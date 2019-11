Il West Ham abbatte il Tottenham ed è salvezza matematica: 2-0

Per ora, una cosa è certa: l'anno prossimo potremo sentire ancora il coro "i'm forever blowing bubbles" prima di una partita di Premier League. Il West Ham ha ottenuto la salvezza matematica e meritata, con una grande seconda parte di stagione dopo un inizio molto lento, grazie alla vittoria per 2-0 in casa contro il Tottenham di Sherwood, sicuramente penalizzato dall'espulsione di Kaboul, ma che non è mai entrato in partita e che ora vede allontanarsi il quinto posto occupato dall'Everton.

Tante assenze nelle file del Tottenham, su tutte quelle di Lamela, Capoue, Chadli, Vertonghen e Walker, giusto per citarne alcune, con Sherwood che sceglie ancora Kane per affiancare Adebayor, lasciando ancora in panchina il deludente Soldado (6 gol in stagione, di cui 4 su rigore). Il West Ham invece applica un mini-turnover lasciando a riposo Jarvis e Armero e schierando Taylor e McCarthy al loro posto. Non hanno trovato spazio i due italiani Nocerino, che è rimasto in panchina, e Borriello, in tribuna a causa di un problema fisico

PRIMO TEMPO - Gara che nei primi minuti non ha un padrone, entrambe le squadre preferiscono giocare di rimessa, e ne guadagna lo spettacolo. Parte forte il Tottenham, che si guadagna un'ottima occasione in contropiede, gestito perfettamente da Sigurdsson, ma concretizzato male da Adebayor che non si fida di calciare con il sinistro e prova il destro, ma gli esce un tiro troppo molle e la presa a terra di Adriàn è agevole. Il West Ham risponde subito con un tiro al volo di Demel in area su azione da calcio d'angolo, con la palla che va a toccare la traversa mettendo leggermente in difficoltà Lloris, che comunque va in presa.

Al 24' l'episodio che cambia la partita: Downing lanciato meravigliosamente in contropiede viene steso da Kaboul al limite dell'area mentre si involava solo davanti a Lloris. Dowd è inflessibile ed espelle, giustamente, il difensore francese, lasciando il 10 il Tottenham. Sulla punizione susseguente, Carroll tira un siluro sul palo del portiere, bravissimo Lloris a mandare in corner. Ed è sul calcio d'angolo che il Tottenham va in vantaggio: Noble trova Carroll che impatta bene e trova la deviazione di Kane, nulla da fare per il Tottenham.

Nei 10 minuti seguenti, si vede solo il West Ham. Al 36' ci vuole un grande Lloris per salvare su un bel sinistro rasoterra al volo di Taylor su una sponda di Carroll.

Il raddoppio non tarda però ad arrivare, al 44' minuto è Downing su calcio piazzato a pescare un'altra deviazione della barriera che si apre e che non lascia scampo al povero Lloris. Ma non è finita qui, perchè Carroll va a sfiorare un 3-0 clamoroso con un bel destro al volo da fuori area in diagonale, la palla esce di poco. Si va a riposo sul 2-0, meritatissimo, in favore degli Hammers.

SECONDO TEMPO - Non cambia nulla in campo, è sempre il West Ham a dominare e al 50' arriva una doppia enorme occasione: prima Lloris salva ancora una volta su Diamè, che in area ha provato una rovesciata strepitosa, e spazza ancora da terra, la palla arriva quindi sui piedi di Taylor che prova a piazzare ancora il sinistro, ma la sua conclusione esce di un pochissimo.

Al 55' è ancora il solito, incredibile Lloris a salvare su Nolan, che dopo una sponda di Carroll prova a girare verso la porta, ma il portiere francese esce bene e salva con il ginocchio. Finalmente si vede il Tottenham al 61', ma sono più le colpe di Adrian che i meriti degli Spurs: Lennon crossa sul primo palo e Adrian si lascia sfuggire la palla, ma per sua fortuna finisce sul fondo e non in porta.

La partita continua sui soliti ritmi, con il West Ham che gestisce la palla e il Tottenham che prova a fare male in contropiede e con lanci lunghi, con poco successo. Gli Spurs chiedono un rigore all'85' per un presunto fallo di mano in area di Taylor, che ferma un cross di Sandro, ma Dowd giudica il fallo involontario.

Gli ultimi minuti sono di marca Spurs, con Rose che prova il destro ma trova un grandissimo Adrian, che manda la palla in calcio d'angolo.

Finisce così 2-0, risultato giusto, anzi, probabilmente gli Hammers avrebbero meritato molto di più.

Il West Ham ottiene quindi la sua seconda vittoria stagionale contro il Tottenham, dopo aver vinto a White Hart Lane la partita di andata. Ottimi segnali per la squadra di Sam Allardyce, soprattutto da Carroll, che si sta giocando un posto in Nazionale per il mondiale in Brasile, e da Diamè, dominatore assoluto a centrocampo.

Pochissimo di buono invece per il Tottenham, che ha dovuto aggrapparsi ai miracoli di uno strepitoso Lloris che ha evitato un'imbarcata clamorosa. Male la difesa e il centrocampo, dove solo Eriksen raggiunge la sufficienza. Gli uomini di Sherwood ora dovranno guardarsi le spalle, perchè il Manchester United sta recuperando punti e potrebbe agganciarlo.