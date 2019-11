Krueger blocca Jay Rodriguez e Schneiderlin, l'ultimo twitta infuriato

Ha del surreale ciò che sta succedendo in casa Southampton durante la sessione estiva del mercato. La bella squadra creatasi pian pianino al St.Mary's, fra Giugno e Luglio è stata completamente smantellata. Via Lallana, Rickie Lambert, Shaw, Chambers e Lovren. In più aggiungeteci i rumors che volevano Schneiderlin impaziente, visti gli addii dei suoi compagni, di cambiare casacca. Tante le squadre sul promettente centrocampista francese: Arsenal, United, Tottenham e Napoli. Un via-vai interminabile.

Ieri è però intervenuto il presidente della formazione biancorossa a SkySports, che ha messo il lucchetto sugli armadietti degli ultimi pezzi da 90 rimasti in rosa con dichiarazioni abbastanza decise: "Jay Rodriguez e Schneiderlin sono parte del gruppo che abbiamo deciso debba rimanere qui: non sono in vendita". Un veto troppo grande da essere in qualche modo valicato.

" Faranno parte della squadra nella nuova stagione, siamo eccitati di poter continuare a costruire, tutti questi rumor sono falsi. Posso assicurare ai tifosi che non partiranno". Il presidente ha ammesso di provare comprensione nei confronti dei tifosi che hanno visto partire i cinque di cui sopra ma ha prontamente detto: "Adesso abbiamo liquidità ed ancora una volta siamo eccitati di poter continuare il processo di ricostruzione nelle prossime settimane. Compreremo altri giocatori. Faremo movimenti per rinforzare la squadra. Capisco la frustrazione della tifoseria ma dovevamo rimanere cauti e silenziosi a riguardo delle cessioni in modo da raggiungere il miglior accordo possibile per il club. Koeman (l'allenatore, n.d.r.) ha fatto un lavoro fantastico con il suo staff finora in pre-season. Siamo estremamente soddisfatti con il lavoro che sta andando avanti al St.Mary's. Sappiamo di essere sulla strada giusta ma sappiamo anche di aver bisogno di altri giocatori."

Secondo alcune fonti il Southampton sarebbe pronto a firmare un portiere (Forster), un difensore (Rojo) ed un attaccante (Biabiany) prima della fine della settimana ma: "Non si tratta di prenderli oggi o domani ma si tratta di prendere i giocatori giusti per il modo di giocare del club e di Koeman . Logicamente tutti vorremmo vedere gli acquisti il prima possibile conclusi, ma faremo i movimenti nel momento giusto per il club. Siamo davvero vicini alla chiusura di alcuni accordi. Naturalmente per Koeman sarebbe meglio averli già domani (oggi, n.d.r.) in modo che possa cominciare il processo di integrazione nel sistema di gioco fin da subito. Stiamo lavorando nella direzione di velocizzare gli acquisti il più possibile."

Immediatamente in seguito alle dichiarazioni del suo presidente il centrocampista Schneiderlin ha twittato:" Sei anni di un fantasctico cammino #saintsfc (Southampton, n.d.r) DISTRUTTI in un'ora!!!"

Resta da capire a cosa si riferisse il francese: al rapporto coi tifosi sulla via della distruzione dopo l'uscita dei rumors di cessione, al progetto Southampton distrutto dalle cessioni stesse o ad i sogni di una vita (giocare in una big) distrutti dalle dichiarazioni del presidente.