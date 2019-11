Live Italia - Irlanda in partita

Da VAVEL è tutto. Buona serata a tutti voi!

"Prandelli, cosa pensa dei 70 minuti di Giuseppe Rossi?" - "Domani valuteremo. Se davvero ha pienamente recuperato, vedremo".

Meglio l'Italia nel primo tempo che nel secondo tempo. Tuttavia buona prova dei giocatori italiani. Molto hanno fatto di certo gli infortuni che hanno segnato la gara. Bene l'Irlanda, sfavorita, che ha saputo tener testa agli azzurri e metterli in difficoltà soprattutto con Pilkingtone poi con la traversa di Quinn che avrebbe potuto cambiare il corso della gara. Verratti e Darmian note positive, il centrocampista del PSG ha dimostrato di stare largo nella posizione di trequartista. Prandelli non ha ottenuto le risposte che voleva ma qualche conferma già ce l'ha.

93' - Finisce così, 0-0 a Londra.

90' - Tre minuti di recupero al Craven Cottage!

88' - Fuori Darmian e dentro Abate. Ottima gara di Darmian, ha fatto tutto quello che mister prandelli gli ha detto: spinto, cavalcato la fascia, giocato palloni interessanti.

84' -Prandelli chiede al centrocampo di alimentare il palleggio e successivamente, com'è giusto che sia, di far passare la palla dai piedi di Fantantonio

83' - Cerci vede benissimo Marchisio ma il principino calcia troppo alto. Ancora un'occasione sprecata per la nostra nazionale

80' - A chiamata, risposta. Ed ecco che l'Italia reagisce con Cassano-De Sciglio. L'unica cosa che nega il gol al terzino milanista è la bandierina del guardalinee che si alza

79' - TRAVERSA DI QUINN! Che brividi per l'Italia! Grande giocata di McClean! Ci riprova poi McGeady ma che riflessi Sirigu, che portere!

77' - Ancora 0-0 nel bellissimo Craven Cottage. Parte il coro dei tifosi irlandesi e si giocano gli ultimi 25 minuti sull'erba inglese

76' - Zoppica vistosamente Alessio Cerci. Ancora paura nell'Italia...

74' - Bellissima azione degli azzurri: Cassano per De Sciglio che crossa rasoterra, difesa irlandese che non ci sta a subire il gol, palla che esce dall'area di rigore ma che arriva sui piedi di Parolo; il giocatore del Parma prova il tiro ma prende l'esterno della rete

73' - Ancora Irlanda! McGeady crossa per McClean che non trova la conclusione, per fortuna per noi

70' - Esce Giuseppe Rossi ed entra Cerci. Ci si aspettava molto di più da lui ma il giocatore della Fiore non ha nemmeno deluso. Due o tre azioni belle, per il resto deve acquistare fiducia e lo farà solo giocando. Sicuramente Prandelli gli ha già comprato il biglietto per il Brasile. Come dargli torto, un talento così non si può lasciare a casa

70' - Intanto a Londra intonano il coro "Balotelli, Balotelli!"

68' - Cross interesante di McGeady ma altrettanto interessante la risposta della difesa italiana che si chiude e non lascia passare palla

66' - Triumvirato Rossi-Cassano-Marchisio. Il Principino non dà potenza al tiro ma davvero bell'azione

66' - De Sciglio con grande calma chiude bene su Coleman. Davvero straordinaria la partita di Mattia

64' - Cosa ha fatto Darmian?! In area di rigore, in mezzo a uno, due, cross! Peccato che nessuno sfrutta

63' - L'Italia sembra essersi rianimata ora. Sbuca in mezzo l'area Marchisio ma O'Shea chiude bene

60' - Dentro anche De Rossi, tra gli applausoni del pubblico. Gli cede il posto Thiago Motta

57' - Primo cambio nell'Irlanda anche: fuori Pilkington, il migliore nei suoi, e dentro McClean (Wigan)

56' - Sarà proprio Ciro Immobile il primo ad uscire. Al suo posto ci sarà Antonio Cassano. Pepito Rossi diventa così prima punta, secondo le indicazioni di Prandelli

54' - GOOOOOOOOOOOL... annullato a Ciro Immobile! Parolo riceve una buona palla e subito punta l'area di rigore, alza la testa, guarda Immobile sulla sinistra e gliela passa. Ciro non può che appoggiare il pallone dentro ma il guardalinee alza la bandierina, giustamente

52' - Buona la prova di De Sciglio in Nazionale, questa sera. Il terzino del Milan non ha deluso le aspettative.

