Mondiali, la prima tripletta è di Muller

La Germania ha presentato oggi le sue carte nei Mondiali in Brasile e ha lasciato il segno con un perentorio 4-0 al Portogallo di Cristiano Ronaldo, in campo dal primo minuto. Troppo forte fisicamente e organizzata la Germania per la squadra portoghese, che si affidava quasi esclusivamente alle azioni personali e alle punizioni di CR7.

L'arbitro è stato criticato per l'espulsione di Pepe, che una volta di più non ha resistito e dopo aver atterrato Muller con una manata è andato a dirgli qualcosa. L'arbitro ha ritenuto di espelerlo e a quel punto, sotto di due gol e in dieci uomini, la partita del Portogallo è terminata. Non era ancora finito il secondo tempo.

Tripetta per Thomas Muller, un cardine di questa squadra e del Bayern. Il primo su rigore, il secondo di potenza e l'ultimo di rapina, con queste tre reti si porta in testa alla classifica marcatori davanti a Neymar, Van Persie, Benzema e Robben.

Dopo pochi minuti e un'occasione per Cristiano Ronaldo respinta dal portiere, la Germania monta un'azione rapida e Gotze viene atterrato in area: Muller porta in vantaggio i suoi su rigore.

Nel secondo gol la difesa portoghese ci mette del suo, e Muller è velocissimo a sparare col sinistro.

Muller Capocannoniere?

Diamo un'occhiata alle quote per il capocannoniere di Brasile 2014: Neymar è il favorito secondo Betfair (6.5) davanti a Messi (8), Van Persie (9) e Benzema (10). La quota di Muller è crolata dopo la doppietta di oggi e viene pagato 4.5. Robben nonostante la doppietta rimane lontano a 17.