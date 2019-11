Diretta Germania - Portogallo, risultato live Mondiali 2014

92' - finisce il match. Germania batte Portogallo per 4 a 0. Tripletta di Muller e gol di Hummels.

91' - Ronaldo si risveglia, bolide da punizione respinto da Neuer.

90' - ci saranno 2' di recupero.

88' - Germania che sta spegnendo lentamente la partita, ormai è una debacle per il Portogallo.

82' - intanto Ronaldo ha provato a sorprendere Neuer con una rasoterra che termina sul fondo.

81' - entra Podolski, standing ovation per Muller, che esce.

78' - MULLER! 4 A 0! PALLONE IN MEZZO DI SCHURRLE, PATRICIO RESPINGE CORTO, DA RAPINATORE DELL'AREA ARRIVA MULLER PER LA TRIPLETTA!

74' - tiro di Nani respinto da Neuer, sulla ribattuta viene atterrato Eder, presunto rigore non assegnato dall'arbitro.

72' - cambio nella Germania, in un contrasto si fa male Hummels, entra al suo posto Mustafi, il sampdoriano fa il suo esordio al Mondiale.

70' - tentano l'uno due Lahm e Schurrle ma Patricio capisce tutto e anticipa il capitano tedesco.

69' - vicina al pker in contropiede la Germania, Schurrle serve Gotze che tira ma la conclusione è deviata in angolo.

68' - Schurlle si era trovato con il pallone davanti a Patricio, ma è stato anticipatp dallo stesso portiere. Sul capovolgimento azione arrembante del Portogallo che guardagna un corner.

65' - Coentrao esce disperato dal campo, forse una strappo all'adduttore, il suo Mondiale potrebbe finire qui. Entra al suo posto Andrè Almeida.

63' - cambio nella Germania, fuori Ozil, che l'ha presa tutt'altro che bene, dentro Schurlle

61' - punizione che sbatte addosso a Mertesacker, intanto Ronaldo viene beccato da alcuni tifosi con dei fischi.

60' - punizione per il Portgallo, può far male Ronaldo.

51' - lanciato in profondità Ozil che davanti a Patricio non è incisivo, para con i piedi il portiere, arriva di testa Muller ma la palla va alta.

50' - Germania che controlla il gioco, possesso palla per risparmiare energie.

E' ricominciato il secondo tempo, con Ricardo Costa al posto di Miguel Veloso.

Rientrano i giocatori in campo, ma ancora non si vede Ronaldo.

47' - fischia Mazic, in vantaggio di 3 gol a 0 la Germania, il Portogallo rischia seriamente la goleada, tra poco il secondo tempo.

47' - ancora di testa Eder, pallone alto.

46' - RETE ANCORA DI MULLER! CARAMBOLA IN MEZZO, IL PALLONE E' TRA I PIEDI DI MULLER CHE NON FALLISCE! SPETTACOLARE PRIMO TEMPO DEL GIOCATORE DEL BAYERN! PORTOGALLO A TERRA!

42' - pallone in mezzo di Muller, arriva Gotze ma il suo tiro è smorzato da un difensore portoghese.

41' - arriva al volo Gotze, non la tiene bassa, la palla va alta.

41' - punizione di Kroos deviata, angolo per la Germania.

39' - si mette male, malissimo per il Portogallo.

37' - ROSSO PER PEPE! ESPULSO PEPE PER UN FALLO DUBBIO SU MULLER, E PER UNA REAZIONE DI PEPE. Fallo dubbio, Muller ha sicuramente accentuato la caduta, non l'ha presa bene Pepe, che reagisce in modo spropositato.

36' - Portogallo vicino all'1 a 2, ma Moutinho, pensando che fosse fuorigioco tira male, sul conseguente angolo colpo di testa alto di Eder.

31' - clamorosa azione, Ozil serve Gotze in area che tira ma il suo tiro è deviato da Pereira, Germania vicinissima al raddoppio... CHE TROVA CON HUMMELS IN ANGOLO!!! RADDOPPIO TEDESCO! TRAMORITITO IL PORTOGALLO!