48' - Ci prova il giocatore del Norwich, Pilkington ma Sirigu risponde bene ancora una volta. Prandelli ora chiede la calma ai suoi

48' - Perde palla Paletta e ne approfitta Shane Long. Torna in difesa Thiago Motta e chiude il tiro di Long

46' - Nessun cambio da ambo le parti. Si csaldano tra le fila italiane Balotellie Cassano.

46' - Le squadre stanno rientrando in campo. Ancora nessuna notizia certa su Montolivo.

La dea bendata è decisamente cieca nei confronti dell'Italia stasera. Dopo una decina di minuti in cui la squadra azzurra stava proponendo il suo gioco, il capitano del Milan Riccardo Montolivo deve abbandonare in campo e si spera non sia nulla di grave. Il suo sotituto, Aquilani, dopo una ventina di minuti di gioco, abbandonerà il campo anche lui. L'Irlanda cresce pian piano ma non sfrutta mai le occasioni che crea. Combatte e cerca il gol Ciro Immobile mentre resta un po' nell'ombra Giuseppe Rossi. Buona prova del centrocampo azzurro e soprattutto dei terzini.

49' - Incertezza di Paletta, ne approfitta Hoolahan vedendo Sirigu fuori dai pali e cerca un tiro pretenzioso, fin troppo. La palla va decisamente fuori...

48' - Cross interessante di Marchisio per Immobile ma Ciro viene anticipato

45' - Saranno cinque i minuti di recupero. Più che giusti viste le interruzionia causa degli infortuni di Montolivo e Aquilani

45' - Grande lavoro dei terzini italiani che salgono, spingono e soprattutto cercano sempre di crossare verso il centro dell'area

44' - CIRO IMMOBILE, addomestica il pallone ma ci mette la punta e non conclude! Vicinissimo al gol il giocatore (ex) del Torino!

43' - Montolivo è stato portato al Chelsea Westminster Hospital e si teme frattura della tibia

42' - Destro di Hedrick ma la palla va sopra la traversa e non preoccupa

41' - Colloquio a distanza tra Marchisio e G.Rossi, quest'ultimo chiedeva più palle da parte dello juventino e Marchisio ha chiesto a Rossi di farsi evdere di più

38' - Ora è l'italia che ha preso corraggio e guadagna sempre più metri. Di nuovo calcio d'angolo, di nuovo Pepito Rossi dalla bandierina... Immobile, la girataaaaaa! Niente, niente da fare!

37' - Entra Parolo per l'Italia ed esce Aquilani. Situazione davvero tragicomica. Marchisio a destra e Parolo a sinistra ora.

36' - Rossi al limite dell'area. Primo guizzo di Pepito

34' - Problemi per il cambio del cambio, Aquilani. Situazione assurda per l'Italia. Parolo si scalda

33' - MIRACOLO DI SIRIGUUUU! Colpo di testa preciso di Shane Long, Sirigu la vede all'ultimo e ci mette due mani! Calcio d'angolo

32' - Immobile contro Coleman. Ciro punta l'area di rigore ma tiene bene il difensore avversario

31' - Cross rasoterra di Ward che quasi non innesca il gol dell'1-0 irlandese. Non ci arriva Pilkigton. Troppa libertà per l'Irlanda ora

29' - L'Irlanda ha preso coraggio ora e tenta di segnare il gol che sbloccherebbe la partita. Calcio d'angolo per gli avversari

28' - Grande giocatore del giocatore irlandese Pilkington che fa tutto solo al limite dell'area e coraggiosamente prova il tiro che viene deviato. Che numero!

27' - Si accomoda per pochi secondi fuori anche Aquilani a causa di un dolore alla tempia. Non una giornata fortunata per gli azzurri queste sera.

27' - Prandelli continua a richiamare anche la difesa, soprattutto Paletta.

