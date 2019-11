Diretta Manchester City - Chelsea in Premier League

P.S.: il City vince almeno sugli spalti con la presa in giro della serata (striscione contro Moyes in versione calciatore)

E con questo è tutto, ci auguriamo di aver meritato il racconto di questa partita memorabile, incredibile, magnifica. Buonanotte da VAVEL e da Antonello Angelillo

Riproponiamo il gol che ha deciso la gara :

Con questa vittoria il Chelsea, in classifica, diventa secondo (a pari merito sì ma gli scontri diretti sono a favore dei Blues: 2-0) proprio a pari punti con il City, a cui nega il contro-sorpasso sull'Arsenal in vetta. La prima posizione è rimasta solo per pochi giorni in mano al City. Ora la corsa al titolo è infuocata. Ed alla prossima la capolista Arsenal gioca contro il Liverpool!

Il Chelsea mette fine all'egemonia, alla dittatura poderosa del City in casa. I Citizens perdono i primi punti della stagione in Premier contro il Chelsea. Mourinho apparecchia la squadra in modo spietato: difesa imperforabile, contropiede diabolico. Il City segnava da 161 gare in casa almeno un gol. Stavola niente. Impresa degli uomioni di Mou. Migliori in campo: Hazard, Cahill, Ivanovic da una parte; Yaya Touré, Jovetic e Kolarov dall'altra. Vittoria meritatissima (tre legni) e per qualche verso anche risultato troppo stretto.

FINISCE QUIIIIIIIIIIIIIIIIIIII. IL CHELSEA ESPUGNA L'ETIHADDDD!

90 +3 ° - Joveticcccccccccccccccccccccc, ad un pelo dall'1-1. Mette in angolo Cech dopo esser partito tardi sul bolide dell'ex Fiorentina. Dentro Ba, fuori Hazard. Altra perdita di tempo. Un altro saltatore per proteggere il vantaggio sull'angolo. Nastasic spreca con una ciccata la palla finale.

90° + 1 : angolo City, mette fuori ancora una volta Cahill. Mtte fuori Willian. Rimessa Chelsea, dentro Mikel, fuori Willian. La sua uscita lenta dal campo è irritante ma utile. Giallo per lui.

88° - Jesus Navas fa tutto da solo e spreca tutto! Contropiede: palla ad Oscar sulla sinistra, Hazard perde palla. Contro- contropiede del City fermato, si manora ma Ivanovic ferma tutto. 3 minuti di recupero

87° - Il tempo passa. Altra occasione sciupata bellamente per il City!

85° - City in avanti col cuore e la forza di volontà. Navas fermato da Azpilicueta. Angolo Citizes. Palla sprecata. Contropiede. Cade Oscar, sbilanciato da Nastasic: fallo da ultimo uomo, chiara occasione da gol. Dean opta per il giallo dopo aver valutata la possibilità di recupero di altri difensori.

83° - Willian ed Hazard cominciano a cincischiare con il pallone in prossimità della bandierina per perdere tempo. Time is coming!

82° - Dentro Oscar, primo cambio del Chelsea. Esce Eto'o stremato. Il brasiliano va a fare il falso nueve ed a mettere stamina nelle gambe londinesi.

80° - Che partita ha fatto quel "ragazzino" di Ivanovic sulla destra. Fermato Jovetic ora!

80° - Dribbling ubriacante di Jovetic sulla sinistra, palla a Yaya che cerca la profondità: angolo.

79° - Ennesimo fuorigioco fischiato al Chelsea. Mancano ormai 10 minuti e Mourinho deve ancora giocarsi tutti e tre i cambi!

Fotogramma del duello di mezzo fra Matci e Yaya Touré:

77° - Chance per lo 0-2 del Chelsea su angolo. Bene Hart in uscita!

76° - Altra bella azione del City con Silva che non si gira bene e manda fuori l'ennesimo cross dell'ottimo Kolarov.

75° - Comincia a sentirsi la stanchezza nelle gambe del Chelsea! Urge un cambio se non si vuole rischiare in fase difensiva.

73° - Parata micidiale di Cech che alza sopra la traversa con la mano di richiamo una punizione bellissima di Silva!

72° - Brendan Rodgers in tribuna. Occhi su Chelsea e City per il manager del Liverpool.

71° - Mourinho non ha ancora inserito nessun sostituto. Si tiene ogni cambio per il finale in cui si coprirà e perdrà tempo.

