Diretta Algeria - Russia in Mondiali 2014

23:50 - L'Algeria ha meritato di qualificarsi ancheconsideando il fatto che la Russia ha dimostrato di non eessere all'altezza di questa competizione. Il pareggio premia gli algerini che negli ottavi di finale troveranno la Germania in una sfida quasi proibitiva. Simone Gamberini vi ringrazia per aver seguito con noi la diretta live della partita e vi da apputanemto alle prossime partite mondiali qui su Vavel

94' - Finisce qui! L'Algeria pareggia e passa il turno guadagnandosi una storica qualificazione agli ottavi di finale!

93' - La Russia non riesce ad attaccare. l'Algeria sembra avere il controllo della partita

90' - Saranno quattro i minuti di recupero

90' - Ultimo cambio anche nell'Algeria : esce Slimani ed enrta Soudani

89' - La Russia prova con Kombarov a sfondare sulla sinistra. Sta ottenendo importanti calci piazzati ma non riesce a segnare

88' - Sofiane Feghouli si lascia prendere troppo dalla foga e finisce per commettere fallo in attacco. La Russia decide di giocare velocemente la punizione con un passaggio breve.

86' - Calcio di punizione da posizione favorevole per la Russia. Giallo per Ghilas

85' - Errori di imprecisione da parte della Russia che non riesce a superare le serrate linee difensive algerine

83' - Sembra partire già da adesso l'arrembaggio della Russia

81' - Ultimo cambio nella Russia: Capello lancia Kanunnikov al posto di Kerzakhov

80' - La Russia appare stanca adesso ma non deve mollare perché basta un solo gol per qualificarsi

78' - Nell'altra gara ha segnato il Belgio. Russia e Algeria a questo punto si giocano il secondo posto in questotesta a testa

77' - Cambio nell'Algeria: esce Djabou, uno dei migliori in campo, ed entre Ghilas

75' - Slimani esce dolorante ma sembra voler rientrare immediatamente. Chiara perdita di tempo da parte dell'algerino

73' - Occasione in contropiede per l'Algeria con Feghouli che calcia male e si ferma coi crampi

71' - Cambio nell'Algeria: entra Yebda per Brahimi

70' - Occasione per la Russia: Kerzakhov calcia un diagonale pericoloso che M'Bohli blocca non senza difficoltà

67' - Cambio nella Russia: Dzagoev entra al posto di Shatov

67' - Pronto ad entrare Dzagoev nella Russia

66' - La Russia adesso è costretta a segnare: Kokorin reclama un rigore che sembrava non essercu

64' - Tiro d'esterno mancino di Djabou che viene bloccato da Akinfeev

61' - Tiro di Denisov che preoccupa M'Bohli il quale si distingue per un intervento tutt'altro che efficace e rischia il pasticcio

60' - Con questo risultato sarebbe l'Algeria a passare come seconda. In caso di vittoria dell'Algeria e di pareggio tra Belgio e Corea (sono sullo 0-0) gli algerini passerebbero addirittura come primi

59' - GOOOOOL DELL'ALGERIA!!! SLIMANI!!! Ancora un errore clamoroso di Akinfeev che esce malissimo su un cross da calcio di punizione e Slimani appoggia in gol di testa

58' - Altro giallo nella Russia: stavolta vieneammonito Kozlov

56' - Ammonito Kombarov nella Russia

55' - L'Algeria prova a premere di più con i cross dal fondo ma ancora non arrivano palloni pericolosi per Akinfeev

52' - Partita adesso piuttosto anarchica: le squadre giocano un calcio confuso

51' - Bella azione personale di Kerzakhov che però calcia malissimo. Il tiro tuttavia è deviato, sarà corner

49' - L'Algeria ci crede, sempre più frequenti gli attacchi

48' - La Russia gioca in contropiede perché l'Algeria è scesa in campo con un piglio decisamente più convinto ed offensivo

47' - CHE OCCASIONE PER LA RUSSIA! Samedov si divora il gol daanti a M'Bohli che compie un'ottima parata

