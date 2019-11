Premier League, 26a giornata: frenata Chelsea, Arsenal e City scalpitano

WEST BROMWICH ALBION - CHELSEA 1-1

Il Chelsea conduce a lungo ma non domina, ed alla fine spreca. Due punti in due partite per Mourinho contro il WBA tra andata e ritorno. Nel primo tempo i Blues passano all'ultimo minuto con Ivanovic da distanza ravvicinata, sugli sviluppi di un calcio d'angolo. Nel secondo tempo inizio in controllo Mourinho-style, finale palpitante. Di Anichebe l'insperato pareggio all'86' di testa. Passo falso per i Blues, domani Arsenal e City possono rispettuivamente sorpassare ed agganciare lo Special One.

HULL CITY - SOUTHAMPTON 0-1

I Saints provano a restare agganciati al treno per l'Europa. A farne le spese è l'Hull City di Steve Bruce, sconfitto in casa nella sagra della traversa. A scaldare per primo i legni della poirta è Shane Long al 14', la risposta (sulla traversa ovviamente) è di Jay Rodriguez al 31'. Il gol della vittoria del Southampton arriva in una mischia furibonda a metà ripresa ed è in comproprietà tra Josè Fonte e il gol decision system, che vede bene il tap-in del difensore ospite. Altra traversa (per non farsi mancare nulla) di jack Cork a tempo scaduto.

WEST HAM - NORWICH CITY 2-0

Terza vittoria consecutiva e il West Ham alza la testa nella palude di fondo classifica. Gli Hammers soffrono, ma portano a casa nel finale 3 punti meritati contro un Norwich troppo remissivo. I gol della vittoria portano la firma di Collins all'84' (colpo di testa in anticipo sull'uscita sciagurata di Ruddy) e di Diamè al 94' con un arrembante e fortunoso contropiede. La situazione in coda non cambia: sarà lotta all'ultimo sangue fino alla fine.

CARDIFF CITY - ASTON VILLA 0-0

Al Cardiff City Stadium vince la paura. Solskjaer e Lambert non si fanno male, ma la classifica resta indubbiamente più difficile per i galleri (penultimi a quota 22) che per i Villans.

LE ALTRE PARTITE

Mercoledì 12 Febbraio

12 Feb, 20:45 Manchester City - Sunderland

12 Feb, 20:45 Everton - Crystal Palace

12 Feb, 20:45 Newcastle - Tottenham

12 Feb, 20:45 Arsenal - Manchester United

12 Feb, 20:45 Stoke City - Swansea City

12 Feb, 21:00 Fulham - Liverpool