27' - Meylercarica il sinistro ma Sirigu ci mette la mano e dice di no!

26' - Riparte l'Irlanda con Hoolahan ma non va molto lontana, anzi, non riesce a superare la propria metà campo e deve ripartire dalla difesa.

25' - Aquilani sembra un po' smarrito in campo, sta cercando di trovare la sua posizione e il mister lo sta richiamando più volte dandogli indicazioni.

20' - Gira bene la palla a centrocampo (vero punto di forza dell'Italia?) la nazionale azzurra.

16' - Il pubblico italiano anima i suoi giocatori intonando "Popopopo". Forza ragazzi!

14' - Riccardo è costretto ad abbandonare il campo in barella. Ci auguriamo che non sia niente di grave per il giocatore e che recuperi presto.

11' - Montolivo non ce la fa. Ha la gamba gonfia. Dal labbiale si sono capite le parole "è rotto". C'è preoccupazione per il giocatore.

10' - Prandelli ha lasciato libera scelta a Montolivo di continuare o uscire.

8' - Brutto fallo su Montolivo da parte di Pearce. Quest'ultimo non cerca assolutamente la palla ma la gamba del capitano del Milan. Ora si scalda Aquilani, momenti di panico ora...

5' - Ci prova ancora l'Italia, questa volta con il Principino Marchisio ma Ford è attento. Sicuramente meglio l'Italia in questi primi minuti.

3' - Asse Verratti-Immobile fantastica. Cross del gioiellino del Paris Saint Germain per il neoacquisto del Borussia Dortmund che subito cerca il gol

2' - La girata di Ciro Immobile che chiede un fallo di mano in area ma l'arbitro decide di cfar continuare il gioco

1' - Gioca la palla l'Italia e apre sulla destra per Darmian che aggancia bene e subito si guadagna un calcio d'angolo. Andrà a battere Giuseppe Rossi

20.46 - I giocatori prendono posizione. Il primo pallone verrà toccato dall'Italia.

20.43 - I ragazzi sono in campo ed ora, dopo l'inno irlandese, c'è quello italiano. Tutti in piedi con la mano sul cuore!

20.25 - Fan italiani a Londra a sostenere la Nazionale. Forza ragazzi!

20.15 - Cassano e Prandelli al Craven Cottage.

20.12 - Qualche novità nella formazione avversaria. Partiamo dalla difesa: non c'è Delaney ma c'è Pearce. Non ci sono Whelan e Wilson in mediana ma c'è Meyler e a centrocampo c'è Pilkington e soprattutto c'è Hendrick (classe 1992) del Derby County. Questa la formazione: Elliot; Coleman, O'Shea, Pearce, Ward; Meyler; McGeady, Pilkington, Hoolahan, Hendrick; Shane Long

20.10 - Ecco le formazioni ufficiali. Partiamo dai nostri azzurri. Come già annunciato ecco Verratti trequartista titolare nel 4-3-1-2 di mister Prandelli. Vediamo la formazione nel dettaglio: Sirigu; De Sciglio, Bonucci, Paletta, Darmian; Thiago Motta, Montolivo, Marchisio; Verratti; Immobile, Giuseppe Rossi

20.00 - Buonasera e benvenuti alla diretta Live della prima delle due amichevoli pre-Mondiale 2014 della Nazionale Italiana, Italia - Irlanda. Un saluto da VAVEL Italia ed Annalisa Falcone, oggi seguiremo l'incontro dei nostri Azzurri a Craven Cottage, Londra, contro l'ormai ex Nazionale di Giovanni Trapattoni, ora in mano a Martin O'Neill, lupo di mare anglosassone. La nazionale irlandese non è qualificata per i Mondiali di calcio che si terranno in Brasile quest'estate e sarà impegnati in tre incontri amichevoli in questa tarda primavera. Si comincia oggi con l'Italia e si prosegue il 7 Giugno con un'altra partecipante al Gruppo D, la Costa Rica, a Philadelphia. L'Irlanda fungerà da sparring-partner pre-Mondiale anche per il Portogallo l'11 Giugno ad East Rutherford. Per quanto riguarda l'Italia invece questo è il primo incontro di due che accompagneranno la squadra di Cesare Prandelli in Brasile. L'altro prevede l'incontro con il Lussemburgo il 4 Giugno a Perugia. Il giorno dopo si parte per il ritiro in Brasile dove nello stato di Rio Janeiro, più precisamente a Mangaratiba, alloggeranno gli Azzurri.

