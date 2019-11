Premier League, 27a giornata: Chelsea, Arsenal e City a braccetto, United ok

CHELSEA-EVERTON 2-1

Vittoria sofferta per la squadra di Mourinho, che ha trionfato solo al 93’ contro la squadra di Liverpool, solida e ben messa in campo che ha dato filo da torcere ai londinesi. Un gol beffardo, arrivato in pieno recupero regala al Chelsea tre punti importantissimi per mantenere la testa della classifica e morale in vista della sfida di Champions.

ARSENAL-SUNDERLAND 4-1

Dopo la sconfitta col Bayern, tornano a vincere i Gunners che all’Emirates hanno trovato un comodo successo contro la squadra di Gus Poyet. Ottima prestazione per la squadra di Wenger che ha ritrovato i gol di Giroud, dopo gli scandali e le panchine e i tre punti in campionato dopo il pareggio con il Manchester United. Rosicky e Koscielny hanno contribuito nella ripresa al largo successo dei londinesi, mentre porta la firma di Giaccherini l’unico gol dei Black Cats.

MANCHESTER CITY-STOKE CITY 1-0

Momento non facile per la squadra di Pellegrini che dopo la sconfitta col Barcellona, in casa ha battuto solo di misura lo Stoke City, che si è difeso diligentemente per circa 70 minuti. Vittoria sudata ma comunque importante per continuare a restare legato a Chelsea e Arsenal: l’eroe di giornata si chiama Yaya Tourè che al 70’ ha trovato il gol vittoria sull’assist di Kolarov ma pesa l’assenza di Aguero lì davanti.

CARDIFF-HULL CITY 0-4

Grande vittoria per la squadra di Steve Bruce che ha travolto i Solskjaer’s boys con una prestazione da incorniciare. In vantaggio già per 2-0 dopo 38 minuti grazie ai gol di Huddlestone e Jelavic, l’Hull ha chiuso la gara nella ripresa con il secondo gol di Jelavic e la rete di Livermore. Cardiff ormai sempre più giù e penultimo in classifica.

WEST BROM-FULHAM 1-1

Pareggio inutile al The Hawthorns tra Baggies e Cottagers: ospiti in vantaggio per quasi tutta la gara grazie al gol messo a segno da Dejagah al 28’ sull’assist di Richardson, ma ripresi nel finale da gol di Vydra che ha evitato l’ennesima sconfitta alla squadra di Pep Mel.

WEST HAM-SOUTHAMPTON 3-1

Vittoria in rimonta per gli Hammers che prima hanno subito il gol di Yoshida ad inizio gara e poi hanno travolto i Saints in appena tre minuti con le reti di Jarvis e Carlton Cole tra il 20’ e il 23’. Nella ripresa, Nolan ha chiuso la gara firmando il tris con una conclusione chirurgica. Seconda sconfitta consecutiva per la squadra di Pochettino tra campionato ed FA Cup.

CRYSTAL PALACE-MANCHESTER UNITED 0-2

Torna alla vittoria la squadra di Moyes che a Londra ha battuto 2-0 al squadra di Tony Pulis con un’ottima prestazione. Dopo un primo tempo condito dalle occasione capitate sui piedi di Rooney e Van Persie, i Red Devils trovano il vantaggio al 62’ grazie al rigore trasformato dall’attaccante olandese e concesso dall’arbitro per il fallo di area di Chamakh su Evra. Sette minuti dopo Wayne Rooney chiude la gara con un un bellissimo tiro al volo, festeggiando così al meglio il rinnovo contrattuale.