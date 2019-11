Live Colombia - Costa d’Avorio, Mondiali 2014 in diretta

94' - Partita finita! Vince la Colombia! Vince 2-1 e vola in testa al Gruppo C! Grande partita dei cafeteros che battono la Costa d'Avorio con i gol di James e Quintero. Inutile il gol seppur bellissimo di Gervinho. Simone Gamberini vi ringrazia per aver seguito su Vavel.com la diretta live della partita e vi invita a seguire le prossime partite dei Mondiali con noi

93' - Occasione per la Costa d'Avorio! Primo errore di Yepes e Drogba quasi ne approfitta. Bravo opina a capire tutto

90' - Saranno 4 i minuti di recupero. Probabilmente ne serviva almeno uno in più

89' - Ammonito Tiotè nella Costa d'Avorio

89' - Quintero prova il tiro dalla metà campo, Barry salva con qualche difficoltà

88' - Yepes ce la fa e torna a dominare in area di rigore. Centesima presenza con la maglia della nazionale da incorniciare

86' - Yepes si è infortunato ma la

ha finito i cambi. Vediamo se riuscirà a stringere i denti e continuare

85' - Palla gol in riaprtenza per la Costa d'Avorio. Kalou da solo tira malissimo e regala il pallone ad Ospina

84' - Tiro di testa in torsione di Bolly. Palla alta

83' - Pressing disperato della Costa d'Avorio che però non trova l'ultimo passaggio

79' - Cambio nella Colombia: esce Aguilar ed enta Mejia

76' - Ammonito Yaya Tourè per un fallo su Quintero

76' - La Costa d'Avorio ci prova: Drogba prende in mano la squadra e preoccupa la difesa cafetera

75' - Non ci si ferma più! Cuadrado prova la conclusione ma Barry blocca. Pessimo primo tempo, spettacolare la ripresa

74' - GOOOOOOL DELLA COSTA D'AVORIO!!! GERVINHO! Un gol bellissimo, un'azione personale fantastica. Gara riaperta!

73' - Cambio nella Costa d'Avorio: entra Bolly ed esce Serey

72' - Cambio nella Colombia: esce Armero ed entra Arias

69' - GOOOOOOL DELLA COLOMBIA! JUAN FERNANDO QUINTERO! Palla rubata da Rodriguez e perla di QUintero. Raddoppio Colombia!

68' - Punizione battuta male da Yaya Toure. Poi tira Aurier ed impegna Barry

66' - Punizione pericolosa per la Kalou) conquistata da Drogba. Intanto cambio: esce Gradel ed entra Kalou

63' - GOOOOOOOOL DELLA COLOMBIA!!!! JAMES RODRIGUEZ di testa! Corner di Cuadrado e testa incente di James. Partita sbloccata dai due simboli della Colombia. Vantaggio meritato

61' - Colombia che dopo l'ingresso di Quintero ha cambiato marcia. Cuadrado si sta esaltando, bella partita finalmente

60' - Cambio nella Costa d'Avorio: entra finalmente Didier Drogba. Esce Bony

59' - OCCASIONE PER LA COLOMBIA! Palo di Cuadrado! Dribbling da urlo del laterale della Fiorentina che scarica da posizione impossibile un destro che troav la parata di Barry e poi il palo

57' - Ancora Costa d'Avorio in avanti con Gradel che sfrutta un brutto stop di Armero ma sprecail pallone in area

56' - Occasione per la Costa d'Avorio! Lancio ottimo di Yaya Tourè per Bony che prova la rovesciata da pochi metri ciccando il pallone. Grossa occasione, la migliore per la Costa d'Avorio

54' - Giallo per Zokora per un fallo su Cuadrado

53' - Cambio nella Colombia: Esce un deludente Ibarbo ed entra Quinter

52' - Punizine di Yaya Tourè che non esce di molto ma era lenta e facilmente parabile per Ospina

50' - Risponde dall'altra parte Cuadrado che prova a fare la differenza sulla destra. Squadre più lunghe

49' - Gervinho è entrato bene in questa ripresa e prova dribbling e giocate notevoli spesso eccedendo

48' - La partita sembra tenersi sugli standard del primo tempo

47' - Nessun cambio all'intervallo

46' - Si Ricomincai! Via alla ripresa, il primo pallone lo gioca la Colombia

INTERVALLO - Squadre in ritardo. Tra poco si ricomincia con la diretta live di Colombia - Costa d'Avorio

