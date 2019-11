Diretta Chelsea - West Ham in Premier League

Finale - Chelsea che domina tutta la partita ma non riesce quasi mai ad entrare nell'area dell'organizzatissimo e solido West Ham. Risultato finale 0-0. Occasione sprecata per Mourinho, che non riesce ad agguantare la vetta insieme al City, che oggi ha vinto contro il Tottenham. Grazie per aver seguito con me e Vavel questa diretta. Buona serata.

90'+7' - Altra conclusione di Eto'o, salva ANCORA Adrian! Che partita del portiere del West Ham! Arriva il fischio finale! 0-0!

90'+5' - Hazard dopo l'ennesima serie di dribblig entra in area e conclude, blocca Adrian, che sembra infortunarsi. L'arbitro ferma il gioco. Il portiere appoggia la palla per battere la puniozione comandata l'arbitro ma Eto'o, non accortosi della segnalazione dell'arbitro, èparte ed insacca la palla. Incredibile! Gol ovviamente nonvalido.

90'+4' - Due angoli consecutivi per il Chelsea! Ultime occasioni! Il recupero viene prolungato di altri due minuti!

90'+2' - Bellissima azione personale di Hazard, che dopo una serpentina sulla destra cerca la conclusione personale. Il tiro è troppo strozzato e si spegne sul fondo.

90' - Saranno 4 i minuti di recupero, non abbastanza per Mourinho, che ne chiedeva di più.

90' - A terra O'Brian per un contatto in area! Si infuria Mourinho che non vuole perdite di tempo. Il numero 17 del West Ham sembra però avere pproblemi ad un polso in seguito ad una caduta.

89' - Demba Ba!! Conclusione ravvicinata, si immola un difensore del West Ham e devia in angolo!

86' - Tutto in avanti il Chelsea. Ci prova Lampard ma la palla finisce tra le braccia di Adan.

84' - Arriva anche il primo gallo per il Chelsea: ammonito Ramires. Regge ancora benissimo la difesa del West Ham, che ha osato anche qualche azione offensiva in questo secondo tempo. Devono dare tutti i Blues in questi minuti finali per cercare la vittoria.

79' - Altra doppia sostituzione: fuori Oscar e dentro Dembra Ba nel Chelsea. Nel West Ham fuori Nolan e dentro il neo acquisto Nocerino.

78' - Prova la conclusione Matic, nulla da fare per il Chelsea.

74' - Cartellino anche per Nolan, che non lascia battere un calcio di punizione.

72' - Doppia conclusione di Lampard, entrambe murate dai difensori Hummers.

68' - Continua a spingere il Chelsea, ma il gol non arriva. Mourinho inizia ad agitarsi in panchina: il City vince 4-1 contro il Tottenham, oggi il pareggio non è consentito.

63' - Girandolo di sostituzioni: nel Chelsea dentro Lampard e Matic per Mikel e Azpilicueta. Nel West Ham dentro C. Cole per Carrol (fischiatissimo).

61' - Arriva il secondo giallo, ammonito Taylor

60' - Bellissimo ribaltamtento di fronte: ci prova Eto'o da oltre 30 metri, blocca facilmente Adan. Sulla ripartenza del West Ham, Cech smanaccia su un cross dalla destra, la palla arriva a Carrol che la liscia clamorosamente. Occasione sprecata!

58' - Primo ammonito del match: O'Brien stende da dietro Willian. Bruttissima entrata, ha rischiato tantissimo qui il giocatore del West Ham.

57' - Adesso è un vero e proprio assedio del Chelsea, ma il West Ham subisce senza scomporsi. Quanto stanno sprecando però i Blues... Conclusione completamente sballata di Ramires, ben servito in area.

55' - Clamoroso, Willian entra in area dalla destra e mette in mezzo un cross basso e teso, ma non c'è nessuno pronto a spingere la palla in rete. Male oggi Eto'o, poco presente in attacco.

54' - Botta da fuori di Oscar: Adan blocca la conclusione centrale.

52' - Ripartenza fulminea di Oscar sulla destra, traversone in mezzo ma nessun compagno raccoglie. Dominiop del Chelsea, è il momento di concludere per i ragazzi dello Special One.

50' - Bellissima manovra del Chelsea, conclusa da una verticalizzazione di Willian per Hazard che però spara alto.

49' - C'è movimento in panchina, si scalda Lampard.

48' - Eto'o prova la conclusione, ma colpisce un difensore avversario e conquista un angolo. Sugli sviluppi del corner Ivanovic colpisce di testa ma spara alto.

45' - Le squadre tornano in campo. Non sembrano esserci cambi! Riprende con gli stessi 22 con cui si era chiuso il rpimo tempo la sfida Chelsea - West Ham. Palla agli ospiti.

Intervallo - Ecco un'immagine della partita dalla pagina Twitter del Chelsea. Tra poco secondo tempo di Chelsea - West Ham

Here's a pic of Mikel in action during the first-half here at the Bridge… #CFC pic.twitter.com/CHMN2SWPJ9 — Chelsea FC (@chelseafc) 29 Gennaio 2014

45'+3' - Arriva il fischio dell'arbitro, squadre negli spogliatori. Primo tempo dominato dal Chelsea, che però ha cercato il gol con convinzione solo nei minuti finali. West Ham ordinato ed attento fino a qui. A tra poco con il secondo tempo.