70° - Prova il piazzato Ramires ma il tiro è poco pericoloso e Hart è pronto. Sul contropiede simile il risultato ottenuto dalla conclusione di Jovetic.

68° - Si è spento Yaya, impreciso il suggerimento alto per Dzeko. Cahill sventa un altro cross del City mettendo in angolo.

67° - Si mangia un gol il City, si mangia un gol Dzeko. La palla vaga errante per tutto lo specchio della portacon cross di Zabaleta, piatto respinto di Dzeko, contro cross e intervento spazzatore di Cahill. Provvidenziale.

65° - Terzo legno del Chelsea della serata. Non ci credo non sia arrivato almeno lo 0-2. Palo di Cahill su angolo stavolta.

64° - Ed ora si delineano bene i piani di Mourinho. L'esclusione di Oscar ha motivi tecnici: troppo compassato il brasiliano per poter cavalcare il contropiede costante dei Blues.

62° - Gioca col fuoco Hazard. Si ferma e punta Nastasic da fermo. Raddoppia Demichelis, tacco dal belga per Willian che pesca Eto'o: ancora una volta sul filo del fuorigioco. Il guardalinee reputa la posizione di Eto'o irregolare.

61° - Grande intercettazione di Kompany che impedisce l'apertura della manovra londinese sulla sinistra1

60° - Prova la serpentina Jovetic che viene atterrato da David Luiz prima che facesse l'ingresso in zona tiro. Punizione per il Manchester City, Kolarov pensa al missile. Palla sopra la traversa con Cech in controllo, tuttavia.

Il video della super-traversa di Matic :

Questo lo 0-1 di Ivanovic :





56° - Esce Negredo ed entra Jovetic, ben catechizzato da Pellegrini prima dell'ingresso. Formula 1+1 per il City ora. Opaca la prestazione dello squalo Negredo oggi.

55° - Ora si alza il ritmo del City, a cui comincia a girare nuovamente il pallone. Negredo lamenta un colpo in faccia di Luiz.

52° - Matiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiic, tiro potentissimo del serbo. Altro palo del Chelsea. Celestiale il lavoro dei Blues.

50 ° - Duello Azpilicueta - Navas sulla destra con Jesus che ne esce vincitore, appoggio in area, sponda spallae alla porta di Dzeko per il diagonale di Touréééééééééééé. Di poco a lato

48° - Aaaaaltra palla persa per la dfeicitaria regia di Demichelis. Ne giova Hazard che tiro-crossa e costringe Hart all'uscita in tuffo. L'azione è concitata, altre occasioni sparse per i Blues. Sull'angolo Hart cattura la palla.

47° - Stacco di Dzeko di testa contro Cahill: il colpo di testa non è preciso. Il cross era di Navas.

46° - Squadre che rientrano in campo. Nessun cambio. Si riparte! David Luiz lancia a vuoto

Pensandoci: forse era meglio Rodwell di Demichelis per sostiuire Fernandinho. Pesa l'assenza di Javi Garcia, primo ricambio della mediana. Si scalda jovetic intanto.

Primo tempo che termina sul vantaggio Chelsea sul City. Ma è una partita fantastica, mai vista una migliore. Ritmi forsennati. Il City parte meglio con un giro palla che sembra intontire i Blues inizialmente. Yaya Touré sale in cattedra ed evidenzia le pecche della diga Luiz-Matic. Va anche vicino al gol con un inserimento sul secondo palo. Il City dimostra ciò per cui è diventato famoso: gioco di prima, gioco mandato giù a memoria, gioco bellissimo. Il Chelsea si impadronisce della seconda parte del primo tempo però. Comincia a pungere in contropiede e spreca un occasione millenaria in un 4 contro 1 sprecato da Ramires. Poco dopo arriverà il vantaggio ospite con Ivanovic, bravo a mettere in rete con una bomba la ribattuta di Hart dal limite. Nel finale del primo tempo il Chelsea, capitanato da un Hazard mai visto in tale condizione, apparecchia altri break velenosi. Hazard è imprendibile, mette sui piedi di Eto'o anche un traversone con il quale Samuel prenderà solamente la traversa. E finisce 0-1. Sarebbe il primo punto perso in casa in stagione dal City, finisse ora. Ecco la diapositiva delle rete:

45 +1° - Pressione mitica del Chelsea sui portatori di palla deficitaria del City (Demichelis su tutti). Quasi non ne nasce un'altra palla gol. Finisce il primo tempo! 0-1 per il Chelsea

45° - City in bambola, due minuti di recupero. Lancio lungo di Ivanovic per Hazard nel tenativo di innescare un altro contropiede: niet.