27' - primo cambio, dentro Eder, fuori appunto Almeida, inizio sfortunato di mondiale per il giocatore del Besiktas.

27' - il contrasto è stato con Hummels, esce dal campo, molto probabilmente una sostituzione, si teme uno stiramento o uno strappo.

27' - pallone messo fuori, è fermo Hugo Almeida.

25' - gran tiro di Nani, rientra dalla fascia destra e conclude, pallone di poco alto, si risveglia il Portogallo.

20' - il Portogallo tenta di scardinare la difesa della Germania, ma con scarsi risultati, possesso insistito della squadra di Low.

17' - tedeschi che controllano la partita, per ora il Portogallo è ancora scosso dal gol del vantaggio, firmato Muller.

Nonostante le azioni create dal Portogallo è la Germania che si porta in vantaggio, ora sara veemente la reazione di Ronaldo e Co.

11' - MULLER!!! RETE! GERMANIA IN VANTAGGIO, INTUISCE MA NON PUO' NULLA PATRICIO! 1 A 0!

10' - RIGORE PER LA GERMANIA, A TERRA GOTZE!

8' - pericolosissimo il Portogallo, con Ronaldo che da posizione defilata tenta il tiro che Neuer che respinge, sul capovolgimento Patricio sbaglia il rinvio ma Khedira non sfrutta.

6'- tenta Ronaldo dalla distanza, tiro che termina molto alto, vuole essere subito protagonista il numero 7!

5' - contropiede del Portogallo, Ronaldo serve in profondità Almeida ma non è incisivo davanti a Neuer.

4' - entra in area Gotze ma si incarta favorendo il recupero dei centrali portoghesi.

2' - cross di Boateng, libera la difesa portoghese, comincia forte la Germania che conquista un angolo.

1' - si comincia, è cominciata Germania-Portogallo!

17.57 - Ora è la volta dell'inno portoghese!

17.55 - Le squadre stanno entrando in campo! Si comincia con l'inno tedesco.

17.48 - Pochi istanti all'inizio di Germania-Portogallo, gremito lo stadio di Salvador!

17.30 - Il Portogallo invece risponde così: Patricio, Pereira, Alves, Pepe, Coentrao, Moutinho, Meireles, Veloso, Nani, Almeida, Ronaldo.

17.27 - Le due squadre sono in campo ad effettuare il riscaldamento. La Germania si schiera così: Neuer,Howedes, Hummels, Mertesaker, Boateng, Lahm, Khedira, Kroos, Muller, Gotze, Ozil.

17.00 - Buon pomeriggio e benvenuti alla diretta di Germania - Portogallo (inizio ore 18:00).

All’Arena Fonte Nova di Salvador, anche Germania e Portogallo faranno il loro esordio al Mondiale. Per i portoghesi ci sarà Cristiano Ronaldo, placando la preoccupazione dei suoi tifosi. Il Pallone d’Oro, leader indiscusso, cercherà di portare sulle spalle la squadra, e le aspettative di una nazione intera, memore ancora del Mondiale 2006, svolto proprio in Germania, dove la squadra dei vari Figo, Deco e Pauleta, arrivò in semifinale, fermata solo dalla Francia. Ora però, Cristiano Ronaldo può far veramente la differenza, ginocchio permettendo. “Volevo arrivare senza dolori a questo evento” spiega il ragazzo di Madeira, “ci ho convissuto per tutta la stagione, ma sono cose che fanno parte del mestiere. Non mi sono fermato in altre occasioni, figuratevi ora”. Non ha dubbi che la sua squadra possa giocarsela alla pari con la Germania: “Il mondiale è un torneo apertissimo, e sono sicuro che questa squadra possa battere la Germania”. Nonostante l’ottimismo di Ronaldo, Bento ha alcuni nodi da sciogliere. E’ un rebus capire chi sara il centravanti, tra Eder, Postiga e Almeida. “Durante le qualificazioni ho schierato Almeida, ci penserò, non è un problema della partita, è un problema di analisi tecnica”.

