. Che resti un giocatore straordinario è fuori discussione, ovviamente...

84': BORDATA DI DAVID LUIZ! Begovic alza oltre la traversa. Velocità illegale per la punizione di Luiz...

83': Nuova punizione dal limite per il Chelsea, altro pericolo per lo Stoke City. Ammonito Pieters.

81': Altro cambio nel Chelsea. Willian per Oscar.

77': ETOOOOOOOOOOOOO'O, NON CI CREDO, COSA HA SBAGLIATO SAMUEL!!! Azione travolgente del solito Hazard, palla al centro dalla linea di fondo: Ramires anticipato, Eto'o si ritrova la palla tra i piedi e, a porta spalancata, non riesce a coordinarsi e calcia fuori!

76': Lampard impegna Begovic con un bel destro teso dal limite dell'area.

72': E il cambio arriva, Assaidi per Palacios.

71': Serve un cambio anche nello Stoke, che ora si è praticamente addormentato.

70': Cambio nel Chelsea. Ramires per Schurrle.

67': Possesso palla impressionante del Chelsea.

65': Ogni volta che prende palla Hazard gli vanno in 3 addosso. E non gliela tolgono mai.

63': Altra conclusione di Oscar. Piede caldissimo oggi il brasiliano. Begovic è ben piazzato.

58': Lo Stoke non molla la presa. I Potters di Mark Hughes continuano a bazzicare pericolosamente nei pressi dell'area dei Blues.

57': ARRRRRRRRRNAUTOVIC! Punizione insidiosa la sua, dopo un fallo ingenuo di Ivanovic. Schwarzer comunque era in controllo.

55': Schurrle prova il tiro da posizione leggermente defilata. Begovic blocca in due tempi.

54': WALTERS, GRAN BOTTA DAL LIMITE! Palla alta, ma lo Stoke c'è...

53': OSCAR VICINO AL RADDOPPIO! Tutto di prima, un Chelsea poco Mourinhiano se ci permettete: ma spettacolare e bello da vedere. Il destro a girare di Oscar stavolta finisce a meno di un metro dal palo.

48': PALO DI SCHURRLE! Il Chelsea ricomincia da dove si era fermato!

17.32: RIPARTITI!

17.31: Le squadre rientrano in campo. Sarà il Chelsea a dare il calcio d'inizio ora.

17.20: Primo tempo a tre facce: un inizio vivace, una parte centrale lenta ed un finale favoloso. Eto'o e Crouch causano i primi grattacapi ai portieri avversari, al 28' la punizione di Oscar (favolosa) sblocca il risultato. Nel finale due occasioni per Lampard, una per Eto'o, un palo di Oscar ma anche una buona occasione per i Potters con Ireland. La partita non è finita qui, poco ma sicuro. La FA Cup regala SEMPRE grandi emozioni!

46': FINE PRIMO TEMPO: CHELSEA - STOKE CITY 1-0

46': Corner dello Stoke, contropiede del Chelsea e Hazard fa ammonire Wilson dopo averlo sverniciato sulla destra.

45': 1 minuto di recupero.

45': ETO'O SEMINA IL PANICO DAVANTI A BEGOVIC, SERVONO IN 4 PER FERMARLO!

43': LAMPARD ALZA TROPPO LA MIRA! Giocata da fenomeno di Ivanovic sul fondo, va via di tacco ad un avversario e mette il pallone all'indientro, basso e teso. Lampard impatta col sinistro, ma non trova lo specchio.

43': Shawcross rischia trattenendo a lungo e vistosamente Cahill a gioco fermo. Foy preferisce parlarci su, ma avrebbe potuto anche far iniziare il gioco e dare rigore.

42': PALO DI OSCAR!!! FINALE DI TEMPO PAZZESCO!

41': IRELAND RISPONDE! Tiro dal cuore dell'area di rigore, palla sull'esterno della rete!

40': LAMPARD MANCA IL RADDOPPIO PER UN SOFFIO! In scivolata il capitano dei Blues all'interno dell'area piccola non riesce a deviare a porta spalancata!

VIDEO GOL! La magnifica punizione di Oscar: Chelsea - Stoke City 1-0:



36': PERICOLO IN AREA DELLO STOKE! Punizione di Lampard, Ivanovic la sfiora soltanto a pochi passi da Begovic. Sarebbe stato un gol inevitabile.

32': Ammonito Cameron, intervento in netto ritardo su Hazard.

