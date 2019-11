Diretta Germania - Algeria in Mondiali 2014

finisce la partita, a Rio va la Germania che vince sull' Algeria per 2-1. Grande partita, vincono i tedeschi come da pronostico, ma gli africani hanno interpretato bene la partita finchè hanno avuto le forza. Ora nel cammino della Germania c'è la Francia. Grazie per aver seguito con me la partita, alla prossima,e buona notte da Arianna Radice

120' GOOOOOOOOOOL DELL' ALGERIA CHE RIAPRE IL MATCH. Ma mancano solo 30 secondi

119' GOOOOOOOOOOOOL DELLA GERMANIA, CON Özil con un gran sinistro. 2-0 e i tedeschi raggiungono la Francia ai quarti

117' Mancato il colpo del Ko per la Germania, prima con Muller e poi con Kramer

113' Muller chiuso in area, l' algeria non riesce a prendere in mano la possibilità di rimettere il match in parità

110' Fuorigioco dell'Algeria.

108' Schweinsteiger chiede il cambio, al suo posto enterà Kramer, che darà il giusto supporto al centrocampo

106' Giallo per Lahm che stende brahimi. Punizione non troppo centrale

riprende il match

Finisce il primo suplementare, picolo time out in campo.Vantaggio i tedeschi subito al primo minuto, ma l' Algeria c'è.

minuto di recupero in questo primo tempo suplementare

101' Occasione per l' Algeria con Mostefa che non inquadra la porta

98' Muller salta l' uomo, calcia a giro e non trova la porta

96' Halliche si infortuna, entra Bougherra

91' GOOOOOOOOOL DELLA GERMANIA CON Schürrle, 14 gol con la propria nazionale. Gran gol che la colpisce con il tacco e insacca

90' Inizia la Germania e l'Algeria continua a pressare

0-0 nei tempi regolamentari, si fa ai suplementari

93' Palla gol per la Germania e un difensore algerino si rifugia in corner

4 MINUTI DI RECUPERO

88' Neue ancora una volta esce e salv i suoi

87' Schema complicato per i tedeschi e Muller scivola prima di fare la finta per il proprio compagno

86' Calcio di punizione per la Germania

85' Halliche a terra da un paio di minuti per crampi

83' Calcio d'angolo per la Germania

82' Occasione con Muller che non colpisce bene

81' La Germania fa la partita ma l' Algeria è li, aspetta e riparte.

79 OCCASIONE FANTASTICA PER LA GERMANIA, con 4 passaggi sono arrivati in porta e prima il portiere e poi un difensore algerino dicono di no. Brivido

77' Esce Taïder ed entra Brahimi... Halilhodzic vuole vincere questa partita

75' L' Algeria è ritornata ad attacare ei tifosi algerini sono scatenati

74' Feghouli largo con il mancino

72' Calcio di punizione per i tedeschi, ma non riescono a sfrutturare.

71' Neuer si comporta da libero, un'altra uscita fuori dalla sua area per il portiere tedesco

67' Mustafi a terra dopo un duro interveto subito, ha chiesto il cambio. Problema muscolare, entrerà Khedira

65' Calcio di punizione per la Germania, ma non lo sfrutta.

59' Feghouli prova l'incursione sulla destra. Cross al centro respinto da Jerome Boateng.

58' La Germania attacca, ma non risce a trovare spazio e si affida al suo portiere per ri far partire l'azione

53' Rais M'Bolhi salva l' Algeria, Lahm da fuori mira all'incrocio, ma il portiere para

50' doppia occasione in area non sfruttata al meglio dagli algerini.

49' Rigore non dato alla Germania , Muller in aerea è stato trattenuto

48' tedeschi vicino al gol in due occasioni ravvicinate. L'Algeria si salva con Rais M'Bolhi.

CAMBIO GERMANIA: Mario Götze lascia il posto ad André Schürrle

INIZIA IL SECONDO TEMPO

L' Algeria per larghi tratti a dominato la partita e i tedeschi non hanno trovato spazi per attaccare. Sicuramente un ottavo di finale più equilibrato di quello che ci aspetteva. I tifosi algerini contenti per i loro beniamini

FINISCE IL PRIMO TEMPO

45' Un minuto di recupero

44' Prima ammonizione della partita per Hallice.