16.50 - Il ct Paulo Bento durante tutta la sua gestione ha voluto plasmare una squadra che possa girare intorno al fuoriclasse del Real Madrid. L’unico “italiano” presente nei 23, è il laziale Helder Postiga. Ovviamente in patria non sono state gradite alcune scelte del ct, come le esclusioni dell’interista Rolando e di Quaresma, che dopo un periodo con molte ombre e poche luci all’Inter è rinato con la maglia del Porto.

16.40 - La Germania è stata da sempre una nazionale che ha fatto strada in Coppa del Mondo, partecipante in tutte la edizioni, tranne quella inaugurale del 1930 e del 1950, scossa ancora dalla seconda guerra mondiale. Un trionfo internazionale manca però dal 1996, grazie al golden gol di Bierhoff a Wembley. La squadra, che è nelle mani di Low dal 2006, ha colto, sotto la sue gestione, un secondo posto ad Euro 2008 e il terzo del successivo, ed anche nel Mondiale 2010 si è classificata terza.

16.30 - I teutonici sono una squadra giovane, ringiovanita delle scelte del suo tecnico, pochi i senatori rimasti, tra cui Lahm, Mertesacker e il leggendario Miro Klose, che ha superato, in termini di gol, il grande Gerd Muller. Sicuramente l’assenza di uno come Marco Reus non è cosa di poco conto, al suo posto è stato richiamato il sampdoriano Mustafi. Non ci sono molti dubbi per quanto riguarda lo schieramento tedesco, il 4-2-3-1 è ormai il modulo scelto da Low incentrato sul gioco sugli esterni, e due mediani davanti la difesa. Molto probabilmente Miro Klose partirà dalla panchina, al suo posto Ozil nelle vesti di falso 9. Ritorna in porta anche Manuel Neuer, dopo l’infortunio alla spalla, che lo aveva messo a rischio non partecipazione al Mondiale: “Ora sto bene, dovremo fare attenzione a Ronaldo, è uno dei più forti del mondo”. Il commissario tecnico ha svolto, fino ad ora, allenamenti sempre a porte chiuse, non vuole far vedere come sta preparando la sfida contro i porghesi. “Abbiamo grandi qualità, sarà difficile batterci, faremo strada.”

16.20 - Pochi dubbi per Bento. Il rientro di Pepe, in campo nell'ultima amichevole contro l'Irlanda, rende meno difficili le scelte nel reparto arretrato. Qualche preoccupazione per la zona centrale. Se sui palloni alti Pepe e Bruno Alves forniscono buone garanzie, meno sul fronte rapidità. La Germania non concede punti di riferimento e basa il suo gioco su un possesso palla in stile Bayern, senza punte vere. In mezzo al campo, in casa Portogallo, il leader è J.Moutinho. All'ala C.Ronaldo, padrone della scena, e Nani, uomo mercato in cerca di riscatto dopo una deludente stagione a Manchester.

16.10 - Non un grande rapporto quello del Portogallo con la Germania. Nelle recenti manifestazioni diverse le sfide tra le due sqaudre. A uscire con le ossa rotte sempre il Portogallo, prima nella finalina mondiale del 2006 e poi per due volte all'Europe, nel 2008 e nel 2012.

16.00 - Una partita, Germania - Portogallo, dai contorni definiti. A controllare il gioco senza dubbio l'undici di Loew, con il Portogallo chiamato ad attendere per spingere poi in contropiede, La velocità di Ronaldo e Nani per spaccare la partita. Sfida delicata che potrebbe già indirizzare le sorti di un girone di ferro. A completare il raggruppamento Stati Uniti e Ghana, in campo questa sera alle 24.

15.50 - Come detto Miroslav Klose partirà dalla panchina. Obiettivo dichiarato per l'attaccante della Lazio il record di gol di Ronaldo. 15 le reti messe a segno dal brasiliano, campione nel '94, quando però non scese in campo, e nel '02. Nella rassegna di Corea e Giappone andò a segno addirittura 8 volte, 2 in finale proprio contro la Germania. Klose parte da quota 14, traguardo alla portata.