Roy Keane, Paul Ince, Caballero: le ultime della Premier

Il mercato non dorme mai, specialmente in Inghilterra. Dopo i primi botti, sparati dal Liverpool e dal Manchester United in particolare, anche le altre big stanno rispondendo.

Il Manchester City campione in carica, dopo aver rinforzato la mediana con Fernando e Zuculini, ha ufficializzato l'arrivo di Willy Caballero dal Malaga per 8 milioni di Euro: sarà, o meglio, dovrebbe essere, il vice di Joe Hart. Prende il posto di Pantilimon, passato al Sunderland, dove sfiderà Vito Mannone per conquistare il ruolo di titolare.

Anche l'Arsenal è molto attivo. Dopo aver smentito le voci su un possibile acquisto di Mario Balotelli, Wenger ha offerto 32 milioni di sterline, circa 40 milioni di euro, per Alexis Sanchez: sul giocatore ci sono anche Juventus, che però non potrebbe competere con l'offerta dei Gunners, e il Liverpool, che vorrebbe inserire l'attaccante cileno nell'affare Suarez, ma sembra che sia l'Arsenal la squadra in vantaggio.

Già, Suarez. Il suo passaggio al Barcellona sembra sempre più in via di definizione, tant'è che il Liverpool nel suo sito ufficiale ha caricato le nuove maglie per la prossima stagione, ma la 7 dell'attaccante uruguagio non c'è. Segnale che non sarà ancora per molto un giocatore dei Reds è anche che in Catalogna circola già la sua maglia blaugrana con il numero 9, quello che lo scorso anno era di Sanchez. Altro segnale.

Continua a rinforzarsi l'Hull City, che ha ufficializzato Thomas Ince, ala del Blackpool che la scorsa stagione era in prestito al Crystal Palace. Sul giocatore era fortissimo l'interesse dell'Inter, e la società era avvantaggiata dai buonissimi rapporti con il padre Paul, ex giocatore proprio dei nerazzurri. Alla fine però l'ha spuntata l'Hull, che dopo Snodgrass mette a segno un altro colpo.

Anche il Burnley è molto attivo. La neo-promossa ha infatti chiuso per Steven Reid, terzino del WBA, scambiato alla pari con Chris Baird. Va ad unirsi a Matthew Taylor e Marvin Sordell, acquistati nei giorni scorsi.

West Ham che prende Aaron Cresswell, terzino sinistro dell'Ipswich, per 2 milioni e mezzo di Euro: la società londinese trova così il sostituto di McCartney e di O'Brien, che non hanno mai dato troppa sicurezza.

In uscita dal Chelsea c'è Thorgan Hazard, il fratellino di Eden, che va in prestito per un anno al Borussia Moenchengladbach a fare esperienza, mentre è incerto il futuro di Victor Moses e Atsu, rientrati rispettivamente dai prestiti a Liverpool e Vitesse.

Anche l'Aston Villa, nonostante il momento di difficoltà economica, mette a segno un colpo importante, ma non in campo, bensì in panchina: Paul Lambert infatti ha scelto Roy Keane come vice allenatore. L'ex pilastro del centrocampo del Manchester United torna così sulla panchina di un club dopo le esperienza da capo allenatore con Sunderland e Ipswich. Keane è già vice-allenatore di Martin O'Neill nella nazionale Irlandese.

RIEPILOGO ACQUISTI/CESSIONI

ARSENAL

Acquisti: Joel Campbell (a, fine prestito, Olympiakos)

Cessioni: Bacary Sagna (d, Manchester City), Nicklas Bendtner (a, fine contratto), Ju-Young Park (a, fine contratto), Lucazs Fabianski (p, Swansea)

ASTON VILLA

Acquisti: Joe Cole (a, West Ham), Philippe Senderos (d, Valencia)

Cessioni: Marc Albrighton (c, Leicester City)

BURNLEY

Acquisti: Micheal Kightly (c, Stoke City), Steven Reid (d, WBA), Matthew Taylor (c, West Ham), Marvin Sordell (a, Charlton)

Cessioni: Chris Baird (c, WBA), Junior Stanislas (c, Bournemouth)

CHELSEA

Acquisti: Cesc Fabregas (c, Barcelona), Diego Costa (a, Atletico Madrid), Thibaut Courtois (p, Atletico Madrid, fine prestito)

