Live Francia - Nigeria, partita dei Mondiali 2014

Grazie per aver seguito con noi la diretta live di Francis - Nigeria. Vi auguriamo una buona serata.

L'autorete di Yobo:

Onore alla Nigeria ma è la Francia che giocherà a Rio i quarti di finale contro la vincente di Germania - Algeria (che si giocherà alle 22:00). Nel primo tempo la squadra di Deschamps ha faticato e non ha conquistato il vantaggio ma nel secondo, dopo l'uscita di Onazi e quella di Giroud (inconcludente), è cresciuta vistosamente. Decidono Paul Pogba e l'autorete sfortunata del capitano della Nigeria Yobo.

95' - Arriva il fischio finale. La Nigeria si arrende per la terza volta nella sua storia agli ottavi. La francia è ai quarti.

91' - Sul tocco di Valbuena c'è l'AUTORETE DI YOBO, il capitano! LA FRANCIA E' AI QUARTI. 2-0!

90' - Ci saranno cinque minuti di recupero.

87' - Il gol di Pogba:

84' - Possibilità per la Nigeria con Moses che prova la conclusione col destro ma la palla viene deviata

83' - GRIEZMANN! enyeama gli nega il 2-0. Controllo, palla sul sinistro, incrocia. Il portiere nigeriano ci mette la mano.

79' - POGBAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA, primo goal al Mondiale. Porta avanti la Francia con un colpo di testaa! 1-0!

78' - ALTRO MIRACOLO DI ENYEAMA SU BENZEMA!

77' - L'uscita di Onazi ha tolto stabilità al centrocampo nigeriano. Il doppio cambio francese ha dato vivacità alla Francia (Benzema centravanti rende mille volte più di quanto non faccia da esterno ma qquesto è risaputo). La stanchezza si fa sentire

76' - FRANCIA SFORTUNATA!! Altra conclusione di Benzema, altro salvataggio quasi sulla linea. Conclusione di Cabaye, traversa e no goal!!

74' - Sedici minuti al termine più recupero. Risultato bloccato sullo 0-0.

71' - Anche Ambrose abbandona il campo per un botta. Il giocatore non vuole però essere sostituito.

69' - SI SALVA LA NIGERIA, INCREDIBILE!! Enyeama fa un miracolo e la palla finisce addosso a Benzema che stava segnando su rimpallo ma Moses salva sulla linea!! La goal-line technology ci indica che non è goal.

66' - Primo errore di Enyeama, quasi non scappava il vantaggio francese con Pogba

65' - (L'entrata illegale di Matuidi su Onazi)

64' - Quanto è imprevedibile Odemwingie?! Ha calciato all'improvviso in porta! Lloris non si fa sorprendere

63' - Inaspettato possesso palla nigeriano ora. La Francia non fa pressing

61' - Primo cambio per Dechamps anche, cambio prevedibile: esce Giroud (Benzema va centravanti) ed entra Griezmann della Real Sociedad (si posizionerà a sinistra)

59' - Entra un centrocampista di ruolo, Reuben Gabriel, classe 1990, gioca in Belgio, nel Waasland-Beveren. Cambio obbligato per Keshi

58' - Valbuena potrebbe anche calciare ma allarga per Debuchy che crossa rasoterra

58' - Odemwingie dà un'occhiata al centro e poi crossa ma nessuno ci arriva

54' - E' necessario il cambio. Onazi questa volta non ce la fa. Esce in barella

52' - Riprende la gara, pare che Raphael stia bene. Intanto arriva il primo giallo della gara: Matuidi va dritto sulla caviglia di Onazi. Ci poteva stare anche il rosso qui

50' - RISCHIA LA FRANCIA! Moses crossa morbido nell'area di rigore per Emenike, Varane anticipa. A terra ora il difensore madridista, gioco fermo

48' - Varane batte il calcio d'angolo ma è troppo lungo

48'- Oshaniwa ha bisogno di cure da parte dello staff. Si interrompe la gara.

46' - Ricomincia la gara. Nessun cambio da entrambe le parti.

Mappa del centrocampista Paul Pogba:

Partita molto molto divertente e accesa all'Estadio Nacional de Brasilia. Se la Francia chiama, la Nigeria risponde. Le due squadre hanno avuto moltissime occasioni per parte ma nessuna delle due è riuscita a gonfiare la rete. Ha cominciato la Nigeria con Odemwingie che, in area, non controlla bene e non riesce a coordinarsi per il tiro. Ci pensa, dall'altra parte, Paul Pogba per la Francia con un destro al volo ma Enyeama gli chiude lo specchio della porta. C'è da citare anche un gol in fuorigioco annullato alla Nigeria (Emenike). Un bellissimo match.

