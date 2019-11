Borini rifiuta il Sunderland, il Liverpool costretto ad attendere per Remy

Infuocato l'asse Sunderland - Liverpool in Inghilterra. Ad arroventare le rotaie di questo tratto d'oltremanica è l'italiano Fabio Borini, giocatore al centro della telenovela in salsa britannica. Fabio, cresciuto nelle giovanili di Bologna e Chelsea è dall'estate 2012 un giocatore del Liverpool. Dopo la prima annata passata a combattere con gli infortuni, Borini viene mandato in prestito al Sunderland per la stagione 2013-14. Allo Stadium of Light Borini ritrova lo smalto che gli aveva permesso di mettere a segno nove reti in 34 gare con la Roma nella Serie A 2011-12.

Al termine di questa stagione torna a Liverpool, dove sembra al margine del progetto di Rodgers. Nonostante la buona stagione al Sunderland, a Melwood parte dietro Sterling, Sturridge ed i neo-arrivati Lazar Markovic e Lallana. Qualche giorno fa la notizia: il Sunderland riscatta Borini dal prestito per 17.5 milioni di euro.

Sembra tutto fatto ma Borini blocca tutto: non ci sta ad andarsene da fallito da Liverpool, vuole mettersi in mostra ad Anfield e dare filo da torcere a Rodgers quando si tratta di scegliere l'undici titolare. Ci pensa quindi Poyet, tecnico del Sunderland, a chiarire la questione:

"Abbiamo già concordato tutti i termini dell'affare con il Liverpool e stiamo solo aspettando i documenti da firmare, poi ci sposteremo sul fronte Borini. Come in ogni altro accordo prima risolveremo i termini dell'accordo con la controparte, poi tratteremo con il giocatore".

Vedremo se Gu Poyet riuscirà adesso nell'opera di convincimento del ragazzo che - nel caso - dovrebbe sudarsi un'altra volta la salvezza come successo lo scorso anno e rinunciare per l'ennesima volta a palcoscenici come l'Europa League e la Champions. Intanto, l'ex Roma, si è imbarcato per la tournée statunitense con i Reds dando l'impressione che ci voglia ancora del tempo per considerare chiusa la questione.

Nel domino del mercato inglese i soldi di Borini serviranno al Liverpool per accaparrarsi un altro attaccante. Se negli ultimi giorni era emersa la suggestione Marco Reus, è realtivamente più economica la pista Loic Remy. Loic, che ha fatto il suo ritorno al QPR dopo il prestito al Newcastle, ha disputato un Mondiale in ombra con la Francia vista l'imponenza della figura di Benzema lì davanti. C'è però da scommettere su questo ragazzo 27enne autore di 14 reti in 27 presenze con i Magpies l'anno passato e capace, come Sturridge, di giocare sia come punta centrale che come attaccante defilato. La cifra messa in conto sarebbe non delle più alte: 10 milioni di euro.