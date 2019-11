Live Atletico Madrid - Barcellona in Liga

SONO LE 19:54 DEL 17 MAGGIO 2014: L'ATLETICO MADRID è CAMPIONE DI SPAGNA PER LA DECIMA VOLTA NELLA SUA STORIA!!! FESTEGGIANO I GIOCATORI SUL CAMPO! PUò ESULTARE EL CHOLO SIMEONE E TUTTO IL POPOLO DEI COLCHONEROS!!! IL BARCELLONA è STATO CAMPIONE DI SPAGNA PER 45 MINUTI, POI è ARRIVATO IL GOL DI GODIN CHE CON UN GRANDISSIMO COLPO DI TESTA REGALA IL TITOLO AI SUOI! FINISCE UNA STAGIONE RICCA DI EMOZIONI E COLPI DI SCENA. VAVEL RINGRAZIA I SUOI LETTORI, APPUNTAMENTO ALLA PROSSIMA STAGIONE CON LO SPETTACOLO DELLA LIGA SPAGNOLA!



90' Ci saranno 3 minuti di recupero! L'Atletico Madrid vede avvicinarsi il meritato traguardo!



89' Ammonito Mascherano!



86' Pericolosissimo il Barcellona: Alves mette un cross rasoterra dentro l'area ma Godin intercetta e spazza via il pallone



81' Ci prova Neymar da fuori area: gran parata di Courtois che mette in angolo!



77' Ultima sostituzione per Martino: fuori Fabregas, dentro Xavi



72' Sosa sostituisce Adrian: ultima sostituzione per Simeone



71' Messi colpisce la barriera su punizione!



68' Super accellerazione di Messi: Filipe lo stende vicino al limite dell'area e viene ammonito. Calcio di punizione da posizione invitante per il Barcellona!



64' Gol annullato a Lionel Messi! Il punteggio rimane fermo sull'1-1!



61' Pedro lascia il campo, al suo posto entra l'asso brasiliano Neymar!



56' Esce Busquets ed entra Song per il Barcellona



49' CUORE ATLETICO! DIEGO GODIN PAREGGIA IL RISULTATO CON UN GRAN COLPO DI TESTA SU CALCIO D'ANGOLO! CAMBIA ANCORA LA STORIA DI QUESTA LIGA: L'ATLETICO è DI NUOVO IN TESTA A +3!





46' Palo clamoroso di David Villa! Gran conclusione dello spagnolo e palla sul legno! Inizia bene la ripresa dell'Atletico Madrid!



19:06 - Inizia il secondo tempo: fra 45 minuti sapremo chi vincerà questa Liga loca!



18:50 - Finisce il primo tempo! Ammoniti Messi e Busquets a gioco fermo per proteste. L'Atletico ha tenuto bene il campo ma è stato inesorabilmente colpito da Alexis Sanchez che segna il centesimo gol del Barcellona in questa Liga. L'Atletico deve reagire, deve fare l'impresa: dopo 45 minuti il Barcellona è virtualmente campione di Spagna. Ecco il gol che decide momentaneamente la Liga:









45' Ci saranno 3 minuti di recupero!



44' Cross pericoloso nell'area del Barcellona: Dani Alves anticipa Adrian, evitando il tap-in vincente dello spagnolo. Palla in corner!



36' Thiago ammonito per un fallo su Cesc Fabregas!



35' Ammonito Godin per un fallo su Alexis Sanchez!



33' BARCELLONA IN VANTAGGIO! ALEXIS SANCHEZ CON UNA FUCILATA METTE IN RETE E SBLOCCA IL MATCH! GRAN GOL DI POTENZA E PRECISIONE PER L'EX- UDINESE!



26' Risposta uguale del Barcellona: Pedro di testa mette il pallone alto sulla traversa



25' Colpo di testa di Raul Garcia su calcio d'angolo: palla alta sul fondo



23' Sfortunatissimo l'Atletico: si infortunia anche Arda Turan, gli subentrerà Raul Garcia! Due cambi in meno di mezz'ora per i Colchoneros!



14' Colpo di scena! Diego Costa chiede il cambio: al suo posto entrerà Adrian!



7' Ci prova Adriano con una conclusione da fuori: Courtois blocca con sicurezza



5' Ammonito Gerard Piquè!



2' Subito Diego Costa: l'attaccante fa partire un pericoloso passaggio in area ma la difesa blaugrana respinge il pallone fuori

18:02 - L'attesa è finita! Inizia il match!



17:55 - Le squadre sono pronte a scendere in campo, lo stadio è tutto esaurito: lo spettacolo sta per iniziare!



17:30 - Tutto in un pomeriggio. La Liga più “loca” dell'ultimo secolo giunge all'epilogo finale e promette un ultimissimo atto imperdibile. L'Atletico Madrid poche settimane fa sembrava orientato verso il titolo ma lo stop contro il Levante ha permesso al Barcellona di rifarsi seriamente sotto in chiave scudetto. Nell'ultimo turno entrambe le squadre sono state bloccate sul pareggio e quindi ad una sola giornata dalla fine sarà lo scontro diretto del Camp Nou a decidere tutto: un finale da thriller. Seguite la super Diretta live di Barcellona – Atletico Madrid su VAVEL.com

Con il pareggio, l' Atletico Madrid sarebbe campione di Spagna per la decima volta nella sua storia. I colchoneros hanno dominato questa Liga e vogliono concludere alla grande uscendo vincitori dalla bolgia del Camp Nou. Visto lo 0-0 dell'andata, al Barcellona basterà vincere con qualsiasi risultato per centrare il 23° scudetto.



I blaugrana avranno l'occasione di vendicarsi nel migliore nei modi contro quell'Atletico che qualche mese fa li eliminò ai quarti di Champions League. I colchoneros dopo l'1-1 al Camp Nou, s'imposero 1-0 al Calderòn, eliminando i catalani. Gli uomini di Simeone hanno finora disputato una stagione straordinaria che li ha portati alla finale di Lisbona contro gli acerrimi rivali del Real Madrid.



Gli uomini di Simeone affronteranno due sfide importantissime in cui dovranno dare ulteriore conferma della maturità acquisita durante questa stupenda annata. Il Barcellona, dopo l'eliminazione in Champions, è stato fortemente criticato, ma non ha mai abbandonato l'obiettivo titolo. La banda del Tata Martino è chiamata a ribaltare un campionato che sembrava già scritto fino a due settimane fa.



Barcellona e Atletico hanno dato vita a 153 incontri in Liga con 67 vittorie blaugrana, 36 pareggi e 50 trionfi per i Colchoneros.



Le due squadre si sono affrontate anche ad inizio stagione con il doppio confronto in Supercoppa Spagnola. La coppa è andata al Barcellona dopo l'1-1 dell'andata al Calderòn con gol dell'ex Villa e di Neymar (prima rete in blaugrana per il talento brasiliano) e lo 0-0 del ritorno al Camp Nou.



È la terza volta nella storia della Liga Spagnola che lo scudetto si decide in uno scontro diretto all'ultima giornata. È già successo nelle stagioni 1945-46 e 1950-51. In entrambi i casi la Liga fu vinta dalla squadra che si trovava al primo posto. A trionfare furono prima il Sevilla e poi proprio i Colchoneros!



Ci aspetta una sfida storica che potrete seguire dalle 18:00 su Vavel.com. Buona visione e buon divertimento!