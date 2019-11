Live Italia - Inghilterra, Mondiali 2014 in diretta

L'italia vince 2 a 1, molto bene gli azzurri, buon possesso palla per far stancare gli inglesi. E' vero abbiamo rischiato qualcosa soprattutto dalle giocate dei singoli, ma alla fine abbiamo portato a casa i 3 punti. Ottima partita per Candreva e Darmian, bene anche Sirigu. Cominciamo nel migliore il mondiale.Per questa sera è tutto, grazie per essere stati con noi,vi ricordo che tra poco seguiremo in diretta anche Costa d'avorio contro il Giappone. Restate con noi, Buona notte da Arianna Radice e da tutta la redazione di Vavel Italia

finitaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa, L' iTALIA BATTE INGHILTERRA 2-1, BUONA LA PRIMA PER GLI AZZURRI

TRAVERSAA DI ANDREA PIRLO CHE AVEVA SPIAZZATO IL PORTIERE INGLESE.

93' Punizione per Pirlo che proverà con la sua maledetta

5' minuti di recupero, forse un po' troppi..

Si aspetta solo il recupero

86' Rooney non trova la porta Male anche il numero 10, assist del gol a parte

86' Splendida giocata di Pirlo, che beffa Sterling

86' Immobile pescato in fuorigioco

85'' Gerrard non trova la porta

84' Punizione al limite, pericolsa per l' Inghilterra e se ne occupa il capitano, Gerrard

L' esultanza di Mario Balotelli che alla prima partita si sblocca e trova il gol.

80' Sostituzione ITALIA: entra PAROLO M. esce CANDREVA A.76' Sirigu c'è!

73' Sostituzione INGHILTERRA: entra WILSHERE . esce HENDERSON e per l' ITALIA: entra IMMOBILE C. esce BALOTELLI M.

72' JOHNSON prova la conclusione ma la palla finisce fuori , per nostra fortuna. ronti a entrare Immobile e Wilshere

Il gol di Balotelli

68' Candreva prova a cercare il gol, ma la palla finisce fuori di qualche metro

L' esultanza dei giocatori italiani per il gol del momentaneo vantaggio

63' E' tempo do sostituzioni INGHILTERRA: entra BARKLEY esce WELBECK e per l' ITALIA: entra MOTTA esce VERRATTI

tifosi speciali per l' Italia: il celebre giocatore di Basket, Kobe Bryant, tifa anche lui gli azzurri di Prandelli

Dovrebbe essere 2-1! Bella prova @FinallyMario #ForzaAzzurri — Kobe Bryant (@kobebryant) 14 Giugno 2014

55' Contatto tra Gerraard e Paletta in aera di rigore, ma è il giocatore inglese che cerca il contatto, quindi giustamente Kuipers, non fischia nulla

54' reazione di grande orgoglio per gli inglesi

49'' BALOTELLI GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL, CANDREVA SERVE UN BELLISSIMO PALLONE AL GIOCATORE ROSSONERO CHE DI TESTA TROVA LA RETE DEL VANTAGGIO

48' Sturridge con il sinistro arriva alla conclusione ma Sirigu c'è

46' Fuorigioco di Balotelli

45' Balotelli va incontro a Candreva ma sbaglia il passaggio

INIZIA IL SECONDO TEMPO, rimessa in zona offensiva per gli inglesi

00:57 Un po' di immagini direttamente da Manus

Lo splendido gol di Claudio Marchisio

Sturridge festeggia il gol del pareggio..

00:52 E' proprio vero che il calcio unisce tutti quanti..

finisce il primo, 1-1. Un primo tempo ricco di emozioni.Meglio l' Italia in questi 45 minuti, soprattutto nelle azioni da fermo. 60% di possesso palla per gli azzurri

47' PALO DI CANDREVA che calcia di destro e colpisce il palo

46' JAGIELKA SALVA L' INGHILTERRA, CHE PARA SULLA LINEA IL PALLONETTO DI MARIO BALOTELLI

45' Saranno due minuti di recupero

44' Darmian si libra e prova la conclusione, palla alta,ma buon azione per il giovane azzurro

43' Candreva questa sera non sta azzeccando un cross, altro passaggio sbagliato

Intanto un assitente dell'inghilterra in panchina ha avuto un mancamento ed è stato portato fuori in barella

36' GOOL INGHILTERRA che pareggia subito i conti con STURRIDGE. palla di Sterling per Rooney, cross in mezzo per Sturridge che non sbaglia a due passi da Sirigu

34' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOL MARCHISIO, che incrocia ,la tiene bassa e l' Italia passa in vantaggio.