28': Punizione magnifica di Oscar! Vertice destro dell'area di rigore dello Stoke City, Oscar calcia con l'interno destro ad uscire, sopra la barriera verso il palo del portiere. Begovic fa un passo dal lato sbagliato, aspettandosi il tiro sul palo coperto dalla barriera, ma il tiro di Oscar è F-A-V-O-L-O-S-O! CHELSEA - STOKE CITY 1-0.

28': OSCAAAAAAAAAAAAAAAAAAR!!! CHE PUNIZIONE!!! CHELSEA IN VANTAGGIO!

27': Punizione dal limite per il Chelsea.

22': Ritmi calati dopo un inizio promettente.

16': Contropiede del Chelsea, Shawcross salva tutto in scivolata sull'inserimento finale di Schurrle.

14': Hazard si tuffa in area e prova ad ingannare Foy. Che lo grazia, non sventolandogli un cartellino sotto al naso. La giuria tecnica, invece, apprezza.

6': Ancora Crouch cerca la porta con una girata al volo su cross dalla destra. Nulla di pericoloso.

5': CROUCH METTE PAURA AL CHELSEA! La torre dello Stoke anticipa Schwarzer in uscita. Lui con la testa (2 metri e 03) va più in alto del portiere dei Blues con le mani... palla alta sulla traversa.

2': SUBITO BRIVIDO CON ETO'O! Il camerunense difende palla in piena area e calcia col sinistro, fuori di un soffio. Che giocatore, signori...

16.30: Calcio d'inizio Stoke City: PARTITI!

16.27: Alla fine riposano Terry e Willian nel Chelsea, non Eto'o. Nello Stoke Crouch parte titolare ed a centrocampo c'è Ireland.

16.22: FORMAZIONI UFFICIALI! Ecco gli XI che scenderanno in campo oggi...

Team to face Stoke: Schwarzer; Ivanovic, David Luiz, Cahill, Cole; Matic, Lampard (c); Schurrle, Oscar, Hazard; Eto'o. #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) 26 Gennaio 2014

Today's subs: Cech, Azpilicueta, Terry, Mikel, Ramires, Willian and Ba. #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) 26 Gennaio 2014

Stoke City team v Chelsea: Begovic; Cameron, Shawcross, Wilson, Pieters; Walters, Nzonzi, Ireland, Palacios, Arnautovic; Crouch #ComeOnStoke — Stoke City FC (@stokecity) 26 Gennaio 2014

Stoke City subs: Sorensen, Muniesa, Shotton, Whelan, Adam, Assaidi Guidetti. #ComeOnStoke — Stoke City FC (@stokecity) 26 Gennaio 2014

Buon pomeriggio a tutti, amici di VAVEL Italia: oggi pomeriggio seguiremo assieme in diretta Chelsea - Stoke City, live con aggiornamenti in tempo reale, partita valida per il quarto turno di FA Cup. La Premier League si ferma per un weekend (ma tornerà già martedì con l'infrasettimanale) per consentire al più antico trofeo del mondo di regalare spettacolo ed emozioni. A Stamford Bridge il Chelsea di Mourinho chiede il pass per i quarti di finale allo Stoke City di Mark Hughes. sarà un match a senso unico o la magia della FA Cup stravolgerà ancora una volta i valori in campo? Scopritelo assieme a noi: Chelsea - Stoke City è in diretta su VAVEL Italia, live con aggiornamenti in tempo reale e video gol del match. Per voi sarà Francesco Guarino a raccontare le emozioni del match.

CHELSEA ON FIRE - La banda di Mourinho ha iniziato a suonare il Blues, e lo sta facendo alla grande. Il Chelsea chiude attualmente il gruppo di testa in Premier League, ma i punti di distanza dall'Arsenal sono soltanto 2 e la squadra dello Special One diventa ogni giornata più cinica e concreta. In Champions League il galatasaray dell'ex Drogba attende i londinesi agli ottavi, mentre Capital One Cup il cammino è stato bruscamente interrotto dal miracoloso Sunderland, che giocherà la finale di Wembley contro il manchester City. In FA Cup, invece, la'esordio nel terzo turno contro il Derby County è stato facilmente regolato con uno 0-2 firmato in 5 minuti nella ripresa da John Obi Milek e Oscar.

