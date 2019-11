Neymar è già il sesto marcatore nella storia del Brasile

È stato uno show di Neymar, ancora una volta. Quando il Brasile stava soffrendo dopo aver incassato l'1-1 Neymar ha deciso che bisognava dare una scossa ulteriore e alla prima palla buona è andato in porta. I difensori gli cadono intorno come birilli, l'effetto a simile a quando si vede giocare Messi.

Con questa doppietta Neymar sale a quota 4 reti ed è il capocannoniere dei Mondiali: ha raggiunto quota 35 in nazionale, superando Rivaldo (34). Neymar sembra l'uomo giusto al posto giusto, e in nazionale sta giocando molto meglio di quanto non abbia fatto quest'anno a Barcellona. Un anno in cui non ha vinto niente con il Barça e durante il quale ha dovuto affrontare critiche e polemiche legate al suo trasferimento dal Santos in Catalogna.

In questo Brasile gioca in maniera naturale e sa di essere il nº1, è capace di reggere questa pressione senza problemi: e questa è una delle sue grandi virtù. Come Messi, anche Neymar a volte dà la sensazione di star giocando in un campetto e che ogni dribbling gli riesca bene. Nel Brasile segna quasi un gol a partita e fanno 4 in tre partite in questi Mondiali: è lui il favorito per il itotlo di capocannoniere.

Nella classifica dei migliori marcatori di tutti i tempi con la nazionale brasiliana Neymar è già al sesto posto nonostante abbia solo 22 anni. Il primatista è Pelè, con 77 gol, seguito da Ronaldo (62), Romario (55), Zico (48) e Bebeto (39), che Neymar potrebbe raggiungere già durante questi Mondiali.

Il Brasile è negli ottavi e Neymar sta confermando tutte le previsioni. La squadra però ha avuto dei momenti di sbandamento in ognuna delle tre partite: nessuna squadra è al riparo da sorprese in questi Mondiali, anche se il Brasile sembra circondato da un'aura di infallibilità. Grazie soprattutto a Neymar.