46' - Comincia il secondo tempo! Il primo pallone lo giocherà la Russia

45' - Cambio nella Russia: entra Denisov al posto di un deludente Glushakov

INTERVALLO - Le squadre stanno rientrando, tra pochi istanti riprenderà la diretta live di Algeria - Russia

INTERVALLO - Finisce dopo un minuto di recupero il primo tempo con la Russia in vantaggio per 1-0. Decide per ora il gol di Kokorin, unico vero acuto della partita; l'Algeria per ora pressa alto ma non sembra avere le carte in regola per reagire

45'+1 - Kerzakhov in spaccata non riesce a mettere il pallone in porta

45' - Belkalem prova di testa ma non trova la porta

43' - Slimani va vicino al gol di testa ma non riesce ad impattare il pallone alla perfezione e Akinfeev blocca

42' - Pressing dell'Algeria: gli afrincani vogliono pareggiare prima dello scadere del primo tepo

39' - Ammonito Mesbah per un fallo su Kerzakhov

38' - Brutto calcio di punizione di Samedov che esce lentamente fuori. Partita adesso un po' noiosa

35' - Tiro dalla distanza di Brahimi, Akinfeev blocca

33' - La Russia si fa vedere in contropiede ma non riesce a far male

30' - Adesso sta crescendo l'Algeria: Slimani è senz'altro l'uomo più pericoloso e Capello deve ricorrere ad alcune contromosse

29' - Occasione per l'Algeria: colpo di testa di Slimani e Akinfeev leva la palla da sotto la traversa con un gran tuffo

28' - Occasione in contropiede per l'Algeria che però tarda a calciare e viene chiusa dalla folta difesa russa

27' - Tiro troppo debole di Mesbah parato da Akinfeev

26' - Conclusione pericolosissima di Shatov dalla distanza! Ottimo destro a giro che lascia impietrito il portiere Mbohli ed esce di poco a lato

24' - Percussione di Kombarov diretta in porta ma respinta dalla difesa algerina

23' - Non c'è pace per Feghouli che continua a sanguinare dalla testa. Rischia addirittura la sostituzione perché il sangue non cessa di scendere

22' - L'Algeria non riesce a giocare come contro la Corea del sud, la squadra vive di qualche fiammata individuale ma non riesce a costruire gioco

20' - Buona giocata di Samedov che però serve Kerzakhov che era in fuorigioco

18' - Ancora Russia in avanti ma questa volta Kokorin con la testa non è preciso

16' - Reagisce la Russia con un'azione personale di Glushakov che però si perde nell'ultimo dribbling

14' - Numero di Brahimi sulla destra, salva Akinfeev con un intervento goffo. Sta crescendo l'Algeria

13' - Buono spunto di Feghouli che però non trova il tiro

11' - l'Algeria deve cambiare marcia per riprendere questa partita. Gli africani appaiono piuttosto bloccati

8' - Adesso l'Algeria semrba distratta e poco convinta. Con questo risultato passerebbe il turno la Russia

7' - Feghouli rientra adesso in campo, fatale la sua assenza nel gol del vantaggio russo

6' - GOOOOOOOL DELLA RUSSIA!! KOKORIN!! Un colpo di testa perfetto su cross di Kombarov. Alla prima vera azione della gara la squadra di Capello sblocca il risultato! 1-0

4' - Un taglio per Feghouli alla testa che lo costringe ad uscire dal campo. Algeria momentaneamente in dieci

3' - Russia che appre più offensiva rispetto alle precedenti usciti con il tandem d'attacco Kerzakhov-Kokorin

2' - Le squadre si stanno studiando, per ora nessuna fiammata. Moduli speculari

1' - Si comincia! Parte la diretta live di Algeria - Russia!

21:55 - Suonano gli inni nazionali, siamo prionti per la diretta live di Algeria - Russia

20.45 – Buonasera e benvenuti alla diretta live di Algeria – Russia, gara valida per la terza giornata del gruppo H dove si affrontano due squadre ancora in corsa per un posto negli ottavi di finale; l’Algeria può sognare addirittura il primo posto.

20.35 - Ecco le probabili formazioni: ALGERIA (4-1-4-1) M’Bolhi; Mandi, Bougherra, Halliche, Mesbah; Medjani; Feghouli, Brahimi, Bentaleb, Djabou; Slimani.