43' Posessso prolungato per i tedeschi che poi provano la conclusione con Kroos

39' Bravissimo il portiere algerino che nega il gol per bene due volte alla Germania

35' Cross Mustafi dalla destra per Thomas Müller. L'attaccante colpisce di testa ma non centra la porta

34' Soudani pescato in fuorigioco

32' Feghouli calcia male

31' Calcio di punizione per l' Algeria da posizione interessante

29' L'Algeria agguerrita e ben organizzata e più presente in campo

27' Neuer con un'altra uscita risolve tutto

23' R. M'Bolhi mette in calcio d' angolo un mezzo pallonetto da parte di Ozil

21' Per i primi venti minuti, l' Algeria superiore ai tedeschi

18' Altra occasione per l' Algeria con Ghoulam. La difesa tedesca è molto lenta

17' La Germania non trova lo spazio per attaccare

16' Lacen trova il gol, peccato che re in outside, gol annullato

14' Feghouli scarta due uomini ma al momento del tiro fa un mezzo cross /tiro

14' R. M'Bolhi para con una mano una conclusione troppo centrale

13' Fallo di Mostefa su Ozil, ultimo richiamato

Bambino leggermete arrabbiato con i suoi idoli per l'occasione che avuto l' Algeria..

8' Occasione per l' Algeria, Slimani anticipa la difesa tedesca e Neuer deve intervenire mandando il pallone in angolo

5' Idea buona di Mustafi di velocizzare il gioco, ma Muller capisce tardi e il portiere algerino anticipa il tutto

6' Fallo di Mostefa su Kroos a centrocampo

4' La Germania sta facendo la partita, l' Algeria aspetta

2' Mustafi pescato in fuorigioco..ma non lo era

1' Inizia il match, la Germania pressa subito alto

21:57 Tutto è pronto per uno splendido ottavo di finale

21:55 E' ora degli inni nazionali, iniziando da quello tedesco

21:50 Le squadre sono tunnel e tra poco scenderanno in campo

21:30 Lo spogliatoio dell' Algeria

21:25 Lo stadio di Porto Alegre si sta riempiendo, mancano 35 minuti all'inizio del match

21:04 FORMAZIONI UFFICIALI:

Germania Neuer, Howedes, Schweinsteiger, Ozil, Muller, Lahm (c), Mertesacker, Kroos, Gotze, Boateng, Mustafi

Algeria Mbolhi, Ghoulam, Belkalem, Halliche (c), Lacen, Feghouli, Slimani, Soudani, Taider, Mandi, Mostefa

21:02 Il brasiliano Sandro Ricci arbitrerà questo ottavo di finale dei Mondiali

20:40 Una delle favorite per la vittoria finale, la Germania, contro una delle sorprese dei gironi, l'Algeria. Sulla carta i tedeschi di Loew sono decisamente avvantaggiati, ma questo Mondiale ha insegnato che le sorprese sono sempre dietro l'angolo. La Germania è forse la squadra che ha più convinto durante la fase a gironi: solida in difesa, letale in attacco, con Muller.

I teutonici sono una delle pretendenti al trionfo finale. Arrivano a questa gara dopo aver vinto il Gruppo G che comprendeva anche Stati Uniti (qualificati come secondi), Portogallo e Ghana. La nazionale di Low ha brillantemente demolito i lusitani sconfiggendoli 4-0. Non è riuscita ad andare oltre un pareggio 2-2 con le Black Stars, mentre nell’ultimo turno ha sconfitto 1-0 gli USA. L’Algeria si è qualificata come seconda nel Gruppo H che comprendeva anche Belgio (qualificato come primo), Russia e Corea del Sud. Les Fennecs hanno perso 2-1 contro i Red Devils, sconfitto 4-2 le Tigri Asiatiche e pareggiato 1-1 con i russi.

L'Algeria sa bene di essere inferiore, ma i tedeschi dovranno fare i conti con la voglia di "vendetta" che accompagna la nazionale nordafricana da 32 anni. Era il 1982, in Spagna, pochi giorni dopo sarebbe diventato il "Mundial" di Pablito Rossi e del trionfo azzurro. Ma, per il popolo algerino, i ricordi sono tutti per la "partita della vergogna". Dopo il clamoroso successo 2-1 contro la Germania di Rummenigge, l'Algeria vide interrompersi il sogno di andare alla seconda fase per colpa di uno dei "biscotti" più famosi nella storia del calcio. Si giocava Germania-Austria: con l'1-0 per i tedeschi, sarebbero passate entrambe le squadre. Dopo pochi minuti la Germania andò in vantaggio e poi praticamente non si gioco più. Finì 1-0.