19:50 - Presumibilmente, nella testa del nostro C.T. l'Irlanda dovrebbe rappresentare l'Inghilterra ed il Lussemburgo la Costa Rica - nostre avversarie nel girone - nel percorso di avvicinamento a Brasile 2014. Quello di oggi a Londra sarà un test fondamentale per vari motivi. Il primo, mettere in campo ogni mezza idea che balza in testa al C.T. prima della fatidica scelta dei 23 da portare con sé in Brasile. Il secondo, entusiasmare e mettersi sin da subìto il popolo dalla propria parte. Il terzo e più importante, testare le condizioni di Giuseppe Rossi. Pepito è un fuoriclasse senza mezzi termini ma l'infortunio che lo ha tenuto fuori dai ranghi Viola per tutta la seconda parte di stagione non può non essere una variabile di cui non tener conto, nonostante lo stop sia ormai alle spalle. Il condizionamento fisico (riesce ancora a sopportare la fase difensiva e quindi il pressing?) e mentale (ce la fa a non aver paura dei contrasti? Eviterà di entrare in area e starà largo come si sussurra sia successo a Coverciano?) ha costretto Prandelli ad andarci con i piedi di piombo. Portare con sé ad un Mondiale un giocatore a mezzo servizio rischiando di lasciar fuori fior di attaccanti potrebbe essere un autogol non da poco.

19:40 - Insomma, in questa Italia, il partner d'attacco di Balotelli non è stato ancora scelto. Se i risultati di stasera saranno positivi Giuseppe Rossi guadagnerà il fianco di SuperMario al Mondiale. Se Pepito non dovesse risultare idoneo potrebbe clamorosamente essere lasciato a casa in favore di Destro e/o Insigne, due papabili all'esclusione dai 23. Con Rossi fuori, accanto a Balotelli, si giocherebbero un posto Immobile, fresco di passaggio al Borussia Dortmund, e Cassano, fresco di furto patentato a Parma da parte della burocrazia italiana. Stasera invece - in attacco - Rossi sarà titolare e a coadiuvarlo ci sarà Immobile. A centrocampo, stasera, vedremo Verratti nelle vesti di trequartista, un ruolo che Prandelli starebbe ritagliando al giovane talento del PSG che in Nazionale rischia di bruciarsi se continua ad aspettare il trono di regista di King Pirlo. Una buona prestazione potrebbe mettere in testa a Cesare il tarlo di dare al Gufetto quello slot anche al Mondiale, sacrificando Montolivo come centrocampista dietro le punte. Gli interni del 4-3-1-2 saranno lo stesso Montolivo e Marchisio, incaricati di proteggere Thiago Motta. Tutti e quattro i centrocampisti sono in grado di svolgere il ruolo di trequartista: quella di stasera sarà quindi una riedizione del triangolo rotante, in cui - a turno - uno dei quattro centrocampisti funge da rifinitore dietro i due attaccanti, formula più volte adottata da Prandelli. Nel secondo tempo spazio a Parolo, Aquilani, Pirlo, De Rossi e Romulo. In difesa, da destra verso sinistra, De Sciglio, Paletta, Bonucci e Darmian. Chiellini e Barzagli non ci saranno così spazio al parmense in coppia con Bonucci. A destra De Sciglio è in vantaggio su Maggio mentre a sinistra Darmian pare in condizioni migliori di Pasqual. Pasqual e Maggio saranno poi in campo nel secondo tempo, insieme a Ranocchia ed Astori. In porta Sirigu. Questo l'undici annunciato da Prandelli ieri in conferenza stampa. Probabilmente contro il Lussemburgo vedremo tutt'altro schieramento, cosicché Prandelli possa provare entrambe le versioni dell'Italia