32' Buona opportunità per gli azzurri, Darmian mete una palla interessante per Balotelli ma non riesce a trovare la porta.

30' L'italia sta facendo la partita, ma l' Inghilterra ha avuto le uniche occasioni per passare in vantaggio.

Direttamente da manaus, Giorgio Chiellini

26' ANtonio Candreva ci riprova ma non trova la porta

25' Sirigu esce in due tempi sul corner di Baines.

24' SALVATAGGIO MIRACOLOSO DO BARZAGLI, PRIMA VERA PALLA GOL PER GLI INGLESI. Welbeck salta secco un Paletta in difficoltà e crossa, ma è decisivo l'intervento in allungo del difensore juventino.

22' Balotelli prova il tiro, ma non trova la porta, comunque è stato pericoloso.

20' Le due squadre giocano con un ritmo molto blando, sentono il caldo, la temperatura si aggira intorno ai 27 gradi

18' Candreva ci prova, il portiere inglese reinvia male ma nessuno dei nostri era lì. Peccato.

Anche a Venezia sono in clima partita..

16' Ancora un altro cross centrato per Candreva, Hart para.

15' Ancora in difficoltà Paletta, saltato da Sturridge, poi Sirigu blocca il cross del partner di Suarez a Liverpool

13' Siamo saliti con tutti e due i laterali, azione prolungata per l' Italia che poi con Candreva prova il cross ma è troppo centrato, facile parata per il portiere inglese

10' Pirlo ci riprova ma questa volta Hart capisce tutto e para

direttaente dal Brasile..

7' JOHNSON tocca la palla con il braccio ma attaccato al corpo, niente calcio di rigore

5' Pirlo cerca l'imbucata, ma Balotelli gli era venuto in contro,malinteso e palla fuori

4' Altra conclusione da fuori, stavolta di Henderson. Bravo Sirigu nel suo primo intervento

3' PALLA GOL PER GLI INGLESI, CON STERLING CHE PER POCHI CENTIMETRI NON TROVA IL GOL. Paura per la nostra difesa

2' L'inghilterra pressa alto, Balotelli sbaglia il passaggio per Marchisio

1' Cerchiamo subito di giocare in profondità, palla troppo lunga per Darmian

1' Inizia il match, prima pallone con De Rossi

23:55 Il nostro inno, l' inno di Mameli.

23:54 E l' ora dell' Inno Inglese God Save the Queen

23:53 Le squadre fanno il loro ingresso in campo

23:51 Le squadre sono nel tunnel, trs poco faranno il loro ingresso in campo. Sguardi concentrati,

23:50 E' il momento di ritrovare fiducia,tra dieci minuti inizierà il nostro mondiale. Restate con noi

23:42 Con l' assenza di Buffon, sarà Andrea Pirlo il capitano della nazionale, almeno per questa sera. Il centrocampista juventino che ha disputato un'altra grande stagione quello del Brasile sarà il suo ultimo mondiale.

23:35 "La vita è bellissima e non sarà una partita saltata o un altro mondiale saltato a farmi cambiare idea! Forza grande Salvatore (Sirigu, ndr), forza magici ragazzi... Forza Italia, mio grande amore!!!". Parole del capitano Gigi Buffon che questa sera non scenderà in campo.

23:32 "Italiani. Qualunque squadra voi tifiate, oggi c'è solo la squadra azzurra!". A poche ore dalla sfida all'Inghilterra, Mario Balotelli suona la carica su Twitter. L'attaccante dell'Italia nel cinguettio sprona i suoi follower a compattarsi e a tifare per gli azzurri di Prandelli nell'esordio del Mondiale in Brasile: "Odio, gelosia, disprezzo, mettiamolo da parte e stiamo tutti uniti!".

ITALIANI. Qualunque squadra voi tifiate, oggi c'è solo la squadra azzurra! Odio,gelosia,disprezzo, mettiamolo da parte e stiamo TUTTI uniti! — Mario Balotelli (@FinallyMario) 14 Giugno 2014

23:29 Durante il match non ci sarà bisogno dei time outa, come è possibile al Mondiale in caso di condizioni climatiche pericolose per i giocatori. Da regolamento, è stato il medico della Fifa a decidere un’ora e mezzo prima della partita. A Manaus la temperatura è di 31 gradi, l’umidità del 50 per cento, e non è stata superata dunque quella che la Fifa considera la soglia di rischio.

