Cinico Real, Bayern battuto 1-0

Il Real Madrid batte 1-0 il Bayern Monaco in una partita giocata a ritmi altissimi. La squadra di Guardiola domina nel possesso palla, ma pecca in zona goal, riuscendo ad impensierire Casillas in pochissime occasioni. Ancellotti prepara benissimo il match, affidanodosi alle veloci ripartenze dei suoi trequartisti; infatti sfruttando proprio un veloce contropiede, Benzema trova la rete della vittoria. Lasciano alcuni dubbi le scelte iniziali del tecnico spagnolo, che lascia fuori Müller, e schiera a centrocampo Lahm. Sugli scudi per i Blancos Modric e Coentrao.

Il Match

La Semifinale che tutti gli amanti del calcio attendevano, Real Madrid - Bayern Monaco, probabilmente una finale anticipata, vista anche la partita di ieri sera tra Atletico e Chelsea. Ancellotti ritrova Ronaldo ma perde Bale, costretto ai box da un virus; l'allenatore italiano si affida ad Isco per sostituire l'ala Gallese. Guardiola, che non ha mai perso al Bernabeu, ritrova Neuer tra i pali; in difesa gioca a sorpresa Rafinha con Lahm schierato a centrocampo, Toni Kroos preferito a Müller.

Primo Tempo

Tutto esaurito al Santiago Bernabeu, arbitra Webb. Ritmi altissimi del Bayern subito dopo il fischio d'inzio, il Real però non sta a guardare. Si prospetta una partita diametralmente opposta a quella di ieri sera. Dopo 5 minuti di gioco la palla è costantemente nei piedi della squadra di Guardiola, il Real è costretto a chiudersi e a cercare le ripartenze. I terzini del Bayern giocano altissimi costrigendo Di Maria e Isco ad arretrare il loro raggio d'azione, davvero intraprendenti i tedeschi questa sera. Ci prova Schweinsteiger al 15°, schiacchia ti testa ma trova pronto Casillas. Dopo 18 minuti di totale dominio del Bayern, ancora una volta la magia del calcio si palesa. Modric ruba palla a centrocampo, serve Ronaldo che vede la sovrapposizione di Coentrao, il terzino portoghese arriva sul fondo e mette in mezzo una palla perfetta che Benzema deve solo spingere in rete. Delirio al Bernabeu, Blancos in vantaggio. La squadra di Guardiola accusa il colpo, ed il Real ci prova, ma Di Maria sugli sviluppi di una veloce ripartenza non impensierisce Neuer. Il Bavaresi riconquistano il pallino del gioco ma si espongono alle veloci ripartenze dei padroni di casa; Ronaldo si divora il raddoppio, azione fotocopia del vantaggio ma l'attaccante portoghese non trova lo specchio della porta. Il Bayern spinge costantemente sulla sinistra dove Alaba e Ribery si trovano sempre in superiorità numerica; su un'azione del duetto, è Coentrao a salvare i suoi, anticipando Mandzukic su un cross del terzino Austriaco. Gli ospiti ci provano costantemente; prima Alaba, poi Lahm vengono stoppati dalla difesa Madrilena. Al 41°minuto, sfruttando l'ennesima ripartenza, il Real va vicinissimo al raddoppio. Di Maria servito da un cross di Isco non riesce a trovare lo specchio della porta, tutto solo sul secondo palo spara alto a due passi da Neuer. Si conclude dopo un calcio d'angolo a favore dei padroni di casa un primo tempo splendido.

Al possesso palla costante del Bayern, il Real ha risposto con delle ripartenze decise e ficcanti, infatti sfruttandone una è riuscito a portarsi in vantaggio. Ottima la prestazione di Coentrao nella prima frazione; il terzino portoghese non ha concesso nulla a Robben ed è stato protagonista nella segnatura della prima rete fornendo l'assist decisivo a Benzema.

Secondo Tempo

Webb dà inizio alla ripresa, in campo gli stessi 22 della prima frazione di gara. Pronti via si fa vedere subito il Real con Ronaldo; l'attaccante portoghese sfrutta l'errore di Alaba prova il destro ma trova pronto Neuer. La trama del match è identica alla prima frazione di gara, possesso di palla continuato del Bayern che non riesce a pungere in avanti, difesa solida e ripartenze veloci per i Blancos. Secondo tempo molto più compassato, la squadra di Guardiola non riesce a trovare spazi. Guardiola prova a cambiare qualcosa, inserisce prima Martinez per Rafinha, arrentrando Lahm sulla linea difensiva, e poi Gotze e Müller per Ribery e Schweinsteiger. I bavaresi spingono ma non riescono mai a rendersi pericolosi, lascia un pò perplessi la sostituizione Schweinsteiger, il migliore dei suoi soprattutto in fase di impostazione. All' 80° minuto Müller si rende pericoloso con un inserimento fulmineo, il suo tiro leggermente deviato da Varane si spegne di pochissimo a lato. Uiltimi 10 minuti di fuoco; la squadra di Guardiola ci prova in tutti i modi. Gotze tutto solo a centro area tira a botta sicura, ma Casillas si supera e devia in angolo. Il quarto uomo segnala 4 minuti di recupero. Grandi protese del Real al 92° minuto; Müller servito da una sponda di Mandzukic stoppa la palla in area, contrastato da Xabi Alonso rovina a terra e protesta platealmente; Webb lascia giocare e probabilmente prende la decisione giusta.

Termina il match al Santiago Bernabeu, il Real si impone per 1-0 nella gara d'andata delle semifinali della Champions. Bella gara giocata a ritmi altissimi, determinante la rete di Benzema al 19°minuto del primo tempo.