44° - Hazard, slalom fra quattro avversari. Ma è fatto d'oro, d'argento, di diamante?! Che giocatore è?!

42° - Hazard recupera un altro pallone. Che sfida fra lui e Yaya. In seguito giocata di Luiz in centrocampo, apertura sulla sinistra per HAzard, allungo e cross. Sul secondo palo sopraggiunge Eto'oooooooooooo! Palo esterno!

41° - Ammonito anche Kolarov per una scivolata in ritardo su David Luiz, avanzato sull'ala destra.

40° - Hazard si concede un ritorno in difesa e manda Navas sulla bandierina. Angolo City: Dzeko si defila dal gruppone , stop del bosniaco dal limite. Buon tiro che finisce di poco fuori.

39° - Ammonito anche Matic per un'entrata su Yaya Touré, stretta di mano fra i due.

37° - Ed ecco l'improbabile punizione di Luiz di poco fa.

36° - Poco fa ammonito Ivanovic. Adesso è il turno di Demichelis.

35° - Doppia occasione Chelsea da paura! Eto'o non trova per un pelo l'inserimento giusto di Willian davanti al portiere. Sul rinvio perde palla il City, tira Hazard!!! Insidia per Hart ma è parata

34° - Chelsea micidiale in contropiede!

33° - Jesus Navas, pescato sulla destra, cerca il tiro al volo ma schiaccia troppo il pallone in acrobazia. Palla bloccata da Cech.

31° - IVANOVICCCCCCCCCCCCCCCCCCC, RETE CHELSEAAAAAAAAAAAAAA, 0-1!!! Bordata del serbo su ribattuta di Hart dopo un piazzato di Ramires in area. 0-1. La classifica si muove. Esulta Mourinho!

30° - Mourinho impartisce indicazioni con una mimica facciale antologica. Idolo e basta.

26° - Contropiede rischiosissimo del Chelsea: 4 contro uno!!!! Ramires non riesce a calibrare bene il tiro su appoggio di Willian. Chance sprecata di dimensioni stroboscopiche.

24° - Ottimo Willian in recupero nei confronti di un Yaya Touré che si stava involando in contropiede nell'altra metà campo.

23° - Si nota l'adattamendo alkla regia di Demichelis che deve rivolgersi alla retroguardia per evitare il pasticcio con una palla persa.

21° - Tiro di Dzeko dopo un dribbling a rientrare su David Luiz. Ma si rimane sullo 0-0.

20° - Doppio dribbling di Hazard sull atreqaurti. Poi fallo sul belga. Punizione su cui si avventano Luiz e Willian. Tira David Luiez dal limite. PALLACCIA che finisce in curva

19° - Senza pretese il tiro di Eto'o sul primo palo dopo un dribbling su Nastasic. Hart c'è.

17° - Chance enorme per il City con Yaya Touré che penetra, crossa basso e trova quasi Silva: l'interno dello spagnolo è un liscio. Ma Matic sta soffrendo troppo l'imponente Touré.

16° - Fendente di un Yaya da Pallone d'Oro. Interno a giro con palla ad uscire. La palla è centrale e leggermente alta, leggermente, sfiora la traversa. Sprazzi di genio firmati Yaya!

15° - Veronica di Yaya immensa a centrocampo, palla sulla sinistra ed altrettanto immensa sviolata di Ivanovic ad invertire il possesso. Dall'altra parte il contropiede è disinnescato da Zabaleta.

14° - Grandissima percussione di Hazard con la difesa che temporeggia con tutti i suoi elementi. Forse il belga esagera troppa e non passa prima la sfera ad Eto'o che, quando chiamato, è in fuorigioco.

11° - Angolo per il City con enorme stacco di Negredo in area: palla alta, fortunatamente per gli ospiti.

9° - Azione fantascientifica del City: tutto di prima fra Silva e Yaya. La palla finisce a Kolarov sulla sinistra, cross sul secondo palo radente. YYA TOURE' NON CI ARRIVA PER N PELO. Prima grossa chance.

