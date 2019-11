Diretta Real Madrid - Atlético Madrid in Coppa del Re

Il Real Madrid si aggiudica il derby e mette un piede in finale. All'Atlético, irriconoscibile questa sera, servirà un'impresa al Vicente Calderon per tenere vive le speranze.

90'3. Fischio finale! Termina il match al Santiago Bernabeu.

90'. L'arbitro assegna 3' di recupero.

87'. Ammonito Miranda per un brutto fallo su Morata.

83'. Nuova sostituzione per i padroni di casa: fuori Jesé, dentro Isco.

80'. Primo cambio per il Real Madrid: esce Di Maria, al suo posto Illarramendi. Ovazione del Bernabeu per l'argentino.

77'. Ammonito Juanfran.

74'. Sulla conclusione da fuori area di Di Maria, Miranda devia involontariamente beffando Courtois.

74'. GOOOL! IL REAL MADRID METTE A SEGNO IL 3 A 0!

72'. Miracolo di Modric! Colpo di testa di Godin, che supera Casillas, ma Modric riesce a salvare sulla linea di porta!

66'. Il Santiago Bernabeu è una bolgia: partono gli olé per ogni passaggio della squadra di casa.

63'. Secondo cambio nell'Atlético: fuori Arda Turan, dentro Adrian Lopez.

60'. Ammonito Diego Costa, che era diffidato, quindi non giocherà il ritorno al Vicente Calderon.

57'. Di Maria salta la difesa dell'Atlético e serve bene Jesé, che sottoporta si libera e devia in porta per il 2 a 0.

57'. GOOOL! RADDOPPIO REAL!

51'. Ronaldo entra in area saltando la difesa e conclude in porta, ma trova Courtois.

47'. Occasione Atlético! Godin cerca di sfruttare il corner svettando di testa: la palla termina fuori sfiorando la traversa.

45'. Una sostituzione nell'intervallo: nell'Atlético esce Diego, al suo posto Rodriguez.

45'. Inizia la seconda frazione!

Atlético Madrid in difficoltà nei primi quarantacinque minuti: dopo la reazione iniziale, i Colchoneros hanno subito il possesso del Real. Dopo il gol del vantaggio i padroni di casa hanno cercato insistentemente il raddoppio, rendendosi pericolosi in più occasioni e gestendo il risultato.

45'. Termina il primo tempo! L'arbitro non concede recupero.

43'. Real ancora pericoloso! Benzema serve bene Di Maria in area, ma l'argentino sbaglia il controllo e spreca.

38'. Momento difficile per l'Atlético Madrid, che non riesce a reagire. Il Real gestisce e cerca il raddoppio.

31'. Doppio intervento di Courtois! L'estremo difensore respinge sul tentativo di Ronaldo e trattiene sulla ribattuta di Modric.

27'. Occasione Real! Di Maria conclude da fuori, la palla viene deviata da Godin e termina alta.

26'. Cartellino giallo per Diego dopo un brutto intervento su Cristiano Ronaldo.

23'. Ammonito Pepe per un fallo su Diego Costa.

20'. Occasione per l'Atlético! Miranda devia su un cross dalla sinistra, ma Casillas riesce a deviare.

16'. Pepe, servito da Di Maria, conclude in porta da fuori area e beffa Courtois grazie alla deviazione involontaria di Insua.

16'. GOOOL! REAL MADRID IN VANTAGGIO!

12'. Occasione Atlético! Arda Turan impegna Casillas con un pericoloso colpo di testa, ma il numero 1 del Real non si fa sorprendere.

9'. Ora è il Real a fare la partita: i padroni di casa attaccano e constringono l'Atlético a indietreggiare.

7'. Miranda rischia l'autogol! Il difensore dell'Atlético devia un cross pericoloso e sfiora la sua stessa porta!

5'. Ritmi alti in questa prima fase: le due squadre si studiano e cercano di guadagnare metri.

0'. Entrambe le squadre giocano con il lutto al braccio per la scomparsa dell'ex Commissario Tecnico della Nazionale spagnola.

0'. Fischio d'inizio! Parte il derby madrileno!

20:00. Viene osservato un minuto di silenzio, in ricordo di Luis Aragonés.

19:58. I giocatori hanno fatto il loro ingresso in campo: è tutto pronto al Santiago Bernabeu!

