Mondiali: Messico - Camerun, sfida tra outsider

La prima partita della seconda giornata dei Mondiali si disputa alle ore 18:00 ora italiana e chiuderà il primo turno del girone A, iniziato ieri sera con Brasile-Croazia. Partita che diventa subito fondamentale, dal momento in cui l'altra pretendente alla qualificazione (dopo il Brasile), la Croazia, ha perso la partita d'esordio ieri sera. Prima possibilità quindi, per Camerun e Messico di avvantaggiarsi nei confronti dei croati. Le due squadre non si sono mai affrontate prima in competizioni ufficiali. Le squadre hanno raggiunto la qualificazione alla principale manifestazione intercontinentale in maniera diametralmente opposta. Gli africani hanno prima vinto tranqullamente il girone I di qualificazione contro Libia, Togo e Repubblica Democratica del Congo, per poi battere la Tunisia nello spareggio. Arrivano ai Mondiali dopo la vigilia un pò tormentata dalle vicende sui premi. Il percorso dei messicani è stato più travagliato. Nonostante la vittoria nell'ultima Olimpiade a Londra non meno di due anni fa, la squadra non vive un momento dei migliori. Quarti nel girone nord-americano dietro Usa, Honduras e Costa Rica ha poi battuto la Nuova Zelanda nello spareggio.

MESSICO - Il capitano Rafael Marquez ha parlato in conferenza stampa prima della gara d’esordio della sua squadra: “Questa per noi sarà una grande vetrina, per molti giocatori è un’enorme opportunità per innalzare il proprio livello. Il nostro gruppo è forte e crediamo di poter arrivare in fondo e fare la storia”. Curiosità della giornata sarà affontare da avversario per la prima volta il suo ex compagno al barça, Samuel Eto'o : “Sarà speciale incontrarlo, è un grande amico. Oggi, però saremo sfidanti e dovrò stare molto attento a lui, perché è uno dei pilastri della sua squadra. Vincere sarà fondamentale per darci lo slancio alle prossime grandi sfide che ci attendono”.

Molto spavaldo il mister della selezione messicana Miguel Herrera : "Abbiamo la squadra per diventare campioni del mondo, dobbiamo convincercene.Vogliamo fare qualcosa che gli altri nostri connazionali non sono mai riusciti a fare... ". Herrera ha poi annunciato l'undici che sfiderà gli africani, nel quale non figura 'Chicharito' Hernandez: "L'amichevole col Portogallo mi ha dato buone indicazioni, Oribe Peralta e Giovani Dos Santos hanno mostrato ottima intesa e ritengo giusto iniziare con loro". Pretattica? O ci aspetta una clamorosissima sorpresa? Tra i pali ci sarà Ochoa: "E' stata una decisione molto difficile, col mio staff abbiamo analizzato il lavoro dei tre portieri e scelto lui", questa la spiegazione fornita dal commissario tecnico. Infine, il ct del Messico assicura di non temere il caldo brasiliano: "In patria si gioca alla stessa ora, con questo clima e umidiità. Fisicamente siamo al top".

CAMERUN - L’attaccante Webo, infortunatosi una decina di giorni fa, è pienamente ristabilito e prenderà parte alla partita contro il Messico. Il ct Volker Finke, nella conferenza stampa della vigilia, ha così risposto a chi ha parlato di squadre africane poco attente sotto il profilo tattico: "Quello che posso dire è che noi siamo i tedeschi d'Africa, non credo sia vero che la nostra sia una squadra che vince solo grazie alla condizione fisica e alla corsa, adesso anche noi giochiamo bene al calcio proprio come la Germania. In Africa ci sono delle tradizioni e dei rapporti tra federazioni e governi che vanno rispettate, alla fine comunque è stata trovata una soluzione ed è questo quello che conta, la squadra non ne ha risentito ed il nostro è un gruppo serio". Finke è convinto che la sua squadra possa fare strada: "Abbiamo anche noi qualcosa da dire in questo torneo. Ogni squadra che si è qualificata è qui per giocarsela e merita rispetto. Eto'o? Sono contento che ci sia, ci dà grande forza". La chiave tattica per gli africani sarà quella di andare a pressare alto il messico, senza esporsi ai contropiedi ed alle ripartenze dei veloci attaccanti del Messico.

PROBABILI FORMAZIONI :



MESSICO : 5-3-2 : Ochoa; Aguilar, Rodriguez, Moreno, Marquez, Layun; Vazquez, Guardado, Hector Herrera; Giovani dos Santos, Oribe Peralta.

CAMERUN : 4-3-3 : Itandje; Nyom, N'Koulou, Matip, Assou-Ekotto; Makoun, Song, Mbia; Choupo-Moting, Eto'o, Moukandjo.