Live Svizzera - Francia, Mondiali 2014 in diretta

E' tutto per il momento. Grazie per aver seguito il nostro live di Svizzera-Francia. Un caro saluto da parte di Daniele Famlonga e VAVEL Italia. Alla prossima!

E' finita! Una super Francia annienta la Svizzera con il risultato di 2-5. La formazione di Deschamps ipoteca il primo posto del gruppo E. Per gli svizzeri invece ora il cammino si fa complicato. Decisive le reti di Giroud, Matuidi, Valbuena, Sissoko e Benzema. Inutili i gol elvetici firmati Xhaka e Dzemaili.

93' - Attenzione! Annullata la rete di Benzema!! Il direttore di gara non ha convalidato la rete dell'attaccante francese!! Il punteggio resta sul 5-2 per la Francia.

93' GOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLL BENZEMA!!! E CHE GOL RAGAZZI! Allo scadere l'attaccante francese trova la doppietta. Per lui è il quarto gol in due partite

90' Saranno tre i minuti di recupero

88' GOOOOLLL XHAKA! Grandissimo assist di Inler, grandissima esecuzione al volo di Xhaka che raddoppia per la Svizzera. La Francia però è avanti ancora di tre gol!

86' Ha preso coraggio la Svizzera ma ormai è troppo tardi!

82' Cambio Francia: entra Griezmann per un ottimo Valbuena

81' GOL! DZEMAILI! Punizione assegnata allo svizzero che lascia partire una grande rasoiata da distanza notevole, la barriera si apre un po' e Lloris non riesce a intervenire. La Svizzera accorcia le distanze anche se ormai la rimonta è pura utopia!

76' TRIPLA OCCASIONE FRANCIA! Prima Valbuena, poi Benzemza e Matuidi, ma Benaglio le para tutte. La Svizzera non ci sta capendo più niente!

73' GOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLL SISSOKO!!! La Francia non si ferma più! Tutto troppo facile per i francesi: Benzema serve in area Sissoko, che apre il piattone ed infila il quinto goal.

69' Cambio per Hitzfeld: esce Seferovic, al suo posto dentro Drmic

67' GOOOOOOOLLLLL BENZEMA! POKER FRANCIA! Bel lancio di Pogba che vede l'attaccante del Real in mezzo all'area. Il suo fiuto del gol non lo tradisce, 4-0. Svizzera al tappeto!

65' Occasione per la Svizzera. Mehmedi si ritrova il pallone fra i piedi in mezzo all'area, Llores però esce bene e blocca il pericolo svizzero

63' Arriva il momento di Paul Pogba. Lo juventino entra al posto di Giroud

60' OCCASIONE FRANCIA! Valbuena appoggia in area di rigore per Benzema, che calcia quasi a botta sicura, ma trova la deviazione provvidenziale di Djorou.

58' Gran botta di Dzemaili da fuori area, palla alta sopra la traversa. Mani nei capelli per il giocatore del Napoli

55' Si fa vedere Shaqiri. Il suo tiro però è debole e non impensierisce Lloris

51' Sinistro sbilenco di Seferovic. Anche l'ex giocatore della Fiorentina questa sera si è visto davvero pochissimo

49' Ha ricominciato bene la Svizzera che sembra voler guidare il gioco ma la Francia non concede spazi

47' Intanto nella Svizzera cambio tra due "napoletani": fuori Behrami, dentro Dzemaili

46' Si ricomincia, Svizzera e Francia di nuovo in campo per il secondo tempo

Bentornati all'Arena Fonte Nova di Salvador! Le squadre stanno rientrando in campo, quasi tutto pronto per la seconda frazione di gioco di Svizzera-Francia

45' + 2 Finisce qui il primo tempo. Francia in vantaggio 3-0 grazie alle reti di Giroud, Matuidi e Valbuena. Svizzera inesistente

45' + 1 Ci prova ancora Benzema, para Benaglio

45' DUE MINUTI DI RECUPERO

43' Irriconoscibile la Svizzera stasera. Benaglio evita il poker con una parata d'istinto su Valbuena

40' GOOOOOOOOLLLLLL VALBUENA! ECCO IL TRIS! Contropiede fulmineo della Francia che si lancia in avanti con Giroud, Valbuena prontissimo davanti alla porta non sbaglia

37' Lenta ora la manovra della Svizzera che non riesce a uscire fuori. Male fino a qui i tre trequartisti elvetici, Xhaka, Shaqiri e Mehmedi

33' BENAGLIO PARA! INCREDIBILE! Benzema sbatte contro Benaglio, sulla ribattuta Cabaye prende la traversa. La Francia fallisce per ora il tris

31' RIGORE PER LA FRANCIA! Grosso errore di Djourou che sgambetta Benzema in area di rigore. Penalty netto ed evitabile