23:24 nel Gruppo D degli Azzurri, la Costa Rica batte a sopresa l'Uruguay 3-1 in rimonta grazie alle reti di Campbell, Duarte e Urena. Inutile il rigore del vantaggio celeste trasformato da Cavani

23:20 Quattro anni fa c’era un po’ di azzurro nel destino di Marco Verratti. L’Italia era appena uscita dal disastro del Mondiale in Sudafrica, e lui esordiva con la maglia della nazionale: era però quella dell’Under 19. Quattro anni più tardi, il ‘piccolo principe’ è pronto ad un altro esordio. Può essere il suo mondiale. 22 anni, gioiellino del PSG semifinalista in Champions League,Spensierato e incosciente, come ha detto il ct della generazione di nuovi azzurri. Ma già con la freddezza di un veterano. Come dire, il mondo nelle sue mani.

23:15 Le formazioni ufficiali di Italia-Inghilterra, match valido per il Gruppo D dei Mondiali 2014. Ecco le scelte di Prandelli e Hodgson.

Inghilterra (4-2-3-1): Hart, Johnson, Jagielka, Cahill, Baines, Gerrard, Henderson, Welbeck, Rooney, Sterling, Sturridge. Allenatore: Hodgson

Italia (4-1-4-1): Sirigu, Darmian, Barzagli, Paletta, Chiellini, De Rossi, Candreva, Verratti, Pirlo,Marchisio, Balotelli. Allenatore: Prandelli

23:08 Gli italiani con il cuore sono in Brasile, ma fisicamente sono nelle varie piazze italiane davanti ai tanti teleschermi. Qa siamo in Corso bueno aires, a Milano

23:05 Un falso allarme bomba ha obbligato le autorità a recintare una zona dell’Arena Amazonia di Manaos, prima della partita tra Italia ed Inghilterra. Dopo aver circondato la zona, le autorità hanno svolto una ispezione di routine senza constatare nessuna irregolarità. Lo stadio amazzonico ospiterà altre partite del Mondiale: Camerun-Croazia, Stati Uniti-Portogallo e Honduras-Svizzera.

22:59 L'ultimo confronto con l' Inghilterra è stato l' europeo del 2012, finita dopo 120' di gioco e nove tiri dal dischetto, l'Italia che usci vittoria per 4-2 dopo i rigori(vedi la sequenza) con la segnatura decisiva giunta grazie a Diamanti. Strada spianata dopo una parata di Buffon su Cole al quarto tentativo inglese.

22:36. Folla di Tifosi vicino al pullman che porterà gli Azzurri allo stadio per l'atteso debutto questa sera.

22:30 - - L'atteso momento è arrivato. L'Italia questa sera fa il suo esordio nei Mondiali 2014 a Manaus, contro l'Inghilterra allenata dal ex ct nerazzurro Roy Hodgson. Le due squadre giocano alle ore 18.00 locali, nell'Arena da Amazonia di Manaus, in piena foresta Amazzonica , alle 24:00 ora italiana. Subito una sfida che può risultare decisiva per le sorti del Gruppo D: battere i Tre Leoni consentirebbe agli Azzurri di guardare alle successive partite contro Costa Rica e Uruguay con maggiore tranquillità. Seguiremo Italia - Inghilterra in diretta.

22.20 - L'ultimo dubbio riguarda l'unico su cui non ci sono dubbi: Gigi Buffon - Sono le 3 in Italia, le 20.45 all’Arena Amazonia, quando Prandelli conferma: «Buffon ha dovuto lasciare l’allenamento prima della fine per colpa di una distorsione. Sta già facendo le terapie, valuteremo nelle prossime ore Buffon il capitano è in forte dubbio, se non ce la farà questa sera contro l’Inghilterra dovrebbe essere sostituito da Sirigu, che non è fisicamente al top. Quindi potrebbe esordire Perin , ipotesi, lasciateci dire, davvero clamorosa. Prandelli spiega: "Vediamo, vediamo, il dubbio c’è, in questo momento non siamo molto fortunati"

Prandelli ha deciso: schiererà la sua squadra col 4-1-4-1. Capitan Buffon tra i pali (se recupera), quindi la coppia bianconera Barzagli-Paletta (preferito a Bonucci) al centro della difesa. Darmian confermato sulla destra, con lo spostamento di Chiellini sulla sinistra. De Rossi giocherà davanti al pacchetto arretrato, pronto a diventare il terzo di difesa in caso di necessità. Il ct azzurro punta sul doppio play: Pirlo e Verratti insieme, fantasia e qualità.. Partiranno larghi Candreva e Marchisio, a supporto dell' l’unica punta pura, Balotelli.