7° - Bel contropiede del Chelsea! Apertura di Hazard per Willian, stop a seguire del riccio brasiliano, palla persa ma pasticio Cit. La palla torna a Willian: cross respinto, angolo. Subito ritmi frenetici!

6° Eto'o ingabbiato da Demichelis, Nastasic e Kompany. Perde palla il camerunense dopo un dribbling riuscito nello stretto

5° - Brutto fallo di Kompany da dietro su Eto'o. Solo richiamo da parte di Dean.

3° - Ramires gioca chiaramente sulla destra del tridente dietro Eto'o, e non centralmente come si era paventato per infastidire Touré. E' Willian il trequartista ed Hazard giostra sulla sinistra.

2° - Ci prova con una bordata Negredo da posizione defilata: palla alta dopo il contrasto vinto con Cahill!

2° - Fallo offensivo di Ramires che sgambetta un difensore del City.

1° - Partiti, finalmente! Prima manovra degli ospiti con un mezzo pasticcio di Cech, sempre il primo quando si tratta di uscire alla spericolata. Aggressivo il Vity, pericolo enorme per il Chelsea che rischia sul tiro lisciato di Negredo con Cech fuori dai pali.

21.00 - Terry vince il testa o croce con Kompany e si prende il campo. Calcio d'inizio Citizens

20.58 - Tutti in campo!

20.57 - Chatting fra i connazionali serbi Matic e Kolarov. Squadre nel tunnel. Si parte!

20.55 - Siam lì lì ...

20.50 - Meno dieci minuti, squadre prossime all'ingresso definitivo sul manto erboso

20.42 - "Niente Fernandinho e dentro Demichelis? Non sarà un problema per loro. La mia squadra è una squadra che difenderà quando c'è da difendere ed attaccherà quando ci sarà da attaccare. Ma dipende anche da loro. Il nostro piano è essere compatti dietro e fare male davanti. Vogliamo essere pericolosi quando avremo il pallone. Sappiamo che dobbiamo difendere bene, dato che loro segnano molto". Parole e musica di Mourinho.

20.42 - Foto a 360 gradi dell'Etihad, paura:

20.41 - Meno di venti minuti alla gara!

20.37 - Ecco invece l'ingresso del City :

20.34 - Con Fernandinho non in campo il City ha vinto quest'anno appena il 33% delle partite.

20.32 - Il Chelsea all'ingresso in campo per il riscaldamento.

20.31 - L'Etihad dall'esterno. Mamma mia:

20.30 - Squadre in campo per il riscaldamento. Noi non vediamo l'ora di goderci 'sto partitone.

20.26 - Ramires e Willian, due brasiliani:

20.23 - Mourinho durante l'arrivo allo stadio :

20.23 - Oggi 50° presenza da titolare per Cahill per Chelsea!

20.21 - Pellegrini : Fernandinho ieri durante il lavoro ha avuto qualche problema e non ha potuto giocare. Gioca Demichelis perché ha giocato più volte in questa posizione. Fernandinho è un giocatore importante ma speriamo di poterrlo sostituire bene. Cerchiamo di essere una squadra creativa, sappiamo che il Chelsea possa essere pericoloso in contropiede."

20.21 - Da scorprire se Fernandinho è finito in panchina per scelta tecnica o per infortunio.

20.20 - Si sussurra uno slittamento di un quarto d'ora per l'orario d'inizio della gara per traffico a Manchester.

20.17 - City : Hart; Zabaleta, Kompany, Nastasic, Kolarov; Demichelis, Yaya Touré, David Silva; Negredo, Dzeko. Panchina : Pantilimon; Boyata, Clichy, Milner, Rodwell, Marcos Lopez, Jovetic

20.15 - Eccole nel dettaglio. Chelsea : Cech; Ivanovic, Cahill, Terry, Azpilicueta; David Luiz, Matic; Ramires, Hazard, Willian; Eto'o. Panchina: Schwarzer; A.Cole, Mikel. Lampard, Salah, Oscar; Ba. In panca c'è quindi Salah, appena acquistato!

20.12 - Ragazzi, ma io cosa vi avevo detto! Il Chelea si schiera con il 4-2-3-1 dal quale esce Oscar e avanza Ramires sulla trequarti. A giovarne, in mezzo, Matic che farà coppia con David Luiz (ve l'avevo detto!). Out Lampard. Davanti Eto'o e non Schurrle. C'è Willian.