20:30 Gli algerini non hanno mai dimenticato. "Ma i giocatori che scenderanno in campo lunedì, nel 1982 non erano ancora nati", con queste parole il ct della Germania, Joachim Loew ha cercato di distogliere l'attenzione dalla "vendetta". In realtà, nel 1982, Miro Klose aveva quattro anni: proprio l'attaccante laziale potrebbe sfruttare questa partita per chiudere definitivamente la sfida "record" con Ronaldo (quello brasiliano) agguantato grazie al gol "di rapina" contro il Ghana nella classifica dei cannonieri delle fasi finali dei Mondiali. Klose, tuttavia, dovrebbe partire dalla panchina.



Nella conferenza stampa della vigilia a Porto Alegre, il Bundestrainer è preoccupato che qualcuno dei suoi possa sottovalutare l’Algeria: "E’ una squadra veloce, ottima nelle ripartenze, attenta dietro e sostenuta da un pubblico entusiasta. L’ho studiata per un’ora al video, dovremo stare attenti. E’ inutile che mi si parli già della Francia o di un possibile scontro con il Brasile. Conta solo questa partita".Podolski,l'attaccante dell’Arsenal è l’unico indisponibile causa un affaticamento muscolare: dovrebbe tornare così titolare Götze, oppure c’è l’opzione Schürrle. A centrocampo probabile riconferma di Schweinsteiger, anche se Khedira reclama il posto con allusioni sottili: "Contro gli Usa eravamo troppo lenti in costruzione". Löw ha incassato con diplomazia: "Ha ragione, dobbiamo migliorare. Ci sono molti dettagli da sistemare, ma la squadra è calda, non vede l’ora di iniziare la fase a eliminazione diretta. Siamo arrivati al momento in cui se sbagli vai a casa. Noi siamo convinti di fare strada".

20:20 Tra i pali ovviamente Neuer, con la linea difensiva formata da Boateng a destra, Howedes a sinistra e Hummels - Mertesacker come coppia centrale. In mediana Lahm e Khedira, mentre i tre dietro la punta Thomas Muller saranno Ozil, Kroos e Gotze. Bastian Schweinsteiger, che non appare ancora al 100% a livello fisico, ma l'allenatore teutonico si prenderà tempo fino a poche ore prima della gara per decidere se schierare il mediano del Bayern o no.

L’Algeria non vuole fermarsi. Dopo aver eliminato la Russia, punta a fare lo sgambetto a un’altra europea, la Germania. Servirà un mezzo miracolo alleVolpi del deserto, lo sa bene il c.t. Vahid Halilhodžić, che in conferenza stampa ha detto: “Sfideremo un grande avversario, uno dei principali candidati alla vittoria finale. Hanno giocatori in piena forma e in grado di dominare la partita, con la loro solita mentalità tedesca. Sarà un grande banco di prova per noi. Arriveremo all’appuntamento in grande forma, con fiducia e dimostrando di migliorare di giorno in giorno. Inoltre, non avremo nulla da perdere. Prepareremo la gara come se fosse la più importante della nostra carriera”.All’Algeria servirà una prestazione come quella di Spagna ’82, quando gli algerini riuscirono nell’impresa di battere i tedeschi per 2-1: “Ero in Spagna con la mia nazionale (la Yugoslavia, ndr) e ricordo l’Algeria e la loro magnifica vittoria contro la Germania. Magari si possa ripetere la storia”.

Halilodzic è abbastanza sicuro dei suoi 11, l'unico dubbio riguarda il centrale difensivo da affiancare ad Halliche: la scelta dovrebbe ricadere su Belkalem, con Bougherra che dovrebbe così accomodarsi in panchina. I due terzini saranno Mandi e Mesbah, con Ghoulam sorprendentemente in panchina; tra i pali va M'Bolhi. In mediana il faro è Bentaleb, con un interditore come Medjani ad affiancarlo. Trequartista è Brahimi, con larghi sugli esterni Feghouli e Djabou, che dovranno rifornire di palloni il centravanti, che è ovviamente Slimani.