45+2' - Valbuena batte la punizione, colpo di testa di Giroud che non indirizza bene. Ultima azione del primo tempo

45' - Due minuti di recupero qui a Brasilia.

44' - Moses lascia partire il cross ma la palla non arriva a Obi Mikel.

43' - EMENIKE COL DESTRO! Reattivo Lloris! Poi Moses con un braccio. L'arbitro fischia

42' - Benzema è partito palla al piede ma è ottima la chiusura di Yobo

41' - E' calato un po' il ritmo della gara ora.

38' - CHE OCCASIONI DEBUCHY SOTTO PORTA! Matuidi prende palla e al limite allarga per Valbuena che vede subito Debuchy

37' - A Parigi, intanto...

35' - C'è da lamentare la scarsa collaborazione di Giroud che non accelererebbe nemmeno se ci fosse Pepe in scivolata dietro di lui.

34' - Ancora Pogba recupera palla, inventa dentro per Debuchy ma è fuorigioco. Giusta la chiamata del guardalinee

33' - Pogba ruba palla ad Emenike, va col tocco per Giroud ma Olivier non arrva sul pallone

32' - Il pubblico brasiliano fischia ogni qualvolta la Francia prende palla

29' - Duettano Emenike ed Odemwingie. Che intesa tra i due. Ancora una volta la difesa chiude il tiro a Odemwingie ma la Nigeria non ha paura, sta dando filo da torcere ai francesi

28' - Valbuena contrasta irregolarmente. Gelger fischia fallo

25' - Intanto in tribuna vediamo la moglie di Sagna:

25' - Musa dalla bandierina per la Nigeria. Pallone dentro, allontana di testa Giroud che era andato a dare una mano alla difesa

24' - Si è accesa la partita ora. La Nigeria ha coraggio!

23' - Parte la Nigeria in contropiede. 4 contro 3. Sta tornando il quarto difensore francese. Musa crossa al centro, chiude bene Debuchy. Corner per le Aquile

21' - LA FRANCIA C'E'! Uno-due Pogba -Valbuena. Lo juventino parte palla al piede, allarga sulla destra per Valbuena che gli restituisce subito il pallone ma Enyeama dice no!

19' - Anche la Francia in fuorigioco con Benzema. Karim è stato pescato in fuorigioco ma aveva mancato l'appuntamento col pallone

17' - ANNULLATO UN GOL ALLA NIGERIA PER FUORIGIOCO! Decisione giusta del guardalinee. Aveva segnato Emenike

16' - Punizione dal limite dell'area per la Nigeria. Fallo di Matuidi che protesta ma il fallo è netto. Emenike va col destro ma la palla sorvola la traversa

15' - Intanto una bella notizia: rientra Onazi, il giocatore sta bene

14' - Ne approfitta la Francia allora: Benzema allarga per Giroud che non calcia benissimo. La palla finisce tra le mani dei brasiliani in tribuna

12' - Problemi per Onazi. Il giocatore della Lazio si fa male in un contatto con Pogba. Necessaria la barella, viene portato fuori dal campo. Momentaneamente in 10 la Nigeria

12' - I brasiliani hanno preso in simpatia la squadra di Keshi e intonano cori come "Nigeria! Nigeria"

11' - Omeruo chiama in causa il suo portiere. Riparte da Enyeama la Nigeria

9' - Sbaglia Benzema e regala un contropiede alla Nigeria. Onazi serve Emenike ma niente da fare per le Super Aquile

8' - Si riparte da Lloris. Grande equilibrio per ora. Un solo brivido lo ha vissuto la difesa della Francia con quella mezza occasione di Odemwingie in mezzo all'area

7' - Yobo perde un pallone anguinoso a centrocampo, Pogba verticalizza subito ma la Francia non ne approfitta

5' - Onazi allarga bene per Ambrose. Palla in mezzo per Odemwingie che controlla male e non riesce a caricare il sinistro

4' - Calcio d'angolo. Stavolta per la Francia. Se lo guadagna Matuidi. Valbuena si incarica di questo corner. Palla sulla testa di Giroud che non riesce a trovare la porta

2' - Emenike no riesce a girarsi per tirare e viene chiuso

1' - Calcio d'angolo per gli uomini di Keshi. L'ultimo a toccare è stato Koscielny. Dlla bandierina Musa

1' - Valbuena parte largo a destra, come annunciato. Tuttavia cambierà spesso di posizione con Giroud che ama allargarsi sulla destra per liberare il suo mancino

18.00 - Partiti! Musa prova subito ad andare in avanti, la Francia triplica addirittura la marcatura

17.59 - Sarà la Nigeria a dare il calcio d'avvio.