INTERVALLO - Finisce in parità un bruttissimo primo tempo. Troppo confusionarie le due squadre che non riescono praticamente mai a rendersi pericolose. L'unica vera chance ce l'ha avuta Teo Gutierrez che si è divorato il gol del vantaggio. Giocano bene le squadre in velocità ma nell'ultimo passaggio sono entrambe imprecise. Risultato giusto. A tra poco per il secondo tempo di Colombia - Costa d'Avorio, sempre qui in diretta live su Vavel.com

44' - Costa d'Avorio adesso più brillante ma anche gli elefanti faticano a trovare la conclusione

42' - Partita che non trova un punto di svolta. La Colombia ci prova ma non riesce a graffiare

39' Squadre più lunghe adesso. Ne beneficia lo spettacolo

36' - Costa d'Avorio che negli ultimi minuti sembra più audace. La Colombia però trova maggiori spazi in ripartenza

33 - Ancora avanti la Colombia cross lungo di Cuadrado e colpo di testa fuori misura di Yepes. Intanto Yaya Tourè zoppica vistosamente

31' - Prima vera occasione anche per la Costa d'Avorio. Aurier costringe Ospina ad una grande parata

27' - CHE OCCASIONE PER LA COLOMBIA! Cuadrado apre per James che crossa in mezzo dove Teo Gutierrez si divora da due metri la palla del vantaggio! Teo Gutierrez ha calciato malissimo ma che occasione sprecata per la Colombia!

24' - Primo tiro della Costa d'Avorio: Tiotè ci prova dalla distanza ma non trova la porta. Tiro alto

21' - Uscita importante del portiere Barry su un calcio d'angolo pericoloso per la Colombia. Meglio sicuramente la cafetera in questo primo tempo

20' - In questi primi venti minuti di gioco ci ha provato senz'altro di più la Colombia che attacca con costanza ma senza trovare alcun risultato

17' - Tiro inutile dalla distanza di Sanchez che regala la palla a portiere avversario Barry

16' - Accelerazione paurosa di Cuadrado sulla destra che però non trova Gutierrez dentro l'area

14' - Tanti errori di precisione nei passaggi della Colombia. Dopo Gutierrez e Cuadrado anche James sbaglia un passaggio importante

12' - Occasione per la Colombia che spreca un contropiede con Teo Gutierrez

10' - Funziona la diga colombiana formata da Sanchez e Aguilar che interrompono i contropiedi ivoriani

9' - Primi attacchi anche della Costa d'Avorio che prova a punire senza successo in velocità con Gervinho

8' - La Colombia sembra provare a fare la partita e gioca di più in attacco

6' - Primo affondo della Colombia che ci prova con Teo Gutierrez il quale non centra la porta con un tiro dal limite

5' - Partita ancora bloccata, mancano le occasioni da gol in questo avvio

2' - Inizio a ritmi lenti, le squadre si studiano

1' - Si comincia! Comincia la diretta live di Colombia - Costa d'Avorio

17:59 - Lacrime per Sarsey della Costa d'Avorio, titolare confermato, durante l'inno nazionale. Grande emozione per il giocatore del Basilea

17:59 - è tutto pronto pronto per il cacio d'inizio. Colombia e Costa d'Avorio si stanno schierando in campo

17:57 - Suona anche l'inno ivoriano. Decisamente inferiore il numero di tifosi al seguito per gli elefanti d'Africa

17:56 - Suona l'inno colombiano, si fanno sentire i tantissimi tifosi cafeteros giunti a Brasilia

17:50 - Squadre nel tunnel degli spogliatoi, tra poco gli inni nazionali

17:45 - Le squadre stanno ultimando il riscaldamento; tra circa un quarto d'ora comincia la diretta live di Colombia - Costa d'Avorio

17:20 - Confermata la formazione della Colombia; stesso undici della partita contro la Grecia con Sanchez preferito a Guarin. Nella Costa d'Avorio gioca Bony

16:45 – Buonasera e benvenuti alla diretta live di Colombia - Costa d’Avorio (inizio ore 18:00), partita valida per il Gruppo C dei Mondiali 2014 in cui ci si gioca una grandissima fetta di qualificazione e di primato nel girone. Così come per la partita contro la Grecia, la Colombia non ha mai affrontato la Costa d’Avorio.

Ecco le probabili formazioni: COLOMBIA (4-2-3-1): Ospina; Zuniga, Zapata, Yepes, Armero; Aguilar, Guarin; Cuadrado, J. Rodriguez, Ibarbo; Gutierrez. All: Pekerman.

