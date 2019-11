Risultato Liverpool 4-0 Everton in Premier League 2014

VIDEO GOL! Liverpool - Everton 4-0: tutte le reti del match (min. 21 Gerrard; min. 33 Sturridge; min. 35 Sturridge; min. 50 Suarez)

22.54: Un Liverpool spietato, sornione in impostazione e letale in ripartenza. Ad Anfield l'Everton ci crede fino all'1-0, poi la sostituzione di Lukaku spegne qualsiasi velleità offensiva, e l'uno-due di Sturridge affonda i Toffees. A segno anche capitan Gerrard (per aprire le marcature) e il solito Suarez, con una fuga in contropiede impressionante. Qualche screzio tra Sturridge e il Pistolero dopo un pallone non passato dal primo. Ma sono piccolezze che non macchiano un risultato roboante. Liverpool da solo al quarto posto in classifica, in attesa del match di domani del Tottenham. Everton fermo a 42. LIVERPOOL - EVERTON finisce 4-0. I VIDEO di tutti i GOL sono già disponibili all'interno del live. Grazie per averci seguiti: da Francesco Guarino appuntamento alla prossima. Buonanotte!

93': NON SUCCEDE NULLA NEL RECUPERO, FINISCE QUI. LIVERPOOL - EVERTON 4-0.

90': 3 minuti di recupero.

88': Si alza il canto di Anfield. You'll never walk alone risuona, a risultato acquisito.

86': Moses cerca il gol personale, ma trova solo l'esterno della rete.

84': Qualche tifoso dei Toffees inizia ad abbandonare Anfield.

83': Pressione dell'Everton, ma il Liverpool non soffre più di tanto.

79': Ultimo cambio nel Liverpool, Coutinho esce tra gli applausi ed entra Luis Alberto.

77': NAISMITH MANCA LA DEVIAZIONE DEL 4-1! Tiro in diagonale di McCarthy, per poco Naismith non ci mette il piede in scivolata ed accorcia le distanze.

76': McGeady per Barkley nell'Everton.

73': Altro cambio nel Liverpool, Kelly per Flanagan.

71': Rodgers corre subito ai ripari e lo sostituisce: dentro Moses per Sturridge. L'attaccante esce arrabbiato... e lo stadio se ne accorge della tensione.

70': CONTROPIEDE DEL LIVERPOOL DIVORATO DA STURRIDGE! L'attaccante si intestardisce alla ricerca della tripletta, perde palla e Suarez lo manda a quel paese... ed i due litigano in campo, incredibile!

70': McCARTHY CHIAMA MIGNOLET ALLA PARATA IN TUFFO! Conclusione insidiosa dal limite.

68': L'Everton cerca il gol della bandiera, ma il Liverpool è più tranquillo in possesso palla ora. Ed attende sempre il momento giusto per colpire in ripartenza.

VIDEO RIGORE SBAGLIATO! L'esecuzione dagli 11 metri a dir poco oscena di Sturridge...

Ironia british sul rigore di Sturridge. Oltremanica sono consapevoli che i tiri dagli 11 metri non sono proprio la loro specialità...

Classic English penalty right there... It's ok, Daniel.. pic.twitter.com/8RkXp0EwxD — Maher Aryan (@mahero21) 28 Gennaio 2014

62': Punizione per l'Everton, Mirallas stampa il tiro sulla barriera.

60': PALO DI COUTINHO! Howard ci mette la punta delle dita, il destro del centrocampista ex Inter era insidioso.

VIDEO GOL! Luis Suarez palla al piede va via agli inseguitori in corsa. Serve dire altro? LIVERPOOL - EVERTON 4-0.

56': Ammonito Mirallas prima del rigore.

55': STURRIDGE LO SBAGLIA!!! Che schifezza, Dio mio! Un sinistraccio potente e centrale, con la palla che si impenna e finisce in curva... ma perchè????

54': RIGORE PER IL LIVERPOOL! Ancora un contropiede, ancora un disastro. Howard travolge Sterling in uscita, anche se il centrocampista non è che faccia molto per restare in piedi...