20.09 - Formazioni ufficiali. Partiamo dai padroni di casa che clamorsamente giocano con il 4-4-2 ma senza Fernandinho. Demichelis mediano. Kolarov batte Clichy sulla sinistra e vince il ballottaggio, Zabaleta a destra. In mezzo al campo Yaya Touré e Demichelis più David Silva e Navas esterni con Dzeko e Negredo davanti.

20.08 - Ecco l'arrivo dei Citizens allo stadio.

20.07 - si sussurra un Schurrle centravanti con Eto'o fuori! Attenzione all'invenzione di Mou!

20.01 - Gary Cahill all'arrivo allo stadio :" Sarà una partita difficile. Sono convinto che sarà una grande partita in cui si affrontano due squadre forti che cercano entrambe un risultato positivo. Pian pianino abbiamo aggiustato le cose quest'anno e ci troviamo in una buona posizione e se saremo dalla parter del buon risultato alla fine di oggi il margine diminuirà"

20.01 - Le squadre sono già all'Etihad!

20:00 - Sono la massima espressione della ricchezza economica fatta a virtù, come i soldi portano a comprare - prima o poi - ogni cosa. Loro ci hanno comprato il successo, quel successo che ora cavalcano. Un concetto che trascende dal racconto che stiamo per farvi. Benvenuti alla diretta live di Manchester City - Chelsea, la sfida sportiva più attesa del week-end dopo il SuperBowl! Chelsea e Manchester City, da come avete potuto intuire nell'introduzione, si somigliano molto. Due corazzate prima di tutto economiche e poi calcistiche. Casse piene e spese folli ogni qualvolta il cartellino "aperto" del calciomercato viene apposto in vetrina.

Nell'ultimo calciomercato, per l'appunto, il Chelsea ha perfezionato una rosa di per suo fantastica. Ha preso Salah sulla trequarti dal Basilea per rimpiazzare Mata (partito per lo UTD) e De Bruyne (emigrato in Germania), ha rinforzato il centrocampo dal quale è partito Essien accaparrandosi Matic ed ha prima comprato e poi prestato al Saint-Etienne Kurt Zouma, forse il difensore centrale più completo fra gli Under 20 del mondo. Ha poi proseguito la campagna "prendi promesse e cedi in prestito" prestando Kakuta alla Lazio, McEacheran al Wigan, Bertrand all'Aston Villa e Bertrand Traoré al solito Vitesse (ormai filiale vera e propria dei Blues). Il City invece non ha preso nulla, a Gennaio, ma ha girato Guidetti allo Stoke (bel giocatore se comincia a recuperare i giorni persi per infortunio).

Così simili - dicevamo - ma così diverse. Il City, latino nell'animo, pallottoliere in attacco e instancabile a centrocampo. Il Chelsea, ruvido in difesa, cattivo davanti, veloce sugli esterni. Le due squadre concorrono per un unico e solo obiettivo, non sono contemplate alternative: il titolo. Il City ha assaporato la vetta della classifica per mezza settimana, dopo aver vinto nell'infrasettimanale ed aver visto l'Arsenal cedere due punti al Southampton. Poi ieri è arrivato Oxlade-Chamberlain e la vetta si è colorata di nuovo di rosso. Il Chelsea gioca da terzo incomodo, a -5 dalla vetta dell'Arsenal ed a -3 da quei Citizens a cui Mourinho vorrebbe tanto fare uno sgambetto. Il Liverpool quarto non preoccupa i londinesi, sopratutto ieri dopo il passo falso con il WBA. Le lunghezze che separano i Blues dal quarto posto che obbliga ai preliminari per accedere in Champions però è ad appena -3.

Mourinho odia il City, Mourinho odia chiunque lo frapponga dal successo sì. Ma il City proprio lo repelle. dopo la vittoria del Man.City ai danni del Tottenham, l'allenatore Sherwood virgoletta :" Il City è la squadra più forte del mondo". Mourinho ribatte :" Beh forse il mondo di Sherwood è l'Inghilterra, lo scoprirete in Champions". Solito Mou. Vincere oggi significherebbe mettersi al pari degli acerrimi nemici, e pazienza se significa favorire i rivali cittadini dell'Arsenal. Tanto alla prossima i Gunners se la vedranno con il Liverpool!

