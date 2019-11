Live Cerimonia d'Apertura Mondiali 2014 in diretta

21.00 - Per la diretta della Cerimonia d'Apertura è tutto. Johnathan Scaffardi e Vavel Italia vi ringraziano per aver seguito questo evento con noi.

21.00 - Archiviata quindi la Cerimonia d'Apertura si apre il Mondiale brasiliano. Preoccupazione per le altre tre manifestazioni di protesta previste nei prossimi giorni. Quella odierna ha già creato coas, feriti e arresti. Con il problema elettricità e le carenze visibili di stadi incompleti, il Brasile prova a lasciarsi alle spalle le polemiche e a creare un ambiente di divertimento e passione.

20.50 - Questo lo spogliatoio del Brasile, con le casacche pronte ad essere indossate dai protagonisti di questa sera.

20.45 - Ora verrà smontata la coreografia per permettere la disputa della partita tra Brasile e Croazia. Inizio previsto alle ore 22 (ora italiana). Il match inaugurale potrete ovviamente seguirlo su Vavel Italia.

20.40 - Termina qui la rappresentazione musicale. Ora il ballo conclusivo dei prescelti a rappresentare questa Cerimonia d'Apertura.

20.37 - Si apre il pallone e vengono sollevati i tre protagonisti che canteranno l'Inno dei Mondiali. Claudia Leitte compare e dopo di lei Pitbull e Jennifer Lopez.

20.36 - La bandiera del Brasile entra al centro del campo e si affianca al pallone, è il momento più atteso della Cerimonia d'Apertura.

20.35 - 64 bambini rappresenteranno le 32 squadre partecipanti. Solo una Nazionale non ha mai disputato la fase finale di una Coppa del Mondo, la Bosnia. Dzeko e compagni rappresentano una delle possibili sorprese dei Mondiali.

20.33 - Tempo di terzo atto, comincia la parte dedicata al calcio.

20.32 - La Capoeira, danza tipica della zona nord brasiliana, assimilabile a un'arte guerriera, composta da una serie di cerchi.

20.30 - Protagonista la danza. Dal Samba ai Gauchos, fino ai gusci del cocco utilizzati per dettare il ritmo.

20.28 - Terminato il primo atto. La Cerimonia d'Apertura è suddivisa in tre parti. La seconda, iniziata ora, è dedicata alla musica e al canto. Strumenti tipici del mondo brasiliano fanno il loro ingresso a San Paolo.

20.27 - Due nativi entrano in canoa, supportati da altri figuranti, e simbolicamente attraversano il fiume, per ricordare l'importanza dell'acqua e della pioggia.

20.26 - Il miracolo dell'acqua, che in Amazzonia si fonde perfettamente con la vegetazione. Rappresentate piante, fiori, la Natura nella sua massima espressione.

20.25 - Natura, gente e calcio: questi i tre tesori del Brasile che la Cerimonia vuole celebrare. Il primo omaggio è per la Amazzonia, salvata grazie alle associazioni ambientaliste.

20.20 - Cominciano a scorrere le immagini all'interno del pallone posto al centro del campo. Un messaggio di benvenuto, ha ufficialmente inizio la Cerimonia d'Apertura!

20.15 - Questa è invece la Croazia, a San Paolo, durante la rifinitura di ieri.

20.10 - Mancano pochi minuti all'inizio della Cerimonia d'Apertura, nel frattempo i tifosi brasiliani cominciano a occupare l'Arena do Corinthians per la partita inaugurale.

20.07 - Un'altra terribile immagine degli scontro odierni, con i black bloc inseritisi all'interno dei lavoratori in scipero.

20.00 - Un'immagine del campo adibito a festa per la Cerimonia d'Apertura. Una Cerimonia in perfetto stile brasiliano: colori, gioia, musica, ballo, un carnevale Mondiale.

19.50 - Mondiali in Brasile, 64 anni dopo. La storia non si dimentica e qui, a San Paolo, in ogni città protagonista di questa rassegna, aleggia il fantasma dell'Uruguay. Ghiggia, Schiaffino e il Maracanazo. Il Brasile parte, per tanti motivi, con i favori del pronostico, ma piegato da una forte pressione, sospeso tra il passato e la sesta Coppa del Mondo.