50': Vabbè, ma così è illegale! Azione dell'Everton, tiro a girare pericoloso di Osman, su cui Mignolet mette una mano in maniera poco ortodossa. Contropiede del Liverpool, Suarez palla al piede va via a due avversari ed infila Howard per la quarta volta. Alla prima azione del secondo tempo, i Reds fanno gol. LIVERPOOL - EVERTON 4-0. Game, set, match.

50': SUAREZ IN CONTROPIEDE!!!!! POKER DEL LIVERPOOL, PAZZESCO!

49': OSMAN, MIRACOLO DI MIGNOLET!

48': L'Everton è stabilmente nella metà campo del Liverpool. Baricentro altissimo.

22.04: SI RIPARTE! Poche storie per l'Everton. Serve un gol, e subito.

22.02: Le squadre rientrano il campo. Ora tocca ai padroni di casa dare il via al gioco.

21.57: Il dominio del Liverpool in una foto.



21.55: I protagonisti di questo primo tempo: Steven Gerrard e Daniel Sturridge

PHOTO: The skipper certainly enjoyed opening the scoring at Anfield, and so did we! pic.twitter.com/QFhZJCKwG6 — Liverpool FC (@LFC) 28 Gennaio 2014

HALF-TIME: A half of football Anfield will never forget as Liverpool enter the break leading rivals Everton 3-0! pic.twitter.com/K6eXb5TuBv — Liverpool FC (@LFC) 28 Gennaio 2014

21.52: Un primo tempo bello, vivace e combattuto fino al vantaggio di Gerrard e al contemporaneo infortunio di Lukaku. Poi il Liverpool ha iniziato a marciare sull'Everton senza pietà. Sarà durissima per i Toffees raddrizzare la partita nella ripresa, praticamente senza punte in campo. Di seguito qualche statistica di Liverpool - Everton, in diretta live su VAVEL Italia:

HT #LFC 3-0 #EFC http://t.co/3tNK7ioLev Everton with 57% poss. but Liverpool using it superbly on break. Howard busy pic.twitter.com/2xjOKn8vXL — Stats Zone (@StatsZone) 28 Gennaio 2014

VIDEO GOL! Gol numero 13 in campionato per Sturridge, gol numero 3 del Liverpool nel derby. L'Everton è al tappeto. L'assist stavolta è di Tourè.

VIDEO GOL! Il raddoppio del glaciale Sturridge, su assist perfetto di Coutinho. Il momentaneo 2-0 di Liverpool - Everton.

48': Fischia Atkinson. Primo tempo a tinte rosse: LIVERPOOL - EVERTON 3-0.

47': Cartellino giallo anche per Barry.

45': 3 minuti di recupero.

FOTO SHOCK! Ecco l'infortunio di Lukaku ed eccone l'autore: il compagno di squadra Barry!

43': L'Everton a testa bassa in avanti. Più col cuore che con la testa.

39': Quindici minuti di super Liverpool e l'Everton cola a picco. Nel frattempo, una foto che passerà alla storia dei Merseyside derby, l'esultanza spiritata di Gerrard dopo l'1-0.



37': Ammonito Pienaar per proteste.

35': Liverpool spietato. Altro lancio per Sturridge, l'attaccante va via sul filo del fuorigioco. Non controlla nemmeno la palla, sente l'uscita di Howard e lo scavalca con un pallonetto incantevole di sinistro. LIVERPOOL - EVERTON 3-0, valanga Reds.

35': ANCORA STURRIIIIIIIIIIIIIIIDGE!!!! PANDEMONIO LIVERPOOL, 3-0!!!

33': Gol sbagliato, gol subito. Il Liverpool mette palla a terra e riparte, Coutinho trova una fessura impercettibile per far passare l'assist a Sturridge e lo mette da solo davanti a Howard. L'attaccante inglese è freddo come un carico di surgelati: palla da una parte, portiere dall'altra. LIVERPOOL - EVERTON 2-0!

33': STURRIIIIIIIIIIIIIIIIIDGE!!! RADDOPPIO DEL LIVERPOOOOOOOOL!!!

