Live Costa Rica - Grecia, Mondiali 2014 in diretta

RETE!! LA COSTA RICA VA AI QUARTI DI FINALE DOPO I CALCI DI RIGORE! ESCE IMMERITATAMENTE LA GRECIA PER COLPA DEL RIGORE SBAGLIATO DA GEKAS. La Costa rica trovaerà l'Olanda ai quarti

Umana tirerà il quinto rigore. Se segna la Costa Rica va ai quarti

PARA NAVAS!!!!!!!!!!!!!!!!! COSTA RICA IN VANTAGGIO E ORA HA IL MATCH POINT

Gekas è il quarto della Grecia

GOL ANCHE DI CAMPBELL CHE METTE A SEDERE KARNEZIS

Campbell per la Costa Rica, è stanchissimo

GOL ANCHE DI CHOLEVAS! NON SBAGLIA NESSUNO! 3-3

Va Cholevas per la Grecia

RETE ANCHE DI GONZALEZ 3-2 COSTA RICA

Va Gonzales per la Costa Rica

ANCORA GOL! 2-2

Lazaros tira per la Grecia

RETE 2-2 COSTA RICA

Va Ruiz per la Costa Rica

RETE! PAREGGIO DELLA GRECIA

Il primo rigorista greco è Mitroglou

RETE! TIRO CENTRALE.

Il primo rigore lo tira la Costa Rica. Il primo rigorista è Borges

00.40 - Si stanno decidendo le liste dei rigoristi

00.39 - L'arbitro Williams intanto espelle l'allenatore della Costa Rica Pinto

120'+2 - Finisce anche il secondo tempo supplementare. Ancora parità, si va ai calci di rigore

120'+1 - Mitroglou sfiora il vantaggio nel recupero! Che parata di Navas sul destro del giocatore del Fulham che si divora il vantaggio

120' - Due minuti di recupero

120' - Ultimo minuto, ultime azioni di questi suplpementari. Occhio al carattere della Grecia

119' - Mitroglou calcia dalla distanza ma manca di tanto la porta

118' - Le squadre sembrano non averne più. Rigori quasi inevitabili

116' - Che partita di Cholevas che ha ancora corsa per arriavre sul fondo

114' - Squadre lunghe adesso

113' - OCCASIONE PER LA GRECIA! Lazaros trova la parata di Navas ma erano in 5 contro 2 in ontropiede! Che chance sprecata

112' - Katsouranis salva la Grecia dal possibile KO. Grande azione di Cubero sulla sinistra

110' - Rovesciata di Gonzalez che esce larghissima

109' - In questo secondo supplementare sembra stare meglio la Costa Rica

106' - Subito pericolosa la Costa Rica: duetto Campbell-Brenes con il secondo che calcia alto da posizione favorevole

106' - Una brevissima pausa e si riparte. La Costa Rica batterà il calcio d'inizio del secondo tempo suplpementare; ancora 15 minuti di queto Costa Rica - Grecia, qui in diretta live con Vavel

105' - Finisce il primo tempo suplpementare. Meglio la Grecia che però non è riuscita a battere di nuovo Keylor Navas

100' - Azione pericolosa di Cholevas che serve Katsouranis il quale non trova la porta ma solo un angolo

98' - La Costa Rica non riesce ad attaccare; tuttavia la Grecia in avanti non è precisa e non si rende tropop pericolosa

94' - Occasione per la Grecia: Gekas si ritrova il pallone in testa e non riesce a girare in porta da pochi passi! Meglio la Grecia

93' - Tiro di Lazaros che esce alto. La Grecia sta meglio fisicamente

92' - è enrtato bene in partita Mitroglou

91' - Subito avanti la Grecia: cross di Torosidis deviato da Umana che serve il suo portiere Navas

90' - Si ricomincia! Partono i tempi suplpementari. il primo pallone lo giocherà la Grecia

INTERVALLO - Stanno per cominciare i tempi supplementari. Tra poco saremo ncora in diretta live da Recife per vedere chi raggiungerà l'Olanda ai quarti