Cessioni: David Luiz (d, PSG) Frank Lampard (c, fine contratto), Samuel Eto’o (a, fine contratto), Ashley Cole (d, Roma), Wallace (d, Vitesse in prestito), Thorgan Hazard (c, Borussia Moenchengladbach in prestito)

CRYSTAL PALACE

Acquisti: Chris Kettings (p, Blackpool)

Cessioni: Jonathan Parr (d, Ipswich Town), Dean Moxey (d, Bolton), Kagisho Dikgacoi (c, Cardiff)

EVERTON

Acquisti: -

Cessioni: Deulofeu (a, Barcellona, fine prestito), Lacina Traorè (a, Monaco, fine prestito)

HULL CITY

Acquisti: Jake Livermore (c, Tottenham), Robert Snodgrass (c, Norwich), Thomas Ince (a, Blackpool)

Cessioni: Matty Fryatt (Nottingham Forest)

LEICESTER

Acquisti: Marc Albrighton (c, Aston Villa), Matthew Upson (d, Brighton)

Cessioni: Llody Dyer (a, Watford)

LIVERPOOL

Acquisti: Rickie Lambert (a, Southampton), Emre Can (c, Bayer Leverkusen), Adam Lallana (a, Southampton)

Cessioni: Jordon Ibe (a, Birmingham City in prestito), Luis Alberto (a, Malaga in prestito)

MANCHESTER CITY

Acquisti: Bacary Sagna (d, Arsenal), Fernando (c, Porto), Bruno Zuculini (c, Racing Avellaneda), Willy Caballero (p, Malaga)

Cessioni: Joleon Lescott (d, WBA), Costel Pantilimon (p, Sunderland), Marcos Lopes (c, Lilla in prestito)

MANCHESTER UNITED

Acquisti: Ander Herrera (c, Athletic Bilbao), Luke Shaw (d, Southampton)

Cessioni: Alexander Buttner (d, Dinamo Mosca), Nemaja Vidic (d, Inter), Rio Ferdinand (d, fine contratto), Federico Macheda (a, Cardiff)

NEWCASTLE

Acquisti: Jack Colback (c, Sunderland), Ayoze Perez (a, Tenerife), Siem de Jong (a, Ajax)

Cessioni: James Tavernier (d, Wigan), Dan Gosling (c, Bournemouth)

QUEENS PARK RANGERS

Acquisti: -

Cessioni: Yossi Benayoun (c, Maccabi Haifa), Niko Kranjcar (c, Dynamo Kiev, fine prestito)

SOUTHAMPTON

Acquisti: Pablo Daniel Osvaldo (a, Juventus, fine prestito)

Cessioni: Rickie Lambert (a, Liverpool), Luke Shaw (d, Southampton), Adam Lallana (a, Liverpool)

STOKE CITY

Acquisti: Steve Sidwell (c, Fulham), Mame Biram Diouf (a, Hannover), Phil Bardsley (d, Sunderland), Dionatan Texeira (d, Dukla Bystrica)

Cessioni: Micheal Kightly (c, Burnley)

SUNDERLAND

Acquisti: Costel Pantilimon (p, Manchester City), Billy Jones (d, WBA), Jordi Gomez (c, Wigan)

Cessioni: Phil Bardsley (d, Stoke City), Jack Colback (c, Newcastle), Craig Gardner (c, WBA), Kieran Westwood (p, Sheffield Wednesday)

SWANSEA

Acquisti: Lucazs Fabianski (p, Arsenal) Bafetimbi Gomis (a, Lione), Stephen Kingsley (d, Falkirk)

Cessioni: Jonathan de Guzman (c, Villarreal, fine prestito)

TOTTENHAM

Acquisti: -

Cessioni: Jake Livermore (c, Hull City), Heurelho Gomes (p, Watford)

WEST BROMWICH

Acquisti: Joleon Lescott (d, Manchester City), Craig Gardner (c, Sunderland), Chris Baird (c, Burnley)

Cessioni: Liam Ridgewell (d, Portland Timbers), Billy Jones (d, Sunderland), Steven Reid (d, Burnley), Romain Amalfitano (c, Marsiglia, fine prestito)

WEST HAM

Acquisti: Cheikhou Kouyate (c, Anderlech), Mauro Zarate (a, Velez Sarsfield), Aaron Cresswell (d, Ipswich Town)

Cessioni: Joe Cole (a, Aston Villa), Matthew Taylor (c, Burnley)