32': MIRALLAS SFIORA IL PARI! Destro dal limite, Mignolet si tuffa e non ci arriva, ma la palla accarezza il palo ed esce sul fondo!

30': JAGIELKA E BARRY!!! In due sfiorano il gol del pari col sinistro! Prima Mignolet dice di no a Jagielka, poi Barry chiude troppo l'angolo e manca la porta sulla ribattuta! L'Everton è vivo.

VIDEO GOL! Il vantaggio dei Reds firmato Steven Gerrard: Liverpool - Everton 1-0. In diretta live su VAVEL.

26': STURRIDGE SFIORA L'INCROCIO! Col destro a girare del limite, palla un palmo oltre i legni! Nel frattempo Naismith rimpiazza Lukaku.

25': Brutte notizie per l'Everton: Lukaku ha problemi ad una caviglia, è già pronta la sostituzione per lui.

21': Corner di Suarez, Gerrard stacca decollando su Alcaraz e di testa fulmina anche l'uomo sul palo. Nulla da fare per Howard: gol numero 8 nella storia del Merseyside derby per Gerrard. Nessuno come lui. LIVERPOOL - EVERTON 1-0.

21': GERRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAARD!!! STEVEN GERRARD, IL GOL DEL CAPITANO!!! LIVERPOOL IN VANTAGGIO!!!!

18': STURRIDGE, PALLA PAZZESCA PER STERLING E HOWARD SALVA IL RISULTATO! Palleggio da calcio a 5 e passaggio in verticale M-A-G-N-I-F-I-C-O di Sturridge, che mette Sterling solo davanti a Howard. Il portiere inglese esce e salva tutto. OCCASIONISSIMA PER IL LIVERPOOL!

17': CI PROVA IL CAPITANO! Gerrard dalla distanza scarica un gran destro. La potenza c'è, la mira no.

15': SSSSSSSSSSUAREZ CERCA IL TIRO A GIRARE! Brivido, ma c'è troppo effetto sulla palla e Howard blocca a terra.

14': Partita incandescente in campo e sugli spalti. Skrtel fa prove di costless climbing su Barkley.



11': E' il turno di Sturridge di sporcare i guanti di Howard. Sinistro debole, il portiere dei Toffees ha vita facile.

9': L'Everton prova ad abbassare un po' il ritmo, Anfield fischia. Non è una partita per temporeggiatori, questa.

8': SUAREZ! Sinistro su pressione di Sterling, Howard mette in angolo in tuffo. In campo non si risparmiano... gran match!

3': RISPOSTA DI HENDERSON! Destro violento dal limite dell'area, Howard ci mette i pugni.

1': BARKLEY!!! Al primo affondo l'Everton spaventa già il Liverpool: gran sinistro dai 25 metri, palla alta di poco oltre l'incrocio!

21.00: CALCIO D'INIZIO EVERTON: PARTITI!

20.59: Ed il momento è imperdibile... dalle tribune di Anfield si alza il canto: you'll never walk alone!

20.58: IN CAMPO! La diretta Liverpool - Everton è live su VAVEL Italia!

20.57: Squadre nel tunnel degli spogliatoi. L'adrenalina sale per il Merseyside derby tra Liverpool ed Everton.

20.55: Tra pochissimo squadre in campo. Anfield si sta riempiendo...



20.32: Team sheet ufficiale della sfida di stasera.



20.30: Mezz'ora all'inizio. Volete un po' di sani brividi calcistici? Ecco il tunnel che i giocatori percorreranno tra poco. This is Anfield.



20.25: FORMAZIONI UFFICIALI! Abbiamo appena visto i titolari, queste invece le panchine di Liverpool ed Everton.

Confirmed #LFC subs v @Everton: Jones, Kelly, Ibe, Smith, Moses, Aspas, Alberto — Liverpool FC (@LFC) 28 Gennaio 2014

Everton subs: Robles, Hibbert, McGeady, Naismith, Gueye, Osman, Garbutt. #EFCLFC — Everton (@Everton) 28 Gennaio 2014

20.22: FORMAZIONI UFFICIALI! Ecco a confronto i due Xi che si sfideranno stasera: Liverpool - Everton è in diretta su VAVEL Italia.