90'+6 - Finisce il secondo tempo ma non la partita. Si va ai suplementari. La Grecia non meritava di perdere e ha agguntato il pareggio in pieno recupero

90'+5 - Il gioco è stato fermo e probabilmente si andrà oltre il minuto 95. Squadre stanche e senza cambi

90'+3 - Miracolo di Navas! Colpo di testa di Mitroglou alzato in angolo da Navas! Rischia il KO la Costa Rica

90'+1 - Non molla mai la Grecia, una squadra da carattere straordinario

90' - GOOOOOOOOOOOOOOOL DELLA GRECIAAAAAAAAAA! ANCORA UNA VOLTA NEL RECUPERO!!! SOKRATIS PAPASTATHOPOULOS!!!!! 1-1! Non può nulla stavolta Navas che respinge il tiro di Gekas ma non il tap in di Sokratis

90' - Ammonito Keylor Navas per perdita di tempo

88' - Occasione per la Grecia: guizzo di Lazaros sulla destra che mette un cross insidioso al centro dove Navas anticipa miracolosamente Gekas e Mitroglou

87' - Ruiz ottiene un prezioso calcio di punizione vivino alla bandierina, adesso la Costa Rica vuole tenere la palla il più lontano possibile dalla porta

84' - Attacchi disperati della Grecia che ci prova da calcio d'angolo ma non riesce a segnare

83' - Ultimo cambio anche nella Costa Rica: esce Bolanos e dentro Brenes

80' - Calcia alto Karagounis

79' - Calcio di punizione pericoloso conquistato da Karagounis

77' - Cambio anche nella Grecia, l'ultimo: Katsouranis entra per Maniatis

76' - Cambio nella Costa Rica: esce Gamboa ed entra Johnny Acosta. Cambio difensivo

75' - Ripartenza sbagliata di Lazaros che aveva campo ma cicca il cross

72' - Ammonito Manolas nella Grecia per un fallo su Campbell in netto ritardo

70' - Grecia pericolosa con un cross di Samaras dalla sinistra respinto con grosse difficoltà da Keylor Navas

69' - Cambio nella Grecia: entra Gekas per Salpingidis

69' - Ammonito Ruiz nella Costa Rica

68' - Ci prova la Grecia con Lazaros ancora di testa ma non riescono a trovare le giuste misura

67' - Prova ad apprifittarne subito la Grecia: colpo di testa di Samaras che esce a lato

66' - Ingenuità clamorosa di Duarte! Era già ammonito e si fa espellere per un intervento in netto ritardo su Cholevas! Costa Rica in dieci per l'ultima mezz'ora

65' - Cambio nella Costa Rica: fuori Tejeda e dentro Cubero

63' - Rischio di Navas con i piedi sul pressing di Cholevas

60' - Lanci lunghi e smisurati da parte della Grecia

59' - a Grecia non riesce a reagire. Il cross sbagliato da Torosidis qualche istante fa ne è la testimonianza

58' - Entra Mitroglou al posto di un deludente Samaris

56' - Pronto ad entrare Mitroglou che però non è al meglio

55' - In un'azione di poco fa Torosidis ha colpito nettamente con la mano un cross in area di rigore. Clamoroso penalty non concesso alla Costa Rica. Il replay parla chiaro

54' - Ancora Costa Rica in avanti, stavolta è Bolanos ad essere pericoloso ma viene chiuso in scivolata

52' - GOOOOOOOL DELLA COSTA RICA!! RUIZ! Un tiro lentissimo che Karnezis rimane a guardare incredibilmente. Il primo tiro della ripresa della Costa Rica porta al gol del vantaggio

50' - Grecia meglio messa in campo ma per ora il gol non sembra essere nell'aria

48' - Ammonito Tejeda nella Costa Rica per un fallo su Karagounis

47' - Colpo di testa di Samaras su cross di Cholevas bloccato da Navas

47' - Comincia bene la Grecia, subito una punizione interessante

46' - Si ricomincia! Il primo pallone lo gioca la Grecia!