RUSSIA (4-2-3-1) Akinfeev; Eshchenko, Ignashevich, Berezutskiy, Kombarov; Glushakov, Fayzulin; Shatov, Samedov, Kanunnikov; Kokorin.

20.25 - L’Algeria viene dall’importante successo per 4-2 contro la Corea del Sud, partita nella quale ha stabilito il proprio record di gol in una sola gara in una fase finale dei Mondiali. Gli algerini si sono dimostrati una squadra estremamente equilibrata e ben disposta in campo: dopo il KO immeritato nella gara inaugurale contro il Belgio dove di fatto solo due fiammate hanno impedito alla formazione africana di vincere, è arrivata una importante dimostrazione di forza e carattere nella partita contro la Corea del sud. Il primo tempo algerino contro la Corea è stato praticamente perfetto, soprattutto negli ultimi venti minuti dove la squadra ha chiuso virtualmente la partita.

20.15 - L’Algeria gioca un calcio attento ed ordinato ma non ha paura ad attaccare in blocco e a provare a far male in ripartenza dove giocatori come Feghouli e Bentaleb risultano spesso letali. I 3 punti fin qui ottenuti valgono il momentaneo secondo posto che se dovesse essere confermato al termine della gara di oggi potrebbe portare i bianco verdi ad una storica qualificazione agli ottavi di finale. All’Algeria per passare il turno dovrebbe bastare anche un pareggio, perché la Corea difficilmente batterà il Belgio con più di due gol di scarto ma si sa, soprattutto in questo Mondiale non si può dare nulla per scontato.

20.05 - Dall’altra parte la Russia è ancora a caccia del primo successo in questa competizione dopo il deludente pareggio contro la Corea e l’immeritata sconfitta di quattro giorni fa contro il Belgio. Nella prima gara infatti la formazione di Fabio Capello non aveva assolutamente ben figurato contro gli asiatici complice anche una pessima prestazione del portiere Akinfeev che ha di fatto regalato il vantaggio agli avversari. Nella seconda gara invece i russi sono sembrati più pronti atleticamente e meglio messi in campo tanto da meritare per 80’ e poi cedere nel finale. Tra i migliori spicca la sorpresa Kannunikov, probabile titolare di questa sera in ballottaggio con l’eterno Kerzakhov. Il centrocampista russo ha dimostrato di essere un giocatore a tutto campo che è bravo sia a recuperare palloni, sia a servire le punte. I problemi della Russia sono arrivati proprio dalle punte: Kokorin è uno dei giovani da lanciare ma nel ruolo di centravanti fatica e necessita di una punta vera con cui dialogare.

19.55 - La Russia è obbligata a vincere se vuole passare il turno ma clamorosamente un successo potrebbe non bastare agli uomini di capello. Se infatti la Corea del Sud dovesse vincere con uno scarto maggiore rispetto a quello che la Russia rifilerebbe all’Algeria, sarebbero i coreani a qualificarsi assieme al Belgio per gli ottavi di finale.

19.45 - CURIOSITÀ - Le squadre si affrontano per la prima volta in un Mondiale ma si erano già sfidate in un’amichevole di qualche anno fa finita 2-2. La Russia ha battuto al Mondiale le due squadre che ha affrontato nella sua storia: il Camerun per 4-1 nel 1994 e la Tunisia per 2-0 nel 2002; l’Algeria invece ha vinto solo una volta contro un’europea al Mondiale e ha perso 4 partite su 7.

Otto degli ultimi nove gol della Russia incassati al Mondiale sono stati subiti nei secondi tempi; quasi identico il discorso per l’Algeria che nella ripresa ha incassato tutti gli ultimi 8 gol subiti.

L’Algeria con la vittoria per 4-2 sulla Corea del sud ha stabilito il record di gol di una squadra africana ai Mondiali in una sola partita.

19.35 - L'arbitro della gara sarà il colombiano Wilmar Roldan, arbitro piuttosto propenso al cartellino che ha spesso creato polemiche. Il fischio d'inizio è fissato per le 22.00 e noi saremo qui a raccontare per voi il live della partita in diretta.