Confirmed #LFC team v @Everton: Mignolet, Cissokho, Skrtel, Toure, Flanagan, Gerrard, Henderson, Coutinho, Sturridge, Sterling, Suarez — Liverpool FC (@LFC) 28 Gennaio 2014

Everton (to face Liverpool): Howard, Baines, Jagielka, Mirallas, McCarthy, Lukaku, Barry, Barkley, Pienaar, Stones, Alcaraz. #EFCLFC — Everton (@Everton) 28 Gennaio 2014

20.20: Questo è l'in bocca all'Everton al lupo dello sfortunato Bryan Oviedo, in ospedale per l'operazione di ricostruzione della gamba sinistra, fratturata in FA Cup. In bocca al lupo anche a te, Bryan!

pic.twitter.com/ElboUqd0nh — Bryan Oviedo (@Bryan_Oviedo) 28 Gennaio 2014

20.15: Ci siamo amici. Tra pochissimo le formazioni ufficiali di Liverpool - Everton, big match della 23a giornata di premier League che seguiremo assieme in diretta su VAVEL Italia, live con aggiornamenti in tempo reale.

Amici di VAVEL Italia buonasera: è Francesco Guarino che vi saluta e vi dà il benvenuto alla diretta di uno dei derby più belli e sentiti di Premier League. Questa sera seguiremo assieme Liverpool - Everton live, in diretta da Anfield Road, con aggiornamenti in tempo reale e video gol. Rodgers contro Martinez, Reds contro Toffees, Suarez contro Lukaku. Una sfida totale che, con le premesse della partita di andata, si attende a dir poco scintillante.

LIVERPOOL - I padroni di casa del Liverpool sono reduci da una fastidiosa frenata interna contro l'Aston Villa. Un pareggio che ha fatto allontanare le 3 fuggitive Arsenal, Manchester City e Chelsea ed ha consentito al Tottenham di agguantare i Reds al quarto posto in classifica. Gli uomini di Rodgers possono contare nel doppio punto forte avanzato: la ritrovata coppia d'attacco Suarez - Sturridge è una delle più temibili su tutto il palcosenico europeo. I due hanno messo a segno assieme 33 reti in 22 partite da inizio stagione (22 Suarez, 11 Sturridge), contribuendo ad issare l'attacco del Liverpool al secondo posto in Premier League (53 gol fatti) dopo l'irraggiungibile Manchester City (63). Nelle ultime 5 partite disputate, 4 vittorie (di cui una in FA Cup) ed un pareggio.

EVERTON - Gli ospiti dell'Everton non stanno certo a guardare. Pur con un attacco decisamente meno stellare (35 reti), i Toffees brillano per solidità difensiva (con 20 reti subite secondo miglior record della Premier League) e rapidità di manovra a centrocampo. Nel Merseyside derby poi, si sa, valori e statistiche vanno a farsi benedire. In campionato gli uomini di Roberto Martinez sono reduci da due pareggi esterni consecutivi, ma sono anche la squadre che perde di meno in trasferta rispetto a tutte le altre. Da inizio campionato solo una sconfitta (sull'insuperabile campo del Manchester City, tra l'altro...), 6 pareggi e 4 vittorie.

PROBABILI FORMAZIONI: LIVERPOOL - Rodgers resterà in dubbio fino all'ultimo sullo schierare o meno Sakho e Allen. I loro recenti problemi fisici vanno aommarsi a quelli dei già "segnalati" Jose Enrique, Agger, Lucas Leiva e Johnson. Pochi dubbi comunque sul reparto avanzato. Tre mezzepunte (se così si può definire Suarez...) a supporto di Sturridge, pronte a far impazzire la retroguardia dell'Everton. Il Liverpool dovrebbe schierare un 4-2-3-1, con Mignolet tra i pali, linea a 4 Flanagan, Skrtel, Toure e Cissokho, mediani capitan Gerrard e Henderson, i tre centrocampisti offensivi Sterling, Coutinho e Suarez, Sturridge di punta.