Il City è in un momento di forma straordinario: nelle ultime 13 partite di campionato ha vinto 12 volte e pareggiato una sola volta. Ultima sconfitta il 10 novembre ad opera del Sunderland. Ha di gran lunga il miglior attacco del campionato e punta a rompere il record per gol fatti in una singola stagione stabilito dal Barcellona. Il goal-counter segna 15 gol nelle ultime 5 gare, 68 in 23. Praticamente tre gol ogni gara. La difesa va meglio registrata visti i 26 gol in 23 gare: molto più che un solo gol preso ogni partita. In casa è la Juventus d'Oltremanica. In 11 partite giocate all'Etihad ha guadagnato 33 punti, dicasi 33. Sono tutte vittorie, tutte. Appena 8 gol presi a fronte dei 15 pizzicati fuori casa. Nell'ultimo incontro prima del big-match di oggi ha annientato il Tottenham fuori casa per 1-5. Il Tottenham, non l'ultima arrivata. Ha già giocato quattro volte a Londra quest'anno in campionato: 3 vittorie ed una sconfitta. Indovinate di chi è lo scalpello della sconfitta londinese (una delle quattro totali in campionato dei Citizens)? Sì, state pensando bene. E' del Chelsea, che - all'andata - ha battuto 2-1 a Stamford Bridge gli avversari odierni grazie al gol decisivo al 90° di Fernando Torres, uno dei pochi latini dell'altra sponda (sotto il video)

Oggi si gioca all'Etihad quindi la bilancia pende leggermente in favore del City. Il Chelsea ha giocato undici volte in trasferta in campionato quest'anno e il conto è di appena cinque vittorie, tre pareggi e tre sconfitte. I Blues fuori casa non sono dei mamma santissima (anche se stanno migliorando: 0 gol presi negli ultimi 3 match). Le uniche sconfitte sono arrivate fuori dallo Stamford, così come tre dei cinque pareggi. L'ultima sconfitta della truppa di Mourinho risale ad otto partite fa, quando le prese dallo Stoke (3-2, grazie al gol al 90° di Assaidi). Negli otto seguenti match ha vinto 6 volte pareggiando 2 volte. Buon momento di forma anche per loro, che hanno visto la striscia di 5 vittorie consecutive fermarsi contro il West Ham in casa (Mourinho ha sbottato dopo il pareggio casalingo contro una delle ultime della classe "Con questo calcio (riferito all'attendissimo tattico estremizzato offerto dagli Hammers a Stamford) non vendiamo il prodotto Premier", forse il battibecco meno riuscito della carriera di Mou). I Blues - rafforzando il concetto di diversità rispetto al City - non sono una squadra che segna molto (appena quarto attacco della lega) ma subisce nettamente di meno. Solo 20 i gol subìti in 23 partite: miglior score del campionato. Due gol presi nelle ultime cinque. Ma non fate i qualunquisti e non riducete il super Monday Night di oggi ad attacco contro difesa.

Per la partita di stasera Mourinho ha ampia scelta per decidere la formazione. In difesa molto probabilmente farà sedere in panchina un'altra volta Ashley Cole, preferendogli Ivanovic ed Azpilicueta, con Terry e Cahill in mezzo. A centrocampo Matic, David Luiz, Lampard e Mikel lottano per affiancare Ramires mentre sulla trequarti dovremmo vedere Oscar e Hazard più uno fra Schurrle e Willian. Davanti, l'infortunio al legamento collaterale laterale di Fernando Torres praticamente infila la maglia di centravanti ad Eto'o (troppa poca la considerazione che Mou ha di Ba). Ma siamo sicuri che Mourinho vada all'Etihad a giocarsela così a viso aperto, lasciando fuori almeno due fra Lampard, Matic e Luiz? La mia personale opinione è che i Blues schiereranno David Luiz in mezzo, al fianco di Lampard. Con Ramires avanzato sulla trequarti (chissà che non possa fare proprio il trequartista centrale, per infastidire la regia di Yaya e Fernandinho) e Willian in panchina. Sarebbe una sorpresissima, ma con Mou ci siamo abituati (ricordate Obinna ripescato dalla tribuna in un vecchio Roma - Inter poi vinto per 0-4 dai nerazzurri con rete del nigeriano?). L'altro infortunato, oltre al Niño Torres, è il lungodegente Van Ginkel. Salah fuori dai ranghi: non si è allenato abbastanza.

