Resultato Liverpool 3-2 Manchester City in Premier League 2014

16.46 Finisce l'emozionante match ad Anfield: si impone il Liverpool dopo un match tiratissimo. Grande reazione del City dopo lo svantaggio iniziale: il pareggio di rabbia arrivato nel secondo tempo è un segnale positivo: i Citizens ci sono e ci proveranno fino all'ultimo istante. Intanto a Liverpool si festeggia: i Reds hanno onorato al meglio le vittime di Hillsborough. Per oggi è tutto, grazie per averci seguito: un buon pomeriggio da Patrick Iannarelli e Vavel Italia!

16.40 Di seguito tutti i gol del match :

95' Finisce ad Anfield!!!!! Il Liverpool vince la battaglia contro il City! E in sottofondo parte il coro: "You'll never walk alone"! Che atmosfera!

94' Terzo cambio anche per Rodgers: entra Lucas Leiva esce Sterling

93' Rosso per Henderson:il numero 14 commette un'entrata killer su Silva

92' Scorre il tempo a Liverpool. Il City attacca a pieno organico

90' 5' di recupero. Può accadere veramente di tutto

88' Mancano 2' più recupero alla fine delmatch: esce Coutinho ed entra Moses. Applausi a scena aperta

85' I Citizens ci provano a scardinare la difesa avversaria, i padroni di casa cercano la ripartenza decisiva: continua a regalarci sorprese il match di Anfield

81' Il City reagisce con Demichelis: Mignolet blocca senza problemi

78' Rete capolavoro di Coutinho! Erroraccio di Kompany che sbaglia il rinvio: Coutinho di prima intenzione trova un tiro fantastico all'angolino basso Hart può solo guardare

77' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!Torna in avanti in Liverpool!!!

75' Ancora un'occasione per gli ospiti: Silva si divora l'impossibile da solo contro Mignolet

72' Anfield esulta, ma il gioco è fermo. Posizione irregolare di Henderson

70' Di nuovo ritmo alto: le squadre si affrontano senza esclusione di colpi

67' Terzo cambio ospite: entra Aguero ed esce Dzeko. Sturridge abbandona il campo per infortunio: al suo posto Allen

66' Tripla occasione per il City! Dzeko, Silva e Nasri! Il Liverpool però si salva!

65' Proteste veementi da parte di Suarez: l'uruguaiano chiede a gran voce il rigore, ma l'arbitro lascia correre

63' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL!!!!Pareggio City!!!! Silva conclude in rete e Johnson e Mignolet pasticciano entrambi! 2-2!!

61' Nessuna pausa a LLiverpool: Sturridge solo davanti ad Hart si fa recuperare da un intervento last minute di Zabaleta

60' Ciclone azzurro: Dzeko sfiora il pallone che avrebbe dato il pareggio ai suoi

59' Ora è il Manchester a fare il match: Silva rischia il raddoppio. Gerrard allontana ed Anfield tira il fiato

57' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL! Stavolta è tutto regolare!!!Silvaaa!!!!Grande assist di Milner! SIlva ringrazia e devia in rete!

56' Silva segna ma è tutto fermo

52' Proteste vibranti da parte degli ospiti: chiedono il giallo per simulazione a Suarez, ma Clattenburg non se la sente

50' Secondo cambio per Pellegrini: fuori Navas, dentro Milner

48' Sterling ci prova dalla distanza: problemi di mira per il classe 94' in maglia rossa

47' Il City gestisce il possesso in questo secondo tempo: gli uomini di Pellegrini provano a combinare qualcosa

45' Si rinizia!

15.39 Manca pochissimo all'inizio del secondo tempo: squadre di nuovo in campo

15.34 Siamo nell'intervallo del match. Ritmi elevati e tanti spazi per entrambe le squadre: il Liverpool prova ad ammazzare il match con le ripartenze letali, il City cerca con costanza il goal che riaprirebbe i giochi. Per il momento, tutto rimandato ai secondi 45'

47' Finisce la prima metà di gioco a Liverpool: 2-0 il punteggio in favore dei Reds. A segno Sterling e Skrtel

45': 2' di recupero assegnati da Clattenburg: nel frattempo ammonito anche Fernandinho per un blocco irregolare su Suarez

45' Mignolet!!!!Miracolo compiuto dal belga!!!! Fernandinho ci prova e di puro istinto e devia in angolo!

44' Quante emozioni! Mignolet esce male ma i Citizens non ne approfittano! Un'altra occasione sciupata!