19.40 - Una splendida immagine di sport. Supporters di Brasile e Croazia prima dell'incontro di questa sera.

19.30 - In attesa della Cerimonia d'Apertura, ripercorriamo l'albo d'oro dei recenti Mondiali: 1990 Germania Ovest, 1994 Brasile, 1998 Francia, 2002 Brasile, 2006 Italia, 2010 Spagna.

19.20 - Molti posti a sedere non saranno occupati questa sera all'Arena Corinthians, perché, per ritardi nei lavori, alcuni settori dello stadio non sono stati completati. Ad aggiungersi a questo, i biglietti acquistati dalle Agenzie di viaggio, molti dei quali invenduti viste le esose richieste economiche.

Questa l'Arena Crinthians:

19.10 - Non è stato l'unico problema per l'organizzazione. Oggi, all'Arena Corinthians, teatro della sfida d'apertura tra Brasile e Croazia, è venuta a mancare la corrente, come ieri a Manaus. Diverse ore senza elettricità, problemi per il manto erboso, ma anche dubbi sulla possibile regolarità dell'incontro.

19.00 - Non è iniziata nel migliore dei modi la giornata di avvicinamento alla Cerimonia d'Apertura. Questa mattina dei manifestanti hanno provato a bloccare le vie d'accesso allo stadio, costringendo le forze armate a intervenire con la forza. Un arresto accertato, una giornalista della CNN rimasta intrappolata negli scontri. A preoccupare è soprattutto lo sciopero di 24 ore dei lavoratori dell'aeroporto di Rio Janeiro, trafficato durante la rassegna iridata.

18:45 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta live e della Cerimonia d'apertura dei Mondiali di calcio 2014 (20.15). Quattro anni dopo il trionfo delle furie rosse, trascinate dalla classe di Andrés Iniesta, in finale contro l'Olanda, il Mondo volge lo sguardo al Brasile, la patria del calcio. Prende il via, con la Cerimonia d'Apertura che a breve seguiremo insieme in diretta, una delle edizioni più attese dei Mondiali. Tanti i temi da affrontare in questo mese che ci condurrà alla finale in programma all'Estadio do Maracana, domenica 13 luglio. Neymar vuole portare i verdeoro al sesto titolo, Messi cerca la consacrazione in Nazionale, la Spagna vuole riscrivere la storia. Poi ci sono le potenze del Vecchio Continente, Italia e Germania, le possibili sorprese, Belgio e Colombia. Impossibile non partire però dai problemi che hanno caratterizzato l'avvicinamento alla manifestazione iridata.

18:35 - Solo pochi giorni prima della Cerimonia d'Apertura, Dilma Rousseff ha trovato un accordo con i manifestanti. Aumento dei salari e reintegro dei 42 lavoratori licenziati poco prima. Una sorta di accordo per permettere ai Mondiali di partire non certo in un clima di pace, ma almeno di tregua armata. "Non saranno tollerate iniziative o manifestazioni per boicottare l'Apertura dei Mondiali", così ha sentenziato la Rousseff. La sensazione è di un equilibrio labile. Le forze armate sono state addestrate e dispiegate ovunque. Impossibile prevedere il futuro.

18:30 - Di certo il Brasile si è visto in ginocchio. Da una parte la ricchezza, gli sprechi, il calcio. Dall'altra povertà, disoccupazione, fame. Nel mezzo il teatro di guerra, i Mondiali. Nei Mondiali, il popolo ha visto riversate gran parte delle proprie aspettative. Denaro, brogli, costruzioni all'avanguardia. Quel che è stato tolto alla gente è stato riversato in questo evento. Da qui scioperi, come quello recente della metro, che ha causato caos e disordini, violenza, feriti. Saranno Mondiali a due facce. Il volto sorridente del pubblico, la festa del campo, il pallone, anima del Brasile e quello triste del popolo. Perché a far da contraltare al Maracana, a Neymar, a Messi ci saranno i bambini delle favelas, i poveri lungo le strade, i ragazzi armati pronti a farsi giustizia.

