Portogallo - Ghana: vincere e pregare

Portogallo - Ghana, potrebbe rivelarsi anche una partita inutile. I lusitani sono ancora in vita grazie a Varela ed al suo gol al 94', i ghanesi devono sperare assolutamente che Germania e USA non decidano di accontentarsi del biscottone. Sarà la partita di CR7, arrivato esausto in Brasile dopo una stagione da mille e una notte. Se il Portogallo fallisce, Cristiano è in cima al banco degli imputati. Il ginocchio sinistro lo tormenta e non lo fa rendere al meglio, lui tenta la sorte presentando il terzo taglio di capelli diverso in tre partite del girone. Basterà?

Bento si presenta alla sfida impossibile recuperando Pepe al centro della difesa, ma perdendo allo stesso tempo altre pedine importanti; fuori Hugo Almeida, Helder Postiga, Rui Patricio e Coentrao. Match della speranza per i portoghesi, ormai aggrappati ad un filo instabile. Un punto in classifica, ottenuto al 94' della sfida con gli USA grazie a Varela, e soprattutto una differenza reti di -4, dopo la sconfitta all'esordio contro la Germania.

Stessi punti per il Ghana, ma una situazione di differenza reti ben diversa. -1 per gli africani, che hanno perso all'esordio contro gli Stati Uniti, e sono reduci da un 2-2 contro i tedeschi. Umori diversi, la grande prestazione contro la Germania ha caricato l'ambiente, il miracolo è possibile. Coach Appiah dovrà fare a meno di Sulley Muntari, squalificato, e di Opare, indisponibile.

E' il primo scontro ufficiale tra Portogallo e Ghana, mai prima d'ora le due squadre si sono incrociate. I lusitani hanno un bilancio di una vittoria, un pareggio ed una sconfitta nelle sfide mondiali giocate contro squadre africane. Nel 2006, i portoghesi ebbero la meglio sull'Angola, nel 2010 contro la Costa d'Avorio pareggiarono, e nel 1986 subirono una sconfitta dal Marocco. Portogallo che però ha vinto una sola sfida delle ultime 9 giocate ai Mondiali, contro la Corea del Nord nel 2010, segnando solo in sei delle ultime 9. Il gol di Luis Nani ha interrotto un'astinenza dal gol che durava da 276 minuti ai Mondiali.

Ghana che subisce gol da sei partite consecutive, ed ha in Asamoah Gyan il suo primo marcatore in un mondiale. Con 5 gol ha eguagliato il record africano di Roger Milla. I ghanesi non vincono una partita ai mondiali nella fase a gironi da quattro turni, due pareggi e due sconfitte. (Statistiche Opta). Portogallo che potrebbe passare da una semifinale agli Europei del 2012, ad un clamoroso flop ai Mondiali, ricalcando il percorso brasiliano di Italia e Spagna, le due finaliste di due estati orsono.

Le chance di passaggio del turno di queste due squadre dipendono unicamente dal risultato di USA-Germania. Il Portogallo per sperare nelle qualificazione dovrà battere il Ghana con largo margine e sperare in una vittoria della Germania, giocandosi così l'accesso agli ottavi tramite la differenza reti - USA. Al Ghana serve altresì una vittoria, e anch'essa deve sperare in un successo tedesco. Il rischio biscotto è alto, e gli africani tremano. C'è un quarto di finale da difendere, e anche l'onore di un continente intero che per ora ha prodotto solamente il passaggio del turno della Nigeria e l'ennesima delusione ivoriana.