43' Il City è ancora vivo: Silva raccoglie di testa ma palla deviata in angolo

42' Coutinho!!Che occasione!!!Recupera palla e calcia, ma non trova lo specchio della porta

41' Ci prova Suarez dalla distanza, Hart controlla

38' Punizione sulla barriera, il risultato rimane invariato

37' Calcio di punizione interessante per i Citizens: Coutinho è l'autore del fallo.

35' Ritmi infernali a Liverppol: entambe le squadre provano a fare il match, ma per il momento il punteggio da ragione a Brenda Rodgers e ai suoi

30' Gli ospiti provano a reagire ma continuano a sbattere contro il muro rosso: e intanto Anfield canta!

28' City alle corde!!! Suarez prova a cercare Sterling ma Zabaleta salva in corner!

26' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLL!!!!!!!Skrtel!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Stavolta il Liverpool non fallisce!!!2-0!!! Che colpo di testa!!!

26' GERRARD!!!!!!!!!!!!! Miracolo di Hart!!!!!! Il numero salta da solo e colpisce di testa, ma il pportiere City devia in angolo!!

25' Liverpool più aggressivo, City davvero in difficoltà. La squadra di Pellegrini deve stare attenta alla velocità del contropiede avversario

20' Aggressività alle stelle: primo giallo per il Mancchester City. Ammonito Garcia dopo pochi minuti dall'ingresso in campo

18' Si arrende il numero 42: dentro Javi Garcia. Sportività ad Anfield, che applaude l'ivoriano durante l'uscita dal campo

16' Yaya Tourè sembra non farcela: i guai non vengono mai da soli

15' Liverpool!!!Che occasione!!!Sturridge si divora il 2-0 a pochi passi da Hart!

14'' Si vede in avanti anche il City: Tourè ci prova da fuori, palla alta sopra la traversa

10' Il City prova a reagire, i padroni di casa sembrano imperdibili in contropiede: ritmi infernali ad Anfield!

6' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLL!!!!Sterling!!!!!!!!!!!!!!!Giocata fantascientifica di Suarez, l'attaccante controlla mette a sedere Hart ed è 1-0!!

5' Suarez nervosissimo: giallo per proteste

3' Primo squillo del Liverpool: Coutinho prova da fuori area, pallone a lato di Hart

1' I reds sono sul pallone: partiti!

14.37 Termina il minuto di silenzio ad Anfield, tutto pronto. Si comincia!

14.35 Un colpo d'occio unico, emozioni incredibili per il 25° anniversario della strage di Hillsborough. Tutto questo è Liverpool - City! Squadre in campo, You'll never walk alone trasmesso negli altoparlanti e brividi a non finire!!

14.17 Squadre in campo per il consueto riscaldamento. Ancora pochi minuti e sarà Liverpool - City!

14.07 Mancano 30 minuti all'inizio del match. La Kop ha già preparato tutto per commemorare le 96 vittime di Hillsborough

13.43 Ufficialità arrivata anche per gli 11 titolari dei Citizens: Hart, Zabaleta, Kompany, Demichelis, Clichy, Toure, Fernandinho, Navas, Nasri, Silva, Dzeko. Pantilimon, Lescott, Milner, Negredo, Kolarov, Garcia, Aguero in panchina. A sorpresa Aguero rimane fuori

13.41 Manca circa un'ora all'inizio del match: arriva la formazione ufficiale del Liverpool. In campo Mignolet, Johnson, Flanagan, Sakho, Skrtel, Gerrard, Henderson, Coutinho, Sterling, Suarez, Sturridge. A disposizione di Rodgers: Jones, Toure, Agger, Aspas, Moses, Allen, Lucas

13.37 Parita è finita quando arbitro fischia. Campionato è finito quando si giocano tutte e 38 le partite: e quello inglese sembra non finire più. Trentaquattresima giornata di Premier League, ad Anfield va in scena una sfida cruciale. Liverpool – Manchester City, benevenuti da Patrick Iannarelli e Vavel Italia!

Un duello fondamentale, che darà uno scossone non indifferente alla classifica finale: entrambe le squadre arrivano al match con una forma strepitosa. Gli uomini di Brendan Rodgers arrivano da 9 vittorie consecutive in Premier League, che gli hanno regalato il primato in classifica dopo un inizio altalenante. I Citizens invece hanno fatto registrare sette risultati utili consecutivi: 4 i punti di distanza proprio dal Liverpool ma Pellegrini e i suoi devono recuperare ancora due match.