30' Svizzera vicinissima al gol! Mehmedi costringe Lloris alla grande parata, ma sulla ribattuta è ancora una volta il portiere francese a negare il goal a Shaqiri. Grande occasione per gli elvetici

27' GOL ANNULLATO ALLA SVIZZERA. Xhaka la mette dentro ma l'arbitro dice che è fuorigioco, constatazione che non fa una piega. La Francia mantiene il doppio vantaggio

25' Ci prova ancora la Francia, buonissima azione della squadra di Deschamps. Destro di punta di Benzema ma Benaglio si allunga e la prende

20' Doppio vantaggio in due minuti per la Francia, doccia gelata per la Svizzera che ora si sembra persa sotto i colpi dei transalpini

18' GOOOOOOOOOLLLL 2 - 0 FRANCIA! Uno due terribile. Palla sanguinosa persa dalla Svizzera sulla trequarti: ne approfitta Benzema che lancia in area Matuidi, bravo a bucare un non perfetto Benaglio sul primo palo

17' GOOOOOOOOLLLL GIROUD!!!! Francia in vantaggio! Grandissimo colpo di testa del francese da azione di corner: palla sotto il sette, nulla da fare per Benaglio

9' Cambio nella Svizzera. Esce Von Bergen, vittima di un infortunio dopo un brutto scontro con Giroud. Lo sostituisce Philippe Senderos

6' Benzema prova il tiro a giro ma la palla finisce a lato. Prima occasione per la Francia

5' Fase di studio per le due squadre in questo avvio di partita

2' Possesso della Svizzera

1' Partiti! E' cominciata Svizzera-Francia

20.58 - Tutto pronto a Salvador de Bahia. Svizzera da sinistra verso destra e Francia da destra verso sinistra.

20.56 - E adesso tocca alla famosissima Marsigliese!

20.54 - Squadre in campo, è il momento degli inni nazionali. Si comincia con quello della Svizzera.

20.53 - Ecco le squadre, i giocatori sono nel tunnel e tra poco entreranno in campo. Ci siamo quasi!

20.50 - Dieci minuti all'inizio di Svizzera-Francia. I tifosi sugli spalti dell'Arena Fonte Nova sono già carichissimi, mancano solo loro: i giocatori.

20.30 - Deschamps, dunque, risponde con il 4-3-2-1 che potrebbe anche essere un 4-3-3, Benzema confermato come centravanti. Nel tridente offensivo un cambio, fuori Griezmann, dentro Giroud. Stessa difesa che ha asfaltato l'Honduras, mentre a centrocampo la sorpresa risulta essere l'esclusione di Pogba.

20.25 - Hitzfeld ha imparato la lezione dopo il primo tempo contro l'Ecuador: dal 1' gli autori delle reti decisive, l'ex fiorentino Seferovic e Mehmedi. Benaglio e difesa confermati, così come Shaqiri e Xhaka.

20.10 - Questa invece la formazione ufficiale della Francia: (4-3-2-1) Lloris; Debuchy, Varane, Sakho, Evra; Matuidi, Cabaye, Sissoko; Valbuena, Giroud; Benzema.

20.05 - Questa la formazione ufficiale della Svizzera: (4-2-3-1) Benaglio; Lichtsteiner, Von Bergen, Djorou, Rodriguez; Behrami, Inler; Xhaka, Shaqiri, Mehmedi; Seferovic.

20.00 - Poco meno di un'ora al fischio d'inizio. Sono arrivate intanto le formazioni ufficiali, qualche cambio per entrambi i ct rispetto a quanto era stato annunciato nel pre-gara.

19.40 - Buonasera e benvenuti alla diretta scritta di Svizzera - Francia. Prima partita della seconda giornata del gruppo E della fase a gironi di Brasile 2014. All’Arena Fonte Nova di Salvador de Bahia si affrontano Svizzera e Francia, le due capoliste del loro raggruppamento. Sarà l'olandese Bjorn Kuipers a dirigere il match, lo stesso che ha già diretto Italia-Inghilterra. Fischio d’inizio alle ore 21.00 italiane (le 16.00 locali).

19.30 - Per quanto riguarda i pronostici, secondo i bookmakers la Francia è nettamente favorita ma, come la Spagna ci ha insegnato, al Mondiale ogni previsione può essere sovvertita. Tatticamente è una gara equilibrata tra due tecnici molto preparati e la differenza la può fare la maggiore caratura internazionale dei giocatori schierati in campo. La vittoria francese è quotata a 1.80 mentre un eventuale successo svizzera paga 4.30. Il segno X vale invece 3.50. Per quanto riguarda i marcatori, gli esperti indicano Karim Benzema (a 2.50) davanti a Josip Drmic (a 3.20).

