Il Real Madrid non sa perdere, affondato il Villareal

In un match a tratti equilibrato, il Real Madrid ha sfruttato tutte le occasioni a favore, e ottenere l'ennesimo successo. Ora Barcellona e Atlético hanno davvero il fiato sul collo. Il Villarreal ha saputo tenere testa all'armata blanca, ma i due gol, entrambi spettacolari, e la grande determinazione degli uomini di Marcelino non sono bastati.

Al Real Madrid sono bastati cinque minuti per sbloccare il risultato: Gareth Bale rubava palla al limite, e dopo essersi involato in area di rigore, superava Asenjo con un pallonetto imprendibile. Il Villarreal, però, non si arrendeva e cercava il pareggio sopratutto con i tiri da fuori, vista l'ottima prestazione della difesa di casa, difficile da superare. Proprio nel momento della reazione, però, arrivava il raddoppio dei blancos: tiro cross di Bale dalla destra, e deviazione di Benzema per il gol del 2 a 0. Le speranze del Villarreal però non si sono spente, e sul finire del primo tempo Mario Gaspar accorciava le distanze con un gol spettacolare dal limite dell'area. Il primo tempo si chiudeva così sul 2 a 1 in favore dei padroni di casa.

La seconda frazione si apriva come si era chiusa la prima: il Real a gestire la partita e il Villarreal alla ricerca del pareggio. Dopo i primi tentativi di Carvajal e Di Maria, però, le merengues hanno consolidato il proprio vantaggio grazie a Jesé: l'argentino, al 64' serviva il giovane talento blanco, che spediva in porta con un rasoterra preciso dalla sinistra. Non c'è stato il tempo di festeggiare per i padroni di casa, perché il Villarreal continuava a inseguire il pareggio con grande determinazione: dopo pochi minuti, infatti, Dos Santos accorciava nuovamente il risultato con un gran gol su calcio di punizione. Gli uomini di Ancelotti, però, erano implacabili e Benzema, in gran forma, a una decina di minuti dal fischio finale calava il poker mettendo al sicuro il risultato: il francese, servito da Jesé, sorprendeva Asenjo con un destro potente dal limite dell'area.

Nulla ha potuto il Villarreal per centrare l'impresa e strappare un punto al Santiago Bernabeu: è finita 4 a 2, con il Real Madrid provvisoriamente in testa alla classifica, in attesa di Atlético e Barcellona.