45'+2' - ETO'O! Che girata in area! Mette in angolo Adan!

45'+1' - Secondo angolo in meno di un minuto per il Chelsea; si salva il West Ham.

45' - Saranno 3 i minuti di recupero. La squadra di casa sta cercando fortemente il gol, la pressione del Chelsea ora è molto decisa.

44' - OCCASIONE PER IL CHELSEA!! Angolo battuto da Willian, impatta benissimo di testa Terry, ma Adan è super reattivo e salva con i piedi!

42' - Buon tiro di Hazard, ma non abbastanza angolatp: blocca facilmente Adan. Mancano meno di 5 minuti alla fine del primo tempo e tra Chelsea e West Ham regge lo 0-0, tutto sommato veritiero.

40' - Il dominio del Chelsea è netto, ma il gol non arriva. Tanto possesso palla ma un solo effettivo tiro in porta. Partita correttissima, non è ancora arrivato un cartellino. Eto'o totalmente assente oggi.

35' - Primo angolo per la squadra ospite.

32' - Conclusione di Oscar, ma non trova la porta. Il West Ham si sta difendendo egregiamente e non lascia entrare gli uomini di Mourinho in area. Così in Chelsea può concludere solo da fuori e (per ora) con scarsi risultati.

30' - Incredibile, Diame non ce la fa e deve lasciare il campo. Dentro Jarvis. Infortunio unico al mondo quello del numero 21 del West Ham.

28' - Gioco spezzettato, altro contatto di gioco e gioco nuovamente fermo per un uomo del West Ham a terra.

26' - Gioco fermo. Lancio troppo lungo per Diame, che non riesce a fermarsi e si schianta contro i tabelloni pubblicitari e finisce in mezzo al pubblico. Siparietto divertente, non sembra esserci nulla di grave.

24' - ALtra azione prolungata del CHelsea: Obi Mikel prova la conclusione da fuori su passaggio di Ramires, ma il tiro è troppo debole e si spegne lentamente alla sinistra di Adan.

22' - Ennesimo angolo per il Chelsea. Dopo la traversa di Oscar nessun'altra occasione da gol nitida.

20' - Arrivano notizie dall'altra partita di questa sera, tra Tottenham e Manchester City. Gol dei Citizen con Aguero. Il Chelsea deve vincere per tenere il passo.

18' - Il Chelsea sta costruendo bene e con continuità, ma il gol non arriva. Hazard davvero scatenato in questi minuti. West Ham attento dietro e pronto a colpire in contropiede.

14' - Conclusione di Willian da fuori, alta di poco.

12' - Occasione incredibile per il West Ham! Punizione dalla sinistra, Carrol salta più in alto di tutti, ma Cech ci arriva. La palla rimbalza su Nolan che non riesce però a ribadire in rete. Rimessa dal fondo. Si salva il Chelsea. West Ham timido ma pericoloso.

9' - TRAVERSA DI OSCAR!! Azione prolungata del Chelsea, la palla arriva al talento brasiliano, che dalla sinistra fa partire un tiro a giro che si spegne sulla traversa! Decisiva la lieve deviaizione di Adrian.

6' - Contatto MOLTO dubbio tra Carrol e Azpilicueta. Ottimo stop di pettodell'attaccante degli Hummers, il difensore spagnolo lo aggancia con un piede ma l'arbitro lascia correre.

4' - Prova una timida reazione il West Ham, ma non riesce a costruire una manovra ordinata.

2' - Angolo per il Chelsea. Partono bene i Blues, molto ordinati. Non hanno ancora fatto toccare il pallone agli avversari.

20:45 - Tutto pronto! Inizia la partita!

20:42 - Manca davvero pochissimo al via! Pubblico caldissimo per questo derby infrasettimanale. Si parte tra pochissimo con Chelsea - West Ham!

20:39 - Ecco invece la panchina del West Ham

Subs - Jaaskelainen, McCartney, Jarvis, Nocerino, Morrison, C.Cole, Borriello — West Ham United FC (@whufc_official) 29 Gennaio 2014

20:38 - Ecco gli uomini nella panchina del Chelsea, le forze fresche a cui potrebbe ricorrere Mourinho in questa gara

Substitutes v @whufc_official: Schwarzer, Cole, David Luiz, Matic, Lampard, Schurrle, Ba. #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) 29 Gennaio 2014

20:37 - Solo panchina quindi per i due italiani Borriello e Nocerino, approdati in casa Hummers in questa sessione invernale di mercato.

20:36 - Gli 11 titolari del West Ham

TEAMS: #WHUFC Adrian, Demel, Tomkins, Collins, O'Brien, Noble, Taylor, Nolan (c), Downing, Diame, Carroll — West Ham United FC (@whufc_official) 29 Gennaio 2014

20:35 - Arrivano le probabili formazioni. Ecco quella del Chelsea

Team v @whufc_official: Cech; Ivanovic, Cahill, Terry (c), Azpilicueta; Ramires, Mikel; Willian, Oscar, Hazard; Eto’o. #CFC — Chelsea FC (@chelseafc) 29 Gennaio 2014

20:30 - Mancano 15 minuti al via del derby di Londra: Chelsea e West Ham si affrontano e i punti in palio sono pesanti per tutti. Mourinho deve vincere per puntare al primo posto, Allardyce deve vincere per non rischiare la retrocessione.

DIRETTA CHELSEA - WEST HAM