19:30 - Tornando agli otto che dovranno salutare la prospettiva di maglia azzurra... Negli ultimi giorni i papabili all'uscita del gruppo sembrano esser diventati Pasqual, Maggio, Aquilani, Parolo, Insigne, ovviamente Mirante ed uno - appunto - fra Destro e Giuseppe Rossi. Si va sempre più verso una Nazionale da rombo al calcio d'inizio e 4-3-3/4-2-3-1 a partita in corso. Nel cambio di modulo in corso d'opera saranno fondamentali Cerci e Candreva, gli unici in grado di dare all'Italia un po' di fantasia in fascia. Come detto sopra l'Irlanda non farà parte del prossimo Mondiale. Per i biancoverdi sarà la terza esclusione dal Campionato del Mondo consecutiva. L'ultima partecipazione risale al 2002 quando riuscì addirittura a superare il primo turno fermandosi agli ottavi contro la Spagna solo dopo i tempi supplementari. Quest'anno l'Irlanda si è piazzata quarta nel girone da sei che ha qualificato la Germania al Mondiale e la Svezia ai play-off persi contro il Portogallo. Davanti alla squadra del Trap ci è arrivata perfino la giovane Austria con 3 punti in più

19:20 - Paradossalmente l'Irlanda troverà di fronte ancora una volta i tedeschi nel girone di qualificazione ad Euro 2016, insieme a Scozia, Polonia, Georgia e Gibilterra. L'Italia - invece - contro avrà Norvegia, Croazia, Bulgaria, Azerbaigian e Malta. L'Irlanda stasera dovrebbe schierarsi con un offensivo 4-2-3-1. In porta Elliott (portiere del Newcastle, secondo di Krul) con a sua protezione Delaney (Crystal Palace) e O'Shea (storico ex Red Devil, ora al Sunderland) centralmente. I terzini saranno il temibile Coleman (6 reti in Premier quest'anno, dietro solamente a Skrtel per gol nella PL 2013-14) ed il solido Stephen Ward. A centrocampo diga made by Stoke Marc Wilson (originariamente centrale) - Whelan. Trequarti niente male: McGeady (Everton) e McClean (Wigan) esterni con il maghetto Hoolahan (Norwich, in procinto di cambiare team) in mezzo. Davanti Shane Long (Hull), autore di 10 reti in Nazionale. Italia ed Irlanda si affronteranno per la 13° volta. 8 volte hanno prevalso gli Azzurri, 2 gli Irlandesi e 2 volte è spuntato il pareggio.

19:10 - L'ultima volta Azzurri ed EIRE si sono incontrate all'Europeo con l'Italia capace di vincere per 2-0 (highlights sotto). 20 reti fatte ed 8 subìte. In terra inglese l'Italia si è esibita undici volte. 2 vittorie, 3 pareggi e ben 6 sconfitte (l'ultima all'esordio di Prandelli sulla panchina azzurra). E' recente l'ultimo incontro dell'Italia nella capitale inglese: 18 Novembre 2013, Italia - Nigeria 2-2. Si giocò al Craven Cottage anche allora e casualmente quella fu l'ultima partita di Giuseppe Rossi con la casacca italiana prima di infortunarsi. Chissà che non si trasformi però nell'ennesimo scivolone Azzurro in amichevole. Sopratutto con Prandelli la tendenza che vuole l'Italia non adatta a gare non ufficiali è stata rimarcata: 20 gare con sole 4 vittorie al netto di 9 pareggi. L'Italia infine non vince dal 10 settembre scorso, quando batté per 2-1 la Repubblica Ceca. Da allora 4 pareggi ed 1 sconfitta.

19:00 - Queste le parole in conferenza stampa di Prandelli ieri mattina: "La formazione? Dall'allenamento è abbastanza chiaro. Ci sarà Sirigu in porta, poi Darmian, Paletta, Bonucci, De Sciglio in difesa, Thiago Motta, Verratti, Montolivo, Marchisio a centrocampo, Rossi e Immobile in attacco. Non è una partita sperimentale. Vanno valutati i giocatori sotto osservazione per capire il recupero dopo la gara. Daremo i 23 lunedì quando torneremo da Londra. La cosa importante è non sbagliare, ma ovviamente non voglio toccare la sensibilità dei giocatori. Loro sanno bene che tipo di gara sarà quella di domani. Dover dire a qualcuno che deve andar via è l'aspetto più difficile del mio ruolo, ma non si può bluffare. Di sette attaccanti, ad esempio, ne dovrò scegliere cinque e per chi resta a casa non è una bocciatura, ma una scelta tattica. E' difficile perché i ragazzi stanno facendo sacrifici. Se sono soddisfatto del lavoro svolto finora? Assolutamente, soprattutto a livello fisico. Tutti i ragazzi hanno riposto bene. C'è un gruppo di ragazzi che stanno tutti più o meno sullo stesso livello. Sono tutti pronti e preparati, avendo lavorato tutti con la massima dedizione ed il massimo impegno.