Il City invece dovrò fare a meno di pezzi da novanta dal calibro maggiore. La vittoria per 1-5 a White Hart Lane è costata a Pellegrini ed ai suoi Aguero. Il Kun dovrà stare fermo per un mese e mezzo per un infortunio alla coscia, proprio adesso che aveva ricominciato a ruotare insieme a Negredo e Dzeko là davanti, proprio adesso che la fomra fisica stava tornando. Pellegrini non potrà contare nemmeno su Nasri (fermo per lo stesso infortunio di F.Torres) , Javi Garcia (infortunio muscolare). Recuperato invece Milner. Il modulo che Pellegrini apparecchierà sarà il solito 4-4-2 con Hart in porta; Zabaleta e Kompany unici certi della titolarità in difesa con ballottaggi Demichelis - Nastasic e Kolarov - Clichy (favoriti l'argentino ed il francese); a centrocampo diga Fernandinho-Yaya Touré più Jesus Navas e David Silva sulle ali (a meno di sorprese); davanti Dzeko - Negredo con Jovetic a subentrare dalla panchina per fare male, proprio come contro il Tottenham (primo gol per JoJo in PL).

Il miglior marcatore del City in campionato è proprio quell'Aguero che oggi rimarrà fuori con 15 reti. Seguono a ruota Touré con 12, Negredo con 9 e Dzeko con 7. Il Chelsea ha in Hazard il top-scorer di campionato (9 reti) con Eto'o ed Oscar fermi a 6. Ora un po' di numeri: il Chelsea ha perso nelle ultime quattro visite all'Etihad ma nessuna squadra ha più vittorie dei Blues in casa del City, nelle ultime 13 partite casalinghe, Negredo ha messo a segno 16 gol; il City è imbattuto negli ultimi sei Monday Night giocatima paradossalmente l'ultima sconfitta è stata propio per mano del Chelsea; se andrà a segno, Dzeko entrerà nel tabellino come marcatore per la quarta volta consecutiva (non gli è mai successo in carriera); il Chelsea, contro il West Ham, è stata la squadra che ha tirato più di tutte (39 tiri) senza segnare nemmeno un gol dalla stagione 2003/04; il City ha vinto otto partite consecutive - come abbiamo già detto - striscia che nell'anno dello Scudetto non ha mai raggiunto questi livelli (il massimo è stato 7).

Merita un capitolo a parte la lunga epica degli scontri diretti e della storia in generale fra Mourinho e Pellegrini. I loro destini si incrociano per la prima volta quando l'Ingegnere, nonostante un'ottima stagione alla guida del Real, viene esonerato per far spazio al santone Mourinho. Pellegrini si accaserà al Malaga. Contro il Real di José giocherà 7 volte (andata e ritorno per due stagioni di Campionato, ottavi di Copa del Rey 2011/12): una la vittoria di Manuel, uno il pareggio, 5 le vittorie di Mou (nell'annata 2012-13, in campionato, il Real prima perse e poi pareggiò, al ritorno, contro il Malaga). Si sono incontrati poi solamente un'altra volta, all'andata di City - Chelsea appunto, con la sesta vittoria per Mou. Le due squadre invece si sono affrontate 149 volte: 62 vittorie Blues, 37 pareggi, 49 vittorie per il City. 212 i gol fatti dal Chesea, 187 quelli del Manchester.

Mourinho , come detto , non sopporta il City. In settimana ha spicciato : "Il City ha tutto per vincere: una buona rosa, un buon allenatore e decisioni arbitrali favorevoli (elencate le varie sviste: gol annullato a Sterling, quello annullato al Newcastle, quello annullato al Tottenham ed il generoso rigore a favore sempre contro gli Spurs)". Ancora una volta il solito Mou. E, come se non bastasse, lo stesso Special One avrebbe richiamato al'attenzione dei capi UEFA affinché investigassero meglio sui bilanci del City per quanto riguarada il fair-play finanziario: Mourinho, più precisamente, vorrebbe chiarimenti su cosa effettivamente siano questi "beni intellettuali" che la squadra di Mansour assicura di aver "venduto" per poter pareggiare il bilancio in rosso (718 milioni spesi dal 2008).Queste le parole di Mourinho :