18:25 - A stagliarsi sopra tutti e tutto, come sempre quando in campo scende la Fifa, Joseph Blatter. Il capo assoluto del massimo organismo calcistico è pronto a candidarsi alla Presidenza per la quinta volta. Tutto lascia pensare all'ennesima riconferma, con Platini che vede allontanarsi sempre più la possibilità di lanciarsi sul trono del vecchio despota. Restano coperte da un velo le pessime scelte dell'ultima gestione, come l'assegnazione dei Mondiali al Qatar, Blatter domina e impera. Solo dall'Inghilterra giunge un grido di ribellione. L'ex Presidente della Federcalcio inglese si è così espresso su Sepp "Don Vito Corleone apprezzerebbe le sue strategie". Un attacco in grande stile quello di David Triesman.

18:20 - Problema non da poco è quello che investe gli impianti adibiti per la rassegna iridata. Non fortunata l'Italia che è chiamata a scendere in campo due volte, nella fase a gironi, in stadi non perfettamente a norma. Prima a Manaus con l'Inghilterra, poi a Natal con l'Uruguay gli azzurri troveranno condizioni ambientali difficili e non solo per il sole cocente che renderà invivibile l'atmosfera. Gli organizzatori non si sono attenuti alle norme Fifa e non hanno acquistato le lampade indicate per illuminare il terreno in modo da favorire la crescita dell'erba e il campo oggi si presenta come una distesa di sabbia qua e là interrotta da piccoli ciuffi d'erba. Questa la difesa del Governo dell'Amazzonia "Non abbiamo comprato quelle lampade perché non c'era bisogno vista l'incidenza della luce naturale". Un portavoce Fifa ha rincarato la dose "Anche i fertilizzanti hanno contribuito alle bruciature dei ciuffi". Non sono però previsti spostamenti, a Manaus, sabato notte, si giocherà regolarmente.

18:10 - Tornando alla Cerimonia d'Apertura è previsto uno spettacolo di circa 25 minuti. Seicento figuranti, supportati da 90 mila LED rappresenteranno un'opera che introdurrà ai Mondiali. Non mancherà ovviamente la parte cantata. Dopo il ping pong dei giorni scorsi, creato ad arte per ottenere migliori condizioni economiche, Jennifer Lopez si esibirà, con il rapper Pitbull e la brasiliana Claudia Leitte, in "We are one", inno dei Mondiali brasiliani. Cornez "Siamo tutti motivati: alle volte si fa sentire la fatica, ma lo facciamo col sorriso sulle labbra".

18:00 - Il momento più toccante della Cerimonia d'Apertura sarà senza dubbio il calcio d'inizio di Brasile - Croazia. Un ragazzo paraplegico, supportato da una tecnologia creata ad arte, si alzerà in piedi sulle proprie gambe, toccando il pallone e dando così ufficialmente il via ai Mondiali 2014. La meraviglia creata dal neuroscienziato Nicoleis prende il nome di esoscheletro.

Queste le 32 partecipanti ai Mondiali, suddivise in otto gruppi:

Gruppo A: Brasile, Croazia, Messico, Camerun

Gruppo B: Spagna, Cile, Olanda, Australia

Gruppo C: Colombia, Grecia, Costa d'Avorio, Giappone

Gruppo D: Italia, Uruguay, Inghilterra, Costa Rica

Gruppo E: Svizzera, Francia, Ecuador, Honduras

Gruppo F: Argentina, Bosnia, Iran, Nigeria

Gruppo G: Germania, Portogallo, Ghana, Stati Uniti

Gruppo H: Belgio, Algeria, Russia, Corea del Sud

Passano agli ottavi di finale le prime due classificate di ogni girone. Gli ottavi di finale si svolgeranno sabato 28 e domenica 29 giugno, mentre i quarti nelle giornate di venerdì 4 e sabato 5 luglio. Semifinali in programma martedì 8 e mercoledì 9 luglio, con la finale, alle ore 21, allo stadio Maracana, il 13 luglio. Finalina il giorno precedente, alle 22, all'Estadio Nacional.