QUI LIVERPOOL – Nove vittorie di seguito. Non male se si vuole puntare alla vittoria finale. L'ultima sconfitta in campionato risale all'ultimo match del 2013. Il cammino per tornare al titolo è quello giusto: nel caso di vittoria, i Reds darebbero un segnale veramente forte alle dirette concorrenti. Suarez e Gerrard sembrano non sbagliare nulla, Sturridge e il resto della squadra corrono e lavorano il doppio: crederci fino alla fine è il credo collettivo. In Inghilterra era un motto già sentito e il Liverpool, soprattutto quest'anno sembra aver imparato la lezione.

QUI CITY – L'eliminazione dalla Champions League poteva far pensare ad un mezzo fallimento, ma anche se non dovessero arrivare i titoli, i tifosi del City potranno consolarsi con una stagione giocata a ritmi e livelli disumani. Lo spirito di sacrificio di Touré e Fernandinho, la qualità offensiva espressa da Aguero e Negredo sono le fortune di Pellegrini: il tecnico spagnolo sa che ha le qualità giuste per ribaltare il pronostico. L'unica defezione di questa squadra è la poca concretezza lontano dall'Etihad: troppi i punti regalati alle avversarie, soprattutto nelle partite meno complicate. Il match con il Wigan ne è il prefetto esempio.

DIRETTA LIVERPOOL – MANCHESTER CITY

PROBABILI FORMAZIONI

Rodgers dovrà fare a meno di Enrique e Coates: in dubbio Agger, causa una botta al piede. Nel City unico assente Nastasic, ancora dolorante al ginocchio. Classico 4-3-3 per i Reds, consueto 4-4-2 per il City.

Liverpool: (4-3-3) Mignolet; Johnson, Skrte, Sakho, Flanagan; Henderson, Gerrard, Coutinho: Sturridge, Suarez, Sterling.

Manchester City: (4-4-2) Hart; Zabaleta, Kompany, Demichelis, Chlichy; Silva, Tourè, Fernandinho, Nasri; Dzeko, Aguero.

Titolo, tutto è ancora aperto – Il match di oggi sarà sicuramente decisivo per quanto riguarda la corsa al titolo, ma non dimentichiamoci il Chelsea di Jose Mourinho. 72 punti, due in meno del Liverpool e due in più rispetto al City, ma i Blues non hanno recuperi in programma. E tra due settimane ci sarà anche lo scontro tra Mou e Rodgers: anche questa stagione si chiuderà probabilmente negli ultimi minuti a disposizione.

Liverpool e City, pioggia di gol – 174 goal in due, di cui 90 messi a segno dal Liverpool e 84 segnati dai Citizens. I due migliori attacchi della Premier League continuano a stupire giornata dopo giornata: i Reds segnano sia in casa che in trasferta, mentre Aguero e compagni sono leggermente più prolifici quando si trovano nel loro stadio. La media stagionale di reti segnate è a dir poco spaventosa: 3,9 per il Liverpool e 3,6 per il City. Con queste due squadre in campo non ci si annoia mai.

Suarez, record nel mirino – 29 reti sono davvero tante. Soprattutto in un campionato difficile come quello anglosassone. Il record di reti in un campionato (34) è ancora lontano, ma il "Cannibale" sembra non preoccuparsene a cinque gare dal termine. E il rigorista rimane Gerrard: se ne avvesse tirato qualcuno anche l'uruguaiano a quest'ora il record da superare sarebbe stato solamente il suo. Nel mirino anche il mondiale, e perché no, l'ambito pallone.

Yaya- Fernandinho, coppia mondiale – Il ruolo del centrocampista è uno di quelli fondamentali, soprattutto nella zona mediana: il Manchester sembra essere molto attento a questo particolare: Fernandinho e Tourè stanno facendo ottime cose da quando giocano insieme: in fase di contenimento i due formano una diga invalicabile ed in fase di impostazione hanno i piedi buoni per creare pericoli costanti: la forma c'è e sembra essere quella mondiale. I commissari tecnici interessati sono avvisati.

I precedenti e le statistiche - Il Liverpool non perde in casa da Settembre: da li 13 risultati utili consecutivi, con 12 vittorie ed un pareggio. I)l City fuori casa non perde da Novembre: una vera e propria lotta tra titani. Negli ultimi dieci incontri di campionato, 3 vittorie City, 1 Liverpool e 6 pareggi: ad Anfield cambia la faccenda visto che il City non vince dal 2003. Oggi è la volta buona per invertire la rotta.