17.58 - Stravaganti tifosi francesi:

17.56 - Ora l'inno nigeriano, altrettanto molto bello. Queste le parole più significanti: "Sorgete o compatrioti. Obbedite alla chiamata della Nigeria".

17.54 - E' il momento degli inni. Si parte dalla Marsigliese, uno degli inni più belli.

17.53 - Le squadre sono in campo.

17.52 - Tifosi che sostengono la Nigeria:

17.51 - Istantanea dallo stadio Nacional Mané Garrincha de Brasilia:

17.42 - Dopo il riscaldamento, les Bleus tornano nello spogliatoio:

17.41 - Uno scatto dallo spogliatoio dei galletti:

17.35 - Benzema corre a cambiarsi:

17.30 - Qualche statistica prima di entrare nel vivo della gara. La Francia è la squadra che ha tirato di più in porta in questo Mondiale (50 tiri).

17.17 - Deschamps decide di confermare Pogba e non Sissoko. E attenzione: non c'è Sakho ma c'è Koscielny! Ecco gli XI che affronteranno la squadra di Keshi: Lloris; Debuchy, Varane, Koscielny, Evra; Cabaye, Pogba, Matuidi; Valbuena, Giroud, Benzema

17.15 - Buon pomeriggio. Habemus formazioni ufficiali. Partiamo da quella della Nigeria. 4-2-3-1 confermato con Enyeama in porta; Ambrose, Yobo, Oshaniwa, Omeruo a completare la difesa; Onazi e Obi Mikel in mediana; Moses, Odemwingie, Musa a sostegno dell'unica punta Emenike

17.00 - Benvenuti alla diretta live di VAVEL Italia della partita valida per gli ottavi dei Mondiali 2014 Francia vs Nigeria. Si gioca nella capitale, all'Estádio Nacional de Brasilia, alle ore 18:00 italiane.

La fase a gruppi

La Francia ha superato il girone E con 7 punti, terminando prima, ed ora è chiamata a confermarsi agli ottavi. Conclude, nella fase a gruppi, con 2 vittorie, 1 pareggio (arrivato contro l'Ecuador, reti inviolate) e 0 sconfitte segnando 8 gol e subendone solamente 2. Nella terza ed ultima partita della fase a gruppi, contro l'Ecuador, 0-0, ha dominato per tutta la gara senza riuscire a gonfiare la rete (nonostante gli ecuadoregni fossero in dieci dal 50' per l'espulsione di A.Valencia) : 20 tiri totali di cui 13 in porta, 60% di possesso palla, 7 calci d'angolo e solo due volte gli avversari hanno impegnato Lloris. E' la sua quattordicesima presenza alla Coppa del Mondo e, cosa curiosa, i transalpini sono stati i primi a segnare un gol nella primissima edizione dei Mondiali (Uruguay 1930) con Lucien Laurent.

Dall'altro lato, nessuno avrebbe scommesso sulla Nigeria. Dopo 16 anni, gli africani, arrivano agli ottavi. Le Super Aquile hanno perso solo la terza partita nel gruppo F, contro l'Argentina di Messi. Presentatasi alla sfida come l'unica squadra che non aveva ancora subito gol (infatti aveva pareggiato con l'Iran per 0-0 e vinto di misura contro la Bosnia per 1-0), si è dovuta arrendere all'Abiceleste però lottando fino all'ultimo. Risultato finale: 3-2 (doppietta di Musa) e secondo posto nel gruppo a 4 punti (-5 dalla squadra di Sabella, prima). Ha gonfiato la rete 3 volte ed ha incassato altrettanti gol (tutti contro l'Albiceleste).

Percorso di qualificazione

16.38 - La qualificazione ai Mondiali per la Francia non è stata delle più facili: inseriti nel girone I con Spagna, Finlandia, Georgia e Bielorussia, i francesi hanno chiuso le eliminatorie al secondo posto, tre punti dietro i campioni di tutto, totalizzando cinque vittorie, due pareggi e una sola sconfitta, decisiva, proprio con le Furie Rosse a Saint Denis. Si sono garantiti l'accesso a Brasile 2014 con lo spareggio, contro l'Ucraina. Gli ucraini hanno sconfitto, all'andata, per 2-0 i galletti ma al ritorno la squadra di Deschamps ha ribaltato il risultato vincendo per 3-0 (doppietta di Sakho e rete di Benzema). Occupano il 17° posto nel ranking Fifa.