PROBABILI FORMAZIONI: EVERTON - L'Everton ha perso Brian Oviedo in FA Cup per un tremendo infortunio (doppia frattura alla gamba sinistra, mentre cercava di opporsi ad un tiro di Heslop), probabilmente fino a fine stagione. Martinez deve fare i conti con le precarie condizioni di un folto gruppo di elementi: Phil Jagielka, Sylvain Distin, Antolin Alcaraz, Seamus Coleman, Ross Barkley e Steven Pienaar sono tutti acciaccati. Non si esclude l'impiego (più a partita in corso che dall'inizio) del nuovo arrivo Lacina Traore. Questo il probabile XI dell'Everton (4-2-3-1 speculare a quello del Liverpool): Howard; Stones, Jagielka, Distin, Baines; McCarthy, Barry; Mirallas, Osman, McGeady; Lukaku.



ALL'ANDATA: EVERTON - LIVERPOOL 3-3 - Uno dei motivi per cui quello di stasera è un match da non perdere, pè quello che è successo il 23 novembre, nella partita di andata. A Goodison Park è stata la sagra del gol e dello spettacolo tra Everton e Liverpool. Vantaggio-lampo Reds con Coutinho, pareggio immediato di Mirallas. Nuovo vantaggio a metà primo tempo di Suarez, capovolgimento nella ripresa con doppietta di Lukaku e sigillo conclusivo, a tempo scaduto, da parte di Sturridge. Con dei presupposti così, c'è solo da seguire questa partita: Liverpool - Everton è in diretta live su VAVEL Italia!

PRECEDENTI - Il Liverpool è imbattuto negli ultimi 13 derby interni (6 vittorie e 7 pareggi). L'ultima vittoria dell'Everton ad Anfield Road è datata 1999, con un gol di Kevin Campbell. L'Everton non vince da 6 partite di Premier League contro il Liverpool, ma le ultime 3 partite non le hanno vinte nemmeno i Reds: 3 pareggi. Steven Gerrard è il recordman del derby di Liverpool, con 7 reti messe a segno. Piccola curiosità: il Merseyside derby ha prodotto nella sua storia ben 20 cartellini rossi, record assoluto nellaq storia del campionato inglese. Provate a dire che non è una partita sentita...



CURIOSITÀ - Il Liverpool è imbattuto nelle ultime 8 sfide interne di Premier League (7 vittorie ed un solo pareggio). Gli uomini di Rodgers hanno segnato sempre almeno 2 reti in queste ultime 8 partite, in 6 casi almeno 3. Il 64% delle reti del Liverpool è segnato nel primo tempo, record assoluto di lega. L'Everton, se non perdesse oggi, eguaglierebbe la propria striscia positiva esterna del 2010 (8 risultati utili consecutivi lontano dalle mura amiche). In caso di vittoria, invece, per Roberto Martinez si tratterebbe del 100esimo successo da allenatore in Premier League. Lukaku ha messo a segno solo un gol nelle ultime 9 partite, e non segna in trasferta da 6 partite. Ma quando vede Reds carica come un toro: 4 gol in 4 partite contro il Liverpool.



LO STADIO - Anfield è uno degli impianti più leggendari della Premier League. Fortress Anfield (Fortezza Anfield), come viene anche chiamato lo stadio dai tifosi della squadra di casa, deve tale soprannome alla sua reputazione di campo difficilissimo per le squadre ospiti. Il tecnico Bill Shankly, che costruì le basi per il dominio nazionale ed europeo del Liverpool degli anni settanta e ottanta, fece apporre sul muro di spalletta della scalinata che conduce i giocatori sul campo di gioco una targa, con la scritta This Is Anfield (Questo è Anfield), «per ricordare ai nostri ragazzi per quale maglia giocano, e ai nostri avversari contro chi giocano». Molti, tra i giocatori del Liverpool, salendo le scale del campo di gioco toccano la targa in segno di buon augurio. Attualmente la capienza è di 45.362 posti a sedere.