"Il modo in cui l'UEFA controlla la situazione è davvero strano. Ci sono squadre che seguono le regole del Fair-Play Finanziario, altre che lo fanno in modo astuto (riferendosi, appunto, al City,ndr.). Non faccio nomi, non è il mio lavoro. Se fossi un giornalista invece sarebbe una cosa interessante da fare. Sto aspettando che il Board esamini bene la situazione del City (il Chelsea ha presentato il suo bilancio: 50 milioni in meno di debito). Il City ha tutto, ed è sbagliato dire che sono forti i giocatori quindi è facile vincere, no. Se non c'è un bravo allenatore non si vince. Sì, il City segna, e se segna e tu ti approcci in modo difensivo alla gara devi fare dei cambi per poter riprenderla. Cercheremo di vincere, non cambieremo la nostra filosofia. Stiamo andando in una determinata direzione, che non cambierà per un match in particolare contro un avversario in particolare. Le nostre intenzioni sono quelle di giocare la nostra partita, giocare una buona partita, anche loro devono fermare noi. Voglio giocare all'attacco e se dopo 10 o 20 minuti vedete l'inverso vuol dire semplicemente che non posso farlo. Non penso altre squadre rifiutino di attaccare quando ce n'è la possibilità. Questa partita si gioca 11 contro 11 e spero che l'arbitro sia bravo e fortunato. Mike Dean è un arbitro che apprezzo e nutro speranze in lui ma spero non sia sfortunato come l'arbitro che ha espulso Rose contro il City. Spero sia una bella partita e se alla fine il City sarà stato migliore di noi e se noi non saremo stati capaci di esprimere il nostro gioco, è un'altra storia". A Mou viene chiesto poi perché, al tempo della sua prima avventura al Chelsea, le persone odiavano i Blues perché vincevano spendendo ed adesso non succede col City :" I tempi cambiano e le persone cominciano a sopportare cose che 20 o 50 anni prima non sopportavano. Al mio tempo si diceva che compravamo i titoli perché Abramovich spendeva. Forse prima i tifosi odiavano quando si faceva un grosso investimento. Ora non più".

Queste invece le parole di Pellegrini: "Gli infortunati sono Nasri, Aguero e Javi Garcia. Aguero starò fuori probabilmente un mese, vedrà il dottore. E' importante per noi ma penso che lo rimpiazzeremo bene. Come con altri infortuni speriamo di poter continuare (a vincere, ndr.). Penso che Jovetic, Dzeko e Negredo sapranno rimpiazzarlo bene, come hanno fatto per l'altro stop di Aguero. Ma ripeto: abbiamo perso il giocatore più importante. La partita contro il Chelsea vale sei punti, è molto importante per entrambe le squadre. Con l'Arsenal siamo in tre a competere per il titolo, ed aggiungeteci Liverpool ed Everton. Ogni partita che giocheremo contro queste squadre varrà 6 punti. Siamo tutte e tre squadre forti, allo stesso livello. Non so se Mourinho giocherà in modo difensivo, dovete farla a lui la domanda. Ma il Chelsea ce l'ha un determinato gioco. E' Manchester City - Chelsea, non Pellegrini contro Mourinho, non ho niente contro di lui. Non lo so se siamo davvero la miglior squadra del mondo. So solo che se giochiamo come nei primi 35 minuti - perché poi, con un uomo in più, è stato un po' più facile - siamo una buona squadra davvero. Penso che mi debba scusare se abbiamo preso gol in 1-5 da calcio d'angolo. Meglio crescere e migliorare che comprare un altro difensore. Mourinho dice che siamo i favoriti per il titolo? Non commento. Se saremo i favoriti se vinciamo? Ci saranno altri 42 punti a disposizione dopo la gara. E' una partita importante, sì, ma ci sono altre tre squadre o più che possono vincere il titolo. In questo momento della stagione non ci pensiamo. Pensiamo a migliorare e vincere ogni partita".

Ed ora le ultime note. Per dirigere la gara è stato scelto Mike Dean, arbitro esperto,coadiuvato dai guardalinee Collin e Brooks. Quarto uomo : Foy. La partita sarà giocata sotto le nuvole, con 7 gradi centigradi (percepiti 2) e con qualche folata di vento. Prossimi incontri : il Chelsea ospita il Newcastle fra 5 giorni (Premier), il Manchester City andrà a Norwich sempre sabato (Premier). Sono gli stessi i giorni di riposo concessi alle squadre prima di questa partita.