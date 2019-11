Giroud regala la vittoria all'Arsenal

L'Arsenal supera il West Bromwich Albion grazie alla rete di Giroud nel primo tempo. La gara è quasi sempre controllata dai Gunners che, però, non riescono a chiudere definitvamente il risultato, sprecando diverse occasioni per il raddoppio. Il West Bromwich, nonostante il risultato negativo, nutre ancora speranze di salvezza. Piccola curiosità: all'Emirates era presente anche l'attaccante francese Loic Remy, attaccante francse. Il giocatore sembra uno dei principali obiettivi di mercato dell'Arsenal per la prossima stagione.



PRIMO TEMPO- I Gunners partono subito forte e dopo 4 minuti Podolski ha una buona occasione da dentro l'area di rigore ma la sua conclusione è fuori misura e si spegne a lato. Un paio di minuti dopo è il WBA a rendersi pericoloso, Berahino approfitta di un rimpallo e si trova a tu per tu con Szczesny ma l'intervento di Koscielny sventa il pericolo. La squadra di Wenger, come al solito, cerca di fare la partita, costringendo il WBA a stare chiuso nella sua metà campo. Al 12' altra occasione per l'Arsenal: bella incursione di Ozil in area di rigore, la sua conclusione viene respinta e sulla ribattuta arriva Cazorla, ma anche la conclusione dello spagnolo viene deviata in angolo. Dal successivo calcio d'angolo, arriva il gol di Giroud, che porta in vantaggio i Gunners dopo 14 minuti. Bravo l'attaccante francese a liberarsi della marcatura di Olsson e ad incornare il pallone nell'angolino. Il West Bromwich sembra abbastanza intontito dalla rete subita e non riesce a pressare adeguatamente il possesso palla dell'Arsenal. Gli uomini di Wenger vanno vicini alla rete del raddoppio in un altro paio di occasioni con Flamini e Cazorla, ma in entrambi i casi Foster riesce a sventare il pericolo. Il WBA si fa vedere dalle parti di Szczesny al 31' con una botta dalla distanza di Dorrans ma la conclusione è centrale e il portiere dell'Arsenal non ha grossi problemi a bloccare. Gli ultimi 10 minuti del primo tempo si giocano a ritmi molto bassi, con l'Arsenal che cerca di addormentare la partita con il suo possesso palla. Dopo i primi 45', l'Arsenal è avanti 1-0 grazie alla rete di Olivier Giroud.





SECONDO TEMPO- Nella ripresa il WBA inizia con un pressing più alto, cercando di recuperare palla e rendere più difficile il possesso palla. L'Arsenal, almeno all'inizio, sembra accontentarsi di un possesso palla sterile, senza riuscire a dare profondità. Nei primi 20 minuti della ripresa non ci sono grandi occasioni degne di nota ma il WBA riesce, comunque, a rendersi più pericoloso dei Gunners. Al 71' è Amalfitano a sfiorare il gol del pareggio ma Szczesny salva con un grandissimo intervento. Tre minuti dopo è Ozil che va vicino al gol del raddoppio per l'Arsenal ma la sua conclusione si spegne di poco a lato. Un minuto dopo Podolski colpisce un palo clamoroso, l'Arsenal non riesce proprio a chiudere la partita. Il WBA negli ultimi 10 minuti prova a spingere ma non riesce a creare grosse occasioni da gol nonostante l'ingresso in campo di Anichebe. L'Arsenal vince di misura e mantiene saldo il quarto posto in classifica.



L'INCORNATA FRANCESE: Una gara scialba decisa dalla solita zampata di Olivier Giroud. L'attaccante francese non sarà Van Persie o Henry ma si sta trasformando in una realtà molto solida per la squadra di Wenger. Anche in una gara non brillantissima, gli basta la giusta incornata su calcio d'angolo per regalare la vittoria alla sua squadra.