La Nigeria è alla quinta partecipazione Mondiale in 20 anni avendo saltato l’edizione di Germania 2006. In Sudafrica e Giappone, la Nigeria si fermò alla fase a gironi. Nelle edizioni di USA ’94 e Francia ’98 centra, a sorpresa, gli ottavi (eliminata dall'Italia di Baggio nel '94, in una partita che si prolungò fino a i supplementari, e dalla Danimarca nel '98). I campioni d'Africa in carica, si sono qualificati al Mondiale partendo dai preliminari africani. Il gruppo F, poi vinto (mai una partita persa), era formato da Malawi, Kenya e Namibia. Con quest'ultima è arrivata l'unica vittoria, con le altre si sono fermati solo al pareggio. La sorte è poi stata benevola nel sorteggio del playoff, dove le Super Aquile hanno incontrato l'Etiopia, vincente nel girone del Sud Africa: 4-1 e via coi festeggiamenti per l'accesso a Brasile 2014.

Come giocano e le probabili formazioni​

16.17 - Deschamps fino ad ora ha impiegato il modulo 4-3-3 con Lloris tra i pali. Se bisogna eleggere un reparto più debole per forza, indichiamo la difesa. Paga, forse, la giovinezza di Raphael Varane (centrale del Real Madrid) e gli infortuni che lo hanno tenuto lontano dal campo quasi tutta la stagione, quest'anno. Non scherzano nemmeno Sakho e Debuchy, non giovani quanto Varane, ma il primo si è rivelato un po' sgraziato con la palla tra i piedi, il secondo pericoloso e ingenuo coi numerosi tackle. In panchina restano cambi niente male come Koscielny, Digne e Sagna. Nella postazione di terzino sinistro troviamo Evra. Il centrocampo è la leva su cui ha fatto presa la Francia sfruttando gli inserimenti dei laterali. Occhi quindi su Paul Pogba, bramato dalle squadre di tutta Europa (Paul farà alzare ancora di più il prezzo del suo cartellino dopo il Mondiale in Brasile? ), quasi sempre affiancato da Matuidi e Cabaye. Fuori resta l'esperienza di Sissoko e Mavuba. A seconda del modulo utilizzato, attenzione a Cabella che potrebbe sempre andare a rinforzare la mediana. Per quanto riguarda l'attacco, la tegola Ribery ha indebolito i galletti e originato lo scetticismo dei tifosi sull'esito del percorso ai Mondiali dei transalpini, ma Benzema si è rivelato il vero trascinatore dei Bleus: 3 gol e 2 assist solo nella fase a gruppi, 8 reti nelle ultime 7 partite con la Francia. Ha rivestito il ruolo di prima punta con Griezmann e Valbuena al suo lato ma ha saputo anche adattarsi al ruolo di esterno per far spazio all'entrata di Giroud. La forza di questa squadra sta, secondo le parole dell'allenatore Deschamps, nella compattezza del gruppo. Ora come ora, molti accreditano la Francia almeno in semifinale, di sicuro è una delle poche spedizioni europee a salvarsi nel marasma di Brasile 2014. Bilancio finale? E' una squadra umile, piena di talento, un mix di freschezza (Varane, Pogba...) e di esperienza (campioni di caratura internazionale come Benzema sono sempre affidabili), ben assortita. Unico dubbio che Deschamps deve sciogliere oggi è quello che riguarda Paul Pogba. Sissoko avrebbe infatti scavalcato lo juventino nelle gerarchie.

16.03 - Per quanto riguarda la Nigeria tra i pali c'è Vincent Enyeama, veterano della Nazionale. Keshi predilige una retroguardia a 4 con Oshaniwa e Ambrose rispettivamente nel ruolo di terzino sinistro e destro; al centro Omeruo ha fatto coppia sia con Oboabona che con Yobo. Quest'ultimo sarà il suo partner nella sfida di oggi. In cabina di regia troviamo il laziale Onazi ed il giocatore del Chelsea Obi Mikel. I trequartisti a supporto di Emenike sono Babatunde/Azeez – Odemwingie – Musa (in panchina c'è l'ala del Liverpool Moses). Durante la partita la Nigeria può cambiare pelle e passare ad un 4-4-2 con Babatunde/Azeez/Moses e Musa che si schiacciano a centrocampo e si posizionano ai fianchi del tandem Onazi-Obi Mikel e Odemwingie che ascende ad aiutare Emenike. La speranza del c.t. Keshi è che i suoi uomini siano in una di quelle giornate in cui gli riesce tutto. Le Super Aquile hanno denotato pecche in fase difensiva, spesso disattenta e incapace di leggere con esattezza gli inserimenti avversari. Gente come Pogba e Matuidi potrebbe appofittarne. Questa la probabile formazione di oggi:

Gli allenatori

15.52 - Dider Deschamps è reduce dall'ultimo successo della Francia ai Mondiali (1998), dove alzò la Coppa insieme a Zidane. Da allenatore comincia sulla panchina del Monaco, nel 2001, poi l’esperienza alla Juve in serie B. Dopo la promozione, però, alcuni contrasti con l’allora direttore generale bianconero, Alessio Secco, lo portano a dimettersi. Torna in Francia al Marsiglia, poi nel 2012 arriva la chiamata della Federazione francese sulla panchina dei Bleus, per sostituire Domenech.

Stephen Keshi è il difensore che riuscì a portare il Togo alla sua prima storica qualificazione mondiale, nel 2006, ma soprattutto è uno dei migliori allenatori africani in attività. Dopo l’esperienza fallimentare dello svedese Lars Lagerback nel 2010, ha preso in mano le redini della Nigeria.

Conferenze stampa:

15.31 - Deschamps davanti ai microfoni ha così parlato: "Sono incredibilmente fiero dei miei ragazzi, e di tutto il cammino fatto insieme finora, ma adesso dobbiamo guardare avanti. Ogni match è ricco di insidie, e tutte le partite di questo Mondiale ne sono l'esempio". Continua: “Si gioca alle 13,00, un orario insolito, forse i nostri avversari potrebbero essere più abituati di noi al caldo, ma è anche vero che tanti di loro giocano in Europa. Di certo rispetto alle gare serali ci saranno dei ritmi diversi, non so come reagiranno i ragazzi a certe temperature" (a proposito delle temperature molto alte, oggi per molto giocatori nigeriani - e non solo - comincia il Ramadan e potrebbe pesare sulla prestazione dei calciatori). Sugli avversari: “"La Nigeria è una squadra molto forte fisicamente, che prima della partita con l'Argentina non aveva preso goal. Hanno un attacco temibile e molto veloce, non dobbiamo concedere nulla in fase difensiva. I problemi extra campo della Nigeria? Non sono cose che i riguardano, sono cose alle quali loro sono abituati e daranno certamente il meglio". Per i suoi giocatori: "Dobbiamo scendere in campo senza paura, come abbiamo fatto fino a questo momento. Voglio vedere la grinta e la voglia delle prime partite, solo così possiamo andare avanti nel Torneo" . Anche Lloris, capitano dei Bleus, ha speso qualche parola: "Da ora comincia un nuovo torneo. Ogni match può essere l'ultimo. Dobbiamo essere sempre preparati. Ora si tratta o di uccidere o di morire". Il portiere annuncia di non voler arrivare ai rigori: "Se possiamo giocarcela in 90 minuti ed evitare i rigori, lo faremo". Per Lloris "la Nazionale francese è unita come mai lo è stato in questi ultimi anni". Poi aggiunge: "Gli avversari con due o tre passaggi possono arrivare in porta". Conclude: "Vogliamo siano tutti orgogliosi di noi".

15.11 - Il c.t. nigeriano Keshi carica così i suoi: ''La mentalità deve essere sempre la stessa a prescindere dalla forza dell'avversario. L'ho detto prima dell'inizio del Mondiale che la nostra mentalità deve essere forte. Il nostro approccio è sempre stato lo stesso: vincere. Dico sempre ai ragazzi che la vittoria non è negoziabile. E sarà così anche domani (oggi, ndr). Dovremo giocare senza paura, senza emozionarci al pensiero che potremmo essere ai quarti di finale se passiamo.” Carica la squadra anche Vincent Enyeama, soprannominato 'Eddie Murphy' per il suo buonumore e la risata sempre pronta. Uno che conosce bene la Francia e i suoi giocatori visto che gioca nel Lille dove quest'anno è riuscito a restare imbattuto per 1062 minuti consecutivi: "Siamo concentrati e determinati. Vogliamo che tutta l'Africa sia orgogliosa di noi. Il Ghana non è riuscito a raggiungere le semifinali quattro anni fa. Noi faremo meglio e saremo la prima squadra africana semifinalista ai Mondiali".

A Brasilia è previsto un tempo stabile, con temperatura sui +28 gradi ed un tasso di umidità al 45%. Sarà l’arbitro statunitense Mark W.Geiger a dirigere la gara. Geiger aveva già arbitrato Colombia-Grecia (3-0) e Spagna-Cile (0-2).