22:10 - In conferenza stampa Prandelli avvisa l'Inghilterra “L'Italia vuole vincere”- Il ct azzurro parla alla vigilia dell'esordio del Mondiale:". L'Inghilterra è forte e ha attaccanti pericolosi ma noi ce la giocheremo e di sicuro scenderemo in campo per vincere. Il caldo? Abbiamo trovato la temperatura che ci aspettavamo. Possiamo toglierci tante soddisfazioni. Ottimismo? Ci deve essere sempre».. Seduto al fianco di Prandelli in conferenza stampa. era presente anche Candreva che esordisce per la prima volta in una competizione mondiale: “La partita più importante della mia carriera. Sarà una serata particolare anche se per ora sto vivendo la vigilia in modo tranquillo. Lo stadio è molto bello, l'impressione è ottima. Il campo da gioco anche è in ottime condizioni. Il clima? Abbiamo fatto una piccola preparazione per arrivare qui e non subire troppo queste condizioni meteo. L'umidità è alta ma lo sapevamo. Quando giochi partite come quella contro l'Inghilterra all'umidità non stai troppo a pensare. Pensiamo alla partita che è meglio”

22:00 - Hodgson prova ad allontanare lo spauracchio azzurro - L'Inghilterra non batte l'Italia in una gara ufficiale dal 1977 ma il ct non teme la tradizione negativa: "Non battiamo l'Italia da tanti anni? Domani si gioca il presente, non il passato o la storia. Ci siamo preparati bene, anche a sopportare questa umidita'. Il campo è in buone condizioni, non ci saranno problemi. Sono fiducioso anche se so che l'Italia è una ottima squadra con tanti bravi giocatori". Hodgson non vuole dare dei limiti alla sua squadra: ''Se possiamo vincere la coppa? Tutto può succedere in un mondiale. Sarei sorpreso se un allenatore alla vigilia della sua prima partita dicesse di non avere alcuna possibilità di vincere. Il nostro obiettivo è invece quello di riuscire a vincere".

21:50 - - L’Inghilterra si presenta ai Mondiali con un volto nuovo: il Ct Hogdson ha convocato diversi giovani e questo, se da un lato potrebbe rappresentare un vantaggio per l’Italia, dall’altro potrebbe essere uno svantaggio per gli azzurri che si troveranno di fronte una squadra inedita. La Nazionale Inglese dovrebbe schierare come formazione anti-Italia un 4-2-3-1 e conta di recuperare Welbeck, attaccante dello United, cui spetterà il compito di braccare Pirlo (per fisico e generosità è ritenuto l'uomo ideale).

Il Daily Mail, intanto, svela in uno scatto gli ordini tattici dell'ex allenatore dell'Inter, che si basano su pressing asfissiante, possesso palla e ripartenze. Che sia un bluff? Chissà. Il punto debole dei Tre Leoni è rappresentato senza dubbio dalla difesa: in porta l'incerto Hart del Manchester City; da destra a sinistra Glen Johnson, Cahill, Jagielka e Baines. La coppia del Liverpool in mezzo al campo: l'eterno Gerrard e Henderson. Sulla trequarti Lallana, in ballottaggio col talentuoso Barkley, la stella Wayne Rooney e Welbeck. Il terminale offensivo sarà il pericolosissimo Sturridge, che ha disputato una stagione straordinaria con i Reds.