STOKE CITY A CORRENTE ALTERNATA - I Potters stanno concucendo una stagione in ombra. La 14esima posizione in Premier League fa parte del foltissimo gruppo di coda, che racchiude ben 11 squadre in 6 punti. In Capital One Cup l'avventura dello Stoke City si è fermata davanti ad uno degli ultimi guizzi del Manchester United (0-2 dei red Devils al Britannia Stadium), mentre l'unico turno disputato di FA Cup ha visto i biancorossi soffrire non poco col Leicester primo in Cgampionship: sofferto 2-1 per i padroni di casa.

PROBABILI FORMAZIONI: CHELSEA - Possibile che il Chelsea non lesini in termini di turnover questo pomeriggio. Mourinho, con Torres fuori per un problema muscolare, potrebbe tenere a riposo anche Eto'o in vista del turno infrasettimanale e far giocare Demba Ba unica punta. Più difficile il turnover in difesa, dove gli uomini di fiducia sono contati, e a centrocampo, considerando anche l'addio di Mata, passato al Manchester United. In porta quasi sicura la presenza di Schwarzer al posto di Cech.



PROBABILI FORMAZIONI: STOKE CITY - Difficilmente Hughes potrà permettersi di tenere uomini a riposo. L'occasione di fare lo sgambetto al Chelsea in FA Cup è troppo ghiotta, soprattutto considerando cosa ha combinato lo Stoke City contro i Blues qualche mese fa. Tra i pali dovrebbe rientrare il portiere-goleador Begovic dopo l'infortunio al dito, mentre non è da escludere il debutto del neo acquisto Guidetti. Indisponibili secondo la stampa britannica Huth, Wilkinson ed Etherington.



PRECEDENTI IN STAGIONE: STOKE CITY - CHELSEA 3-2 - Avete presente i passi falsi di cui abbiamo parlato del Chelsea? Bene, l'ultimo è stato proprio contro i Potters. Al Britannia Stadium gli uomini di Mark Hughes, alla 15a giornata, hanno tirato fuori una prestaizone strepitosa, superando i Blues per 3-2. Reti di Crouch, Ireland e Assaidi (al 90!) per i padroni di casa, doppietta di Schurrle (che aveva inizialmente portato in vantaggio il Chelsea) per gli ospiti. Un precedente negativo che è un motivo in più per non perdervi oggi Chelsea - Stoke City live, in diretta su VAVEL Italia con aggiornamenti in tempo reale e video gol.

LA FA CUP - La Football Association Challenge Cup, abbreviata in FA Cup è la coppa nazionale di calcio inglese. La competizione fu istituita nel 1872 ed è la più antica manifestazione tuttora regolarmente disputata nel mondo. Inizialmente intesa per club dilettantistici, fu aperta dieci anni dopo anche al professionismo. Il luogo deputato per la finale di FA Cup è stato sempre lo storico stadio londinese di Wembley, fin dall'edizione del 1923 (quando era ancora chiamato Empire Stadium). In seguito alla chiusura dello stadio londinese nel 2000, la finale della Coppa si è disputata, tra il 2001 ed il 2006, al Millennium Stadium di Cardiff Dal 2007 la sede è tornata ad essere lo stadio di Wembley, appena completato dopo la sua ricostruzione. L'unico club non inglese ad avere vinto il trofeo è stato il Cardiff City nel 1927. Il detentore è il Wigan, ancora in corsa dopo aver eliminato ieri il Crystal Palace per 2-1.



LO STADIO - Oggi si gioca a Stamford Bridge, casa del Chelsea. Con una capienza di 41 837 spettatori, Stamford Bridge ha rappresentato lo stadio calcistico più grande della capitale britannica sino all'inaugurazione dell'Emirates Stadium. La struttura è situata di fronte a Fulham Road, nel London Borough of Hammersmith and Fulham, confinante col quartiere di Chelsea, dal quale il club trae il suo nome. Nel medesimo distretto, a soli due chilometri di distanza, si trova il Craven Cottage, stadio del Fulham. Inutile spiegare il perché dell'accesa rivalità tra i due team...



DIRETTA CHELSEA - STOKE CITY - Alle ore 16.30 le squadre scenderanno in campo per darsi battaglia. In palio c'è l'accesso ai quarti di finale della FA Cup. Il Chelsea confermerà i valori dei pronostici, oppure lo Stoke City farà un altro sgambetto a Mourinho, dopo quello già fatto in campionato? Scopritelo assieme a noi su VAVEL Italia: Chelsea - Stoke City è in diretta live. Aggiornamenti in tempo reale, video gol e foto della partita di FA Cup.