COSTA D'AVORIO (4-2-3-1): Barry; Aurier, Zokora, Bamba, Boka; Tioté, Serey; Gervinho, Yaya Touré, Kalou; Drogba.

16.30 - La gara d’esordio per la Colombia è stato un totale successo ai danni di una Grecia che non è sembrata all’altezza né dell’avversario né della competizione. Dopo un avvio lampo in cui è arrivato il gol di Armero su delizioso suggerimento della coppia Rodriguez-Cuadrado, i cafeteros hanno gestito il risultato nella prima frazione di gioco per poi chiudere i conti nella ripresa. James Rodriguez e Cuadrado sono stati i migliori in campo nella partita contro la Grecia dimostrando una qualità tecnica superiore alla media che, abbinata ad una migliore condizione fisica (Cuadrado nel finale è apparso piuttosto stanco), potrebbe risultare letale anche per la Costa d’Avorio. Un’ottima partita è stata disputata anche dai centrocampisti Aguilar e Sanchez, vere incognite (per chi non li conosceva prima) dell’undici titolare cafetero. Sanchez è il solito giocatore abile in marcatura che non fa respirare il portatore di palla mentre Aguilar è più tecnico e aiuta sia i trequartisti che il suo collega a centrocampo.

16.20 - Una Colombia così forte non la si vedeva da tantissimo tempo, probabilmente dalla Copa America 2001 quando vinse il torneo. Oggi gli uomini di Pekerman si schiereranno con il solito 4-2-3-1, modulo d’emergenza a causa dell’assenza di Falcao. La linea a 4 dietro vista contro la Grecia dà sicurezze all’allenatore argentino che quindi confermerà in blocco i 4 titolari di sei giorni fa: Zuniga, Zapata, Yepes, Armero.

16.10 - La linea mediana è quella che crea più problemi, ovviamente in senso positivo, a Pekerman che è indeciso su Guarin. Il centrocampista dell’Inter freme per il suo esordio mondiale ma l’abilità di Sanchez in marcatura potrebbe annullare il pericolo numero uno avversario: Yaya Tourè. Tuttavia è proprio Guarin il favorito per una maglia da titolare e per ulteriori notizia bisognerà attendere gli ultimissimi minuti prima dell’annuncio delle formazioni ufficiali. Davanti invece zero dubbi: Cuadrado e James larghi e Ibarbo dietro a Teo Gutierrez, così come contro la Colombia. Bacca non sta bene e non sarà della partita mentre Jackson Martinez non è apparso così in forma nello spezzone contro la Grecia.

16.00 - Anche per la Costa d’Avorio il Mondiale sembra essere cominciato al meglio. Oggi potremo seguire in diretta le azioni di una squadra che gioca meravigliosamente in verticale con una grinta da fare invidia a tante nazionali di questo Mondiale. Nella gara d’esordio gli elefanti d’Africa hanno vinto in rimonta contro un buonissimo Giappone che era passato in vantaggio in chiusura di primo tempo e sembrava avere la gara in pugno. Nella ripresa gli uomini di Lamouchi hanno reagito alla grande dimostrando gran carattere e ribaltando in appena due minuti lo svantaggio. Bony e Gervinho sono stati gli autori dei gol che hanno deciso la partita ma probabilmente vedremo solamente uno dei due partire dall’inizio.

15.50 - Anche per Lamouchi i dubbi di formazione non sono molti: Barry è il portiere titolare; Aurier, Zokora, Bamba e Boka comporranno la linea difensiva che si è comportata discretamente contro il Giappone; a centrocampo Tiotè e Sersey; sulla trequarti Gervinho, Yaya Tourè e Salomon Kalou mentre davanti c’è il ballottaggio tra Drogba e Bony con il primo favorito sull’autore del pareggio della gara scorsa.

15.40 - La partita si giocherà all’Estadio Nacional Mané Garrincha di Brasilia, già teatro di Svizzera-Ecuador nella prima giornata, partita vinta dagli elvetici per 2-1 con gol di Seferovic nel finale. Sugli spalti si prevede una schiacciante maggioranza di tifosi colombiani che erano arrivati numerosi anche a Belo Horizonte una settimana fa. Per l’occasione è stato scelto un arbitro eccellente: si tratta di Howard Webb, fischietto inglese tra i migliori al mondo.

15.30 - Grande attesa per questa partita che si prospetta una delle più interessanti di questa seconda giornata della fase a gironi. Il Live della partita dei Mondiali lo potete seguire qui su Vavel in diretta dalle ore 18.00.