20:10 PROBABILI FORMAZIONI

Germania (4-2-3-1): Neuer; Boateng, Mertesacker, Hummels, Howedes; Lahm, Schweinsteiger; Ozil, Kroos, Gotze; Muller. Allenatore: Low

Ballottaggi: Schweinsteiger/Khedira 70/30% Gotze/Schurrle 55/45 %

Squalificati: Indisponibili:Podolski

Algeria (4-1-4-1): M’Bolhi; Mandi, Belkalem, Halliche, Mesbah; Medjani; Feghouli, Brahimi, Bentaleb, Djabou; Slimani Allenatore: Halihodzic

Ballottaggi: Mesbah/Ghoulam 60/40 % Belkalem/Bougherra 70/30 %

Squalificati: Indisponibili:

Muller scatenato - Il trascinatore della Germania con le sue quattro reti, tre delle quali arrivati nella gara d'esordio con il Portogallo. La Germania gioca senza una vera prima punta, un gioco che favorisce l'attaccante del Bayern Monaco. "Ora dobbiamo concentrarci sugli ottavi con lo spirito di oggi, che è stato davvero ottimo. Abbiamo vinto e siamo contenti. E' stato bellissimo segnare il mio quarto goal del torneo, questo è stato il più bello, ma sono concentrato per allenarmi e giocare al meglio. Abbiamo vinto il girone, siamo sicuri di essere una grande squadra, riprendiamo energie".

Sono le uniche africane qualificate agli ottavi. Per entrambe la sfida sarà ostica: Algeria contro Germania, Nigeria contro Francia. L'Algeria ha stupito tutti nel girone, qualificandosi seconda alle spalle del Belgio. Prima volta agli ottavi di finale, dopo aver strapazzato la Corea del Sud ed aver pareggiato con la Russia nella sfida decisiva. Questo è periodo di ramadan per la squadra, e il CT Halilodzic ha lasciato liberi i giocatori di scegliere se rispettarlo o no, come ha specificato la FAF sul suosito ufficiale.

Per Miroslav Klose quelli brasiliani potrebbero essere dei Mondiali i da record,l'attaccante ha la grande possibilità di battere ben due primati.

Il primo, molto ben conosciuto, è quello relativo ai goal realizzati in una Coppa del Mondo. Il bomber teutonico attualmente detiene il primo posto in compagnia di Ronaldo con 15 reti siglate a testa. Gli basterebbe un solo sigillo per risultare leader incontrastato di questa speciale classifica. Il secondo, invece, riguarda le presenze ai Mondiali. Al momento Klose è posizionato in terza posizione con 21 gare disputate. Il secondo posto dista due lunghezze ed è occupato dal nostro Paolo Maldinimentre al comando, con 25 partite giocate, troviamo il tedesco Lothar Matthaus.

Il match si disputerà all'Estádio Beira-Rio di Porto Alegre, gioiellino architettonico inagurato nel 1969 che ospita 50mila tifosi. L'impianto è situato accanto al fiume Rio Guaíba e da qui prende il nome "Beira-Rio" che letteralemente significa "lungofiume".In questo stadio sono state disputate già quattro gare e al momento rappresenta un vero portafortuna per le big che calcano questo terreno di gioco: si registrano, infatti, le vittorie sia della Francia (3-0 all'Honduras), quella dell'Olanda (2-3 sull'Australia) che quella dell'Argentina (2-3 sulla Nigeria).

GARE STADIO BEIRA-RIO, PORTO ALEGRE

Data Orario (BRT) Squadra #1 Ris. Squadra #2 Fase del torneo Spettatori

15 giugno 2014 16:00 Francia [Francia] 3 - 0 [Honduras] Honduras Girone E 42 183

18 giugno 2014 13:00 Australia [Australia] 2 - 3 [Olanda] Olanda Girone B 42 877

22 giugno 2014 16:00 Corea del Sud [Corea del Sud] 2 - 4 [Algeria] Algeria Girone H 42 732

25 giugno 2014 13:00 Nigeria [Nigeria] 2 - 3 [Argentina] Argentina Girone F 43 285

30 giugno 2014 17:00 Germania [Germania] - [Algeria] Algeria Ottavi di finale

PRONOSTICO

Per gli scommettitori il successo dell'Algeria sarabbe un vero e proprio miracolo sportivo con la loro vittoria quotato a 10. I precedenti storici alzano le quotazioni dei nordafricani ma la forza tecnica e l'esperienza internazionale della Germania non concede molto chance agli avversari. Tra i risultati più probabili la quota GOAL che vale 1.95, tra i risultati esatti il 3-1 è quotato a 10.