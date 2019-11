Colombia - Costa D'Avorio, scontro al vertice nel gruppo C

Nel pomeriggio italiano, alle 18 per la precisione, si sfidano le due capoliste del girone C dei Mondiali, Colombia e Costa D'Avorio. Si tratta della prima sfida in assoluto tra le due squadre, che si contenderanno il primo posto nel girone. I colombiani vengono dalla netta vittoria per 3-0 contro la Grecia al debutto, il risultato più rotondo nella storia della Colombia ai Mondiali. La Costa D'Avorio, invece, nella prima partita ha superato di misura il Giappone per 2-1, dopo essere andati sotto nel punteggio.

La squadra di Pekerman dovrebbe recuperare Guarin, il centrocampista dell'Inter dovrebbe partire titolare dal primo minuto al posto di Sanchez. Nella Costa D'Avorio, invece, spazio dal primo minuto per Didier Drogba, che era partito dalla panchina nella sfida con il Giappone. Per i colombiani si tratta della terza sfida contro una squadra africana nella storia dei Mondiali, nel 1990 arrivò una sconfitta contro il Camerun, mentre nel 1998 in Francia arrivò una vittoria contro la Tunisia.

La squadra di Lamouchi, invece, ha perso i due precedenti contro squadre sudamericane ai Mondiali, prima nel 2006 contro l'Argentina, poi nel 2010 in Sudafrica contro il Brasile.



PROBABILI FORMAZIONI



COLOMBIA: Pekerman dovrebbe confermare il 4-2-3-1 visto nella prima partita contro la Grecia. Guarin è recuperato e dovrebbe partire dal primo minuto, Gutierrez sarà ancora la punta di riferimento, alle sue spalle agiranno Cuadrado, Rodriguez e Ibarbo, che tanti danni hanno causato alla retroguardia ellenica nelal prima sfida di questi mondiali. Dovrebbe essere confermato in toto anche il pacchetto difensivo, con la linea a 4 formata da Zuniga, Yepes, Zapata e Armero.





COSTA D'AVORIO: Modulo speculare anche per il ct Sabri Lamouchi, l'ex giocatore di Parma e Inter, però, dovrebbe operare qualche modifica rispetto alla prima partita. Didier Drogba, il leader della squadra africana, dovrebbe partire dal primo minuto al posto di Bony, che aveva iniziato da titolare la gara contro il Giappone. Ballottaggio in difesa tra Zokora e Kolo Tourè, con l'ex del Tottenham leggermente favorito. Confermatissimo il trio dietro la punta, composto da Yaya Tourè, Gervinho e Kalou.





La sfida si giocherà all'Estadio Nacional di Brasilia.