19:56. Le due squadre sono pronte nei tunnel degli spogliatoi: manca davvero pochissimo al fischio d'inizio!

19:50. A disposizione di Simeone: Aranzubia; Tiago; Adrian Lopez; Cristian Rodriguez; Alderweireld; Javi Manquillo; Sosa.

19:45. La panchina del Real Madrid: Diego Lopez; Varane; Marcelo; Carvajal; Morata; Isco; Illarramendi.

19:38. L'Atlético Madrid ha fatto il suo ingresso sul terreno di gioco: gli uomini di Simeone eseguono il riscaldamento.

19:29. Carlo Ancelotti ha scelto Jesé per sostituire Gareth Bale e affiancare Cristiano Ronaldo e Benzema.

19:15. Gareth Bale non ha seguito la squadra: il gallese ha avuto un problema fisico e non potrà disputare il match.

19:14. Le due squadre sono già al Santiago Bernabeu. Manca meno di un'ora al fischio d'inizio: fra pochissimo le formazioni ufficiali.

19:00. Amici di Vavel Italia, Maria Tiziana Malica vi dà il benvenuto alla diretta di Real Madrid – Atlético Madrid. Carlo Ancelotti e Diego Simeone si scontrano nella sfida d’andata delle semifinali di Coppa del Re. La tensione sale, e al Santiago Bernabeu è tutto pronto per il primo derby madrileno del 2014.

Il Real Madrid è ancora in corsa in tutte le competizioni: nella Liga spagnola, i blancos occupano la seconda posizione a pari punti con il Barcellona e a -1 proprio dai cugini dell’Atlético; Cristiano Ronaldo e compagni hanno conquistato gli ottavi di finale di Champions League, dove incroceranno lo Schalke 04 e questa sera scendono in campo per un posto in finale di Coppa del Re.

Lo scorso anno, Real e Atlético si scontrarono in finale. Ad avere la meglio furono i Colchoneros: Cristiano Ronaldo aprì le danze con un gran colpo di testa per l’1 a 0, ma Diego Costa riuscì a riportare in equilibrio il match al 35’. La vittoria venne decisa ai supplementari da un gol di Miranda. Il Real, oltre alla Coppa, perse anche la testa: dopo i tempi regolamentari, infatti, vennero espulsi sia Mourinho, per proteste, che Cristiano Ronaldo.

L’Atlético Madrid, con il successo della passata stagione, ha portato a casa la decima Coppa. L’ultimo trionfo fu quello del 1996, quando i Colchoneros, guidati da Antic, superarono il Barcellona di Cruyff in finale grazie al gol decisivo di Pantic. La diretta di Real Madrid – Atlético Madrid è su VAVEL a partire dalle ore 20:00.

Cristiano Ronaldo farà parte dell’undici titolare. Nonostante i dubbi degli ultimi giorni, legati alla squalifica dopo l’espulsione in casa dell’Athletic Bilbao, il portoghese, questa sera, sarà a disposizione di Carlo Ancelotti. Il numero 7, però, dovrà scontare tre giornate di squalifica in campionato: una per la manata rifilata all’avversario, e le restanti giornate per le proteste successive.

L’Atlético Madrid dovrà fare a meno di una pedina molto importante: David Villa. Il numero 9 dei Colchoneros, è stato costretto a lasciare il campo per un infortunio durante l’ultimo impegno di Liga contro la Real Sociedad. Villa prima del problema fisico aveva contribuito alla vittoria dei suoi con il gol che ha sbloccato il risultato, dedicando la sua rete a Luis Aragonés, scomparso il giorno prima.

Luis Aragonés, ex tecnico della Nazionale spagnola ed ex numero 8 dell’Atlético Madrid, è stato ricordato al Vicénte Calderon prima del match contro la Real Sociedad. L’intera coreografia dello stadio era dedicata a lui, e sia la società che i tifosi lo hanno ricordato nel migliore dei modi.

Simeone, oltre all’assenza di David Villa, dovrà fare a meno anche di Filipe Luis. Un aspetto positivo però, è dato dal recupero di Tiago e Arda Turan, pronti a sostenere la squadra. Ancelotti, invece, avrà a disposizione la squadra al completo. La diretta di Real Madrid – Atlético Madrid è su VAVEL a partire dalle 20:00.