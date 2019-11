Live Giappone - Colombia in Mondiali 2014

24.05 - Spero che vi siate goduti questa diretta! Da parte della redazione di VAVEL Italia è tutto, un saluto e un ringraziamento da Orazio Cauchi. Alla prossima sfida Mondiale.



24.00 - La gara è finita. La Colombia passa con merito al turno successivo, punteggio pieno per la squadra di Pekerman, che anche con un ampio turnover forniscono una prova davvero convincente. Il Giappone di Zaccheroni, invece, torna mestamente a casa. Questo 4-1 è forse una punizone troppo severa ma la retroguardia nipponica ha dimostrato gravi lacune. Un solo punto in tre partite, tra l'altro ottenuto nella peggiore prestazione contro la Grecia. Troppo poco per pensare di poter superare il turno.



93' - PARTITA FINITA!! TRIPLICE FISCHIO!!! TRIONFO COLOMBIA!!



92' - Per il Giappone forse una punizione troppo severa ma la Colombia ha dimsotrato di essere superiore.



89' - Davvero un gol splendido quello del trequartista del Monaco, destro-sinistro, difensore che va a terra e poi pallonetto a scavalcare Kawashima. Un colpo di alta classe.



89' - JAMES RODRIGUEZ!!! UN GOL MERAVIGLIOSO!!! 4-1



85' - Entra Kiyotake nel Giappone al posto di Kagawa.



84' - Entra Mondragon, storico portiere colombiano. A 43 anni è il giocatore più vecchio a partecipare alla fase finale di un Mondiale.



83' Doppietta personale per Jackson Martinez che mette in risultato in ghiaccio. Grande giocata dell'attaccante del Porto, che mette per terra il portiere del Giappone.



81'- JACKSON MARTINEZ!!! 3-1 per la COLOMBIA!!!



80' - Dieci minuti alla fine, il tempo scarseggia per la squadra di Zaccheroni.



77' - Sull'altro campo è arrivato il pareggio della Costa D'Avorio, che in questo momento passerebbe insieme alla Colombia. Per il Giappone ormai sembra una missione impossibile.



76' - Ci prova Nagatomo con un tiro dal limite dell'area ma la conclusione è centrale. Il tempo inizia a scarseggiare per il Giappone.



71' - Un flipper dentro l'aerea di rigore del Giappone, la Colombia vicina al gol con Jackson Martinez.



68'- Nel Giappone dentro Kakitani al posto di Okazaki. Zaccheroni prova il tutto per tutto.



67' - Il Giappone continua a spingere molto ma c'è la sensazione che lì davanti manchi decisamente qualcosa.



64' - Gran lavoro di Uchida sulla destra, bel crosso in mezzo ma Okubo al volo non riesce a trovare la porta.



61' - Brutto colpo di Balanta che colpisce con una gomitata Okazaki, il giocatore nipponico si rialza dolorante.



59' - Bel cross di Nagatomo, Ospina esce a vuoto e Armero salva la situazione, anticipando di testa Okubo.



55'- JACKSON MARTINEZ!!! LA COLOMBIA TORNA IN VANTAGGIO!!! Sinistro preciso dell'attaccante colombiano dopo una bella iniziativa di James Rodriguez.



47'- Nella Colombia subito dentro James Rodriguez e Carbonero al posto di Cuadrado e Quintero



Si inizia con la ripresa.



47'- Finisce il primo tempo, le squadre vanno negli spogliatoi sull'1-1



46'- OKAZAKI!!! GOL DEL GIAPPONE! Giusto allo scadere del primo tempo arriva il pareggio della squadra di Zaccheroni. Bel cross di Honda e grande girata di testa di Okazaki! Il Giappone è di nuovo in corsa.



44' - Nell'altra sfida del girone C la Grecia è passata in vantaggio. Buona notizia per il Giappone, che però è sotto.



41' - Jackson Martinez spreca una grossa occasione per il raddoppio della Colombia. L'attaccante calcia malamente da ottima posizione.



37' - Primo tempo disastroso, finora, per Konno nel Giappone e per Guarin nella Colombia.



36' - Grande acrobazia di Okubo, il suo tentativo di rovesciata, però, è alto.



32' - Honda sfiora il pareggio su punizione, palla a lato di poco.



30' - I nipponici continuano a spingere, cercano il pareggio in tutti i modi.



28' - Quintero sciupa una buona occasione, l'ex Pescara ci mette troppo a caricare il tiro e la difesa del Giappone rimedia.



25' - Shinji Kagawa sfiora il gol dell'1-1, buona conclusione da dentro l'aerea del trequartista ma Ospina manda in calcio d'angolo.



22' - Un'altra punizione per Honda che si infrange sulla barriera colombiana. Il giocatore del Milan deve fare meglio.



19' - Adesso si fa davvero difficile per la squadra di Zaccheroni, c'è bisogno di una vittoria ma la squadra è sotto.



17'- CUADRADO!!! Dal dischetto l'esterno della Fiorentina spiazza il portiere del Giappone, 1-0 per la Colombia.



16' - CALCIO DI RIGORE!! Fallo netto di Konno su Adrian Ramos, rigore per la Colombia



15' - Hasebe prova la botta dalla distanza, il tiro è centrale. I nipponici continuano a spingere.



12'- Il Giappone cerca di spingere dopo un inizio timido, la pressione si fa più importante.



9' - Buona occasione per Okubo ma la sua conclusione viene respinta dalla difesa della Colombia.



6'- Punizione battuta da Honda ma la barriera smorza la traiettoria, nessun pericolo per Ospina.



3' - La Colombia cerca di sfruttare la sua maggiore qualità, Cuadrado sembra subito in palla.



1' - Il Giappone parte subito con un piglio aggressivo.



22.00 - Calcio di inizio, si comincia!