INTERVALLO - Squadre ancora nel tunnel degli spogliatoi, non ci dovrebbero essere cambi

INTERVALLO - Finisce a reti bianche un primo tempo privo di emozioni. Per la Costa Rica soltanto un tiro di Bolanos in avvio; nella Grecia una grossa occasione con Salpingidis e poco altro. A tra poco per la diretta live del secondo tempo

45' +1 - Destro di Samaris dalla distanza strozzato che non arriva in porta

45' - Due i minuti di recupero

43' - Troppo morbido il destro di Karagounis, blocca in uscita Keylor navas

42' - Ammonito Duarte nella Costa Rica per un fallo ingenuo su Lazaros. Calcio di punizione da zona pericolosa per la Grecia

37' - Prima grande occasione per la Grecia: cross di Cholevas che trova libero Salpingidis il quale viene fermato a una grande parata di Keylor Navas. Il piattone volante non supera l'ottimo portiere costarricense

36' - Ammonito Samaris nella Grecia per un fallo su Campbell

35' - Lancio lungo per Campbell, Manolas copre bene. Succede davvero poco in campo, già a questo punto della gara i suplementari cominciano a diventare un'opzione più che possibile

31' - Tiro dalla distanza proibitiva di Samaris che viene deviato da un suo compagno in fuorigioco

29' - Tiro dalla distanza di Karagounis facilissimo da bloccare per Navas. La partita non decolla

25' - Partita ancora bloccata: nessuna delle due squadre riesce a prendere in mano la gara e lo spettacolo non ne giova

23' - La punizione battuta dopo tante proteste non porta a nulla di pericoloso. Spazza la difesa greca

20' - Reazione della Costa Rica che sembra finalmente pericolosa grazie a Campbell che si guadagna una puniizione da posizione invitante

17' - Adesso la Costa Rica sembra in difficltà: il fatto di essere favorita sulla carta per la prima volta può essere una complicazione non da poco

15' - Colpo di testa di Sokratis che non trova la porta

14' - Bene la Grecia che si difende con ordine e riparte pericolosamte. i migliori fin qui sono Samaras e Lazaros

11' - Lazaros trova un ottimo spunto ma il suo tiro non centra la porta. Il giocatore del Bologna è stato il migliore in campo contro la Costa d'Avorio

9' - Come da previsione la Grecia preferisce aspettare e non rischiare nulla

8' - Prima occasione della gara: guizzo di Campbell che scarica su Bolanos il quale calcia forte di sinistro ma manda di poco alto

7' - La Costa Rica prova a fare la partita ma ancora non trova spiragli davanti. Ottima difesa come al solito della Grecia

6' - Sugli spalti si tifa Costa Rica: il coro "Ticos Ticos" è il più cantato

5' - Prima chance per la Costa Rica: gamboa calcia un diagonale ciabattato che esce a lato di parecchio

4' - Qui a Recife la gara è ovviamente bloccata, le squadre non vogliono ancora rischiare

2' - Subito un calcio di punizione importante per la Grecia: spazza la Costa Rica, poi Lazaros manda fuori

1' - Si comincia! Il primo pallone lo gioca la Costa Rica! Comincia la diretta live della partita!

21.55 - Le squadre stanno per entrare in campo. Tra poco gli inni nazionali

21.38 - Ufficializzate le formazioni: COSTA RICA: Navas, Gonzalez, Umana, Borges, Duarte, Bolanos, Campbell, Ruiz, Diaz, Gamboa, Tejeda. GRECIA: Karnezis, Maniatis, Manolas, Samaras, Karagounis, Salpingidis, Torosidis, Lazaros, Sokratis, Cholevas, Samaris

20.30 - Buonasera e benvenuti alla diretta live di Costa Rica - Grecia, ottavo di finale a sorpresa di questo Mondiale nonché scontro diretto tra le rivelazioni di questa competizione.