19.20 - Una bella sfida, almeno sulla carta, attende gli spettatori dell'Arena "Fonte Nova". Una gara ricca di insidie per entrambe le compagini, con gli esterni che avranno un ruolo fondamentale: la Svizzera che deve fare molta attenzione all'imprevedibilità dei due esterni offensivi francesi, Valbuena e Griezmann (sarà un duro compito per Lichtsteiner e Rodriguez controllare i due transalpini) mentre la Francia deve gestire bene il possesso palla tentando di offrire poco spazio al contropiede elvetico, bravo a sfruttare la velocità dei suoi uomini sulle corsie laterali (Shaqiri e Stocker ma anche i due terzini si lanciano spesso e volentieri in avanti).

19.10 - Deschamps conferma in attacco Karim Benzema che sarà supportato dagli ottimi Griezmann e Valbuena, mentre Olivier Giroud partirà nuovamente dalla panchina pronto per subentrare. Pogba sarà il leader del centrocampo che sarà completato da Cabaye e Matuidi. I centrali di difesa saranno Varane e Sakho mentre le fasce esterne saranno occupate da Debuchy e Evra. In porta, ovviamente, Lloris. Questo il probabile schieramento dei transaplini.

19.00 - Per la gara contro i francesi Hitzfeld è intenzionato ad insistere con la formazione titolare, e dunque spazio ancora a coloro che sono scesi in campo pochi giorni fa contro l'Honduras. Ancora panchina per l’ex milanista Senderos con Von Bergen e Djourou confermati al centro della difesa. Sulle fasce inamovibili lo juventino Lichsteiner e Cristian Rodriguez mentre a centrocampo ci saranno i soliti Behrami e Inler, oltre a Mehmedi, Xhaka e Shaqiri che agiranno alle spalle dell’unica punta, Josip Drmic. Ecco la grafica dettagliata della probabile formazione elvetica.

18.50 - Queste le dichiarazione del ct francese Deschamps nella consueta conferenza stampa che anticipa la partita: “La Svizzera è una squadra forte, con tante qualità importanti. Ai Mondiali si sono qualificati con facilità, con solo una sconfitta nelle ultime dieci gare. Hanno poi battuto anche il Brasile in amichevole. D'altronde, tanti dei giocatori della nazionale svizzera giocano nei top club europei. Domani per noi saranno un avversario molto duro da superare, hanno un gioco tipico delle squadre di Hitzfeld, con giocatori che sanno contrattaccare molto bene e non lasciano invece molti spazi agli avversari. Noi andremo in campo per vincere, poi vedremo quale sarà il risultato finale. E sono sicuro che anche la Svizzera scenderà in campo con la volontà di puntare alla vittoria”.

18.40 - Alla vigilia del match il ct della Svizzera lancia la sua Nazionale: “Vogliamo scrivere una pagina di storia - ha detto Hitzfeld - Ci stiamo preparando per fare una grande partita. La Francia ha fatto molto bene nelle sue ultime uscite, come il 3-0 all’Ucraina nel ritorno degli spareggi. Fu una prestazione esplosiva. E’ una squadra in fiducia, che ha trovato i suoi equilibri, che non incassa gol, che sa cambiare in corsa, che si muove come una macchina. Negli ultimi tempi è cresciuta, ha una difesa solida e Deschamps ha dimostrato di essere un grande allenatore, convincendo le sue stelle a giocare al servizio della squadra. Per noi è un derby e come tale molto sentito. Dovremo essere aggressivi, veloci nelle transizioni, penso che abbiamo una possibilità di ottenere un risultato positivo”.

18.30 - Chi vince mette una seria ipoteca sul discorso qualificazione e sulla leadership in uno dei gironi che molti considerano tra i più abbordabili. L'unico precedente ai Mondiali tra le due formazioni risale al 2006, quando gli uomini di Raymond Domenech nella prima gara del Girone G non andarono oltre uno 0-0 che rischiò di compromettere il cammino dei 'Galletti': poi arrivò la vittoria scacciapensieri contro Togo e la Francia iniziò il cammino che l'avrebbe portata alla finalissima di Berlino, persa ai rigori contro l'Italia. In quel Mondiale invece la Svizzera uscì agli ottavi di finale ai rigori contro l'Ucraina. Sono 36 invece i precedenti in totale tra le due formazioni: 15 vittorie per la Francia, 11 per la Svizzera e 9 i pareggi.

18.20 - La Francia si aggrappa al bomber Benzema che ha messo a segno una doppietta pesantissima nella gara d’esordio di cinque giorni fa contro l’Honduras. Partita finita 3-0 e decisa anche dall’autogol di Valladares, reo di aver deviato in rete la conclusione dello stesso attaccante francese. Esordio vittorioso, seppur con estrema sofferenza, anche per la Svizzera di Hitzfeld che si è imposta contro l'Ecuador per 2-1, grazie alle reti di Mehmedi e Seferovic allo scadere. Per gli elvetici, ora, un banco di prova importante contro una squadra di livello superiore con la quale confrontare la propria maturità dopo gli interrogativi lasciati nella partita con gli honduregni.