21.55 - Arriva il momento degli inni nazionali.



21.45 - Manca meno di mezz'ora all'inizio della sfida tra Colombia e Giappone, valida per il gruppo C dei Mondiali. I giapponesi si giocano il passaggio del turno, seguite la diretta scritta con noi di VAVEL Italia.



21.26 - La Colombia si scalda



21.15 - Ad arbitrare la gara sarà il portogherese Pedro Proenca.



21.06 - Sfida fondamentale per il Giappone che deve necessariamente vincere per sperare di superare il turno. Vincere, però, non basterà. I nipponici devono sperare anche che l'Algeria blocchi la Costa D'Avorio nell'altra partita del girone. La Colombia, già qualificata, fa ampio turnover, tenendo a riposo i vari James Rodriguez, Yepes,Zapata,Ibarbo e Zuniga.



21.00 - Arrivano le formazioni ufficiali, la Colombia scende in campo con il 4-2-3-1: Ospina, Arias, Armero, Cuadrado, Guarin, Mejia, Balanta, Ramos, Quintero, Martinez, Valdes.

Il Giappone, invece, risponde con: Kawashima, Uchida, Honda, Nagatomo, Okazaki, Kagawa, Okubo, Aoyama, Konno, Hasebe, Yoshida



20.45 - Benvenuti alla diretta scritta live e di Giappone - Colombia, ultima gara del Gruppo C dei Mondiali 2014. Seguite la partita con noi di VAVEL Italia. La sfida si gioca all'Arena Pantanal di Cuiabà alle ore 22 italiane.



20.35 - Per il Giappone di Zaccheroni si tratta di una sfida fondamentale per il passaggio del turno. La squadra nipponica, infatti, deve battere la Colombia e sperare che nell'altra sfida la Grecia batta la Costa D'Avorio. In caso di pareggio nella sfida tra Grecia e Costa D'Avorio, il Giappone dovrà vincere con almeno 2 reti di scarto per passare agli Ottavi di Finale. La Colombia, invece, grazie alla vittorie nelle prime 2 partite ha già conquistato la qualificazione agli Ottavi di Finale e potrà affrontare quest'ultima sfida con grande tranquillità. Probabilemente Pekerman farà un pò di turnover per permettere ad alcuni dei titolari di tirare il fiato in vista degli Ottavi.

20.15 - Si tratta della terza sfida nella storia del Mondiale tra Giappone e Colombia. Nei primi due precedenti la squadra nipponica non ha mai trovato la via della rete e finora non ha mai vinto una sfida contro una squadra sudamericana, con un bottino di un pareggio e due sconfitte. Zaccheroni spera di riuscire ad invertire la rotta e portare la squadra alla fase successiva. La Colombia, dal canto suo, aveva incontrato solo un'altra squadra asiatica nel corso dei Mondiali, si trattava degli Emirati Arabi nel 1990, quando la competizione si svolse in Italia. In quel caso la squadra sudamericana vinse 2-0 senza grossi problemi.

Diretta live Giappone - Colombia



20.05 - Zaccheroni dovrebbe puntare ancora sul 4-2-3-1 impiegato anche nelle prime due partite. L'unica punta dovrebbe essere Osako con Kagawa,Honda e Okubo a sostegno. In mezzo al campo Hasebe è favorito su Endo. Confermata in blocco anche la difesa a 4 con Uchida, Konno, Yoshida e Nagatomo.





Pekerman, ct della Colombia, dovrebbe optare per un turnover moderato vista la qualificazione già ottenuta. In difesa dovrebbe partire titolare Balanta al posto dell'esperto Yepes, in mezzo al campo potrebbe esserci il debutto di Guarin, centrocampista dell'Inter. Per il ruolo di punta favorito Jackson Martinez su Gutierrez. Confermati, invece, i tre trequartisti Cuadrado,Ibarbo e James Rodriguez.



19.55 - Per il Giappone l'uomo chiave sarà ancora Keisuke Honda, trequartista del Milan. La qualità di Honda è fondamentale per le sorti della squadra di Zaccheroni e innescare il suo talento sarà sempre il primo obiettivo del resto della squadra. Contro la Grecia è mancata del tutto la fluidità di gioco, che sarà necessario ritrovare per avere qualche chance di superare la Colombia.

James Rodriguez e Juan Cuadrado, invece, hanno dimostrato ampiamente di essere gli uomini più importanti della formazione colombiana. Rodriguez ha già segnato due gol nelle prime due partite e ha confermato tutte le aspettative che lo circondavano. L'esterno della Fiorentina, invece, ha realizzato tre assist ed è stato una vera spina nel fianco delle difese avversarie. Con queste frecce la Colombia ha ottenuto il passaggio alla fase successiva senza grossi problemi.





19.45 - I precedenti storici riguardo l'ultima partita del girone sembrano poter favorire il Giappone. La Colombia, infatti, ha vinto solo una volta su quattro l'ultima sfida del girone nei Mondiali giocati in precedenza. Chissà che questo tipo di cabala non possa favorire la squadra di Zaccheroni, disperatamente alla ricerca della vittoria.



19.35 - La Colombia sembra non aver affatto risentito dell'assenza del bomber Falcao. Nelle ultime ore, fra l'altro, il giocatore del Monaco sembra essere in procinto di trasferirsi al Real Madrid, come riportato da diverse testate francesi. Rodriguez, Cuadrado e soci sono riusciti a sopperire all'assenza di un bomber di razza come Falcao.





19.25 - Il gol, invece, sembra proprio mancare al Giappone, che nelle prime due sfide ha segnato solo una rete. L'attaccante di riferimento, Osako, non sta attraversando un grande momento di forma e i ritmi bassi tenuti dalla squadra di Zaccheroni certamente non aiutano.