Ecco le probabili formazioni della partita:

COSTA RICA (5-4-1): Navas; Gamboa, Duarte, Gonzalez, Umana, Diaz; Ruiz, Borges, Tejeda, Bolanos; Campbell

GRECIA (4-5-1): Glikos; Torosidis, Manolas, Papastathopoulos, Holebas; Salpingidis, Maniatis, Karagounis, Samaris, Christodoulopoulos; Samaras

20:20 – L’ottavo di finale in programma oggi per le 22 tra Costa Rica e Grecia è senza dubbio il più sorprendente e curioso di tutto il tabellone. La Costa Rica viene da un girone in cui era data per spacciata dove però ha dimostrato di saper giocare un calcio attento e organizzato come non si era mai visto a quelle parti. I Ticos dopo l’ottimo esordio con l’Uruguay nel quale hanno ottenuto un pesante successo per 3-1 hanno domato anche l’Italia vincendo 1-0 per poi chiudere il girone sigillando la prima posizione grazie al pari a reti bianche con l’Inghilterra.

20.10 - La Costa Rica fin qui ha giocato un calcio molto organizzato che punta soprattutto sulla fase difensiva: il segreto dei pochissimi gol subiti (per ora solo 1 che gli vale il titolo di miglior difesa assieme al Belgio) è la foltissima difesa a 5 e lo straordinario Mondiale sin qui disputato da Keylor Navas, miglior portiere del centro America e tra i migliori in circolazione nel calcio europeo degli ultimi anni.

20.00 - Altra gran parte del merito va data ai giocatori più tecnici che giocano nei reparti offensivi che sono Ruiz, Bolaños e Campbell. Il primo, esperto e conosciutissimo in Europa ha segnato il go decisivo nella partita contro la nostra Nazionale chiudendo in anticipo il discorso per il primo posto nel Gruppo D; il secondo è il giocatore più tecnico nonché l’assist man per eccellenza della squadra allenata da Pinto; infine il giocatore dell’Arsenal (in prestito quest’anno all’Olympiakos)ha disputato un’eccellente gara d’esordio dove è stato decisivo.

19.50 - Dall’altra parte la Grecia ha avuto fin qui un cammino decisamente più difficile e complicato e ha dovuto aspettare gli ultimi istanti dell’ultima gara per staccare un biglietto per gli ottavi di finale. L’esordio degli ellenici è stato tutt’altro che buono: nella prima gara contro la Colombia è arrivato un pesante passivo di tre gol che ha messo in dubbio anche l’efficienza di un reparto difensivo che nelle qualificazioni era stato praticamente perfetto. Nella seconda gara è arrivato un pareggio poco confortante con il Giappone che però ha tenuto vive le speranze di qualificazione. Infine la squadra allenata dal brasiliano Santos ha compiuto un vero e proprio miracolo battendo la ben più quotata Costa d’Avorio in una partita mozzafiato: gli ellenici infatti erano passati in vantaggio e con l’1-0 si sarebbero qualificati in virtù di una classifica che li vedeva davanti sia agli ivoriani che al Giappone che intanto naufragava nell’altra partita; poi il pareggio della Costa d’Avorio sembrava sancire il passaggio agli ottavi della squadra di Lamouchi che invece si è fatta beffare al 90’ da un calcio di rigore conquistato e realizzato da Samaras.

19.40 - Per la prossima partita Santos però dovrà fare a meno del portiere Karnezis e dall’attaccante Mitroglou e non è certo una bella notizia: mentre per il bomber del Fulham che fin qui ha deluso ci sono valide alternativa, in porta glifo non dà le garanzie che dà il portiere ex Udinese e staremo a vedere quanto questo influirà sulla partita.

19.30 - L’arbitro dell’incontro sarà il signor Benjamin Williams, fischietto australiano dalla grande esperienza che eguaglia il record di arbitraggi australiani ad un Mondiale. Né Williams né arbitri australiani hanno mai diretto una partita di Costa Rica o Grecia. Lui invece in questo Mondiale ha già diretto Ecuador-Honduras e Belgio-Corea del Sud.