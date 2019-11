Cardiff e Stoke, c'è l'accordo: scambio Kenwyne Jones-Odemwingie ufficializzato

Dopo le parole che prenannunciavano tutto, di sabato scorso ("Abbiamo raggiunto l'accordo per i giocatori", il virogolettatgo della dirigenza dello Stoke), lo scambio fra Stoke City e Cardiff che ingloba i giocatori Kenwyne Jones e Peter Odemiwingie è stato finalizzato ieri. L'attaccante nigeriano, arrivato a Settembre in Galles dal WBA, lascia quindi dopo sei mesi i ranghi della neopromossa, accordandosi per un contratto da 18 mesi (1 anno e mezzo) con la sua nuova squadra: lo Stoke. Percorso inverso fa il nazionale del Trinidad e Tobago che sbarca invece al Cardiff di Solskjaer.

Scambio alla pari, quindi. Hughes spera di poter avere il permesso di far giocare il nuovo acquisto entro stasera, quando i Potters saranno impegnati nello scontro di campionato con il Sunderland. Kenwyne Jones ieri non ce l'ha fatta ad avere il nullaosta per andare in panchina nel match fra Cardiff e United, perso dai suoi per 2-0. Kenwyne saluta lo Stoke sbattendo la porta, dopo gli screzi dell'ultimo mese: la sera prima della partita del 12 Gennaio contro il Liverpool, Jones manda un semplice messaggio al suo allenatore per avvisarlo della sua indisponibilità per il giorno dopo. L'estremo atto di eroismo dell'attaccante è stato punito con una multa e l'esclusione dalle due convocazioni seguenti.

Queste invece le parole di Hughes riguardo all'arrivo di Odemwingie :"Siamo contenti di averlo messo sotto contratto. Le cose per lui al Cardiff non sono andate bene come egli sperava ma adesso è davvero entusiasta di poter ripartire con noi. Ha un buon numero di gol in Premier e ci porterà soluzioni diverse in attacco". Odemwingie, esterno o seconda punta, sarà probabilmente il quarto esterno del 4-2-3-1 dei Potters e contenderà il posto a Walters, Assaidi ed Arnautovic. K.Jones al Cardiff invece sfiderà Cornelius per il posto di vice-Fraizer Campbell al Cardiff City Stadium.

K.Jones lascia lo Stoke dopo quattro stagioni e mezzo nelle quali ha messo a segno 31 reti in 130 presenze (5 in 10 quest'anno) mentre Odemwingie lascia il Cardiff con due reti all'attivo in 17 presenze.

Le parole di Odeminwgie sono invece queste :" Sono felice come ho detto di essere qui e spero di poter passare allo Stoke un lungo lasso di tempo pieno di successi . Una delle mie migliori qualità è mettere la palla dentro e la mia intenzione è quella di farlo continuativamente qui. Sono uno a cui piace avere la palla fra i piedi.