Probabili formazione della partita Italia - Inghilterra:

ITALIA (4-1-4-1): Buffon; Darmian, Barzagli, Paletta, Chiellini; De Rossi; Candreva, Verratti, Pirlo, Marchisio; Balotelli. All. Prandelli

Ballottaggi: Verratti-Thiago Motta (60%-40%)

Indisponibili: De Sciglio

Squalificati: nessuno

INGHILTERRA (4-2-3-1): Hart; Johnson, Cahill, Jagielka, Baines; Gerrard, Wilshere; Lallana, Rooney, Sterling; Sturridge. All. Hodgson

Ballottaggi: Wilshere-Henderson (60%-40%), Lallana-Barkley (55%-45%)

Indisponibili: nessuno

Squalificati: nessuno

21:40 - - Manaus, l’inferno amazzonico - Si giocherà a Manaus, in condizioni meteorologiche particolari. La città infatti è alle porte della foresta amazzonica. Questo comporta percentuali di umidità molto elevate, in genere sempre sui valori di 70/80%. La temperatura percepita sarà quindi elevata. Se ci saranno valori prossimi ai 28/29 gradi, i giocatori in campo ne sentiranno più di 30, con difficoltà maggiori per l’organismo specie se si deve praticare attività fisica. Manaus è un centro importante nel turismo ecologico, e una delle attrazioni più conosciute è la spiaggia di Ponta Negra, a 13 km di distanza dalla città, dove il fiume è basso e il colore scuro dell’acqua contrasta con il biancore della sabbia.

Un vero e proprio campo di patate, come testimoniato dalle foto scattate dal The Guardian. Secondo la Fifa, un problema d'illuminazione. In ogni caso, difficilmente il terreno di gioco sarà in buone condizioni, ma il match non è in discussione. Anche tutta l'area che circonda l'impianto non è stata ancora ultimata. Disagi che hanno spinto gli inglesi ad attaccare la sede di Manaus (in principio fu Hodgson a definire una "follia" giocare a ridosso della selva più estesa del globo), e gli abitanti del posto a sostenere la causa azzurra di riflesso. Sugli spalti (39.118 posti) molti più tifosi inglesi che italiani, ma il gap è annullato grazie all'appoggio assicurato dai fan brasiliani.

21:30 - Le statistiche - Gli azzurri hanno una tradizione favorevole con gli inglesi, essendo stati sconfitti in una sola occasionenel 1977 nelle qualificazioni ai mondiali. Rooney e compagni saranno motivati anche dall’esito dell’ultima sfida ufficiale disputata contro l’Italia, che li vide perdere ai rigori ai quarti di finale di Euro 2012 Dal 1933, data del primo incontro in amichevole, gli azzurri hanno incrociato le proprie strade con l’Inghilterra 24 volte e, nel conteggio complessivo, sono in vantaggio con nove vittorie contro otto. La Nazionale guidata dal 2012 da Roy Hodgson, quando l’impegno contava poco (amichevole), ci ha battuto sette volte su diciassette totali. Cinque le nostre vittorie. Al Mondiale c’è un unico precedente. A nostro vantaggio. Nella Finale per il terzo e quarto posto di Italia ’90, gli azzurri di Azeglio Vicini ebbero la meglio per 2 a 1 (gol di Baggio, Schillaci su rigore e David Platt).

Nei 7 incontri ufficiali che si sono svolti tra Inghilterra e Italia, gli azzurri hanno ottenuto 4 successi, 2 pareggi e una sola sconfitta, segnando 6 gol e subendone 3.Molte le amichevoli disputate tra queste due nazionali, ben 17, di cui addirittura 11 antecedenti al primo incontro ufficiale. Nelle gare senza posta in palio l’Inghilterra ha uno score nettamente migliore: per ben 7 volte gli inglesi hanno ottenuto la vittoria, a fronte di 5 pareggi e 5 successi degli azzurri. In tutto le reti messe a segno sono 48, 27 per gli anglosassoni e 21 per i ragazzi del Bel Paese. Sommando i numeri delle partite ufficiali e delle amichevole il saldo è il seguente: in un totale di 24 gare disputate, l’Italia ha avuto la meglio in 9 occasioni, soccombendo in 8 sfide e pareggiandone 6. I gol realizzati sono in tutto 57, 30 dagli inglesi e 27 dagli italiani.

Sarà l'olandese Bjorn Kuipers ad arbitrare sabato Inghilterra-Italia, gara inaugurale degli azzurri al Mondiale brasiliano. Il direttore di gara orange sarà assistito dai connazionali Sander Van Roekel ed Erwin Zeinstra. Quarto uomo il guatemalteco Walter Lopez. L'arbitro olandese è stato il direttore di gara dell'ultima finale di Champions League, il derby tra Real Madrid e Atletico Madrid disputata a Lisbona il 24 maggio e vinta dai 'blancos' di Carlo Ancelotti per 4 a 1 al termine dei tempi supplementari.