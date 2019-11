Diretta Real Madrid - Elche in Liga spagnola

Il Real Madrid prosegue il suo cammino positivo e conferma l'imbattibilità. Gli uomini di Ancelotti conquistano la vetta della classifica in attesa di Barça e Atlético.

90'2. Fischio finale!

Il gol del 3 a 0 di Isco

90'. Prieto Iglesias assegna 2' di recupero.

87'. Bale vicinissimo al gol, servito da Morata, sfiora il palo destro, ma era stata segnalata la posizione di fuorigioco del gallese.

Il gol spettacolare di Gareth Bale

82'. Casemiro sostituisce Xabi Alonso.

81'. Fuori Benzema, dentro Morata.

80'. Assist di Benzema per Isco, che si libera dei difensori e spedisce in porta dalla sinistra.

80'. GOOOL! IL REAL MADRID CHIUDE IL MATCH!

79'. Nuovo cambio per gli ospiti: dentro Cristian Herrera per Carles Gil.

78'. Cambio anche nel Real Madrid: esce Jesé tra gli applausi del Bernabeu, al suo posto Isco.

78'. Doppio cambio nell'Elche: fuori Rivera e Manu, dentro Fidel e Aaron.

Il gol di Illarramendi

71'. Gran gol di Bale che conclude al volo da fuori: Manu Herrera non può nulla.

71'. GOOOL! RADDOPPIO REAL!

69'. Ammonito Javi Marquez per un brutto intervento su Di Maria.

66'. Gran colpo di testa di Bale, che non trova lo specchio della porta.

63'. Ammonito Botìa per un brutto fallo su Jesé, che stava per entrare in area. Proteste del Real che voleva il rosso per il giocatore avversario.

58'. Il Real parte in contropiede ma Bale spreca spedendo il pallone alto sopra la traversa.

57'. Fase equilibrata della partita: le due squadre difendono bene e non rischiano.

50'. Ammonito Pepe.

45'. Inizia la seconda frazione!

45'. Termina il primo tempo sul risultato di 1 a 0 per il Real Madrid.

42'. Doppio tentativo di Benzema, che ci prova con un tiro da fuori e si ripete subito dopo su colpo di testa: Manu Herrera risponde bene in entrambe le occasioni.

39'. Primo ammonito della partita: Rivera per un brutto intervento su Carvajal.

34'. Primo gol nella Liga per Illarramendi che sfrutta il corner e spedisce in porta con un potente rasoterra da fuori, beffando Manu Herrera.

34'. GOOOL! REAL MADRID IN VANTAGGIO!

28'. Ottima la fase difensiva dell'Elche, che negli ultimi minuti non permette al Real di entrare in area.

22'. Occasione Real! Di Maria salta la difesa e conclude in porta dal limite dell'area, ma il suo tiro termina alto sopra la traversa.

21'. Il Real continua a fare la partita e cercare il gol con Jesé, Bale e Benzema.

14'. Benzema continua a mettere in difficoltà la difesa ospite, ma non trova il gol.

12'. Ottimo il cross di Arbeloa dalla sinistra, ma Benzema non riesce a deviare.

10'. Primi minuti di gioco dominati dai padroni di casa; l'Elche sta a guardare.

9'. TRAVERSA di Angel Di Maria su calcio d'angolo.

7'. Coro prova a sorprendere la difesa del Real Madrid, ma sulla sua conlusione Diego Lopez trattiene senza problemi.

2'. Occasione per il Real Madrid! Padroni di casa subito vicini al vantaggio con Benzema, che conclude da fuori area con un rasoterra potente: Manu Herrera risponde bene e devia in corner.

0'. Fischio d'inizio!

16:00. Il Real Madrid basket scende in campo per festeggiare con i tifosi la vittoria della Coppa del Re.

15:58. Le due squadre hanno fatto il loro ingresso in campo e si dispongono per le foto di rito.

15:55. A disposizione di Ancelotti: Casillas; Ramos; Coentrao; Casemiro; Nacho; Morata; Isco. In panchina per l'Elche: José Carlos; Pelegrin; Mantecon; Aaron; Fidel; Boakye; Cristian Herrera.

15:50. Le due squadre hanno terminato il riscaldamento, manca pochissimo al Santiago Bernabeu.

15:46. Cristiano Ronaldo non scenderà in campo: il ricorso del Real Madrid non è stato accettato.

15:35. Le due squadre hanno raggiunto lo stadio, manca meno di mezz'ora al fischio d'inizio.

15:30. Amici di Vavel Italia, Maria Tiziana Malica vi dà il benvenuto alla diretta di Real Madrid – Elche. Il Real Madrid, a pari punti con Barcellona e Atlético, vuole conquistare l'ennesimo successo per poi sperare in un passo falso delle due avversarie. L'Elche ha bisogno di punti per tenersi a distanza dalla zona retrocessione, ma al Santiago Bernabeu servirà un'impresa.

Gli uomini di Escribá vogliono entrare nella storia con una vittoria in casa del Real. In 19 partite giocate al Bernabeu, infatti, l'Elche non ha mai portato a casa i tre punti: i blancos hanno ottenuto 16 vittorie e 3 pareggi. La diretta di Real Madrid – Elche è su VAVEL a partire dalle h16:00.

L'obiettivo del Real Madrid è collezionare un'altra vittoria e confermare l'imbattibilità. Cristiano Ronaldo e compagni non perdono da quattro mesi: 25 partite ufficiali senza sconfitte, di cui 21 vittorie e 4 pareggi. Il prossimo traguardo è uguagliare il record della stagione 1988/89, quando la squadra, guidata da Leo Beenhakker, rimase imbattuta per 34 partite.

Cristiano Ronaldo torna tra i convocati, ma la sua presenza in campo non è certa. Il lusitano, infatti, dovrà attendere la decisione della Commissione, dopo il ricorso del Real Madrid, che ha chiesto la riduzione della squalifica per il numero 7, fresco vincitore del Pallone d'Oro.

Per tornare all'ultima sfida tra le due squadre, bisogna andare parecchio indietro nel tempo. L'Elche, infatti, fu ospite al Santiago Bernabeu 25 anni fa, nel 1989: in quella occasione i padroni di casa s'imposero per 4 a 2, anche grazie a una doppietta di Hugo Sanchez. La diretta di Real Madrid – Elche è su VAVEL a partire dalle h16:00.

Mentre il Real Madrid deve vincere per tenere il fiato sul collo di Barça e Atlético, l'Elche ha bisogno di punti preziosi: la squadra di Escribá è al tredicesimo posto, a pari punti con l'Osasuna, dopo il pareggio a reti inviolate tra le due nell'ultima giornata di Liga. I blancos sono reduci da una vittoria per 3 a 0 in casa del Getafe.

Carlo Ancelotti non ha svelato le formazioni in conferenza stampa: “Non ho chiaro l'undici iniziale perché dovremo aspettare la decisione della Commissione su Cristiano”. Il tecnico italiano, come sempre, non sottovaluta l'avversario: “L'Elche è una squadra che può crearci problemi. Dobbiamo rimanere concentrati e provare a dare il massimo per i tre punti”.