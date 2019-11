Brasile - Olanda, scontro per il terzo posto

Dopo la cocente delusione delle semifinali tornano in campo per la loro ultima apparizione mondiale Brasile e Olanda. A Brasilia va in scena la finale per il terzo posto; la posizione più scomoda è quella del Brasile, seppellito di gol dalla Germania e fischiato in semifinale dai suoi stessi tifosi. Per Felipe Scolari sarà l’ultima gara da ct, per molti giocatori l’ultima partita in nazionale.

Le due squadre si presentano alla finalina dopo le sconfitte rimediate in settimana. I verdeoro di Scolari sono stati umiliati dalla Germania che, vincendo 7-1 a Belo Horizonte, ha inflitto alla Seleçao la più pesante sconfitta della sua storia. Gli Orange di Van Gaal, invece, si sono dovuti arrendere all'Argentina dopo la lotteria dei calci di rigore, che ha visto la Seleccion trionfare soprattutto grazie alle parate del suo portiere Romero.

Il Brasile disputa per la quarta volta nella sua storia una finale per il terzo posto, con un bilancio di due vittorie (4-2 sulla Svezia nel 1938 e 2-1 sull'Italia nel 1978) e una sconfitta (0-1 con la Polonia nel 1974). Per l'Olanda è la seconda finalina: nell'unico precedente, a Francia '98, fu sconfitta 2-1 dalla Croazia. Sono quattro, invece, i precedenti di Brasile-Olanda in gare Mondiali: l'Olanda vinse per 2-0 nel 1974 (al secondo round del Mondiale tedesco) e per 2-1 nei quarti di finale dell'ultimo Mondiale (grazie alla doppietta in rimonta di Sneijder a Sudafrica 2010), mentre il Brasile ha vinto per 3-2 nei quarti di finale del 1994 (negli Stati Uniti) ed ai rigori nella semifinale del 1998 (1-1 in Francia).

LE FORMAZIONI - Con così pochi giorni a disposizione è davvero difficile riuscire a ipotizzare gli undici che Scolari e Van Gaal decideranno di mettere in campo anche perchè non sono arrivate delle indicazioni da parte loro durante la vigilia. Probabile che i due ct decidano di regalare un po’ di spazio a quei giocatori che hanno giocato meno fino a questo momento. Di seguito le probabili formazioni.

CURIOSITÀ - Per la prima volta nella storia dei Mondiali una finale per il terzo posto sarà diretta da un arbitro africano. La Fifa ha infatti designato l’algerino Djamel Haimoudi per la sfida tra Brasile e Olanda. Si tratta del quarto impegno Mondiale in Brasile per il 43enne direttore di gara africano che aveva già diretto Australia-Olanda, Costa Rica-Inghilterra e Belgio-Usa.

GLI HIGHLIGHTS DELLE SEMIFINALI

Germania - Brasile (7-1)

Argentina - Olanda (4-2 dcr)