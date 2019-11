Real Madrid - Atletico Madrid, -1: Simeone mischia le carte?

"Squadra che vince non si cambia", dice la massima. Eppure...Eppure l'Inter del 2010 variò assetto tattico nella gara di ritorno degli ottavi contro il Chelsea, passando dal rombo con Stankovic al 4-2-3-1 con Pandev. Eppure il Chelsea di Di Matteo nel 2011 si sparò un Bertrand in fascia all'ultimo minuto pre-finale. Quest'anno potrebbe essere il turno dell'Atletico Madrid.

Dopo una stagione passata a giocare con il 4-4-1-1 di base (con Raul Garcia o David Villa dietro Diego Costa), per domani sera Simeone sta pensando di unire l'utile (dover fare a meno di due pezzi grossi) al dilettevole (arginare il Real).

Come ben saprete, Diego Costa ed Arda Turan non sono al massimo. Anzi, rischiano di saltare entrambi l'atto finale della competizione europea. Il centravanti spagnolo ha lottato per l'ultimo quarto di stagione con continui malanni muscolari che ora rischiano di metterlo fuorigioco per domani. Il calvario è cominciato nella gara d'andata delle semifinali di Champions League al Camp Nou, quando al 35° fu costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Da allora spezzoni di gara, rodaggi e sostituzioni sono stati il piatto principale nel menù della punta. Arda Turan, che ha vissuto una seconda parte di stagione meno esaltante della prima, sta vivendo una situazione similare. I due si sono rivolti alla dottoressa Kovacevic a Belgrado per tentare il recupero in extremis grazie alla curiosa cura con placenta di cavalla. La sensazione è che vederli entrambi in campo dal 1° minuto sia difficile quanto rischioso: Simeone non vuole dover cominciare la gara con due sostituzioni già sul groppone. Probabilmente Diego Costa comincerà la gara dal primo minuto mentre Arda Turan sarà al massimo in panchina.

Tornando a noi, qual è l'accorgimento tattico che in mente Simeone? L'allenatore che ha portato la Liga in bacheca e tanta garra nello spogliatoio all'Atletico Madrid ha in mente un trappola per arginare i centrocampisti offensivi del Real Madrid e le sue ali insuperabili in velocità. L'idea è quella di 4-5-1 in modo tale da garantire continui raddoppi in fascia sia a destra che a sinistra senza sguarnire il centrocampo. Gabi e Tiago dovrano allargarsi di qualche centimetro e fare spazio a Mario Suarez, entonces. In fascia Koke a destra ed Arda Turan a sinistra. Qualora il turco non dovesse farcela l'impiego dal 1° minuto di Raul Garcia, il Dodicesimo, perfetto per gli inserimenti da dietro che probabilmente - con questo assetto - al centravanti mancherebbero tantissimo, sarebbe scontato. Centravanti che dovrebbe essere Diego Costa o, tutt'alpiù, David Villa, con il quale però lo stile di gioco varierebbe leggermente. Con El Guaje si punterebbe tutto sulla ripartenza, con Diego Costa sulla sponda e sull'inserimento da dietro. A lato la probabile formazione dell'Atletico Madrid. Diego Ribas da Cunha, lo stesso Arda Turan, Adrian ed José Sosa gli spaccapartita dalla panchina con la solita difesa pronta a fare gurppo davanti a Courtois il resto della formazione che domani scenderà in campo a Lisbona per aggiudicarsi la Champions League nel derby più bello dell'anno.