18:50 - Rossi? I dubbi rimangono dentro di me e non li vorrei affrontare ora. In Rossi vedo qualcosa di particolarmente meraviglioso, la sua serenità interiore, la sua voglia di superare le difficoltà. E' chiaro, però, che poi c'è la partita. La cosa che dobbiamo vedere è proprio la tenuta su pressioni e contrasti e la sua libertà mentale di accettare i contrasti. Per come si sta preparando, mi aspetto una grande prova da lui. Se temo il calcio fisico degli irlandesi? No, è' una squadra fisica, che gioca stretta coi reparti, e a noi va bene. Le partite vanno a strappi e avremo difficoltà contro la loro fisicità. Ma ha giocatori interessanti anche al punto di vista tecnico. Verratti? In questo momento abbiamo pensato di mettere quei giocatori che hanno qualità particolari in grado di saperle esprimere. Domani vedremo Marco come si comporterà in campo. Dubbi su Cassano? Non parlo dei dubbi, ma ci sono. Dico che Antonio si è presentato bene e sta rispondendo bene. La nostra idea è avere degli esterni che sappiano spingere - ha detto . Due parole posso spenderle per Darmian, che è arrivato in punta di piedi ma ha dimostrato uno spirito giusto. Questo mi ha tolto dei dubbi, sta rispondendo molto bene sul campo. Il girone? E' un girone difficile e impegnativo - ha proseguito Prandelli - Il girone? Dovremo arrivare preparati e capaci. Sono squadra da molti sottovalutate, ma non da noi. L'Inghilterra, ad esempio, si propone con 5-6 giocatori nuovi, mostrano coraggio." Infine battuta sul suo nuovo stipendio dopo il rinnovo contrattuale di 3 anni fresco di firma: "La prima volta avevo firmato in bianco perché la Federazione mi aveva spiegato di avere un tetto salariale - ha detto - Sul rinnovo non ho fatto una contrattazione economica. Se Renzi chiedesse un 'sacrificio'? Ho firmato in bianco e il sacrificio l'ho già fatto. Ma si tratta di un onore. Se in questi momenti dovesse esserci una pressione politica e mediatica, affronteremmo la questione. Fanno la morale a me quando altre persone non rispettano le regole e finiscono davanti alla magistratura...".

18:40 - Nella sua di conferenza stampa - Martin O'Neill - ha invece innescato una discreta bomba. "Ho avuto una chiamata da Dermot Desmond ieri, voleva parlare con Roy se fosse stato possibile e - certo - l'ho detto a Roy". Per chi non lo sapesse Dermot Desmond è l'azionista di maggioranza dei Celtic di Glasgow e quel Roy è riferito a Roy Keane, attualmente assistente di O'Neill per la Nazionale Irlandese. "Sono sicuro che Roy voglia - anche lui - parlare con Dermot, l'opportunità di allenare un club come il Celtic non passa ogni giorno. Se sarei arrabbiato? Certo che lo sarei, Roy ci starebbe lasciando. Sapevo sarebbe successo, sapevo che sarebbe tornato ad avere un ruolo di alto profilo, l'ho capito da quando ci siamo visti qui per la prima volta. Sapevo sarebbe successo in due anni o al massimo 18 mesi. Non mi aspettavo invece succedesse così presto. Dovrà considerare però tutte le proposte che ha." Roy Keane coi Celtic ha anche giocato, da Gennaio a Giugno 2006. Parentesi fra l'addio all'Old Trafford e la sua nuova carriera da allenatore.

