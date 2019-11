Ecuador e Inghilterra non si fanno del male: 2-2

E' finita in parità l'amichevole tra Ecuador e Inghilterra, giocata al Sun Life Stadium di Miami, la casa dei Dolphins, squadra di football della città della Florida. Partita divertente, accesa, che si chiude sul 2-2, grazie alle reti nel primo tempo di Valencia e Rooney, e nel secondo di Lambert e Arroyo.

Per la squadra di Hodgson un pareggio deludente, ma sicuramente la fase offensiva è migliorata rispetto alla partita con il Perù, in cui ha segnato solo grazie a degli episodi o delle giocate individuali. Va tenuto conto che oggi l'allenatore ex Inter ha fatto molto turnover, l'unico titolare in campo era proprio Wayne Rooney, ancora una volta decisivo.

Ecuador che invece ottiene un pareggio sicuramente prestigioso e dimostra di essere una squadra che non muore mai, di grande corsa e temperamento, nonostante oggi ci fosse un Antonio Valencia sotto tono.

LE SCELTE - Hodgson cambia tutto per questa partita amichevole, con il solo Rooney confermato rispetto agli 11 che han giocato contro il Perù, ma in un altro ruolo: fa infatti l'esterno sinistro offensivo, con Barkley trequarista centrale. Milner provato terzino destro.

Nell'Ecuador fuori Segundo Castillo, infortunato. Al suo posto c'è titolare Gruezo, classe '95 dello Stoccarda, vicino a Noboa in mediana. Sulle fasce agiscono Valencia e Montero.

PRIMO TEMPO - Partenza aggressiva dell'Inghilterra, che cerca subito di mettere pressione sulla difesa dell'Ecuador, ma sono i Sudamericani che vanno in vantaggio, all'8' minuto: è Enner Valencia a trovare l'1-0 i suoi di testa, che anticipa Smalling su un cross proveniente dalla sinistra. Gol decisamente sorprendente, visto che l'Ecuador non aveva ancora messo la testa fuori dalla sua metà campo fino a quel momento. Da lì in poi, gli uomini di Rueda si chiudono in difesa, e gli Inglesi faticano a trovare spazio, anzi, sono gli avversari che ne trovano.

Al 22' Barkley prova a scuotere i suoi in contropiede: si fa quasi tutto il campo, ma una volta in area serve in ritardo Chamberlain, che però sul proseguimento dell'azione riesce a saltare bene l'uomo sulla linea di fondo e prova a servire al centro un compagno, ma Paredes spazza. Poi è Lampard che prova la soluzione da fuori area, con un destro da 25 metri: Banguera c'è e la manda in corner.

Al 29' arriva l'1-1 dell'Inghilterra, con Chamberlain che trova Lambert a centro area, che controlla probabilmente con il braccio e di tacco trova il palo, arriva Rooney da pochi passi a ribadire in rete; grossa collaborazione di Banguera, che esce totalmente a vuoto, e travolge tra l'altro un suo difensore.

L'Inghilterra ritrova fiducia e prova ancora a insistere su Chamberlain in fascia destra, ma non riesce a trovare il raddoppio. Si va a riposo sull'1-1.

SECONDO TEMPO - Il secondo tempo inizia molto bene per la squadra di Hodgson, che trova il vantaggio con Lambert, servito da Barkley dopo un'eccellente azione personale: il neo-acquisto del Liverpool conclude con l'esterno destro incrociando sul palo lontano, e al 51' porta l'Inghilterra sul 2-1.

Da qui la partita è equilibrata, l'Ecuador prova a scardinare la difesa Inglese, che però sembra essere più solida, mentre dall'altra parte il giro-palla migliora e si punta più sul possesso palla prolungato che sull'attaccare la porta.

Paura per Chamberlain al 63', che commette un fallo su Mendez, ma si fa male lui: viene precauzionalmente sostituito, ma non sembra nulla che potrebbe compromettere la sua partecipazione al Mondiale.

Trema invece la porta di Foster al 67': Enner Valencia, ancora lui, trovato libero in mezzo all'area trova solo il palo, su uno svarione totale della difesa degli Inglesi, graziata però dall'attaccante, che sostanzialmente sbaglia un rigore in movimento.

Il pareggio non tarda ad arrivare: Arroyo, appena entrato in campo, pesca il jolly da fuori area esplodendo un destro spaventoso per potenza e precisione, quasi da fermo. Foster non ci può fare nulla, ma la difesa gli ha lasciato troppo spazio per calciare. Al 69' è ancora parità: 2-2.

Si infiamma la partita al 78', quando Sterling entra male su Antonio Valencia: l'esterno del Manchester United si arrabbia non poco, reagendo malamente prendendo per il collo l'attaccante del Liverpool: l'arbitro li espelle entrambi. Scene abbastanza insolite per una partita amichevole.

Nel finale più sostituzioni che occasioni: finisce 2-2.

I MIGLIORI - Per l'Inghilterra molto buona la prova del reparto offensivo: Chamberlain e Rooney hanno corso molto anche in fase difensiva, ottima prova anche di Barkley, sempre propositivo, e di Lambert, che è entrato nell'azione del primo gol e ha realizzato il secondo.

Nell'Ecuador giudizio alto per Montero, che sulla fascia ha fatto dannare Milner, rendendosi sempre pericoloso grazie alla sua velocità. Bravo anche Gruezo, il giovanissimo centrocampista dimostra grinta e personalità.

I PEGGIORI - Hodgson dovrà rivedere la sua difesa, che oggi ha sbandato più di una volta, anche se va detto che non saranno questi i titolari che giocheranno in Brasile, almeno sulla carta. L'esperimento di Milner terzino destro ha dato esito assolutamente negativo, messo sempre in difficoltà.

Il punto debole dell'Ecuador stasera è stato tra i pali: Banguera colpevole sicuramente sul primo gol, ma anche sul secondo avrebbe potuto fare di meglio. Manca l'intesa difensiva, ed è mancata anche la spinta di Valencia sulla fascia destra, ma ci sono comunque segnali positivi per Rueda.