USA ancora acerbi, solo 2-0 col fiatone all'Azerbaigian

Non ha ringalluzzito le speranze e le aspettative per Brasile 2014 la prima delle tre amichevoli degli Stati Uniti in vista della rassegna al piano basso d'America. La squadra di Jurgen Klinsmann, in patria nell'occhio del ciclone per l'esclusione a sorpresa del Totti americano Landon Donovan, , non ha impressionato nella gara amichevole contro l'Azerbaigian, giunto quarto nel gruppo di Portogallo e Russia nelle qualificazioni al Mondiale.

Un 2-0 ottenuto nei minuti finali grazie a due giovani subentrati: al 75° ha timbrato Diskerud, centrocampista norvegese naturalizzato statunitense in forza al Rosenborg, soprannominato Mix ("Frullatore") visto il suo continuo movimento per casa da piccoletto e con la 10 di Donovan in spalla. Al 91° rete che chiude i giochi di Aron Johannsson, attaccante dell'Az di Alkmaar autore di ben 26 reti in stagione, che si gioca il posto con Wondolowski come spalla di Altidore lì davanti. Reti messe a segno da due calciatori naturalizzati, entrambe su azione da calcio da fermo. Panchina per 90 minuti filati per uno dei simboli di questa Nazionale: Clint Dempsey. Riposo o altro segno che Klinsmann voglia dar spazio ai giovani voltando pagina rispetto agli USA che erano? Da trequartista ha agito l'ex-Roma Bradley con Zusi (Kansas City) e Bedoya (Nantes) a proteggere il metodista Jermaine Jones (Besiktas). In difesa spazio a Fabian Johnson (Hoffenheim), Besler (Kansas City), Cameron (Stoke) e DaMarcus Beasley (Puebla) con in porta Tim Howard e davanti Wondolowski (San José Earthquakes) e Altidore (Sunderland).

Prossimi impegni amichevoli per gli USA il 1° Giugno contro la Turchia e l'8 contro la Nigeria prima dell'esordio contro il Ghana il 17.